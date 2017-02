"Moonlight"-Star freut sich über Oscar-Panne

+++ 8.18 Uhr: "Moonlight"-Star Sanders freut sich über Oscar-Panne +++



US-Schauspieler Ashton Sanders, 21, fand die Oscar-Panne bei der Ehrung des Films "Moonlight", in dem er eine Hauptrolle spielt, nicht schlimm. "Ehrlich gesagt: So war es noch viel aufregender", sagte der 21-Jährige dem Magazin "TMZ". "Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich denke, es ist genauso gekommen, wie es kommen sollte", so Sanders auf die Frage, ob die Panne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vom Siegerfilm "Moonlight" ablenke.

+++ 8.13 Uhr: Mutmaßliche Killerinnen von Kim Jong Nam kommen vor Gericht +++



Nach dem Tod des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia sollen sich zwei Frauen wegen Mordes vor Gericht verantworten. Wie die malaysische Generalstaatsanwaltschaft ankündigte, wird ihnen die Anklagebehörde vorwerfen, Kim Jong Nam Mitte Februar am Flughafen von Kuala Lumpur mit einem Nervengift umgebracht zu haben. Sollten die Frauen, eine Indonesierin und eine Vietnamesin, schuldig gesprochen werden, droht ihnen die Todesstrafe. Die Polizei hatte nach dem Attentat drei Verdächtige festgenommen: eine Indonesierin, eine Vietnamesin und einen Nordkoreaner. Gegen mehrere weitere Nordkoreaner wird ermittelt.

+++ 7.24 Uhr: Islamistennaher Berliner Moscheeverein verboten +++



Der islamistennahe Berliner Moscheeverein "Fussilet 33" ist verboten worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden am Dienstagmorgen in Berlin im Zusammenhang mit dem Verbot 24 Objekte in Berlin durchsucht, darunter Wohnungen, Firmensitze und Hafträume in Berliner Gefängnissen. Der Verein war auch Anlaufpunkt für den Attentäter vom Breitscheidplatz, den Tunesier Anis Amri.

+++ 5.55 Uhr: Oscar-Einschaltquote so niedrig wie lange nicht +++

So wenige Menschen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr haben die diesjährige Oscar-Gala in den USA live im Fernsehen verfolgt. Rund 32,9 Millionen Menschen sahen sich die vom TV-Sender ABC übertragene Veranstaltung an, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Datenerhebungsfirma Nielsen. Weniger Zuschauer habe es zuletzt 2008 gegeben, als 32 Millionen die Gala verfolgten - die niedrigste Zuschauerzahl seit Beginn der Erhebungen 1974. 2016 hatten 34,2 Millionen Menschen zugeschaut.

+++ 5.50 Uhr: Kleinflugzeug stürzt in Kalifornien in Wohnhäuser +++

Mindestens vier Menschen sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im US-Bundesstaat Kalifornien ums Leben gekommen. Der Flieger stürzte in zwei Häuser, wie US-Medien berichteten. Zwei Bewohner eines dritten Hauses, das Feuer gefangen hatte, mussten nach Angaben des Sender ABC verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem zweimotorigen Leichtflugzeug vom Typ Cessna 310 war den Berichten zufolge eine fünfköpfige Familie - zwei Erwachsene und drei Jugendliche - von einer Cheerleading-Veranstaltung im Vergnügungspark Disneyland unterwegs in die Stadt San Jose. Die Maschine verunglückte kurz nach dem Start in Riverside, das rund 90 Kilometer südöstlich von Los Angeles liegt.

+++ 5.23 Uhr: Mann stirbt beim Überqueren der A2 +++

Ein Fußgänger wollte die Autobahn 2 bei Bielefeld überqueren und ist dabei tödlich verunglückt. Der 31-Jährige gehörte einer Reisegruppe an, die bei einer Raststätte auf der A2 Halt gemacht hatte, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärten Gründen löste er sich am Montagabend von der Gruppe, lief über die Autobahn und wurde von einem Auto erfasst. Der Mann starb am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er von einem Seelsorger betreut wurde.

+++ 5.14 Uhr: Israel schlägt Nato-ähnliche Allianz gegen den Iran vor +++

Israel hat den sunnitischen arabischen Staaten wie der Golfmonarchie Saudi-Arabien die Bildung eines Verteidigungsbündnisses nach Nato-Vorbild vorgeschlagen. Als gemeinsamer Gegner wurde der schiitische Iran identifiziert. "Es ist Zeit, öffentlich ein formelles Bündnis zu bilden, eine Koalition aller gemäßigten Kräfte im Nahen Osten gegen den Terror", sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman der "Welt". Über ein solches Bündnis wird auch in den USA diskutiert. Den Europäern warf Lieberman eine einseitig propalästinensische, "sehr kontraproduktive" Nahost-Politik vor. "Der beste Beitrag, den Europa in diesem Konflikt leisten kann, ist, den Nahen Osten einfach zu vergessen", sagte er. "Wir brauchen keinen Vermittler, um mit unseren Nachbarn zu reden."

+++ 5.10 Uhr: Schwerkranke erhalten künftig Cannabis auf Rezept +++

Patienten, die schwer krank sind und unter Schmerzen leiden, können künftig Cannabis-Arzneimittel auf Rezept erhalten. Das entsprechende Gesetz tritt im März nach Veröffentlichung im Gesetzblatt in Kraft, wie die Bundesregierung mitteilte. Die Kosten würden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Vor dem Erhalt von Cannabis müssen nach Angaben der Bundesregierung andere therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Oder der behandelnde Arzt entscheide im Einzelfall. Zudem dürften Cannabis-Arzneimittel nur verordnet werden, wenn die Einnahme die Symptome oder den Krankheitsverlaufs voraussichtlich verbessert. Der Eigenanbau von Cannabis und seine Verwendung als Rauschgift bleibe verboten.

+++ 5.00 Uhr: Martin Schulz will Managerbezüge gesetzlich regeln

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz pocht auf Zustimmung der Union zu einer gesetzlichen Begrenzung von Managerbezügen. "Wenn ein Manager 200-mal so viel verdient wie ein Angestellter, verletzt das das Gerechtigkeitsgefühl der Leute. Da ist etwas aus dem Ruder gelaufen", sagte Schulz der "Passauer Neuen Presse". "Wir brauchen eine gesetzliche Regelung, die Gehaltsexzessen in den Vorstandsetagen der DAX-Konzerne einen Riegel vorschiebt." Das erwarteten "auch viele Mittelständler, die keine Lust haben, für die Übertreibungen in einzelnen Konzernen in Mithaftung genommen zu werden", sagte Schulz

+++ 4.43 Uhr: Lastwagen überfährt 79-Jährige +++

Ein Lastwagen hat eine Frau in Weidhausen bei Coburg überfahren und getötet. Wie die Polizei mitteilte, beging der 64 Jahre alte Mann Fahrerflucht, wurde aber wenig später am Montagabend mithilfe eines Zeugen von Beamten ermittelt. Wie es dazu kam, dass der Fahrer die 79-Jährige mit seinem Lkw erfasste und überrollte, war zunächst unklar. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

+++ 4.05 Uhr: Pentagon übergibt Plan zum Anti-IS-Kampf +++

US-Verteidigungsminister James Mattis hat dem Weißen Haus einen Plan zur Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgelegt. Er unterrichtete noch am selben Tag das sogenannte Principals Committee des Nationalen Sicherheitsrates - eine Art Komitee der Behördenleiter - über seine Vorschläge. Dennoch hat der Plan offenbar vorläufigen Charakter. Der Sender CNN berichtet, ein endgültiger Plan werde innerhalb von einem Jahr vorgelegt werden. Nach einem Bericht des US-Senders CBS unter Berufung auf Experten könnte sich die Zahl der US-Soldaten in Syrien künftig deutlich erhöhen. Derzeit sind rund 500 US-Soldaten auf syrischem Boden vor allem als Berater und Ausbilder im Einsatz. Der vorgelegte Plan solle als Gesprächsgrundlage für Diskussionen zwischen dem Pentagon und dem Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump dienen. Es handele sich um einen breit angelegten Ansatz, der nicht nur Syrien und den Irak umfasse und auch nicht ausschließlich auf militärische Maßnahmen setze.

+++ 3.25 Uhr: Welle von Drohungen gegen jüdische Einrichtungen in den USA +++

Eine neue Welle von Gewaltandrohungen hat jüdische Einrichtungen in den USA erreicht. Mehrere jüdische Gemeindezentren und Tagesschulen wurden am Montag wegen Bombendrohungen vorsichtshalber evakuiert. Bei der Hauptstadt Washington wurden die 143 Schüler einer Tagesschule in Sicherheit gebracht, berichtete die "Washington Jewish Week" unter Berufung auf die Polizei im Fairfax County (Bundesstaat Virginia). Präsident Donald Trump und weitere Amtsträger in den USA verurteilten die Drohungen scharf. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte, der Präsident sei enttäuscht und besorgt. Er verurteile jede Form des Antisemitismus in schärfster Form.

+++ 3.19 Uhr: Umweltbundesamt und Grüne fordern "Autofasten" bis Ostern +++

Das Umweltbundesamt und die Grünen rufen dazu auf, während der Fastenzeit der Umwelt zuliebe aufs Autofahren zu verzichten. Freiwilliges "Autofasten" von Aschermittwoch bis Ostern könne dazu motivieren, auch dauerhaft auf Bus, Bahn oder das Rad umzusteigen. Während der 40 Fastentage sollten die Bahn und regionale Verkehrsträger allen "Autofastern" Sonderrabatte gewähren, um neue Kunden anzulocken, sagten Katrin Dziekan vom Umweltbundesamt und der Grünen-Verkehrsexperte im Bundestag, Stephan Kühn, der Nachrichtenagentur DPA. Auch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) unterstützt die Aktion.

+++ 2.23 Uhr: Senat bestätigt Wilbur Ross als US-Wirtschaftsminister +++

Der US-Senat hat den von Präsident Donald Trump als Wirtschaftsminister vorgeschlagenen Milliardär Wilbur Ross bestätigt. Ross gilt auf der Position als umstritten. Der als "König der Konkurse" bekanntgewordene Investor hatte seinen Langzeitbekannten Donald Trump bereits im Wahlkampf unterstützt. Er ist ein entschiedener Kritiker des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta, bei dem die USA derzeit mit Mexiko und Kanada zusammenarbeiten. Ross ist bereits 79 Jahre alt.

+++ 2.04 Uhr: Deutsche Bahn stellt Signale auf LED um +++

Die Signale entlang der Bahnstrecken in Deutschland leuchten künftig mit LED. Im Lichtlabor der Deutschen Bahn (DB) in München bereitet das Team die Umstellung der 262.000 Lichtsignale auf die Leuchtdioden vor. Ihr Augenmerk richten sie vor allem auf die Zuverlässigkeit. Fehlschaltungen oder technische Störungen könnten die Sicherheit des Bahnverkehrs massiv gefährden. Aktuell testen die Experten im Labor LED-Leuchtmittel verschiedener Hersteller als Ersatz für die konventionellen Lampen. Die Lebensdauer von LED liege bei fünf bis zehn Jahren, sagt Stieger. Herkömmliche Glühlampen dagegen gingen schon nach einem halben bis einem Jahr aus.

+++ 0.05 Uhr: Amnesty und Reporter ohne Grenzen fordern Freilassung von Deniz Yücel +++

Die Verhängung von Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei stößt bei der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RoG) auf harte Kritik. "Deniz Yücel und alle anderen in der Türkei inhaftierten Journalisten müssen sofort freigelassen werden", erklärte RoG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Die Vorstellung ist unerträglich, dass ein Journalist monate- oder gar jahrelang in Untersuchungshaft einem ungewissen Schicksal entgegensehen muss, nur weil er seine Arbeit ernstgenommen hat." Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Haftbefehl gegen Yücel ebenfalls scharf kritisiert. Dieser sei "inakzeptabel" sagte der Türkeiexperte Andrew Gardner der Nachrichtenagentur DPA. Die "maßlose und missbräuchliche" Anwendung dieser Gesetze gegen Journalisten sei inzwischen ein "chronisches Problem in der Türkei".

+++ 0.05 Uhr: SpaceX plant 2018 Mondumrundung mit Weltraumtouristen +++

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will bereits im nächsten Jahr zwei zivile Weltraumtouristen um den Mond fliegen. Die beiden Kandidaten hätten bereits eine Anzahlung geleistet und seien dabei, Fitness- und Gesundheitstests zu absolvieren, teilte SpaceX am Montag mit. Die Namen der beiden Weltraumtouristen wurden nicht genannt. Mehrere Unternehmen haben bereits Touristen ins Weltall gebracht, jedoch wurde mit Raumfahrtlaien bisher keine Mondumrundung vorgenommen.