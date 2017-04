Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Siegburg: 18-Jährige sticht ihren Vater im Streit mit Messer nieder

In Siegburg bei Bonn hat offenbar eine 18-Jährige ihren Vater mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, geriet die junge Frau am Sonntag Nachmittag mit ihrem Vater in dessen Wohnung in einen Streit. In der Folge soll sie ihn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Über die Gründe für den Streit und weitere Umstände wurde nichts bekannt.



Die per Notruf alarmierten Beamten nahmen die Tochter vorläufig fest. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Bad Rappenau: LKW-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A6

Ein Toter, zwei Verletzte, 300.000 Euro Sachschaden sowie zwei leicht verletzte Pferde waren nach Polizeiangaben die Folge eines schweren Verkehrsunfalls auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Ein LKW-Fahrer prallte gegen 11 Uhr heute Morgen mit seinem Sattelzug in Richtung Mannheim fahrend in ein Stauende. In der Folge wurden mehrere LKW und ein Pferdeanhänger-Gespann zusammen geschoben. Der mutmaßliche Unfallverursacher verstarb noch am Unfallort



Die Verletzten mussten teilweise von der Feuerwehr befreit werden. Ein Polizist kam mit seinem privaten Pferdeanhänger an die Unfallstelle und holte die beiden verängstigten und leicht verletzten Pferde ab. Die A6 wurde in Richtung Mannheim voll gesperrt.

Bonn: Bewaffneter vergewaltigt Camperin - Polizei sucht Zeugen

Nach der Vergewaltigung einer Camperin am Wochenende in Bonn sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Täter. Die Beamten gingen Hinweisen aus der Umgebung nach, sagte ein Sprecher. Mehr Informationen zu dem Verbrechen, können Sie hier nachlesen:





München: Unfall oder Mord? Todesfall stellt Polizei vor Rätsel

Ein mysteriöser Todesfall gibt der Münchener Polizei derzeit Rätsel auf: Am frühen Freitag Morgen fand nach Informationen der "TZ" ein Taxi-Fahrer einen 25-Jährigen reglos in einem Gewerbegebiet im Norden der Stadt auf der Straße liegen. Der Mann hatte schwere Kopfverletzungen und war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Im Laufe des Wochenendes wurde die Identität des zunächst unbekannten Verstorbenen geklärt: Es handelt sich um einen Auszubildenden aus München, der bei einem Unternehmen im Gewerbegebiet Dornach eine Ausbildung machte.



Klar ist bislang nur, dass er an den Folgen seiner Schädelverletzungen starb, über die Umstände seines Todes herrscht Unklarheit. Eine Mordkommission soll nun ermitteln, ob der Münchner getötet wurde, oder sich die Verletzungen bei einem Unfall, etwa einem Sturz, zuzog.

Hamburg: Feuerwehr hilft telefonisch bei Blitzgeburt

Fullscreen

Das ging richtig schnell: Nur zehn Minuten dauerte die Geburt eines kleinen Jungen in Hamburg in der Nacht zum Montag. Wie shz.de berichtet, hatte die Mutter beim Start der Wehen gerade einmal Zeit, die Feuerwehr anzurufen. Diese begleitete die 23-Jährige anschließend telefonisch durch die Geburt. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen losgeschickt. Beim Eintreffen sei den Rettern das Baby nach den Worten eines Feuerwehrsprechers "nur noch in die Hände gerutscht".

Alpen: Lamborghini brennt auf der A57 komplett aus

Ein 34-Jähriger ist am Sonntag Morgen mit seinem Lamborghini auf der A57 nahe Alpen in NRW aus bislang ungeklärter Ursache durch die Leitplanke gebrochen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich der Sportwagen, fing Feuer brannte in der Folge komplett aus. Der Fahrer musste schwerverletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Autobahn war in beide Richtungen bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Blaufelden: 200 trächtige Schweine sterben bei Hofbrand

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof sind in Baden-Württemberg 200 trächtige Mutterschweine verendet. Die Flammen sprangen am frühen Montagmorgen auch auf ein Strohlager über, in dem teure Arbeitsmaschinen abgestellt waren, wie die Polizei mitteilte.



Die Besitzer des Anwesens in Blaufelden im Landkreis Schwäbisch Hall konnten rund 50 Schweine vor dem Feuer retten. Die Feuerwehr rückte mit etwa 100 Mann an. Die Löscharbeiten waren in den Morgenstunden noch im vollen Gange. Der Schaden beträgt mehr als 500 000 Euro.