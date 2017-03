+++ 400 000 Jahre alter Menschenschädel in Portugal entdeckt +++

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:



+++ 7:34 Uhr: Streik an Berliner Flughäfen beendet +++

Der zweitägige Streik des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen ist beendet. In Tegel und Schönefeld sei am Morgen wieder der Betrieb aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen kommen. Am Montag und Dienstag hatte der Streik der 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals den Flugverkehr in Berlin nahezu zum Erliegen gebracht. Nur einzelne Flüge hoben noch ab.

Die Gewerkschaft fordert bei einer Tarifvertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Arbeitgeber boten zuletzt an, die Löhne in allen Entgeltgruppen schrittweise zu erhöhen - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Nach Angaben von Verdi würde ein einfacher Beschäftigter auf dieser Grundlage pro Arbeitsstunde 27 Cent mehr erhalten.

+++ 6:58 Uhr: Hunderte Tiere bei Brand in Schleswig-Holstein gestorben +++

Bei einem Stallbrand in Schleswig-Holstein sind mehrere Hundert Tiere gestorben. 300 Schafe, 500 Lämmer, 80 Rinder und sechs Pferde kamen bei dem Feuer in Elpersbüttel ums Leben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der achtjährige Sohn des Hofbesitzers hatte am Dienstagnachmittag mit einem Freund gekokelt und so den Stall in Brand gesetzt. Der Hofbesitzer verständigte die Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei sei jedoch "nichts mehr zu retten gewesen". Die Halle sei "bis auf den Grund abgebrannt".

Vermutlich haben sich weitere Tiere in einem nebenstehenden Stall eine Rauchvergiftung zugezogen und müssen laut Polizei möglicherweise getötet werden. Die Mutter des achtjährigen versuchte einige Tiere zu retten und erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder wurden vorsorglich untersucht. Beide blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.





+++ 5:54 Uhr: Seehofer startet Russlandreise - Gespräch mit Putin über Sanktionen +++

Begleitet von einer großen Delegation mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien reist der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch nach Moskau. Höhepunkt des dreitägigen Besuches ist am Donnerstag ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir miteinander reden und nicht übereinander", sagte der CSU-Chef in München. Nur so könnten konstruktive Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt werden.

Ziel der Reise sei es, die Beziehungen zwischen Bayern und Russland in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Bildung und Landwirtschaft zu verbessern und in einer Zeit großer sicherheitspolitischer Herausforderungen und einer Welt von Krisen und Konflikten mit Russland im Gespräch zu bleiben.

+++ 5:11 Uhr: Angehörige finden über 250 Schädel in Massengrab in Mexiko +++

Familienmitglieder von Entführungsopfern haben im mexikanischen Bundesstaat Veracruz ein Massengrab mit Überresten von mehr als 250 Toten entdeckt. "Seit August vergangenen Jahres haben wir 253 Leichen gefunden", sagte die Sprecherin der Gruppe Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

In Mexiko gelten mehr als 30 000 Menschen als vermisst. Kriminelle Organisationen verschleppen und töten immer wieder Menschen. Die Fälle werden nur selten aufgeklärt. "

+++ 400 000 Jahre alter Menschenschädel in Portugal entdeckt +++

Wissenschaftler haben in Portugal einen etwa 400.000 Jahre alten menschlichen Schädel gefunden - eines der ältesten derartigen Fossilien, die je in Europa entdeckt wurden. Die Forscher um João Zilhão von der Universität Barcelona seien in einer Ausgrabungsstätte bei Aroeira auf den Schädel gestoßen, teilte die an den Grabungen beteiligte Universität Complutense Madrid (UCM) mit.

Die Forschungsergebnisse wurden in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Die Archäologin Montserrat Sanz bezeichnete den Fund als "unerwartetes Geschenk". Das Team habe am letzten Tag von Grabungen im Jahr 2014 plötzlich neben einer Säule den Schädel entdeckt. Auch Tierreste und Steinwerkzeuge seien gefunden worden.

Während es bei anderen Funden aus der gleichen Epoche oft Zweifel an der genauen Datierung gebe, sei diese im Fall des Schädels von Aroeira eindeutig, so die Forscher. Nie zuvor sei so weit westlich in Europa ein menschliches Fossil des mittleren Pleistozäns gefunden worden.

+++ 4:34 Uhr: Krankenkassen wehren sich gegen Kosten von Cannabis auf Rezept +++

Die deutschen Krankenkassen bezweifeln, dass sie die Kosten von Cannabis-Therapien langfristig übernehmen. "Für den dauer- und regelhaften Leistungsanspruch in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlt der Nachweis der Wirksamkeit", sagte ein Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei es richtig, dass die Bundesregierung bei der Bundesopiumstelle eine neue Studie in Auftrag gegeben habe, welche die Wirkungen von Cannabis weiter erforschen soll. Auf deren Basis werde sich in einigen Jahren zeigen, "ob die Cannabis-Therapie dauerhaft zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung gehört", erklärte der Verband.

Durch ein neues Gesetz, das am 10. März in Kraft trat, können Schwerkranke auf Rezept Cannabis in der Apotheke erhalten. Krankenkassen müssen die Therapie-Kosten übernehmen. Das Gesetz sieht monatliche Behandlungskosten von im Schnitt 540 Euro vor.

+++ 3:41 Uhr: Seit Jahresbeginn schon mehr als 1100 Asylanträge aus der Türkei +++

Die Zahl der Asylanträge von Türken steigt: Seit Anfang des Jahres haben nach Behördenangaben mehr als 1100 Schutzsuchende aus der Türkei in Deutschland Asyl beantragt. Allein im Januar und Februar verzeichnete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) insgesamt 1151 türkische Asylanträge, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Seit dem Putschversuch in der Türkei im August 2016 sei die Zahl der Asylanträge aus der Türkei deutlich gestiegen.

+++ 3:30 Uhr: Kopfhörer explodieren auf Flug: Australierin leicht verletzt +++

Auf dem Heimflug aus China sind einer Australierin die Kopfhörer explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Frau kam mit leicht versengten Haaren, Rauchspuren am Hals und im Gesicht sowie Brandblasen an der rechten Hand davon. Nach Angaben der australischen Flugsicherheitsbehörde ATSB vom Mittwoch war die Australierin an Bord einer Maschine von Peking nach Melbourne und hörte über die eigenen Kopfhörer Musik. Etwa zwei Stunden nach dem Start gab es einen Knall.





+++ 3:23 Uhr: Drei Verletzte bei Brand in Asylbewerberunterkunft in Hessen +++

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Hessen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Abend ausgebrochen und habe sich schnell im gesamten Obergeschoss des Heimes in Helsa-Eschenstruth im Landkreis Kassel ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es bislang nicht. Ersten Ermittlungen zufolge gab es etwa zeitgleich mit dem Ausbruch des Feuers einen Streit unter Heimbewohnern.

+++ 2:42 Uhr: Verurteilter Doppelmörder in Texas mit Giftinjektion hingerichtet +++

Nach mehr als 25 Jahren im Todestrakt ist in den USA am Dienstag eine verurteilter Doppelmörder hingerichtet worden. Der 61-jährige James Bigby wurde im Bundesstaat Texas am Morgen mit einer Giftinjektion getötet. Der Ex-Mechaniker, der nach Angaben seiner Anwälte Anzeichen einer paranoiden Schizophrenie zeigte, war 1987 wegen des Mordes an einem Mann und dessen vier Monate alten Sohn verurteilt worden. Zudem wurden ihm zwei weitere Morde angelastet.

+++ 1:11 Uhr: 18-Jähriger stirbt an Verletzungen - Verdacht auf Tötungsdelikt +++

Ein 18-Jähriger ist in Weimar seinen schweren Verletzungen erlegen. Es bestehe der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der Mann habe sich am Dienstagabend mit schweren Verletzungen in einen Getränkeladen geschleppt. Dort sei ein Notarzt gerufen worden. Der 18-Jährige starb kurze Zeit später. Um was für Verletzungen es sich gehandelt habe, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Der Tatort sei noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Kriminalpolizei Jena habe die Ermittlungen aufgenommen und eine Sonderkommission eingerichtet.

+++ 1:02 Uhr: Niederlande-Wahl: Erste Wahllokale geöffnet +++

In den Niederlanden haben die Wahlen begonnen. In einigen Bahnhöfen öffneten die Wahllokale bereits kurz nach Mitternacht am Mittwoch. Die meisten Wahllokale werden erst um 7:30 Uhr die Türe öffnen. Rund 13 Millionen Niederländer sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen.

In einem Blumenkiosk am Bahnhof von Castricum in Nord-Holland konnten Bürger schon in der Nacht ihre Stimme abgeben. Auch bei einem Musikfestival in Amsterdam waren Wahlurnen aufgestellt und ab Mitternacht freigegeben worden.

Alle Wahllokale schließen um Punkt 21 Uhr - mit Ausnahme in den besonderen Kommunen auf den karibischen Inseln Bonaire, Saba und Sint Eustatius. Wegen des Zeitunterschiedes schließen sie dort fünf Stunden später.