Waffendeal endet mit Kopfschuss - Käufer liegt im Koma

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Adelzhausen: Gescheiterter Waffendeal - Käufer liegt im Koma

Er wollte eine Waffe kaufen und wurde angeschossen. Auf einem Pendlerparkplatz an der A8 beim baden-württembergischen Adelzhausen (Kreis Aichach-Friedberg) sollte ein Waffendeal stattfinden. Der 39-jährige Verkäufer wollte dem 19-jährigen Mann eine Faustfeuerwaffe verkaufen. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam es zu einem Handgemenge zwischen beiden Männern, sie konnten sich offensichtlich nicht einigen und der 39-Jährige schoss ihm in den Kopf, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern Abend.



Der Waffenbesitzer rief daraufhin über den Notruf bei der Einsatzzentrale an und meldete den Vorfall. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Augsburger Klinikum geflogen, notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Ob der Schuss absichtlich oder versehentlich passierte ist unklar. Der Waffenbesitzer ließ sich von den Streifenbeamten widerstandslos festnehmen, gegen ihn wurde Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Nachrichten von Dienstag, 1. August:

Moers: Fahrradfahrer kollidiert mit Kinderwagen - Vater rastet aus



Ein Fahrradfahrer wollte einer anderen Radfahrerin am Montagmittag ausweichen und übersah dabei einen Kinderwagen, den er daraufhin rammte. An der Kreuzung kam der 30-Jährige ins Straucheln, die 43-jährige Fußgängerin wollte zeitgleich die Straße überqueren. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer gegen eine Mülltonne. Mehrere Streifenwagen kamen. Das Großaufgebot galt jedoch nicht dem Unfall selbst, sondern dem, was danach geschah: Noch während der Unfallaufnahme erschien der 43-jährige Vater des Kindes am Ort des Geschehens. Der Vater schlug dem 30-jährigen Radfahrer unvermittelt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Um weitere Übergriffe zu verhindern, brachten Polizeibeamte den aufgewühlten Kindesvater zu Boden und fesselten ihn vorübergehend. Nachdem sich der 43-Jährige beruhigt hatte, konnten ihn die Beamten noch vor Ort wieder entlassen. Das zweijährige Kleinkind im Kinderwagen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Baden-Baden: Schaulustige ermutigen Mann zu Selbstmord



Das beschämende Verhalten zahlreicher Passanten vor einem Hotel in Baden-Baden ließ die Polizei am Montagabend erschaudern. Die Beamten wurden von Mitarbeitern der Herberge angerufen. Beim Eintreffen der Polizisten drohte der Mann, sich vom Vordach des Hotels zu stürzen. Es gelang der Polizei glücklicherweise den Suizidgefährdeten davon abzuhalten, in Gewahrsam zu nehmen und in eine Fachklinik zu überstellen. Erschreckend war für die Polizisten jedoch das unerklärliche Verhalten der Passanten: Zahlreiche Schaulustige standen unten mit ihren Smartphones, filmten und ermutigten den Mann zum Sprung in die Tiefe.

Berlin: Über rote Ampel gerast - schwerer Unfall



Gegen Mitternacht kam es in Berlin-Wedding zu einem schweren Unfall. Ein hochmotorisierter BMW crashte in einen VW Polo. Der 23-jährige Fahrer des Mietwagens war "NonstopNews" zufolge mit 170 km/h auf einer mehrspurigen Straße unterwegs, als der VW Polo in selbige einbog. Der BMW krachte dem Kleinwagen in die Fahrerseite. Der Zusammenstoß war so heftig, dass ersterer sich überschlug. Beide Fahrzeuge kamen auf der Mittelinsel zum Stehen. Zwei der männlichen Insassen wurden schwer verletzt, darunter der Fahrer des Polos. Augenzeugen vermuteten ein illegales Rennen, da ihnen der schwarze Wagen bereits vor dem Unfall aufgefallen war, als dieser rote Ampeln überfuhr und die Straße entlangraste. Eine der beiden Personen aus dem BMW ist nach Augenzeugenberichten flüchtig, eine Großfahndung läuft.

Wees: Biogasanlage explodiert aus unbekannten Gründen



In einer Biogasanlage im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Montagnachmittag drei Behälter explodiert und ein Feuer ausgebrochen. Der Qualm zog über die Felder in unbebaute Gebiete ab, sodass Personen dabei nicht zu Schaden gekommen sind. Die Feuerwehr kam mit elf Einsatzwagen zum Ort des Geschehens. Neben den Löscharbeiten wurden Schadstoffmessungen durchgeführt, aber bislang keine Beeinträchtigungen festgestellt. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Düren: Kleinkind fällt neun Meter tief vom Dach eines Hauses



Ein kleiner Junge ist gestern Abend mit seinem unwesentlich älteren Bruder durch ein Fenster auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geklettert und neun Meter tief auf eine Terrasse gefallen. Der 18 Monate alte Junge wurde dabei lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der ein Jahr ältere Bruder konnte unverletzt in die Wohnung zurückklettern, die Mutter hielt sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung auf. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Nachrichten von Montag, 31. Juli:

Grafing: Frau bricht im Zug zusammen - Helfer bekommen Strafticket

Im Meridian-Zug von München nach Kufstein erlitt eine Frau einen Schwächeanfall. Ihre zwei Begleiter waren sofort zur Stelle und halfen, sie von der überfüllten 2. Klasse auf einen Sitz in der 1. zu legen. Als die drei Fahrgäste nur wenige Zeit später zur ihrem Abteil zurückkehren wollten, war es bereits zu spät: Ein Kontrolleur zog ihre Abo-Karten der 2. Klasse ein und stellte allen dreien ein Strafticket aus. Die Anzeige wegen Schwarzfahrens wollten sie jedoch nicht auf sich sitzen lassen: "Wer Hilfe leistet, wird bestraft", ärgerte sich der Begleiter der Frau nach Angaben von "merkur.de". Er hat gegenüber der Oberlandbahn schriftlich zu dem Vorgang Stellung genommen und will sich außerdem an die Schlichtungsstelle wenden.

Wülfrath: Kletterer stürzt 20 Meter in die Tiefe

Im Bochumer Bruch in Wülfrath ereignete sich am Sonntag ein folgenschwerer Unfall: Drei Hobby-Kletterer erreichten an einer Felswand im Bruch eine Höhe von etwa 20 Metern, als einer der Freunde seinen Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Beim Aufprall auf den Boden zog sich der Kölner schwere Verletzungen zu. Er wurde durch die Höhenrettung Wuppertal und mehrere Einheiten der Bundeswehr geborgen und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Einer der Freunde versuchte noch den Absturz zu verhindern, indem er nach dem Sicherrungsseil griff, und zog sich Verletzungen an beiden Händen zu. Der 28-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Bielefeld: Taxifahrer zu langsam - Fahrgast schlägt zu

Ein Fahrgast in Bielefeld bewies am Sonntagmorgen einen besonders kurzen Geduldsfaden: Weil der Taxifahrer ihm zu langsam fuhr, beschwerte er sich immer wieder und drohte, die Fahrt nicht zu bezahlen. Als das Taxi schließlich ganz stoppte, platzte dem 32-Jährigen der Kragen: Er schlug dem Fahrer ins Gesicht und flüchtete in ein nahegelegenes Feld. Die Polizei nahm die Spur auf, verlor den Flüchtlingen allerdings in einem angrenzenden Waldstück. Kurze Zeit später erkannten Anwohner den Mann in einem Getreidefeld und riefen die Polizei, die den Täter schließlich festnahm.

Siegburg: Mutter schlägt auf fremde Kinder ein

Am Freitagnachmittag besuchte eine Mutter mit ihrem Sohn einen Siegburger Spielplatz. Dort geriet der Junge mit mehreren acht- und neunjährigen Kindern in Streit. Doch anstatt in der Auseinandersetzung zu vermitteln, soll die 37-jährige Mutter auf die fremden Kinder eingeschlagen haben. Zeugen gaben der Polizei gegenüber des Weiteren an, dass die Frau einen Stock zur Hilfe nahm. Anschließend verließen Mutter und Sohn den Spielplatz. Die Polizei entdeckte die Frau wenig später in der Innenstadt und nahm ihre Personalien auf. Ein Verfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Düsseldorf: Räuber attackiert Frau auf Friedhof mit Pfefferspray

Früher Einsatz für einen Düsseldorfter Polizeihubschrauber: Unter anderem aus der Luft fahndeten die Beamten am Montagmorgen nach einem maskierten Räuber im Stadtteil Heerdt. Der Mann hatte zuvor einer 62-Jährigen auf dem örtlichen Friedhof aufgelauert, sie mit Pfefferspray angegriffen und ihre Geldbörse gestohlen.

Das Opfer, welches das Grab des Vaters pflegte, wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, floh der Täter anschließend zu Fuß. Die eingeleitete Großfahnung hat bisher noch keine Ergebnisse gezeigt.

Bottrop: Schlägerei bei Kreisliga-Turnier - Spieler verschluckt Zunge

Der sportliche Aspekt rückte beim diesjährigen Generali-Cup in Bottrop in den Hintergrund: Die Begegnung der Kreisligisten Rhenania Bottrop IV und FC Sterkrade III am vergangenen Wochenende war nicht vom Kampf um den Ball geprägt. Stattdessen gerieten die Spieler so stark aneinander, dass es zu gewalttätigen Zweikämpfen und regelrechten Hetzjagden über den Platz kam, berichtet das Amateurfußball-Magazin "Auf'm Platz".

Demnach wurde ein Spieler des FC Sterkrade III so heftig attackiert, dass er seine Zunge verschluckte. Heraneilende Helfer konnten ihn retten, wenig später trafen auch Notärzte und Krankenwagen ein. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Für ihr unsportliches Verhalten wurden beide Mannschaften aus dem restlichen Turnier ausgeschlossen. Der Pokal ging schließlich an die SF 08/21 Bottrop II.

Mückenloch: Traktorgespann versinkt im Neckar

Eine 22-jährige Traktorfahrerin wollte am Sonntagnachmittag mitsamt einer angehängten Strohballenpresse den Neckar auf einer Fähre überqueren. Aus bisher ungeklärten Gründen rollte das Gespann jedoch von dem Schiff ins Wasser und versank im etwa vier Meter tiefen Neckar, berichtet die Polizei Mannheim.



Die junge Frau konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, ein Fährmitglied sprang zu ihrer Rettung bei. Der Schiffsverkehr ist seit dem Vorfall zwischen den Schleusen Hirschhorn und Neckarsteinach eingestellt. Mithilfe eines Schwerlastkrans konnten Traktor und Presse zwar am Sonntagabend geborgen werden, der Fluss soll jedoch bei Tageslicht noch einmal auf etwaige Gegenstände überprüft werden.