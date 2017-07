Wasserrohrbruch legt Hamburgs Innenstadt lahm

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Hamburg: Wasserrohrbruch legt Innenstadt lahm

Land unter in der Hamburger Innenstadt: Wie der "NDR" berichtet, hat ein Wasserrohrbruch unter der Amsinckstraße am Montag für überspülte Straßen gesorgt. Die Fahrbahn ist zum Teil unter den Wassermassen zusammengesackt. Die Straße ist stadteinwärts zwischen Süderstraße und Deichtortunnel gesperrt. Auch der Wallringtunnel und der Deichtortunnel sind in beide Richtungen dicht. Die Spaldingstraße ist zwischen Hammerbrookstraße und der B4 gesperrt. Im gesamten Bereich staut sich der Verkehr. Wie lange die Sperrungen noch andauern werden, ist unklar.

#Verkehrsinweis Auf Grund der Einsatzmaßnahmen in #Hammerbrook kommt es im Innenstadtbereich zu Straßensperrungen. Informationen folgen. https://t.co/DAz6LWXMxE — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 24, 2017





Würzburg: 24-Jähriger verliert beim Monopoly und wählt den Notruf

Ein junger Mann aus Würzburg hat in der Nacht zum Sonntag eindrucksvoll gezeigt, wie ein schlechter Verlierer aussieht. Aus Frust über seine Niederlage beim Monopoly wählte der 24-Jährige mehrfach den Polizeinotruf. Am Telefon war er den Beamten zufolge nicht zu beruhigen. Den Hinweis der Polizei, dass die Nummer 110 für Notfälle da sei, quittierte der Anrufer mit wütenden und lautstarken Beschimpfungen über den Ausgang des Brettspiels. Als eine Streife in der Wohnung des Mannes nach dem Rechten sehen wollte, war dieser verschwunden. "Ich gehe davon aus, dass der Mann schwer betrunken war", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauch des Notrufes.

Lübeck: Frau findet Leiche in Schrebergarten

Gruselfund auf einem Kleingartengelände in Lübeck St. Lorenz Nord: Dort hat eine Spaziergängerin am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine bereits zum Teil skelettierte Leiche gefunden. Die Identität des Leichnams steht noch nicht fest. Nur, dass es sich um die Leiche eines Mannes handelt. Um die Todesursache und die Identität festzustellen, wurde der Leichnam der Rechtsmedizin Lübeck zugeführt Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Dormagen: Mann radelt nackt durch Hackenbroich

Da brauchte wohl jemand frische Luft: Am Samstag ist im nordrhein-westfälischen Dormagen im Stadtteil Hackenbroich offenbar ein Mann dabei beobachtet worden, wie er mit nacktem Oberkörper und heruntergelassener Hose auf einem Fahrrad unterwegs war und dabei Kinder anpöbelte. Laut Polizei hatte ein Passant eine umherfahrende Streife auf den Mann aufmerksam gemacht. Kurz danach konnten die Beamten den Mann größtenteils bekleidet antreffen. Er bestritt jedoch, nackt unterwegs gewesen zu sein. Seine Beteuerungen wirkten wirr, was laut Polizeibericht vermutlich seiner starken Trunkenheit geschuldet war. Ein Atemtest ergab eine Alkoholkonzentration, die deutlich über dem erlaubten Grenzwert für Fahrradfahrer lag. Die Polizisten nahmen den Mann zwecks Blutprobe mit auf die Wache. Weil er jedoch mit dem Rad wieder nach Hause fahren wollte, stellten sie den Drahtesel sicher. Den Dormagener erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren nicht zuletzt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Berlin: Mann springt aus brennendem Hochhaus in den Tod

In Berlin ist am Sonntagabend in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr ging der Alarm um 20:15 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte sieben Minuten später eintrafen, hatte sich das Unglück bereits ereignet: Ein Mann war aus dem brennenden 8. Stockwerk gesprungen, um den Flammen zu entkommen. Er erlag seinen schweren Verletzungen nur wenige Augenblicke später. Eine weitere Person, die Erste Hilfe leisten wollte, zog sich dabei selbst Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell bändigen.

Babenhausen: Zweijähriges Kind bei 50 Grad Celsius alleine im Auto

Alleine in einem stark erhitzten Auto in Schwaben hat die Polizei ein zweijähriges Kind vorgefunden. Nach Polizeiangaben vom Samstag bemerkte eine Zeugin das Kleinkind am Freitagnachmittag in dem geparkten Wagen in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu), in dem die Feuerwehr später rund 50 Grad Celsius maß.

Die Eltern hatten das Kind laut Polizei für längere Zeit alleine gelassen. Als diese zu den Einsatzkräften stießen, konnte das Kind vom Rettungsdienst versorgt werden.