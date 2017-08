Ferienfreizeit in NRW endet für 20 Kinder im Krankenhaus

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker.

+++ 10.55 Uhr: Wrack des US-Kreuzers "USS Indianapolis" nach 72 Jahren entdeckt +++



72 Jahre nach dem Untergang des US-Kreuzers "USS Indianapolis" im Zweiten Weltkrieg haben Forscher Teile des seitdem verschollenen Wracks entdeckt. Sie seien in 5,5 Kilometern Tiefe im Pazifik gefunden worden, teilte Microsoft-Mitgründer Paul Allen als Leiter des Teams mit. Das US-Kriegsschiff hatte die letzten Teile für die Hiroshima-Atombombe zur Insel Tinian gebracht, als es auf dem Rückweg von japanischen Torpedos getroffen wurde.

Der riesige Kreuzer sank am 30. Juli 1945 binnen zwölf Minuten, ohne in der Lage zu sein, einen Notruf abzusetzen. Von den 1196 Mann an Bord konnten sich 800 zunächst vom Schiff ins Wasser retten, doch viele ertranken in den kommenden Tagen, wurden von Haifischen gefressen oder starben an Dehydration. Nur 316 überlebten.

+++ 09.10 Uhr: Rumänischer Bischof nach Sexvideo zurückgetreten +++



In Rumänien ist ein Bischof der orthodoxen Kirche nach der Veröffentlichung eines Sexvideos zurückgetreten. Um Schaden von der Kirche abzuwenden, ziehe er sich zurück, erklärte Corneliu Barladeanu laut Medienberichten. Er sei aber unschuldig. Das Video, das den Bischof der östlichen Stadt Husi beim Sex mit einem 17-jährigen Jungen zeigen soll, kursiert seit Mitte Juli im Internet.



+++ 08.50 Uhr: Mutter des Hauptverdächtigen von Barcelona ruft Sohn zur Aufgabe auf +++



Die Mutter des Hauptverdächtigen des Terroranschlags von Barcelona hat ihren Sohn nach einem Medienbericht zur Aufgabe aufgefordert. Younes Abouyaaquoub solle sich der Polizei stellen, zitierte das Nachrichtenportal des katalanischen Rundfunksenders Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio über Twitter die Frau am Samstagabend. Der 22-jährige Marokkaner soll sich auf der Flucht befinden und möglicherweise nach Frankreich abgesetzt haben.



Während einer Versammlung vor dem Rathaus der Kleinstadt Ripoll rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona distanzierten sich etwa 40 Familienangehörige sowie Bekannte der am Terroranschlag in Barcelona und der vereitelten Attacke in dem Küstenort Cambrils beteiligten mutmaßlichen Terroristen von den Taten. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift "Nicht in unserem Namen".

+++ 08.18 Uhr: Waldbrand führt zu Bahnchaos in Südfrankreich +++



Ein Waldbrand östlich von Marseille hat zu einem Chaos im Zugverkehr der Region geführt. Etwa 4000 Fahrgäste der Bahngesellschaft SNCF mussten in den Bahnhöfen von Marseille, Nizza oder Toulon übernachten, berichteten der Nachrichtensender Franceinfo und die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.



Die Bahnverbindung zwischen Marseille und dem südöstlich gelegenen Küstenort Cassis sei gesperrt, berichtete Franceinfo. Der Brand in Aubagne sei inzwischen unter Kontrolle gebracht und habe etwa 2,4 Quadratkilometer Wald vernichtet.

+++ 8.09 Uhr: Auto nach Toilettenpausen-Malheur aus der Ems geborgen +++



Das während einer Toilettenpause des Besitzers in die Ems gerollte Auto ist aus dem Fluss geborgen worden. Die Feuerwehr und ein Bergungsunternehmen hätten das Wrack am Freitag an Land geholt, teilte die Polizei mit. Die Bergung dauerte rund sechs Stunden. Das Auto war am Donnerstag in die Ems gerollt, als der Besitzer gerade eine Toilettenpause einlegte.

+++ 7.04 Uhr: Türkei-Reisen trotz Gabriels Warnung nachgefragt +++



Die verschärften Reisehinweise für die Türkei haben nach Angaben von Tourismuskonzernen bisher keine Spuren bei der Nachfrage hinterlassen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte Privatreisende vor vier Wochen zu erhöhter Vorsicht bei Trips in das Land am Bosporus aufgerufen. Das habe das Interesse Kurzentschlossener jedoch nicht gedämpft, berichteten mehrere Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur. Die Türkei sei derzeit eines der beliebtesten Last-Minute-Ziele. Insgesamt leidet das Türkei-Geschäft aber weiterhin unter der Verunsicherung von Urlaubern nach Terroranschlägen und dem Putschversuch im vergangenen Jahr.

+++ 6.59 Uhr: 20 Kinder nach Ferienfreizeit im Krankenhaus +++



Eine Ferienfreizeit in Nordrhein-Westfalen hat für 20 Kinder mit der Einlieferung ins Krankenhaus ein vorzeitiges Ende genommen. Sie hätten über Übelkeit und Erbrechen geklagt, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren deshalb in der Nacht im Einsatz. Sie versorgten die Kinder, die in der Schützenhalle von Lennestadt im Kreis Olpe gewesen waren. Nach Angaben der Rettungsleitstelle vom Sonntagmorgen vermutet das Gesundheitsamt, dass sich die Kinder mit einem Norovirus infiziert haben. Zu ihrem Gesundheitszustand waren keine Details bekannt.

+++ 6.58 Uhr: US-Finanzminister verteidigt Trumps Äußerungen zu Charlottesville +++



US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Reaktion von Präsident Donald Trump auf die die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville verteidigt und an ihn selbst gerichtete Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Die "Taten derjenigen, die mit Hass erfüllt sind und mit dem Vorsatz anderen zu schaden", fänden weder bei ihm Unterstützung noch beim US-Präsidenten und der übrigen Regierung, schrieb Mnuchin in einer via Twitter verbreiteten Erklärung.

Der Finanzminister reagierte damit auf den Aufruf von mehr als 350 seiner früheren Kommilitonen an der US-Eliteuniversität Yale, angesichts der Geschehnisse in Charlottesville müsse Mnuchin "sofort" zurücktreten und damit eine "moralische Pflicht" erfüllen.

+++ 5:55 Uhr: Barcelona - Suche nach 22-Jährigem geht weiter +++



Drei Tage nach den Anschlägen in Barcelona und Cambrils geht die Suche nach dem flüchtigen 22-jährigen Marokkaner Younes Abouyaaqoub weiter. Die Polizei verstärkte auf der Suche nach ihm die Kontrollen. Er ist möglicherweise der Letzte der zwölfköpfigen Terrorzelle, der noch auf freiem Fuß ist. Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido erklärte, die Terrorzelle sei inzwischen "zerschlagen".

Der Gesuchte Abouyaaqoub könnte nach Informationen spanischer Medien der Fahrer des Lieferwagens sein, der am Donnerstag auf der Flaniermeile Las Ramblas in die Menschenmenge gerast war. Die katalanische Polizei erklärte indes, es stehe weiterhin nicht fest, wer den Lieferwagen gesteuert habe.



+++ 05.33 Uhr: Bahnstrecke Berlin-Hannover wieder befahrbar +++



Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover ist nach einem Brandanschlag wieder befahrbar. Einige Schäden an der Signalanlage seien jedoch noch nicht behoben, sagte ein Bahnsprecher. Daher sollten zunächst nur die Fernverkehrszüge der Linie 10 (Berlin - Düsseldorf/Köln) auf der Strecke fahren. Dabei sei mit Verzögerungen von 30 bis 45 Minuten zu rechnen. Die Strecke nach Hamburg warnoch gesperrt, auch diese Züge wurden weiterhin über Magdeburg umgeleitet und brauchten nach Bahn-Angaben etwa 60 Minuten länger.



Unbekannte hatten am Samstag bei Berlin Brandanschläge auf Signalanlagen an den Strecken nach Hamburg und Hannover verübt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einer Neonazi-Demo in Berlin nicht aus.

+++ 4.46 Uhr: Spanische Terrorermittler haben Imam im Visier +++



Nach dem Terroranschlag von Barcelona konzentrieren sich die Ermittlungen Medienberichten zufolge auf einen Imam, bei dem es sich um den Kopf der verantwortlichen Terrorzelle handeln soll.

Abdelbaki Es Satty predigte bis Juni in der Moschee der Ortschaft Ripoll und könnte für die Radikalisierung der Gruppe verantwortlich sein.



Es Satty verbüßte eine vierjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und soll Kontakte zu den Verantwortlichen der Zuganschläge 2004 in Madrid gehabt haben, wie die Zeitung "El País" berichtete. Ob der Geistliche überhaupt noch am Leben ist, ist aber unklar. Die Polizei entdeckte Medienberichten zufolge die sterblichen Überreste von drei Personen in den Trümmern des Hauses in Alcanar, wo sich am Mittwoch eine Explosion ereignet hatte.



+++ 3.50 Uhr: Neonazis verpassen Demo +++



Infolge der Brandanschläge auf Signalanlagen der Deutschen Bahn sind etwa 250 Neonazis auf dem Weg nach Berlin in Brandenburg hängengeblieben und haben dort für Unruhe gesorgt.

Eigentlich wollten sie am Samstag in der Hauptstadt am Aufmarsch zum 30. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß teilnehmen, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe meldete daraufhin eine Spontandemonstration in Falkensee (Havelland) an, lief zwei Stunden lang durch die Kleinstadt und beschädigte dabei das Schaufenster eines Büros der Grünen. Die Polizei sicherte die Veranstaltung mit 200 Beamten.

+++ 3.24 Uhr: Wieder Messerstecherei in Wuppertal +++



Wuppertal Jugendliche nach tödlicher Messerstecherei festgenommen dpa

Einen Tag nach einer tödlichen Messerattacke in Wuppertal hat sich in der nordrhein-westfälischen Stadt erneut eine Messerstecherei ereignet. Nach einem Streit vor einem Bistro im Stadtteil Barmen habe ein 42-jähriger Mann ein Messer gezogen und auf einen 53-Jährigen eingestochen, teilte die Wuppertaler Polizei mit. Das Opfer sei dabei lebensbedrohlich verletzt worden.



Den Angreifer, der sein Opfer offenbar kannte, nahm die Polizei in Gewahrsam. Sie richtete eine Mordkommission ein und bat mögliche Zeugen um Hinweise.

+++ 2.32 Uhr: Zehntausende gehen gegen Rechten-Kundgebung in Boston auf die Straße +++



In der US-Metropole Boston haben sich zehntausende Demonstranten einer Kundgebung weißer Nationalisten in den Weg gestellt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 40.000 Menschen an dem Protest, während nur ein paar Dutzend rechte Demonstranten aufmarschierten. Es gab einige Rangeleien der Gegendemonstranten mit der Polizei. US-Präsident Donald Trump lobte die Gegendemonstranten dennoch für ihren Einsatz "gegen Fanatismus und Hass".