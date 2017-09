+++ 6.04 Uhr: Masern-Virus greift in diesem Jahr wieder verstärkt um sich +++

In Deutschland sind in diesem Jahr schon mehr als zweieinhalb mal so viele Masern-Fälle gemeldet worden wie im gesamten Vorjahr. 860 Menschen erkrankten nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) nachweislich an dem hochansteckenden Virus. Im gesamten Vorjahr gab es demnach 325 Masern-Infektionen.

FDP fordert Impfpflicht für alle Kinder AFP

Mit gut 510 Masern-Fällen am stärksten betroffen ist in diesem Jahr das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen, vor allem die Städte Duisburg und Essen. Höhere Fallzahlen waren in NRW zuletzt 2006 gezählt worden. Kein Bundesland ist gänzlich masernfrei, mehrere berichten allerdings nur von Einzelfällen, darunter Bremen (3), das Saarland (2) und Mecklenburg-Vorpommern (1).

Masern gehen zunächst mit grippeähnlichen Symptomen und später einem charakteristischen Hautausschlag einher. Die Infektion schwächt das Immunsystem und kann in sehr seltenen Fällen tödlich enden. Gefährlich sind Masern vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern.

+++ 5.47 Uhr: Drogen im Garten - 13-Jähriger verpfeift seine Mutter +++

Erst machte er sich im Internet über Pflanzen schlau, dann rief er die Polizei: Ein 13-Jähriger aus dem baden-württembergischen St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat seine Mutter bei der Polizei verpfiffen, weil sie seiner Ansicht nach Cannabis im Garten anbaute. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, bestätigte sich der Verdacht des Sohnes bei einer Kontrolle: 20 Cannabispflanzen mit einer Größe von bis zu 1,5 Metern gediehen im Garten der Familie. Die Mutter zeigte sich wenig erfreut über die folgende Ernte von amtlicher Seite sowie von den Internetrecherchen ihres Sohnes. Da sie nicht zu beruhigen war, mussten die Beamten den 13-Jährigen zu seiner eigenen Sicherheit mit aufs Revier nehmen und das Jugendamt einschalten. Gegen die Frau wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

+++ 4.10 Uhr: Bereits 40 Länder von Eier-Skandal betroffen +++

Von dem Skandal um mit Fipronil belastete Eier sind mittlerweile 40 Länder betroffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatten bis Anfang dieser Woche 24 der 28 EU-Staaten gemeldet, dass bei ihnen mit dem Insektengift verunreinigte Eier oder Eierprodukte aufgetaucht sind. Hinzu kamen Meldungen von 16 Nicht-EU-Staaten. In der Europäischen Union seien bis zuletzt lediglich Litauen, Portugal, Zypern und Kroatien nicht betroffen gewesen, bestätigte die zuständige EU-Kommissionssprecherin Anca Paduraru.

Nach den bisherigen Ermittlungen gelangte das Insektengift in die Eier, weil es unerlaubterweise zur Reinigung von Ställen eingesetzt wurde. Seit dem Bekanntwerden des Skandals wurden bereits riesige Mengen an Eiern vernichtet - obwohl Experten angesichts der meist sehr geringen Fipronil-Rückstände nicht von einer akuten gesundheitlichen Gefährdung der Verbraucher ausgehen.

+++ 2.21 Uhr: Arbeiter in Paris von abgestürzter Aufzugkabine erschlagen +++

Tragischer Unfall mitten in Paris: Ein Arbeiter ist am Montag von einer Aufzugkabine erschlagen worden, die vermutlich über mehrere Stockwerke hinweg abgestürzt war. Die Rettungskräfte hätten dem Mann nicht mehr helfen können, der unter der Aufzugkabine eingeklemmt war, wie die Feuerwehr in der französischen Hauptstadt mitteilte. Das Haus im achten Arrondissement im Zentrum von Paris stand leer.



Der Bürgermeister des Bezirks, Jérôme Coumet, teilte mit, dass das Gebäude abgerissen werden sollte. Gas und Elektrizität seien abgeschaltet gewesen, der Aufzug nicht in Betrieb. Er fügte hinzu: "Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte."

+++ 0.33 Uhr: Hurrikan "Irma" nimmt vor der Karibik an Fahrt auf +++

Hurrikan "Irma" hat vor der Karibik kräftig an Fahrt aufgenommen. Der Wirbelsturm wurde am Montag auf die Kategorie vier der fünfstufigen Skala hochgestuft, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA mitteilte. Mit Windgeschwindigkeiten von 215 Stundenkilometern bedroht "Irma" die Karibik und den US-Bundesstaat Florida.



Bis Mittwoch dürfte der Hurrikan noch bedrohlich an Stärke zulegen, wie das Hurrikanzentrum weiter bekanntgab. Mehrere Inseln der Kleinen Antillen sowie das US-Außengebiet Puerto Rico wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Auch der Gouverneur von Florida, Rick Scott, rief den Notstand zur Vorbereitung auf den Hurrikan auf, der gegen Ende der Woche dort erwartet wird.



Experten warnten, dass der Sturm eine Kraft entwickeln könnte wie Hurrikan "Harvey", der Ende August für Zerstörungen und Überschwemmungen im Süden der USA gesorgt hatte. Laut NHC könnte "Irma" auf seinem Durchzug einen Anstieg des Meeres um drei Meter, Starkregen und "große zerstörerische Wellen" auslösen.