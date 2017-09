15-Jähriger nach Streit in Hessen erstochen

De Nachrichten des Tages im Überblick:



+++ 8.49 Uhr: Iran kündigt Ausbau des Militärs und des Raketenprogramms an +++



Ungeachtet der Kritik der USA und Frankreichs hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Ausbau der militärischen Kapazitäten und des Raketenprogramms seines Landes angekündigt. "Ob Sie wollen oder nicht, wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind", sagte Ruhani in einer Fernsehansprache. "Wir werden nicht nur unsere Raketen, sondern auch unsere Luft-, Land- und Seestreitkräfte stärken."

+++ 8.35 Uhr: Sohn will brennende Kleidung des Vaters löschen - schwer verletzt +++

Ein 16-Jähriger hat sich beim Löschen der brennenden Kleidung seines Vaters schwer verletzt. Der Vater habe in seiner Wohnung im thüringischen Ilmenau überprüfen wollen, ob die Hitze eines Raclettes die Paneeldecke entzünden könnte, teilte die Polizei mit. Dazu habe er sich am Donnerstagabend über den Brenner gebeugt. Er habe das Gleichgewicht verloren. Seine Kleidung habe dann angefangen zu brennen. Sein Sohn erstickte die Flammen und zog sich dabei schwere Brandverletzungen am Oberkörper zu. Nach einer Erstversorgung im Krankenhaus wurde der Junge mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Ob der Vater verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

+++ 7.49 Uhr: Nordkoreas Außenminister droht mit Test einer Wasserstoffbombe +++

Als Reaktion auf die martialischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Außenminister die Möglichkeit eines Wasserstoffbomben-Tests über dem Pazifik angedeutet. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York sagte Ri Yong Ho vor Journalisten, Pjöngjang könne in Erwägung ziehen, eine Wasserstoffbombe außerhalb des eigenen Staatsgebietes zu zünden. "Ich denke, es könnte ein Wasserstoffbombentest von beispiellosem Ausmaß vielleicht über dem Pazifik sein", sagte er. Die Entscheidung liege jedoch "bei unserem Führer".

+++ 7.04 Uhr: Deutsche Anwälte beklagen dramatische Zustände in türkischer Justiz +++

Deutsche Anwälte prangern unhaltbare Zustände in der türkischen Justiz an und sind in großer Sorge wegen der jüngsten Festnahmen von Berufskollegen in dem Land. "Die Situation der Anwaltschaft in der Türkei wird von Woche zu Woche schlechter", sagte der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Anwälte werden in Mithaftung genommen für ihre Mandanten. Das ist eine perfide Logik zu sagen: Wer einen Angeklagten verteidigt, ist selbst auch schon böse." Es gebe Fälle in der Türkei, in denen Angeklagte keinen Verteidiger gefunden hätten, "weil die Anwälte Angst haben".





+++ 6.54 Uhr: Hurrican "Maria" gewinnt an Kraft +++

Hurrikan "Maria" hat auf seinem Weg durch die Karibik erneut an Kraft gewonnen. Der Tropensturm erreichte vor den Turks- und Caicosinseln Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Damit gilt "Maria" weiterhin als Hurrikan der Kategorie drei. Die britischen Turks- und Caicosinseln erwarteten das Auge des Sturms für den frühen Freitagmorgen (Ortszeit). Danach sollte "Maria" auf die südlichen Inseln der Bahamas zuhalten.

+++ 6.32 Uhr: Auto kracht gegen Geländer und stürzt vier Meter in die Tiefe +++

Ein Auto ist in Trier vier Meter tief in eine Unterführung gestürzt. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, kam das Auto von der Fahrbahn ab und durchbrach ein Geländer. Anschließend fiel es vier Meter in die Tiefe und kippte anschließend aufs Dach. Die vier Personen im Wagen hatten großes Glück und verletzten sich nach Angaben der Polizei nur leicht. "Das Auto ist zum Glück nicht direkt auf das Dach gefallen. Sonst wär das für die Insassen anders ausgegangen", sagte ein Polizeisprecher zu dem Unfall vom Donnerstagabend. Wieso das Auto von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

+++ 5.56 Uhr: Querschnittsgelähmter Schauspieler Samuel Koch hofft auf Heilung+++

Der querschnittgelähmte Schauspieler Samuel Koch denkt manchmal über Heilung nach. "Ich würde sagen, ein heimliches, stilles, unterbewusstes Hoffen. Sei es auf die Forschung, die rasend voranschreitet oder auf irgendwas, was außerhalb der Schulmedizin liegt, was nicht erklärbar ist", sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur. Zuversicht zieht er dabei auch aus seinem christlichen Glauben. "Wenn man so will, schon. Ich glaube, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die nicht erklärbar sind. Dass es Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht erklären kann. Ohne dies mir täglich ins Bewusstsein zu rufen: Es schwingt schon mit." Koch wird am kommenden Donnerstag (28.9.) 30 Jahre alt.

+++ 5.30 Uhr: Obdachlose sind im Vatikan tagsüber nicht mehr willkommen +++

Die Gendarmerie des Vatikan hat Obdachlose aufgefordert, sich tagsüber vom Petersplatz fern zu halten. Die Anordnung gelte nur tagsüber und sei vor allem aus Sicherheitsgründen erfolgt, sagte Vatikansprecher Greg Burke der Nachrichtenagentur AFP. Demnach hatten die Sicherheitskräfte Bedenken wegen der Zelte, aus Karton gebauten Unterkünfte und großen Säcke der zahlreichen Menschen.

+++ 4.44 Uhr: Martin Schulz gewinnt meiste Social-Media-Follower im Endspurt +++

Im Social-Media-Endspurt vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die meisten Follower hinzugewonnen. In den vergangenen 30 Tagen wurden auf Facebook und Twitter insgesamt knapp 150.000 Nutzer registriert, die ihm neuerdings folgen. Das ergab eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur mit dem Analysetool CrowdTangle. An zweiter Stelle rangiert Christian Lindner (FDP) mit rund 85 000 neuen Anhängern in dieser Zeit, dahinter liefern sich Sahra Wagenknecht (Linke/50 000) und Alice Weidel (AfD/48 000) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.





+++ 4.19 Uhr: Heftige Kritik nach tödlichen Schüssen auf Taubstummen +++

Wegen tödlicher Schüsse auf einen taubstummen Mann ist die Polizei in der US-Stadt Oklahoma City heftig in die Kritik geraten. Magdiel Sanchez sei in seinem eigenen Haus erschossen worden, ohne das Geringste verbrochen zu haben, erklärte Allie Shin von der Bürgerrechtsorganisation ACLU am Donnerstag. Nur weil jemand nicht auf Anweisungen höre, sei dies kein Grund, tödliche Gewalt gegen ihn anzuwenden.

+++ 3.23 Uhr: Mindestens acht Flüchtlinge nach Schiffsunglück vor Libyen tor geborgen +++

Nach dem Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind mindestens acht Flüchtlinge tot aus dem Meer geborgen worden. Rund 90 Menschen würden noch vermisst, sagte ein örtlicher Behördenvertreter in der libyschen Stadt Zuwara am Donnerstag. 35 Flüchtlinge konnten demnach am Dienstag und Mittwoch gerettet werden. Überlebende hätten sich fünf Tage lang an das sinkende Schiff geklammert, bevor dieses auf einem Strand aufgelaufen sei.

+++ 2.40 Uhr: Zwei Verdächtige nach Anschlag auf Londoner U-Bahn wiede frei +++

Zwei nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Ein am Samstag im Westen Londons gefasster 21-Jähriger und ein 48-jähriger Mann aus Wales seien freigelassen worden, teilte die britische Polizei am Donnerstag mit. Damit sind derzeit noch vier Verdächtige in Polizeigewahrsam.

+++ 1:53 Uhr: Jugendlicher nach Streit in Hessen erstochen +++

Ein 15-Jähriger ist in der hessischen Kleinstadt Korbach nach einem Streit erstochen worden. Wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte, ist ein 19-Jähriger dringend tatverdächtig. Der junge Mann konnte kurz nach dem Vorfall in der Nähe des im Landkreis Waldeck-Frankenberg liegenden Tatorts festgenommen werden. Warum die beiden in Streit geraten waren, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen.

+++ 1.05 Uhr: 150.000 Kinder in Mali laut Amnesty wegen Konflikt nicht in Schulen +++

Die anhaltende Instabilität im westafrikanischen Land Mali hindert Amnesty International zufolge mehr als 150.000 Kinder am Schulbesuch. Im Norden und im Zentrum des Landes seien wegen des Konfliktes mehr als 500 Schulen geschlossen, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Freitag. Das Problem betrifft demnach auch die Region um die Stadt Gao, wo rund 900 Bundeswehrsoldaten an einer UN-Friedensmission zur Stabilisierung Malis beteiligt sind.

+++ 0.15 Uhr: 24-Jähriger durch Schneelawine getötet +++

Ein 24-jähriger Niederländer ist bei einem Schneelawinenunglück in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt. Er war mit seiner Familie unterwegs und wurde am Donnerstagnachmittag von einem Schneerutsch in einer Rinne mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann stürzte in felsigem Gelände ab und war sofort tot, da er sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen hatte. Seine drei Familienangehörigen konnten erst rund zwei Stunden danach einen Notruf absetzen, weil sie keinen Empfang hatten.

+++ 0.08 Uhr: Lindner rechnet mit Großer Koalition +++

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner geht davon aus, dass die Union nach der Bundestagswahl am Sonntag wieder ein Bündnis mit der SPD eingehen wird. "Ich glaube, es wird eine neue große Koalition geben und dann darf nicht die AfD die Opposition anführen", sagte Lindner am Donnerstagabend auf die Frage nach seinem Wahltipp in der Sendung "Wahl 2017 - Die Schlussrunde" von ARD und ZDF. Die FDP wolle deshalb den dritten Platz erringen. Die jüngsten Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD, FDP und Linken um den dritten Platz. Die Grünen sind demnach leicht abgeschlagen.