+++ 12.44 Uhr: Schlechte Phase für deutschen Außenhandel +++

Deutschlands Exporte sind im Oktober deutlich zurückgegangen. Sie schrumpften im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1 Prozent auf 101,5 Milliarden Euro, teilt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Auch die Importe sanken, und zwar um 2,2 Prozent auf 82,2 Milliarden Euro. "Das ist ein mieser Start für den deutschen Außenhandel in das Schlussquartal", erklärt der Außenhandelsverband in Berlin. Die Außenhandelsbilanz, also die Differenz zwischen Ex- und Importen, schloss mit einem Überschuss von 19,3 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als im Vorjahresmonat, als 21,7 Milliarden Euro unter dem Strich standen. Die internationale Unruhe nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik hinterlasse ihre Spuren, erklärte der Außenhandelsverband.

+++ 12.21 Uhr: Mehr als 1000 russische Sportler Teil eines Staatsdoping-Systems +++

Mehr als 1000 russische Sportler sind nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur zwischen 2011 und 2015 Teil einer großangelegten staatlichen Dopingpolitik gewesen. Dies hat Wada-Chefermittler Richard McLaren bei der Vorstellung seines zweiten Berichts in London mitgeteilt. Es habe sich um eine "institutionelle Verschwörung" über mehrere Jahre und sportliche Großereignisse hinweg gehandelt. Es seien auch Beweise gefunden worden, dass Dopingproben von insgesamt zwölf Medaillengewinnern der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 manipuliert worden seien. Dabei handele es sich in vier Fällen um Gewinner von Goldmedaillen. Angesichts dieser neuerlichen umfassenden Vorwürfe des Staatsdopings droht Russland nun möglicherweise der komplette Ausschluss von den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Von den Sommerspielen von Rio waren bereits die russischen Leichtathleten ausgeschlossen worden.

+++ 11.42 Uhr: 400 Flüchtlinge stürmen spanische Exklave in Marokko +++

Fast 400 Flüchtlinge haben nach Angaben der Behörden die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Wie die örtliche Präfektur mitteilte, gelang es den Migranten am frühen Morgen, an zwei Punkten die sechs Meter hohe Barriere zu durchbrechen, die das Gebiet umgibt. Dabei wurden zwei Grenzschützer und drei Flüchtlinge leicht verletzt. Die Flüchtlinge stammen nach Angaben der Behörden vor allem aus dem subsaharischen Afrika. Immer wieder versuchen Schutzsuchende, mit dem Vordringen auf die spanischen Exklaven EU-Boden zu erreichen. Ein weiteres spanisches Gebiet in Marokko ist weiter östlich gelegene Melilla.

+++ 11.32 Uhr: Rechtspopulist Geert Wilders schuldig, keine Strafe +++



Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist der Diskriminierung und Beleidigung von Marokkanern schuldig gesprochen worden; er geht aber straffrei aus. Ein Gericht in Amsterdam urteilte, dass Wilders mit einer Rede gegen Marokkaner 2014 die Grenzen der Meinungsfreiheit verletzt habe. Ein Schuldspruch reiche allerdings als Strafe aus. Das Urteil hat keine direkten Folgen für sein Mandat als Abgeordneter. Während der Rede vor zwei Jahren hatte Wilders seine Anhänger dazu angestachelt, in Bezug auf die Anzahl in den Niederlanden lebenden Marokkaner immer wieder die Parole "Minder! Minder! Minder!" ("Weniger! Weniger! Weniger!") zu skandieren.

+++ 10.58 Uhr: Absturzopfer nach zwei Wochen im Dschungel gerettet +++

Zwei Wochen nach dem Absturz seines Hubschraubers in einem Dschungel auf Borneo ist ein indonesischer Soldat lebend gefunden worden. "Dank sei Gott dem Allmächtigen, wir haben einen der Passagiere des abgestürzten Hubschraubers gefunden", erklärte Armeesprecher Sabrar Fadhilah. Dorfbewohner hätten den völlig erschöpften Yohanes Syahputra entdeckt. Der Soldat habe Wunden an seinen Händen, Beinen und am Bauch gehabt und "seit Tagen nichts gegessen". Örtliche Medien berichteten, ein Bauer habe den Soldaten entdeckt, als er sich in einer Hütte am Rande einer Plantage ausgeruht habe. Syahputra und vier weitere Soldaten waren am 24. November mit einem Hubschrauber in einem entlegenen Dschungel auf Borneo abgestürzt. Erst drei Tage später wurde das Wrack entdeckt, ein Pilot wurde gerettet. Drei Insassen konnten nur tot geborgen worden, Syahputra wurde vermisst.

+++ 10.44 Uhr: Mindestens sechs Tote bei Explosion in Kairo +++

Bei einer Explosion in der Nähe eines Polizeikontrollpunkts in Kairo sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Das berichteten Staatsmedien und Behördenvertreter in der ägyptischen Hauptstadt. Demnach ereignete sich die Explosion, deren Ursache zunächst unklar war, im Westen von Kairo unweit einer Moschee.





+++ 10.42 Uhr: FDP-Politikerin Hamm-Brücher ist tot +++

Die FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie ihre Partei mitteilte. Ihr Sohn bestätigte laut der Deutschen Presse-Agentur den Tod. Hamm-Brücher war unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) Staatsministerin im Auswärtigen Amt und 1994 Kandidatin für das Bundespräsidentenamt.

+++ 10.34 Uhr: UN-Kommissar nennt 2016 katastrophales Jahr für Menschenrechte +++

UN-Kommissar Seid Rad al-Hussein hat eine weltweite Aushöhlung der Menschenrechte beklagt. 2016 sei ein katastrophales Jahr gewesen, bilanzierte er in Genf kurz vor dem Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Sollte es mit dieser Dynamik weitergehen, werde letztlich jeder darunter leiden.



Der Menschenrechts-Beauftragte der Vereinten Nationen verwies dabei auf aktuelle Konflikte wie den Bürgerkrieg in Syrien, die Gewalt von Extremisten und ein wirtschaftliches Ungleichgewicht. Das alles seien auch Treiber einer Krise der Menschenrechte.



Viele Menschen fühlten sich angesichts dessen unsicher, sagte Al-Hussein. Grund dafür sei das Versagen vieler politischer Führer im Umgang mit den Problemen. Das spiele Populisten in die Hände, die Angst säten und Zwiespalt verbreiteten.

+++ 10.30 Uhr: 1,8 Millionen Jahre altes Wal-Fossil in Mexiko entdeckt +++

In einem kleinen mexikanischen Fischerdorf ist das etwa 1,8 Millionen Jahre alte Fossil eines Wales gefunden worden. Der Fund sei in einem Fluss gemacht worden, der in Punta Maldonado, einem Küstendorf im südlichen Bundesstaat Guerrero, ins Meer fließt, teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (Inah) mit.



Das Fossil werde nun mithilfe von Laboranalysen genauer erforscht, erklärte Inah-Wissenschaftler Hermosillo Worley. Die Überreste des Wales, die die Paläontologen zutage förderten, sind fünf Meter lang. Der Meeressäuger war aber womöglich insgesamt zwölf Meter lang. Laut Worley hilft der Fund bei der Erforschung der Wale, insbesondere der Evolution ihrer Schädelhöhle.

+++ 10.20 Uhr: Zahl der neuen Asylanträge im November gesunken +++

Die Zahl der neu in Deutschland gestellten Asylanträge ist im November auf 26.438 gesunken. Gegenüber dem Oktober bedeutet dies einen Rückgang um rund 6000 Anträge oder 19 Prozent und gegenüber dem November des vergangenen Jahres um rund 31.400 Anträge oder 54,3 Prozent, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Demnach stiegen gegen den Trend aber die Anträge vom Westbalkan. Aus Albanien, Bosien-Herzegowina, dem Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien erhöhte sich die Zahl der Antragsteller auf zusammen 3079. Hauptherkunftsland war Syrien mit 4604 Erstanträgen, gefolgt von Afghanistan (2995), Irak und Eritrea.

+++ 10.13 Uhr: "Postfaktisch" ist "Wort des Jahres" 2016 +++

Der Begriff "postfaktisch" ist zum "Wort des Jahres" 2016 gekürt worden. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt. In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten, erklärte die GfdS. Insofern stehe das Wort für einen tiefgreifenden politischen Wandel. Immer größere Bevölkerungsschichten seien aus Widerwillen gegen "die da oben" bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Die Entscheidung der Jury sei einstimmig ausgefallen.

+++ 10.00 Uhr: Getötete Studentin in Freiburg - Polizei sucht zwei Zeugen +++

Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg sucht die Polizei nach einer Radfahrerin und einer Frau aus der Straßenbahn. "Vielleicht haben die beiden etwas bemerkt und können Hinweise geben", sagte eine Polizeisprecherin. Ein anderer Radfahrer, der in der Tatnacht am 16. Oktober auf dem Heimweg war, hatte in Tatortnähe ein weißes Damenfahrrad am Fahrbahnrand liegen sehen. Der Zeuge gab zudem an, ungefähr auf selber Höhe von einer schnellen Radfahrerin - vielleicht auf einem Rennrad - überholt worden zu sein. "Diese Zeugin suchen wir nun, da sie möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen geben könnte", sagte die Polizeisprecherin.



Eine weitere Zeugin, die die Ermittler befragen wollen, fuhr in der Straßenbahn, in der auch der mutmaßliche Täter unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war die Frau an der Haltestelle Bertoldsbrunnen in die Bahn eingestiegen und wenig später an der Haltestelle Alter Messplatz wieder ausgestiegen. Das konnte die Polizei mithilfe von Videomaterial aus der Straßenbahn rekonstruieren. Die Frau hat lange dunkle Haare und trug in der Nacht einen knielangen weiß gemusterten Rock, eine dunkle Jacke und hatte eine dunkle Handtasche bei sich.

+++ 9.32 Uhr: Festnahme nach Sprengstoffanschlägen in Dresden +++

Nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Details sollen am Vormittag mitgeteilt werden, hieß es im Operativen Aberwehrzentrum in Leipzig.



Eine Woche vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden waren dort gleich zwei Anschläge mit Sprengstoff verübt worden, einer auf die Moschee und einer auf das Kongresszentrum der Stadt. Danach waren etliche Hinweise eingegangen, insbesondere zum Geschehen an der Moschee und zu einem Video, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Eine heiße Spur gab es lange Zeit aber nicht.

+++ 8.31 Uhr: Trump-Anhänger spenden auch nach der Wahl noch 3,5 Millionen Dollar +++

Auch nach der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten fließen die Spenden seiner Anhänger weiter. Seit dem Wahltag am 8. November überwiesen sie mindestens 3,5 Millionen Dollar (3,3 Millionen Euro) an Trump und die Republikaner, wie die "Washington Post" unter Berufung auf Zahlen der Wahlkommission berichtete. Kleinere Spenden oder direkte Zahlungen an Trumps Wahlkampfkomitee seien darin nicht enthalten.



Demnach überholte Trump im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 28. November erstmals seine Rivalin im Präsidentenwahlkampf Hillary Clinton mit Einnahmen von 111 Millionen Dollar. Clinton habe im selben Zeitraum nur 106 Millionen Dollar eingesammelt. Rund 66 Millionen Dollar für den Wahlkampf stammten dem Bericht zufolge aus Trumps eigener Tasche - immerhin noch deutlich weniger als die ursprünglich angekündigten 100 Millionen.

+++ 8.29 Uhr: 8500 Menschen sollen Aleppo verlassen haben +++

In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo sollen russischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden rund 8500 Menschen die Konfliktzone verlassen haben. Zudem hätten einige Kämpfer die Waffen niedergelegt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte gestern gesagt, die syrische Armee habe ihre Angriffe in Aleppo unterbrochen, um etwa 8000 Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Doch gingen die Kämpfe nach Angaben von Aktivisten weiter. Lawrow kündigte zudem ein Treffen russischer und amerikanischer Experten für Samstag in Genf an. Sie sollten ein Abkommen mit einer Lösung für Ost-Aleppo erarbeiten. Russland ist Verbündeter der syrischen Führung und unterstützt die Regierungstruppen seit einem Jahr militärisch.

+++ 8.16 Uhr: Südkoreas Parlament beschließt Entmachtung von Präsidentin Park +++

Knapp ein Jahr vor der geplanten Präsidentenwahl in Südkorea hat das Parlament die politisch angeschlagene Staatschefin Park Geun Hye vorläufig entmachtet. Der Antrag der Opposition auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park wurde mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen, wie südkoreanische TV-Sender berichteten.



Anlass für den Antrag ist ein Korruptionsskandal um eine Freundin der Präsidentin. Park wird vorgeworfen, ihrer Vertrauten Choi Soon Sil die Einmischung in Regierungsgeschäfte erlaubt zu haben. Auch soll Choi dank ihrer Beziehung zu Park Sponsorengelder für zwei Stiftungen eingetrieben und sich persönlich bereichert haben. Park wird der Mittäterschaft beschuldigt.

+++ 6.05 Uhr: Ein Drittel der großen australischen Firmen hat keine Steuern gezahlt +++

Gut ein Drittel der größten Unternehmen in Australien hat im vergangenen Steuerjahr (30. Juni) nicht einen Cent abgeführt. 60 Prozent der fast 700 Firmen waren im Rohstoffsektor aktiv, wie die Steuerbehörde (ATO) berichtete. Dies bedeute nicht, dass die Unternehmen Steuern hinterziehen, fügte die Behörde hinzu. "Selbst Firmen mit sehr hohen Einkünften können Verluste machen", sagte Behördenchef Chris Jordan. Der Rohstoffsektor kämpft seit mehr als einem Jahr mit fallenden Preisen.



"Alle Unternehmen erfüllen ihre Steuerpflichten", teilte die Chefin des Unternehmerverbandes Business Council of Australia, Jennifer Westacott, mit. Die Unternehmen zahlten ihre Steuern nicht auf das Betriebseinkommen, sondern auf Gewinne, die nach Zahlung aller Betriebskosten, einschließlich der Löhne, übrig blieben.

+++ 4.33 Uhr: Kanadischer Zoo untersucht Tod von sieben Pinguinen durch Ertrinken +++

Der mysteriöse Tod von sieben Pinguinen beschäftigt den Zoo im kanadischen Calgary: Alle sieben Vögel starben durch Ertrinken - obwohl Pinguine eigentlich hervorragende Schwimmer sind. Der Tod der sieben Humboldt-Pinguine sei eine "schreckliche Nachricht", sagte Tierpfleger-Chefin Jamie Dorgan. Der Zoo habe Ermittlungen aufgenommen um zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.



Die Tiere waren tot in ihrem Gehege gefunden worden. Eine Obduktion ergab Tod durch Ertrinken. Die übrigen 15 Mitglieder der Pinguin-Kolonie leben noch.

+++ 4.20 Uhr: CSU pocht trotz Absage Merkels auf Doppelpass-Aus +++

Die CSU will das Nein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Abkehr vom Doppelpass nicht hinnehmen und pocht auf eine Umsetzung des CDU-Parteitagsbeschlusses. "Wir können nicht mit Verweis auf den Koalitionsvertrag achselzuckend sagen: Wir bleiben jetzt halt dabei", erklärte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der "Welt". Die mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Regelung, die Optionspflicht für in Deutschland geborene Zuwandererkinder abzuschaffen, hält er für nicht mehr zeitgemäß. "Da hatten wir noch keine massenhafte Zuwanderung von Menschen, von denen viele wohl auch Bleibeperspektive haben. Wir hatten auch noch keine türkische Innenpolitik auf deutschem Boden." Die Demonstrationen türkischstämmiger Bürger in Deutschland für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hätten die ablehnende Haltung der CSU zum Doppelpass noch einmal bestätigt.

+++ 4.15 Uhr: Jedes vierte Kind weltweit lebt in Krisengebiet +++

Rund 535 Millionen Kinder weltweit leben Unicef zufolge in Krisen- und Katastrophengebieten. Das bedeute, dass jedes vierte Kind häufig keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung, Lebensmitteln oder Schutz habe, teilte die Kinderschutzorganisation am Freitag mit. Damit seien sie besonders anfällig für Krankheiten und Gewalt.



Mehr als 390 Millionen der betroffenen Kinder lebten in Afrika südlich der Sahara, fast 65 Millionen im Nahen Osten. Unicef-Geschäftsführer Anthony Lake sagte, für Kinder sei es nicht nur für ihre individuelle Entwicklung wesentlich, ob sie in einem friedlichen oder einem vom Krieg zerrissenen Land aufwüchsen, sondern auch für die Zukunft ihrer Gesellschaften.

+++ 2.26 Uhr: Clinton warnt vor Falschmeldungen im Internet +++

Die unterlegene US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat vor der Verbreitung von Falschmeldungen im Internet gewarnt. Diese könnten "Konsequenzen in der realen Welt" haben, sagte Clinton in Washington. Im Kampf gegen Falschmeldungen gehe es nicht um Politik oder Parteizugehörigkeit: "Menschenleben sind in Gefahr". Die Demokratin beklagte eine "Epidemie böswilliger Falschmeldungen und falscher Propaganda", die in den vergangenen Monaten das Internet geflutet habe. Dem Phänomen müsse rasch die Stirn geboten werden, um "unsere Demokratie und unschuldige Leben zu beschützen".



Clinton war im Wahlkampf von ihren Gegnern unter anderem als Chefin eines Pädophilenrings bezeichnet worden, der sich in einem beliebten Pizzarestaurant in Washington treffe. Am vergangenen Wochenende stürmte daraufhin ein 28-jähriger Bewaffneter das Restaurant und schoss um sich. Herbeigeeilten Polizisten sagte er, er sei eigens aus North Carolina gekommen, um selbst in dem Pizzagate-Fall zu "ermitteln".

+++ 1.43 Uhr: Trump bleibt Produzent von Reality-Fernsehshow +++

Donald Trump bleibt trotz seines Wechsels ins Weiße Haus Produzent der Castingshow "Celebrity Apprentice". Trump werde in der im kommenden Jahr startenden neuen Staffel weiter als Produzent der Fernsehserie genannt werden, bestätigte eine Sprecherin des Senders NBC. Die Sprecherin äußerte sich nicht dazu, wie der künftige Präsident und Milliardär entlohnt wird. Laut dem Branchenblatt "Variety" dürfte Trump pro Folge mindestens eine fünfstellige Summe erhalten.



"Celebrity Apprentice" ist ein Ableger der erfolgreichen Reality-Show "The Apprentice", in der Trump als Gastgeber Kandidaten um einen Ausbildungsplatz wetteifern ließ. Sein ritueller Satz "You're fired!" ("Du bist gefeuert") am Ende jeder Folge wurde zu einem seiner Markenzeichen. Im vergangenen Jahr hatte er die Rolle des Gastgebers abgegeben. Ab Januar wird Arnold Schwarzenegger - Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien - Kopf der Jury sein. Die 15. Staffel beginnt am 2. Januar, also 18 Tage bevor Trump seinen Amtseid ablegen wird.

+++ 1.06 Uhr: Regierung verstärkt Kampf gegen Genitalverstümmelung +++

Die Bundesregierung will junge Frauen aus Zuwandererfamilien besser vor Genitalverstümmelung schützen. Dazu soll Begleitern, die mit ihnen für den Eingriff ins Ausland reisen wollen, der Reisepass entzogen werden. Das Bundeskabinett wolle heute eine entsprechende Änderung des Passgesetzes beschließen, berichtet die Funke-Mediengruppe.



Teilweise reisten Familien mit ihren Kindern in den Ferien etwa nach Afrika, Nahost oder Asien, um in ihren Heimatländern den Mädchen Teile der Schamlippen und der Klitoris entfernen zu lassen, hieß es weiter. Der drohende Passentzug sei ein "bedeutender Schritt", um junge Frauen besser zu schützen, sagte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) den Funke-Zeitungen. In Deutschland wird dem Bericht zufolge die Zahl der verstümmelten Mädchen und Frauen auf mindestens 30.000 geschätzt.

+++ 1.05 Uhr: Deutsche senden Weihnachtsgrüße am liebsten digital +++

Weihnachtspost ganz modern: Zwei Drittel der Deutschen verschicken ihre Weihnachtsgrüße laut einer Umfrage in diesem Jahr per WhatsApp oder Facebook. Nur 39 Prozent der Befragten setzen dagegen auf klassische Weihnachtsbriefe, wie eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Energiekonzerns Eon ergab.



Bei Unternehmen ist der klassische Weihnachtsbrief allerdings noch beliebt: Der Umfrage zufolge schicken zwei Drittel der befragten Betriebe ihre Weihnachtsgrüße weiter per Post. Immerhin setzen demnach auch 40 Prozent der Unternehmen auf E-Mail und 33 Prozent auf WhatsApp oder Facebook. Mehrfachnennungen waren möglich.

+++ 1.04 Uhr: Bombardier streicht 2500 Stellen in Deutschland +++

Der angeschlagene kanadische Zug- und Flugzeugbauer Bombardier streicht laut einem Zeitungsbericht 2500 Stellen in Deutschland. Betroffen seien vor allem die Werke in Hennigsdorf, Görlitz und Bautzen, berichtete das "Handelsblatt". Dem Bericht zufolge verlässt zudem Bombardier-Deutschlandchef Germar Wacker nach einem halben Jahr das Unternehmen. Sein Nachfolger werde der bisherige Chef der Bahn-Sparte, Michael Fohrer.



Bombardier hatte bereits im Oktober den Abbau von weltweit rund 7500 Stellen angekündigt, dabei aber noch keine Angaben zu Deutschland gemacht. Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit gut 70.000 Mitarbeiter, davon mehr als 8000 in Deutschland.

+++ 0.13 Uhr: Bund und Länder einig über Gesetz zur Finanzreform +++

Bund und Länder haben sich nach heftigem Streit überraschend doch noch auf ein Gesetzespaket zur Neuordnung der Finanzbeziehungen verständigt. Bei einem Treffen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klärten beide Seiten eine Reihe strittiger Details. Es gebe eine Einigung "auf all die notwendigen Grundgesetzänderungen" für die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, sagte Merkel nach mehr als achtstündigen Verhandlungen.

+++ 0.06 Uhr: Staat erwirtschaftet offenbar auch 2016 kräftigen Überschuss +++

Deutschland wird nach einem Medienbericht auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Plus in den Staatskassen abschließen - trotz zusätzlicher Ausgaben. Bund, Länder, Gemeinden sowie Sozialversicherungen werden einen sogenannten strukturellen Überschuss von 0,75 Prozent der Wirtschaftsleistung erzielen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die Sitzung des Stabilitätsrates von Bund und Ländern am kommenden Montag berichtet. Beim strukturellen Saldo werden konjunkturelle Schwankungen und Einmalfaktoren herausgerechnet. 2015 hatte der Staat noch ein Plus von 0,9 Prozent erwirtschaftet.