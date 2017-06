11,50 Euro! Krabbenbrötchen so teuer wie nie

+++ 8.10 Uhr: Fernverkehr zwischen Berlin und Düsseldorf unterbrochen +++

Wegen eines Unwetterschadens auf der Bahnstrecke zwischen Bielefeld und Gütersloh ist der Fernverkehr zwischen Berlin und Düsseldorf seit dem frühen Morgen unterbrochen. Auch der Regionalverkehr ist betroffen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Ein ICE musste seine Fahrt auf der Strecke kurz vor Mitternacht unterbrechen und wurde mit einer Diesellok abgeschleppt. Die Fahrgäste mussten mehrere Stunden in dem Zug ausharren. Starke Unwetter in Deutschland hatten bereits am Donnerstag für Beeinträchtigungen auf zahlreichen Bahnstrecken gesorgt. Am Freitagmorgen war die Route zwischen Hamburg und Hannover weiterhin gesperrt. Auch im Raum Magdeburg kam es zunächst noch zu Einschränkungen. Die Strecke zwischen Hamburg und Bremen war in der Nacht hingegen wieder freigegeben worden. Mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen müsse dort aber weiterhin gerechnet werden, sagte die Sprecherin.

+++ 7.20 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Bombenanschlag in Südpakistan +++

Bei einer Bombenexplosion nahe einer Polizeiwache und einer Mädchenschule sind in der südpakistanischen Provinz Baluchistan mindestens fünf Menschen getötet und 16 verletzt worden. Das bestätigte ein Polizeibeamter der Provinzhauptstadt Quetta, Khodaidad. Es sei nicht klar, was das Ziel des Anschlags war. Vier der Toten seien Zivilisten; auch ein Polizist sei getötet worden. Der Sprecher der Provinzregierung, Anwar Haq Kakar, sprach zu Medien von einer Autobombe. Wer hinter der Tat steckt, blieb zunächst unklar. Baluchistan ist die unruhigste Provinz Pakistans. Dort sind viele Terror- und Aufständischengruppen aktiv.





+++ 7.17 Uhr: Erneut Demonstrant in Venezuela erschossen +++

Bei Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela ist erneut ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige sei in Caracas erschossen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Vorfall habe sich ereignet, als Demonstranten von Sicherheitskräften auseinandergetrieben wurden. Damit steigt die Zahl der Toten der zwei Monaten andauernden Proteste auf 76. Mehr als 1000 wurden verletzt.

+++ 7.02 Uhr: Panda-Baby in Tokio ist ein Mädchen +++

Das Warten hat endlich ein Ende: Der Zoo von Tokio hat mitgeteilt, dass es sich bei dem kürzlich geborenen Panda-Baby um ein Mädchen handelt. Dies hätten chinesische Experten nach dem Einsenden eines Fotos festgestellt, sagte ein Sprecher des Ueno-Zoos in der japanischen Hauptstadt. Dem Tier gehe es offenbar gut. Dank der Milch seiner Mutter Shin Shin wiege es nun 283,9 Gramm und sei 17,6 Zentimeter lang. Auch das charakteristische schwarz-weiße Fell beginne sich schon zu zeigen. Bei der Geburt sind Pandas haarlos und wiegen etwa 100 Gramm. Die Geburt des noch namenlosen Tieres am 12. Juni hat dem Ueno-Zoo einen Besucherandrang beschert. Es ist der erste Panda-Nachwuchs dort seit fünf Jahren. Ein 2012 geborenes Panda-Baby war kurz nach der Geburt gestorben. Pandabären tun sich schwer mit der Fortpflanzung.#





+++ 6.32 Uhr: Chinese legt bei Verkehrskontrolle gefälschten CIA-Ausweis vor +++

Ein Motorradfahrer in China hat mit Hilfe eines gefälschten CIA-Agentenausweises versucht, sich einer Polizeiinspektion zu entziehen. Der Chinese wurde von Beamten auf einer Schnellstraße in der ostchinesischen Stadt Nanjing angehalten, weil er ohne Nummernschild unterwegs war. Laut der Polizei habe der Mann, der zudem eine Uniform mit dem Schriftzug "U.S. Army" trug, zur Identifikation die gefälschte Dienstmarke vorgelegt. Das Dokument wies ihn nicht nur als CIA-Agenten aus, sondern auch als Mitarbeiter des "?IMF" - jener fiktiven Geheimorganisation, für die Tom Cruise in den "Mission: Impossible"-Filmen auf Verbrecherjagd geht. Viele Internetnutzer amüsierten sich über das Verhalten des Mannes. "Ist es nicht viel schlimmer, als Agent enttarnt zu werden, als gegen ein paar Verkehrsregeln zu verstoßen?", fragte ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Weibo. Laut der Polizei in Nanjing wurde der Mann, der auf dem Weg zu einem Motorrad-Treffen war, "den Gesetzen entsprechend" bestraft.

+++ 6.24 Uhr: Judenrettung: Bolivien sieht zweiten "Oskar Schindler" +++

Der aus Deutschland stammende Unternehmer Moritz Hochschild soll während des Nationalsozialismus bis zu 10.000 Juden mit falschen Pässen und Schiffspassagen nach Bolivien gerettet haben. Nach dem Auftauchen hunderter Dokumente, die von der Unesco zum historischen Erbe erklärt worden sind, gibt es aber noch viele Fragezeichen. "Eigentlich bräuchten wir deutschsprachige Historiker, die die ganzen Dokumente mit uns aufarbeiten", sagt der Direktor des nationalen Minenarchivs, Edgar Ramírez, der Nachrichtenagentur DPA. Für Ramírez ist Hochschild ein "Oskar Schindler Boliviens". Der 1881 in Hessen geborene Hochschild wanderte mit knapp 30 Jahren nach Südamerika aus und wurde in Bolivien einer der einflussreichsten Minenbesitzer. "Vieles ist noch nebulös", sagte Archivleiter Ramírez.

+++ 5.39 Uhr: Sklaverei im Luxushotel? Urteil gegen arabische Prinzessinen erwartet +++

Eine Witwe eines arabischen Scheichs und ihre Töchter sollen in einem Brüsseler Hotel ihre Bediensteten wie Sklaven ausgebeutet haben. In dem als "Prinzessinnen-Prozess" bekannt gewordenen Verfahren gegen die Frauen und einen Verwalter wird am Freitag das Urteil in Brüssel erwartet. Den Angeklagten drohen Haft und eine Geldstrafe von insgesamt fast 1,9 Millionen Euro. Die Ereignisse, auf die sich der Prozess bezieht, liegen inzwischen mehr als neun Jahre zurück: Die Scheichfamilie hatte eine gesamte Etage eines Luxushotels in der belgischen Hauptstadt auf Jahresbasis gemietet. Dort mussten die mehr als 20 Angestellten den Prinzessinnen laut Anklägern Tag und Nacht zu Diensten sein. Die Anklage wirft den Prinzessinnen Menschenhandel, Freiheitsberaubung sowie unmenschliche und erniedrigende Behandlung ihrer Opfer vor. Die Witwe und ihre Töchter waren bei der Verhandlung bisher nicht anwesend und wiesen die Anschuldigungen zurück.

+++ 5.33 Uhr: 11,50 Euro: Krabbenbrötchen so teuer wie nie +++

Krabben sind derzeit so teuer wie nie: Für ein Brötchen mit Nordseegarnelen müssen die Verbraucher tief in die Tasche greifen. 11,50 Euro kostet der Snack in der beliebten Fischbude "Brücke 10" an den St. Pauli Landungsbrücken in Hamburg, im Nordseebad Fedderwardersiel werden 7,50 Euro verlangt. "So einen hohen Preis hatten wir noch nie", sagte eine Mitarbeiterin der Butjadinger Fischereigenossenschaft. Grund dafür sind die geringen Fangmengen. Schon im vergangenen Jahr hatten die Krabbenfischer an der Nordsee einen Negativ-Rekord vermeldet. Sie hoffen auf eine Erholung des Bestandes ab Spätsommer.

+++ 5.18 Uhr: Korruptionsaffäre in Südkorea: Freundin von Ex-Präsidentin verurteilt +++

Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal um Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye ist ihre umstrittene Vertraute Choi Soon Sil zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Seouler Bezirksgericht habe es als erwiesen angesehen, dass Choi dank der Beziehungen zu Park ihren Einfluss geltend gemacht habe, um ihrer Tochter auf illegale Weise Zugang zu einer Universität in Seoul zu verschaffen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Choi ist die Schlüsselfigur in dem Skandal, der im März zur Amtsenthebung Parks als Staatschefin geführt hatte. Ihre langjährige Vertraute Choi soll sich unter anderem in die Regierungsgeschäfte eingemischt haben, obwohl sie kein öffentliches Amt innehatte.

+++ 4.34 Uhr: Merkel lobt May-Angebot zum Brexit +++

Großbritannien hat ein erstes konkretes Angebot für die Brexit-Verhandlungen vorgelegt und damit Anklang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel gefunden. Nach dem britischen Vorschlag sollen alle 3,2 Millionen EU-Bürger im Vereinigten Königreich eine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen. Das sei ein "guter Anfang", sagte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs geht mit Beratungen über Wirtschaft, Handel und Migrationspolitik weiter. Die britische Premierministerin Theresa May hatten den Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Staaten am Donnerstagabend vorgeschlagen, wie nach dem Brexit die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien gesichert werden könnten. Wer derzeit rechtmäßig im Vereinigten Königreich lebt, soll demnach nicht gezwungen werden, das Land zu verlassen.

+++ 2.41 Uhr: USA stoppen Einfuhr von frischem Rindfleisch aus Brasilien +++

Die USA stoppen die Einfuhr von frischem Rindfleisch aus Brasilien. Diese geschehe aus Sicherheitsgründen angesichts des Gammelfleischskandals in dem südamerikanischen Land, teilte das US-Landwirtschaftsministerium mit. Das Einfuhrverbot werde so lange Bestand haben, bis das brasilianische Landwirtschaftsministerium zufriedenstellende Maßnahmen ergreife. Der Skandal in dem Land, dem größten Rindfleischexporteur der Welt, war am 17. März bekannt geworden. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden sollen den Ermittlungen zufolge bestochen worden sein, um den Verkauf von verdorbenem Fleisch zuzulassen.

+++ 1.22 Uhr: Nach Unwetter-Unterbrechung: Guns N' Roses spielen Konzert zu Ende +++

Die Band Guns N' Roses haben ihr Konzert in Hannover nach einem schweren Unwetter ohne weitere Unterbrechungen zu Ende gespielt. Wegen heftiger Regenfälle und Blitzen war die Schau unter freiem Himmel unterbrochen worden. Rund 70.000 Fans mussten den Zuschauerraum verlassen und wurden in einer angrenzenden Messehalle untergebracht. Nachdem das Unwetter durchgezogen war, setzte die Band das Konzert fort. Weitere Unterbrechungen gab es nicht. Erst gegen 1 Uhr in der Früh verließ die Gruppe um Leadsänger Axl Rose die Bühne.

+++ 0.50 Uhr: US-Bürger wegen Selbstjustiz im "Pizzagate"-Fall verurteilt +++

Im Zusammenhang mit dem sogenannten "Pizzagate"-Fall hat ein US-Richter einen Mann zu vier Jahren Haft verurteilt, der bewaffnet den mutmaßlichen Sitz eines angeblichen Pädophilenrings in Washington gestürmt hatte. Damit blieb der Washingtoner Bundesrichter Ketanji Brown Jackson nur knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Höchststrafe von fünf Jahren für Selbstjustiz. Der 28-jährige Edgar Welch war nach eigenen Angaben Ende vergangenen Jahres von North Carolina nach Washington gereist, um selbst in dem von erzkonservativen Medien propagierten Pizzagate-Fall zu "ermitteln". Die demokratische Rivalin des heutigen Präsidenten Donald Trump, Hillary Clinton, war im Wahlkampf von ihren Gegnern als Chefin eines Pädophilenrings bezeichnet worden, der sich in dem beliebten Pizzarestaurant in der Hauptstadt treffe. Welch hatte das Restaurant am 5. Dezember gestürmt und mit einem Gewehr um sich geschossen. Verletzt wurde niemand. Die Fake News über den Pädophilenring wurden unter anderem von dem Sohn des kurzzeitigen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn verbreitet. Michael G. Flynn musste wegen der Weiterverbreitung der Falschmeldungen das Übergangsteam des designierten Präsidenten verlassen.