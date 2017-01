Eigentlich wollte Alan Langdon mit seiner kleinen Tochter nur einen kleinen Segeltörn entlang der neuseeländischen Küste machen. Doch der Katamaran geriet in einen Sturm. Mit beschädigten Ruder trieb das Boot auf das offene Meer hinaus. O-TON ALAN LANGDON, SEGLER: "Wir warteten auf gutes Wetter, aber das kam nicht und wir wurden Richtung Süden aufs offene Meer getrieben. Das Segeln mit nur einem Ruder war schwierig, aber auch interessant, eine Herausforderung." Langdon entschied sich Richtung Australien zu segeln, über 1600 Kilometer offenes Meer. Mehrmals hatten Teams der Küstenwache nach den verschollenen Seglern gesucht - ohne Erfolg. Am Donnerstag erreichten die beiden den Hafen von Ulladulla, nach über einem Monat auf See.