15-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum - Vater stirbt

Die Nachrichten des Tages im Überblick:



+++ 13.13 Uhr: Unbekannte postieren Sexpuppe vor Radarfalle +++

Eine lebensgroße Sexpuppe haben Unbekannte direkt vor einer Radarfalle im Saarland aufgestellt. Die Polizei teilte mit, es handelte sich bei der aufblasbaren Puppe um ein männliches Modell, das direkt vor dem Kameraschacht des Blitzers in Dillingen gestellt worden war. "Obwohl auch seitens der Polizei eine gewisse "Originalität" für den Sachverhalt nicht abgestritten wird, stellt das Unbrauchbarmachen solcher Geschwindigkeitsmessanlagen eine Straftat dar und zieht entsprechende Sanktionen nach sich", erklärte die Polizei. Die Tat sei den Beamten am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr mitgeteilt worden. Sie suchen nun nach Zeugen.

12.48 Uhr: Gericht verbietet AfD Verbreitung von angeblichem Grünen-Zitat +++

Die AfD darf ein angebliches Zitat von Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zu sexuellen Übergriffen von Flüchtlingen nicht länger verbreiten. Das Hamburger Landgericht erließ auf Antrag der Grünen eine einstweilige Verfügung gegen die AfD Bielefeld. "Die AfD betreibt Fake News, schürt Hass und Hetze", sagte Göring-Eckardt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

"Sie erfindet Zitate, bringt sie in Umlauf und diffamiert so den politischen Gegner."

+++ 12.27 Uhr: 15-Jähriger fährt Auto gegen Baum - Vater stirbt +++

Ein erst 15 Jahre alter Junge hat bei einem tödlichen Verkehrsunfall bei Aachen am Steuer gesessen. Sein Vater (45) auf dem Beifahrersitz erlitt tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße bei Heinsberg aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 15-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Er schwebte nicht in Lebensgefahr.

+++ 12.25 Uhr: Israel soll Waffenlager der Hisbollah nahe Damaskus beschossen haben +++

Die israelische Luftwaffe hat laut Aktivisten ein Waffenlager der libanesischen Hisbollah-Miliz in Syrien angegriffen. Flugzeuge hätten am Freitag Raketen auf das Lager nahe dem Flughafen der syrischen Hauptstadt abgefeuert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Angaben der oppositionsnahen Organisation sind für Medien meist kaum zu überprüfen. In den vergangenen Jahren griff Israel immer wieder Waffenlieferungen für die Hisbollah an.

+++ 12.16 Uhr: Justiz stellt Ermittlungen gegen Ex-Geliebte von Kachelmann ein +++

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf schwere Freiheitsberaubung gegen die frühere Geliebte von Wettermoderator Jörg Kachelmann (59) eingestellt. Der für eine Anklage erforderliche hinreichende Tatverdacht könne nicht begründet werden, teilte die Behörde mit. "Die Vielzahl der Gutachtenergebnisse aus den verschiedenen Prozessen ergab kein einheitliches Bild". Indizien und Beweismittel ließen unterschiedliche Geschehensabläufe möglich erscheinen. Der Prüfung zufolge sei nicht "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit einer Verurteilung der Beschuldigten zu rechnen", erklärte die Staatsanwaltschaft.



Die Behörde war als Konsequenz aus einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt von 2016 tätig geworden. Auch Kachelmann hatte Anzeige wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung erstattet. Das OLG hatte entschieden, dass die Frau im Jahr 2010 Kachelmann bewusst falsch wegen Vergewaltigung angezeigt habe. In dem Prozess ging es um Schadenersatz, nicht um Freiheitsberaubung. Der Wettermoderator saß 132 Tage in Untersuchungshaft. Das OLG hatte geurteilt, die Frau sei mit "krimineller Energie" und "direktem Vorsatz" vorgegangen. Das habe zur Freiheitsberaubung - Kachelmanns U-Haft - geführt. Die aus Baden-Württemberg stammende Ex-Geliebte hatte das Urteil als Justizskandal bezeichnet.

+++ 12.05 Uhr: Wahl-O-Mat bricht Nutzungsrekord +++

Zwei Tage vor der Wahl ist der Wahl-O-Mat im Internet mit über 13,3 Millionen Nutzungen so oft wie vor keiner Bundestagswahl nachgefragt worden, wie die Bundeszentrale für politische Bildung mitteilte. Sie betreibt den Wahl-O-Mat, der besonders junge Wähler mobilisieren und informieren soll. "Ich wünsche mir sehr, dass dieses große Interesse auch in einer hohen Wahlbeteiligung Niederschlag findet", erklärte bpb-Präsident Thomas Krüger.



Nutzer können über den Wahl-O-Mat eigene politische Haltungen anhand von 38 Thesen mit denen der Parteien vergleichen. Nahezu alle zur Wahl stehenden Parteien haben ihre Positionen zu einzelnen Themenkomplexen an die Bundeszentrale für Politische Bildung übermittelt. Das Angebot wird unter anderem von Politikwissenschaftlern betreut. Noch bis zum Wahltag können Interessierte den Wahl-O-Mat nutzen. Nach Angaben der Bundeszentrale ist der Wahl-O-Mat seit 2002 bei Bundestags-, Europa- sowie Landtagswahlen im Einsatz und wurde seitdem über 60 Millionen Mal genutzt. Bei der Bundestagswahl 2013 gab es mehr 13,2 Millionen Nutzungen.

+++ 11.58 Uhr: Verdacht heimlicher Aufnahmen in Damentoilette von Rathaus +++

Im baden-württembergischen Donaueschingen soll ein Mitarbeiter des Rathauses auf der Damentoilette eine Kamera installiert haben. Gegen ihn wurde bereits in der vergangenen Woche ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Polizei Tuttlingen mitteilten. Der Mann wird verdächtigt, mit einer von ihm installierten Kamera auf der für die Belegschaft des Rathauses vorgesehenen Damentoilette Filmaufnahmen gemacht zu haben. Die Kriminalpolizei Villingen-Schwenningen übernahm die Ermittlungen.

+++ 11.55 Uhr: Trickbetrüger schädigt 1. FC Köln +++

Durch einen Ticketbetrüger ist dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Der 34-Jährige steht nach Angaben der Kölner Polizei in dringendem Verdacht, in großem Stil Eintrittskarten für FC-Spiele unrechtmäßig erworben und anschließend über ein Internetportal weiterverkauft zu haben. Auf den Mann waren Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes vor der FC-Partie am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt (0:1) aufmerksam geworden, als er Eintrittskarten an zwei Interessenten verkaufen wollte. Die Polizei nahm ihn fest. Sie fand weitere Tickets, die der 34-Jährige zu Hause ausgedruckt hatte. Weil es bei der Zahlung Probleme gab, hatte der Verein die Tickets bereits gesperrt.

+++ 11.48 Uhr: Axtangreifer vom Düsseldorfer Hauptbahnhof muss in Psychiatrie +++

Der Axtangreifer vom Düsseldorfer Hauptbahnhof kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus. Dies entschied das Landgericht Düsseldorf in seinem heute verkündeten Urteil im Prozess gegen den Mann. Die Richter folgten damit den Forderungen von Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage, wie ein Gerichtssprecher sagte. Ein Gutachter hatte demnach bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Er gilt deshalb als nicht schuldfähig.



Der Angeklagte Fatmir H. hatte am 9. März an einem Gleis im Düsseldorfer Hauptbahnhof wahllos mit einer Axt auf Fahrgäste eingeschlagen. Neun Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer, darunter ein 13-jähriges Mädchen. Nach der Tat flüchtete H. in die Bahnhofshalle. Als dort Bundespolizisten seine Verfolgung aufnahmen, rannte er über die Gleise und sprang von einer Brücke unmittelbar neben dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

+++ 11.15 Uhr: Zug rammt Auto an Bahnübergang +++

Ein Regionalzug ist in Sachsen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen. Der 35 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Länderbahn GmbH mitteilte. Alle etwa 20 Insassen des Zuges der Vogtlandbahn, darunter eine Gruppe Kindergartenkinder, seien bei dem Unfall zwischen Irfersgrün und Voigtsgrün unverletzt geblieben. Der Zugführer habe noch eine Schnellbremsung eingeleitet, die Kollision aber nicht verhindern können. Die Fahrgäste würden mit Bussen weiterbefördert. Auch am Zug sei erheblicher Sachschaden entstanden.

+++ 11.08 Uhr: Härtere Strafen für Raserei und illegale Autorennen +++

Teilnehmern von illegalen Autorennen drohen künftig empfindliche Strafen. Nach einer Reihe von Todesfällen bei solchen Aktionen billigte der Bundesrat ein vom Bundestag im Juni beschlossenes Gesetz, mit dem diese künftig nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat gewertet werden. Veranstalter und beteiligte Fahrer werden demnach mit Geldstrafen oder bis zu zwei Jahren Haft belegt. Sterben Menschen oder werden sie schwer verletzt, drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Durch die Neuerung wird es zudem möglich, die Autos der Beteiligten zu beschlagnahmen und ihnen den Führerschein wegzunehmen. Bisher wurden die Teilnehmer illegaler Straßenrennen mit einem Bußgeld in Höhe von 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot belegt, Veranstaltern drohte ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.



Die Gesetzesverschärfung zielt auch auf Raser, die nicht gegen andere Fahrer in einem illegalen Rennen antreten. Bestraft werden kann künftig auch, wer am Steuer "mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob und verkehrswidrig und rücksichtslos" unterwegs ist, "um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen".

+++ 11.07 Uhr: Victor Orban "betet" für Merkels Wahlsieg +++



Trotz heftigen Streits um die Flüchtlingspolitik mit Angela Merkel hofft Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban, dass die Kanzlerin am Sonntag die Bundestagswahl gewinnt. "Wir sprechen ein stilles Gebet dafür, dass das Mandat der jetzigen Kanzlerin verlängert wird, denn unter den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ist dies vom ungarischen Standpunkt aus unser Interesse", sagte Orban in seinem regelmäßigen Interview des Staatsrundfunks.

Ohne Namen zu nennen warf Orban EU-Politikern "Gesetzesbruch" vor, wenn sie Ungarn mit Entzug von EU-Fördermitteln drohen, weil Budapest die Verteilung der Flüchtlinge nach Quoten nicht akzeptiert. Diese Forderung hatte unter anderen der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ausgesprochen, Merkel aber ist dagegen. "Wer darüber redet, dass man einem Land Mittel entziehen muss, weil es zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage nicht (mit Deutschland) einer Meinung ist, der begeht einen Gesetzesbruch", sagte Orban.

+++ 11.04 Uhr: Leopard fällt Pfleger im Chemnitzer Tierpark an +++

Ein Pfleger ist im Chemnitzer Tierpark von einem Leoparden angefallen worden. Der Mann erlitt bei dem Vorfall am Freitagmorgen Bissverletzungen im Gesicht und einen Schock, wie die Stadt Chemnitz mitteilte. Er wurde operiert, Lebensgefahr bestand demnach nicht. Die zweite Raubtierpflegerin, eine Auszubildende im dritten Lehrjahr, wurde mit Schocksymptomen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde bereits wieder entlassen.



Wie es zu dem Unfall mit dem betagten Leopardenweibchen kam, war zunächst unklar. Der Raubtierpfleger habe das Tier offenbar abwehren können und konnte alle Gehegetüren wieder schließen. Der verletzte Pfleger arbeitet demnach bereits seit 29 Jahren im Raubtierrevier und ist erfahren bei der Pflege und Fütterung. Der Tierpark blieb am Vormittag geschlossen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

+++ 10.28 Uhr: Schlägertrupp überfällt Fußballspiel - Angeklagter schweigt +++



Nach einer brutalen Schlägerei während eines Amateurfußballturniers muss sich ein 26-jähriger Mann seit Freitag wegen versuchten Totschlags vor dem Hagener Schwurgericht verantworten. Im Juli 2016 war urplötzlich ein sechsköpfiger Schlägertrupp auf dem Sportplatz in Hagen aufgetaucht und hatte während der Halbzeitpause eines Turnierspiels einen der beteiligten Trainer und einen Linienrichter angegriffen. Beide Opfer erlitten Knochenbrüche. Der Angeklagte wollte sich zum Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen äußern. Er soll einem der Verletzten mindestens dreimal ins Gesicht getreten haben.

+++ 9.58 Uhr: Elfjährige gefesselt in Weinberg gefunden - Ermittler untersuchen Spuren +++

Im Fall eines gefesselt in einem Heilbronner Weinberg entdeckten elfjährigen Mädchens untersucht die Polizei Spuren an den Fesseln. Eine kriminaltechnische Untersuchung der Plastikfesseln solle Hinweise auf den Hergang geben, teilte die Polizei mit. Das Kind mache weiterhin keine Angaben. Es bleibe bei seiner Erklärung, nicht zu wissen, wie es am Mittwochabend in den Weinberg gekommen sei. Laut Polizei wird nicht ausgeschlossen, dass das Mädchen mit der Tat Aufmerksamkeit erregen wollte. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass sich der Fall im Zuge weiterer Ermittlungen "relativ schnell aufklären wird".





+++ 9.57 Uhr: Riesenkrokodil mit 5,2 Meter Länge in Australien erschossen +++



Es gilt als eines der größten jemals im australischen Bundesstaat Queensland gesichteten Krokodile: Ein 5,2 Meter langes Krokodil wurde gestern erschossen aufgefunden. "Es ist illegal, ein Krokodil ohne Zustimmung der Behörden zu töten, und wir suchen den Verantwortlichen", heißt es in der Mitteilung der örtlichen Polizei. Medienberichten zufolge warnen Experten, dass nun Revierkämpfe jüngerer Männchen folgen könnten. Besucher sollten in der Region Vorsicht walten lassen.

+++ 9.26 Uhr: Watzke sorgt sich um internationale Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga +++



Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund sorgt sich um die internationale Konkurrenzfähigkeit der Fußball-Bundesliga. "Wenn ein deutscher Club auf einen englischen Club trifft, wird es immer schwerer. Und auch gegen spanische Vereine ist es schwer. Celta Vigo, Villarreal, Valencia, Sevilla sowieso - das sind alles Ergebnismaschinen", sagte Watzke im Interview mit "t-online.de".



Ihn bedrücke "aber noch mehr, dass wir immer häufiger auch gegen Mannschaften aus Ländern verlieren, die viel geringere finanzielle Möglichkeiten haben als wir. Das ist ein Riesenproblem für die Fünf-Jahres-Wertung", sagte der 58-Jährige.

+++ 8.49 Uhr: Iran kündigt Ausbau des Militärs und des Raketenprogramms an +++



Ungeachtet der Kritik der USA und Frankreichs hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Ausbau der militärischen Kapazitäten und des Raketenprogramms seines Landes angekündigt. "Ob Sie wollen oder nicht, wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind", sagte Ruhani in einer Fernsehansprache. "Wir werden nicht nur unsere Raketen, sondern auch unsere Luft-, Land- und Seestreitkräfte stärken."

+++ 8.35 Uhr: Sohn will brennende Kleidung des Vaters löschen - schwer verletzt +++

Bei einem Fondue sind in Thüringen zwei Familienmitglieder schwer verletzt worden. Der 38-jährige Vater beugte sich gestern Abend in seiner Wohnung über den Brenner und verlor dabei das Gleichgewicht, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Seine Kleidung fing Feuer. Der 16 Jahre alte Sohn versuchte, die Flammen mit einer Decke zu ersticken und zog sich dabei Brandverletzungen an den Händen zu. Der Vater wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen, der Sohn liegt in einem örtlichen Krankenhaus. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, der Jugendliche sei in die Spezialklinik geflogen worden.



Laut Polizei hatte der Familienvater überprüfen wollen, ob die Flammen des Brenners unter dem Fondue-Topf die Paneel-Zimmerdecke entzünden könne, und hatte sich deshalb über den Topf gebeugt.

+++ 7.49 Uhr: Nordkoreas Außenminister droht mit Test einer Wasserstoffbombe +++

Als Reaktion auf die martialischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Außenminister die Möglichkeit eines Wasserstoffbomben-Tests über dem Pazifik angedeutet. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York sagte Ri Yong Ho vor Journalisten, Pjöngjang könne in Erwägung ziehen, eine Wasserstoffbombe außerhalb des eigenen Staatsgebietes zu zünden. "Ich denke, es könnte ein Wasserstoffbombentest von beispiellosem Ausmaß vielleicht über dem Pazifik sein", sagte er. Die Entscheidung liege jedoch "bei unserem Führer".

+++ 7.04 Uhr: Deutsche Anwälte beklagen dramatische Zustände in türkischer Justiz +++

Deutsche Anwälte prangern unhaltbare Zustände in der türkischen Justiz an und sind in großer Sorge wegen der jüngsten Festnahmen von Berufskollegen in dem Land. "Die Situation der Anwaltschaft in der Türkei wird von Woche zu Woche schlechter", sagte der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Anwälte werden in Mithaftung genommen für ihre Mandanten. Das ist eine perfide Logik zu sagen: Wer einen Angeklagten verteidigt, ist selbst auch schon böse." Es gebe Fälle in der Türkei, in denen Angeklagte keinen Verteidiger gefunden hätten, "weil die Anwälte Angst haben".





+++ 6.54 Uhr: Hurrican "Maria" gewinnt an Kraft +++

Hurrikan "Maria" hat auf seinem Weg durch die Karibik erneut an Kraft gewonnen. Der Tropensturm erreichte vor den Turks- und Caicosinseln Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Damit gilt "Maria" weiterhin als Hurrikan der Kategorie drei. Die britischen Turks- und Caicosinseln erwarteten das Auge des Sturms für den frühen Freitagmorgen (Ortszeit). Danach sollte "Maria" auf die südlichen Inseln der Bahamas zuhalten.

+++ 6.32 Uhr: Auto kracht gegen Geländer und stürzt vier Meter in die Tiefe +++

Ein Auto ist in Trier vier Meter tief in eine Unterführung gestürzt. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, kam das Auto von der Fahrbahn ab und durchbrach ein Geländer. Anschließend fiel es vier Meter in die Tiefe und kippte anschließend aufs Dach. Die vier Personen im Wagen hatten großes Glück und verletzten sich nach Angaben der Polizei nur leicht. "Das Auto ist zum Glück nicht direkt auf das Dach gefallen. Sonst wär das für die Insassen anders ausgegangen", sagte ein Polizeisprecher zu dem Unfall vom Donnerstagabend. Wieso das Auto von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

+++ 5.56 Uhr: Querschnittsgelähmter Schauspieler Samuel Koch hofft auf Heilung+++

Der querschnittgelähmte Schauspieler Samuel Koch denkt manchmal über Heilung nach. "Ich würde sagen, ein heimliches, stilles, unterbewusstes Hoffen. Sei es auf die Forschung, die rasend voranschreitet oder auf irgendwas, was außerhalb der Schulmedizin liegt, was nicht erklärbar ist", sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. Zuversicht zieht er dabei auch aus seinem christlichen Glauben. "Wenn man so will, schon. Ich glaube, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Dass es Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht erklären kann. Ohne dies mir täglich ins Bewusstsein zu rufen: Es schwingt schon mit." Koch wird am kommenden Donnerstag (28.9.) 30 Jahre alt.

+++ 5.30 Uhr: Obdachlose sind im Vatikan tagsüber nicht mehr willkommen +++

Die Gendarmerie des Vatikan hat Obdachlose aufgefordert, sich tagsüber vom Petersplatz fern zu halten. Die Anordnung gelte nur tagsüber und sei vor allem aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagte Vatikansprecher Greg Burke der Nachrichtenagentur AFP. Demnach hatten die Sicherheitskräfte Bedenken wegen der Zelte, aus Karton gebauten Unterkünfte und großen Säcke der zahlreichen Menschen.

+++ 4.44 Uhr: Martin Schulz gewinnt meiste Social-Media-Follower im Endspurt +++

Im Social-Media-Endspurt vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die meisten Follower hinzugewonnen. In den vergangenen 30 Tagen wurden auf Facebook und Twitter insgesamt knapp 150.000 Nutzer registriert, die ihm neuerdings folgen. Das ergab eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur mit dem Analysetool CrowdTangle. An zweiter Stelle rangiert Christian Lindner (FDP) mit rund 85 000 neuen Anhängern in dieser Zeit, dahinter liefern sich Sahra Wagenknecht (Linke/50 000) und Alice Weidel (AfD/48 000) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.





+++ 4.19 Uhr: Heftige Kritik nach tödlichen Schüssen auf Taubstummen +++

Wegen tödlicher Schüsse auf einen taubstummen Mann ist die Polizei in der US-Stadt Oklahoma City heftig in die Kritik geraten. Magdiel Sanchez sei in seinem eigenen Haus erschossen worden, ohne das Geringste verbrochen zu haben, erklärte Allie Shin von der Bürgerrechtsorganisation ACLU am Donnerstag. Nur weil jemand nicht auf Anweisungen höre, sei dies kein Grund, tödliche Gewalt gegen ihn anzuwenden.

+++ 3.23 Uhr: Mindestens acht Flüchtlinge nach Schiffsunglück vor Libyen tor geborgen +++

Nach dem Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind mindestens acht Flüchtlinge tot aus dem Meer geborgen worden. Rund 90 Menschen würden noch vermisst, sagte ein örtlicher Behördenvertreter in der libyschen Stadt Zuwara am Donnerstag. 35 Flüchtlinge konnten demnach am Dienstag und Mittwoch gerettet werden. Überlebende hätten sich fünf Tage lang an das sinkende Schiff geklammert, bevor dieses auf einem Strand aufgelaufen sei.

+++ 2.40 Uhr: Zwei Verdächtige nach Anschlag auf Londoner U-Bahn wiede frei +++

Zwei nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Ein am Samstag im Westen Londons gefasster 21-Jähriger und ein 48-jähriger Mann aus Wales seien freigelassen worden, teilte die britische Polizei am Donnerstag mit. Damit sind derzeit noch vier Verdächtige in Polizeigewahrsam.

+++ 1:53 Uhr: Jugendlicher nach Streit in Hessen erstochen +++

Ein 15-Jähriger ist in der hessischen Kleinstadt Korbach nach einem Streit erstochen worden. Wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte, ist ein 19-Jähriger dringend tatverdächtig. Der junge Mann konnte kurz nach dem Vorfall in der Nähe des im Landkreis Waldeck-Frankenberg liegenden Tatorts festgenommen werden. Warum die beiden in Streit geraten waren, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen.

+++ 1.05 Uhr: 150.000 Kinder in Mali laut Amnesty wegen Konflikt nicht in Schulen +++

Die anhaltende Instabilität im westafrikanischen Land Mali hindert Amnesty International zufolge mehr als 150.000 Kinder am Schulbesuch. Im Norden und im Zentrum des Landes seien wegen des Konfliktes mehr als 500 Schulen geschlossen, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Freitag. Das Problem betrifft demnach auch die Region um die Stadt Gao, wo rund 900 Bundeswehrsoldaten an einer UN-Friedensmission zur Stabilisierung Malis beteiligt sind.

+++ 0.15 Uhr: 24-Jähriger durch Schneelawine getötet +++

Ein 24-jähriger Niederländer ist bei einem Schneelawinenunglück in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt. Er war mit seiner Familie unterwegs und wurde am Donnerstagnachmittag von einem Schneerutsch in einer Rinne mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann stürzte in felsigem Gelände ab und war sofort tot, da er sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen hatte. Seine drei Familienangehörigen konnten erst rund zwei Stunden danach einen Notruf absetzen, weil sie keinen Empfang hatten.

+++ 0.08 Uhr: Lindner rechnet mit Großer Koalition +++

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner geht davon aus, dass die Union nach der Bundestagswahl am Sonntag wieder ein Bündnis mit der SPD eingehen wird. "Ich glaube, es wird eine neue große Koalition geben und dann darf nicht die AfD die Opposition anführen", sagte Lindner am Donnerstagabend auf die Frage nach seinem Wahltipp in der Sendung "Wahl 2017 - Die Schlussrunde" von ARD und ZDF. Die FDP wolle deshalb den dritten Platz erringen. Die jüngsten Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD, FDP und Linken um den dritten Platz. Die Grünen sind demnach leicht abgeschlagen.