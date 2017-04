Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Leverkusen: Sohn will Mutter mit Messer umbringen - SEK stürmt Wohnung

Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat in Leverkusen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 27-Jährige hielt seine eigene Mutter einem Bericht des "Express" zufolge etwa zwei Stunden lang mit Waffengewalt in deren Wohnung fest. Er soll währenddessen wiederholt gedroht haben, seine Mutter zu töten und sich selbst etwas anzutun.



Weil der Mann laut "Express" neben einem Messer auch einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" bei sich trug, sahen sich die Beamten angesichts einer "schwierigen Lage" offensichtlich gezwungen, ein Spezialeinsatzkommando (SEK) anzufordern. Dieses stürmte wenig später die Wohnung und konnte den 27-Jährigen überwältigen. Er soll nun in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.

Seelze: Spaziergängerin findet getötete Frau im Gebüsch

Gestern morgen hat eine Spaziergängerin in Seelze bei Hannover einen grausigen Fund gemacht: Wie die Polizei berichtet, fand die 49-jährige, die mit ihrem Hund auf einem Feldweg nahe des Mittellandkanals unterwegs war, eine tote Frau. Die Leiche lag etwa 20 Meter vom Weg entfernt im Unterholz. Das fragliche Waldstück befindet sich östlich vom Ortsteil Dedensen.

Rechtsmediziner stellten am Tatort fest, dass die Frau getötet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat und zur Identität der Toten gegen können. Die Frau war zirka 25 bis 30 Jahre alt, 1,56 Meter groß, schlank, hat dunkelblonde, nackenlange Haare und blau-graue Augen.

Auffällig sei ein Strassstein an ihrem linken seitlichen Schneidezahn. Hinweise nimmt die Polizei Hannover unter 0511 109-5555 entgegen

Kaiserslautern: Frau erschreckt sich vor Spinne und fährt Auto zu Schrott

Aus Schreck vor einer Spinne hat eine Frau in Kaiserslautern gestern ihr Auto zu Schrott gefahren. Die 23-Jährige sei mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Als sie mit dem Auto unterwegs war, hatte sich eine Spinne während der Fahrt vom Dach abgeseilt. Die Frau erschreckte sich so, dass sie ihren Wagen gegen den Bordstein fuhr. Er überschlug sich, kam auf der Seite zum Liegen und musste schließlich als Totalschaden abgeschleppt werden.

Landshut: Arbeiter ringen nach Explosion bei BMW mit dem Tod

Gestern ist im BMW-Werk in Landshut aus noch ungeklärten Umständen eine Gasflasche explodiert. Wie br.de berichtet, wurden zwei Männer dabei lebensgefährlich verletzt. Sie seien Mitarbeiter einer Fremdfirma und zum Zeitpunkt der Explosion mit Reparaturarbeiten an einer Brandschutzanlage beschäftigt gewesen.



Die Verletzten wurden mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen und waren nach Polizeiangaben auch heute noch nicht außer Lebensgefahr. Drei weitere Personen erlitten ein Knalltrauma.

Münster: 2000 Menschen sitzen stundenlang auf der A1 fest



Nach einem schweren Unfall bei Münster haben rund 2000 Menschen stundenlang bis in die Nacht auf der A1 festgesessen. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die Wartenden am Montagabend mit Getränken und Snacks, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Viele Autos wurden abends umgelotst. Nach und nach fuhren die Autos am Unglücksort vorbei. Etliche Lastwagen steckten am frühen Dienstagmorgen aber noch fest, da sie zu groß für die Ausweichstraßen waren.

Am frühen Nachmittag war ein Tanklastwagen auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der mit einem chemischen Farbstoff beladene Lkw stand so unglücklich auf der A1, dass die vielbefahrene Strecke in Richtung Ruhrgebiet völlig gesperrt werden musste.

Nachkommende Autos konnten weder an der Unfallstelle vorbeigeführt noch anders abgeleitet werden, sagte der Feuerwehrsprecher. Ein erster Versuch, den Lkw auf den Haken zu nehmen, scheiterte. Daher entschlossen sich die Rettungskräfte, den Tankbehälter leer zu pumpen. Schädliche Stoffe waren nicht ausgetreten.





Nachrichten von Montag, 3. April:



Siegburg: 18-Jährige sticht ihren Vater im Streit mit Messer nieder

In Siegburg bei Bonn hat offenbar eine 18-Jährige ihren Vater mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, geriet die junge Frau am Sonntag Nachmittag mit ihrem Vater in dessen Wohnung in einen Streit. In der Folge soll sie ihn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Über die Gründe für den Streit und weitere Umstände wurde nichts bekannt.



Die per Notruf alarmierten Beamten nahmen die Tochter vorläufig fest. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Bad Rappenau: LKW-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A6

Ein Toter, zwei Verletzte, 300.000 Euro Sachschaden sowie zwei leicht verletzte Pferde waren nach Polizeiangaben die Folge eines schweren Verkehrsunfalls auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Ein LKW-Fahrer prallte gegen 11 Uhr heute Morgen mit seinem Sattelzug in Richtung Mannheim fahrend in ein Stauende. In der Folge wurden mehrere LKW und ein Pferdeanhänger-Gespann zusammen geschoben. Der mutmaßliche Unfallverursacher verstarb noch am Unfallort



Die Verletzten mussten teilweise von der Feuerwehr befreit werden. Ein Polizist kam mit seinem privaten Pferdeanhänger an die Unfallstelle und holte die beiden verängstigten und leicht verletzten Pferde ab. Die A6 wurde in Richtung Mannheim voll gesperrt.

Bonn: Bewaffneter vergewaltigt Camperin - Polizei sucht Zeugen

Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher. Mehr Informationen zu dem Verbrechen, können Sie hier nachlesen:





München: Unfall oder Mord? Todesfall stellt Polizei vor Rätsel

Ein mysteriöser Todesfall gibt der Münchener Polizei derzeit Rätsel auf: Am frühen Freitag Morgen fand nach Informationen der "TZ" ein Taxi-Fahrer einen 25-Jährigen reglos in einem Gewerbegebiet im Norden der Stadt auf der Straße liegen. Der Mann hatte schwere Kopfverletzungen und war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Im Laufe des Wochenendes wurde die Identität des zunächst unbekannten Verstorbenen geklärt: Es handelt sich um einen Auszubildenden aus München, der bei einem Unternehmen im Gewerbegebiet Dornach eine Ausbildung machte.



Klar ist bislang nur, dass er an den Folgen seiner Schädelverletzungen starb, über die Umstände seines Todes herrscht Unklarheit. Eine Mordkommission soll nun ermitteln, ob der Münchner getötet wurde, oder sich die Verletzungen bei einem Unfall, etwa einem Sturz, zuzog.

Hamburg: Feuerwehr hilft telefonisch bei Blitzgeburt

Das ging richtig schnell: Nur zehn Minuten dauerte die Geburt eines kleinen Jungen in Hamburg in der Nacht zum Montag. Wie shz.de berichtet, hatte die Mutter beim Start der Wehen gerade einmal Zeit, die Feuerwehr anzurufen. Diese begleitete die 23-Jährige anschließend telefonisch durch die Geburt. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen losgeschickt. Beim Eintreffen sei den Rettern das Baby nach den Worten eines Feuerwehrsprechers "nur noch in die Hände gerutscht".

Alpen: Lamborghini brennt auf der A57 komplett aus

Ein 34-Jähriger ist am Sonntag Morgen mit seinem Lamborghini auf der A57 nahe Alpen in NRW aus bislang ungeklärter Ursache durch die Leitplanke gebrochen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich der Sportwagen, fing Feuer brannte in der Folge komplett aus. Der Fahrer musste schwerverletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Autobahn war in beide Richtungen bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Blaufelden: 200 trächtige Schweine sterben bei Hofbrand

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof sind in Baden-Württemberg 200 trächtige Mutterschweine verendet. Die Flammen sprangen am frühen Montagmorgen auch auf ein Strohlager über, in dem teure Arbeitsmaschinen abgestellt waren, wie die Polizei mitteilte.



Die Besitzer des Anwesens in Blaufelden im Landkreis Schwäbisch Hall konnten rund 50 Schweine vor dem Feuer retten. Die Feuerwehr rückte mit etwa 100 Mann an. Die Löscharbeiten waren in den Morgenstunden noch im vollen Gange. Der Schaden beträgt mehr als 500 000 Euro.