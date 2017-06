Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 11.57 Uhr: Schreibfehler haben Terroralarm bei "Rock am Ring" ausgelöst +++

Schreibfehler bei den Namen zweier Aufbauhelfer haben den Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" ausgelöst. "Die Namen der Verdächtigen waren falsch geschrieben, wiesen aber eine phonetische (klangliche) Ähnlichkeit mit den realen Schreibweisen auf", sagte der Präsident des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts (LKA), Johannes Kunz, der Mainzer "Allgemeinen Zeitung". Die Polizei habe zuvor nur die Mitarbeiter der eingesetzten Sicherheitsfirmen überprüft, solle das aber in Zukunft vor Großveranstaltungen auf freiwilliger Basis auch bei Aufbauhelfern tun. Mit Blick auf die Schreibfehler forderte Kunz, "dass uns künftig frühzeitig Personaldokumente vorgelegt werden müssen".

+++ 11.09 Uhr: Kommissionsbericht: Sexueller Missbrauch in Familien oft geduldet +++

Bei sexuellem Missbrauch in der Familie bekommen Kinder oft keine oder erst spät Hilfe, weil vor allem Mütter nicht eingreifen. Diese sind zwar auch Täterinnen, aber vorwiegend Mitwissende, wie aus dem am Mittwoch vorgelegten Zwischenbericht der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hervorgeht. In den wenigsten Fällen glauben demnach Mütter ihren Kindern und schützen sie vor weiterem Missbrauch. Gründe für das Dulden des Missbrauchs seien zum Beispiel Abhängigkeiten, Ohnmachtserfahrungen oder Gewalt in der Partnerschaft, erklärte die Kommission. Dazu kämen auch die Angst vor einem Verlust des Partners oder der gesamten Familie sowie eigene Missbrauchserfahrungen.



Die Kommission hatte im Mai 2016 die Arbeit aufgenommen. Sie untersucht sämtliche Formen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Bundesrepublik und in der DDR. Es meldeten sich bislang rund tausend Betroffene sowie weitere Zeugen bei der Kommission, von denen etwa 200 angehört wurden. Zusätzlich gingen 170 schriftliche Berichte ein. Bei rund 70 Prozent der Betroffenen fand laut der Kommission der Missbrauch in der Familie oder im engeren sozialen Umfeld statt.

+++ 10.20 Uhr: Weit mehr als hundert Tote bei Monsunregen in Bangladesch und Indien +++

Nach verheerenden Erdrutschen in Bangladesch ist die Zahl der Toten auf mindestens 137 gestiegen. Am stärksten betroffen war der Bezirk Rangamati, wo bislang hundert Leichen geborgen wurden, wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die Opferzahl könne noch weiter steigen, da Rettungseinsätze in den zum Teil schwer zugänglichen Orten noch liefen. Mehr als 4000 Menschen, deren Häuser zerstört worden waren, kamen in Notunterkünften unter.

+++ 10.06 Uhr: Japans Walfänger stechen erneut in See +++

Japan lässt die Harpunen nicht ruhen: Ungeachtet internationaler Proteste sind die Walfänger des Landes erneut in See gestochen - offiziell zu Forschungszwecken. Zwei Schiffe legten vom Hafen der westlichen Walfangstadt Shimonoseki ab und nahmen Kurs Richtung Nordwest-Pazifik, wie japanische Medien meldeten. Ihnen wird das Mutterschiff "Nisshin Maru" nachfolgen. Auf der diesjährigen Abschussliste stehen 43 Zwergwale und 134 Seiwale. Die Jagd auf die Meeressäuger wird bis Ende September dauern. Nach einer Untersuchung der Wale - beispielsweise ihres Mageninhalts - wird ihr Fleisch für den Verzehr verkauft.

+++ 9.32 Uhr: Australien muss Rekordentschädigung für Asylbewerber in Zwangslager zahlen +++

Asylbewerber in einem Zwangslager der australischen Behörden in Papua Neuguinea sollen eine Rekordentschädigung erhalten. Ein getroffener Vergleich sieht vor, dass die australische Regierung sowie Sicherheitsunternehmen 70 Millionen australische Dollar (rund 47 Millionen Euro) an die Betroffenen zahlen. Der Betrag soll unter den mehr als 1900 auf der Insel Manus seit 2012 festgehaltenen Asylbewerbern aufgeteilt werden. Hintergrund war eine Sammelklage, bei der Entschädigungen für mutmaßliche Leiden angesichts der schlechten Bedingungen in dem Camp gefordert wurden. Durch den Vergleich wurde ein öffentlicher Prozess gegen die australische Regierung und die Sicherheitsunternehmen abgewendet. Anwälte sprachen nach der Einigung vom größten jemals getroffenen Vergleich zu einer Menschenrechtsklage in der Geschichte Australiens.

+++ 9.17 Uhr: Mindestens vier Tote bei Kämpfen zwischen Taliban in Südafghanistan +++

Bei mutmaßlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Taliban-Fraktionen sind in der südafghanischen Provinz Helmand mindestens vier Kämpfer getötet worden. Der Sender Tolo TV berichtete von fünf Toten. Nach Angaben eines Polizeisprechers aus der Provinz, Abdul Salam, war im Gereschk-Bezirk eine Autobombe explodiert. Sie habe sich gegen einen Taliban-Kommandeur gerichtet, der eine Splitterfraktion unter Mullah Mohammed Rassul unterstütze.

+++ 7.40 Uhr: Zustand der angeschossenen Polizistin unverändert ernst +++

Die in Unterföhring bei München angeschossene Polizistin schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat sich der Zustand der 26 Jahre alten Beamtin in der Nacht weder verbessert noch verschlechtert.

Die Frau war am Dienstag von einem Schuss in den Kopf getroffen worden. Ein 37 Jahre alter Randalierer hatte am S-Bahnhof Unterföhring bei einer Rangelei mit einem Polizisten die Dienstwaffe des Streifenbeamten an sich gerissen und geschossen. Dabei traf er die junge Polizistin, auch zwei unbeteiligte Reisende erlitten Treffer in Arm und Bein. Der 37 Jahre alte Täter wurde ebenfalls verletzt. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

+++ 7.14 Uhr: Tillerson: Palästinenser wollen Zahlungen an Familien von Attentätern einstellen +++

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat nach Angaben von US-Außenminister Rex Tillerson zugesagt, den Familien von Selbstmordattentätern künftig kein Geld mehr zu zahlen. Er selbst und auch US-Präsident Donald Trump hätten mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bei dessen Besuch in Washington Anfang Mai über das Thema gesprochen, sagte Tillerson bei einer Anhörung im US-Senat. Inzwischen sei er darüber informiert worden, dass die Palästinenser ihre "Politik" geändert hätten.

+++ 4.51 Uhr: Unbekannte stehlen Motorrad nach Unfall mit Schwerverletztem +++

Erst schwer gestürzt, dann auch noch bestohlen: Ein 18-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf einer Bundesstraße im Rheingau-Taunus-Kreis schwer verletzt worden - Diebe klauten später seine zerstörte Maschine am Straßenrand. Der junge Mann war am Dienstagabend wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr rund 70 Meter über den Grünstreifen und wurde schließlich in den Wald geschleudert. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Sein stark beschädigtes Motorrad stellten die Beamten an den Fahrbahnrand, wo es die Verwandten abholen sollten. Doch als sie am späten Abend kamen, war das Gefährt weg. Die Polizei geht davon aus, dass es mit Hilfe eines Kleinlastwagens gestohlen wurde.

+++ 4.37 Uhr: Geschworene im Cosby-Prozess vertagen ihre Beratungen auf Mittwoch +++

Im Missbrauchsprozess gegen die US-Fernsehlegende Bill Cosby haben sich die zwölf Geschworenen auch am zweiten Tag ihrer Beratungen nicht auf ein Urteil einigen können. Die sieben Männer und fünf Frauen der Jury vertagten ihre Beratungen auf Mittwoch, wie das Gericht in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania mitteilte.

+++ 2.13 Uhr: Farc-Rebellen in Kolumbien geben mehr als die Hälfte ihrer Waffen ab +++

Die Farc-Rebellen in Kolumbien haben nach eigenen Angaben mehr als 60 Prozent ihrer Waffen an UN-Vertreter übergeben. Die Entwaffnung gehe "sehr schnell" voran, erklärte Präsident Juan Manuel Santos anlässlich einer Zeremonie im Ort La Elvira im Norden Kolumbiens. Die restlichen Waffen sollen nun bis zum 20. Juni in den 26 Entwaffnungszonen im ganzen Land übergeben werden. Die Entwaffnung der Farc-Guerilla ist Teil des historischen Friedensabkommens vom vergangenen Jahr. Das nach vierjährigen Verhandlungen besiegelte Abkommen beendete den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den linksgerichteten Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc) und der Regierung.

+++ 2.03 Uhr: Ronaldo weist Vorwurf des Steuerbetrugs zurück +++

Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den Vorwurf der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Das Lissaboner Unternehmen Gestifute seines Managers Jorge Mendes teilte mit, es habe niemals Unterschlagung gegeben. Es sei klar, dass der Spieler nicht versucht habe, Steuern zu umgehen. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft hatte zuvor beim Gericht in Madrid Anzeige gegen den Torjäger erstatte. Er wurde der Steuerhinterziehung in Höhe von gut 14,76 Millionen Euro beschuldigt. Dem 32-jährigen Portugiesen drohe wegen insgesamt vier Steuervergehen eine Mindesthaftstrafe von bis zu sieben Jahren sowie eine Geldstrafe von mindestens 28 Millionen Euro, schätzte der Verband der Steuerexperten des spanischen Finanzministeriums.

+++ 1.20 Uhr: "Dieb"-Tattoo auf der Stirn - Ärzte als letzte Hoffnung +++

Weil er angeblich ein Fahrrad klauen wollte, wurde ein 17-jähriger Brasilianer auf der Stirn zwangstätowiert - jetzt wollen Ärzte in einer Klinik in São Paulo versuchen, es zu entfernen. Dem Mann wurde mit schwarzer Farbe der Schriftzug "Eu sou ladrão e vacilão" über die gesamte Stirnpartie tätowiert - übersetzt: "Ich bin ein Dieb und ein Trottel". Wie das Portal "O Globo" berichtete, ist der Mann aktuell in einer Klinik, auch um wegen Alkohol- und Drogenproblemen behandelt zu werden. Zudem soll es einen Eingriff geben, um den Schriftzug operativ zu entfernen.

+++ 1.19 Uhr: Panamas Ex-Präsident bleibt nach Festnahme in den USA vorerst in Haft +++

Panamas Ex-Präsident Ricardo Martinelli bleibt nach seiner Festnahme in den USA vorerst in Haft. Wie die Justizbehörden im Bundesstaat Florida mitteilten, wurde Martinelli am Dienstag einem Richter entführt. Dieser ordnete zunächst eine Woche Untersuchungshaft an. Bei einer weiteren Anhörung am 20. Juni soll dann entschieden werden, ob eine Freilassung auf Kaution in Frage kommt. Martinelli war am Montagabend in seinem Haus nahe Miami festgenommen worden. Ihm droht die Auslieferung an Panama, wo er sich wegen Korruption und der Bespitzelung politischer Gegner vor Gericht verantworten soll.