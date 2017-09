21-Jähriger stürzt betrunken aus fünftem Stock und stirbt

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 10.10 Uhr: "Landshut" kommt in Friedrichshafen an - Frachtflugzeug gelandet +++

Die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine "Landshut" ist größtenteils wieder in Deutschland. In Friedrichshafen am Bodensee landete ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow 124 mit vielen Einzelteilen der zerlegten Maschine an Bord. Die restlichen Teile sollten am Mittag mit einer weiteren Transportmaschine aus Brasilien eintreffen und zum Dornier-Museum gebracht werden, wo die "Landshut" nach ihrer Renovierung ausgestellt werden soll.

+++ 9.55 Uhr: 21-Jähriger stürzt von Balkon - tödlich verletzt +++

Von einem Balkon ist ein 21-Jähriger in Sachsen-Anhalt gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Eine Anwohnerin habe am frühen Samstagmorgen die Polizei informiert, dass eine verletzte Person vor ihrem Hauseingang in Wittenberg liege, teilten die Beamten in Dessau mit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Nach ersten Erkenntnissen sei er von einem Balkon aus dem fünften Stock gestürzt. Der 21-Jährige bewohnte dort ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Er soll alkoholisiert gewesen sein. Hinweise zu Fremdeinwirkung gab es zunächst nicht. Die Polizei ermittelt.

+++ 9.11 Uhr: Griechische Küstenwache entdeckt Migranten auf dem Weg nach Italien +++

Südlich der griechischen Insel Kreta hat die Küstenwache eine Segeljacht mit 44 Migranten an Bord entdeckt. Unter ihnen waren zahlreiche Kinder, wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. "Wir haben zudem auch zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen", sagte der Offizier.

+++ 8.14 Uhr: Iran testet neue ballistische Rakete +++

Der Iran hat nach eigenen Angaben mit Erfolg eine neue ballistische Rakete getestet. Die Rakete des Typs Choramschahr hat nach iranischen Medienangaben eine Reichweite von 2000 Kilometern und kann mehrere Sprengköpfe tragen. Die Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte auch ein Video von dem Test. Präsident Hassan Ruhani hatte am Freitag bei einer Militärparade in Teheran erklärt, dass der Iran trotz der Kritik aus den USA sein Raketenprogramm fortsetzen wolle. "Wir sind für Frieden in der Region und der Welt, aber für die Verteidigung unserer Sicherheit brauchen wir keine Erlaubnis" von den USA, sagte er.

+++ 8.09 Uhr: Mehrfachmörder in Kalifornien zu lebenslanger Haft verurteilt +++

Sechs Jahre nach einer schweren Schießerei mit acht Toten in einem kalifornischen Friseursalon muss der Angreifer lebenslang in Haft, ohne Aussicht auf Bewährung. Richter Thomas Goethals verurteilte den 47-jährigen Angeklagten Scott Dekraai am Freitag zu acht Mal lebenslänglich. Den Angeklagten bezeichnete er als "Gesicht des Bösen". Dekraai hatte im Oktober 2011 in dem Laden des kleinen Badeorts Seal Beach südlich von Los Angeles das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet sowie einen weiteren schwer verletzt. Unter den Toten war auch seine Ex-Frau und ihr Freund. Sie sollen sich in einem Sorgerechtsstreit befunden haben. Der Mann konnte kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Dekraai sagte am Freitag, er bedaure die Tat und wünschte, er könnte die Zeit zurückdrehen. "Ich allein bin für meinen völligen Kontrollverlust verantwortlich". Er bat seinen Sohn um Vergebung für sein Versagen als "Vater und Vorbild".

+++ 7.03 Uhr: Weniger Öl nach Nordkorea: China setzt UN-Sanktionen um +++

Als Konsequenz aus den andauernden Raketen- und Atomtests Nordkoreas hat China eine Drosselung der Öl-Exporte nach Pjöngjang angekündigt. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, werde China die Lieferungen von raffinierten Ölerzeugnissen an Nordkorea ab dem 1. Oktober zurückfahren. Zudem werde ein Einfuhrverbot auf Kleidung verhängt, die in Nordkorea produziert wurde. Mit der Ankündigung setzt Peking Sanktionen der Vereinten Nationen um. Der UN-Sicherheitsrat hatte die neuen, scharfen Strafmaßnahmen nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas verhängt.

+++ 6.28 Uhr: Trump wünscht Deutschland erfolgreiche Wahl +++

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland eine erfolgreiche Bundestagswahl am Sonntag gewünscht. Das habe Trump Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in einem Telefonat gesagt, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump habe zudem die unerschütterliche Bindung zwischen den USA und Deutschland unterstrichen. Trump und Merkel hatten in den vergangenen Monaten eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten, ihre Beziehung ist gespannt. So hatte Trump Merkels Flüchtlingspolitik als "katastrophalen Fehler" gebrandmarkt und das Handelsdefizit mit Deutschland heftig kritisiert. Bei der Bundesregierung stießen dagegen Trumps "America First"-Politik und der US-Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen auf Unverständnis. Nach dem G20-Gipfel in Hamburg hatte Trump Merkel allerdings als Gastgeberin gelobt. Ihr Führungsstil sei wunderbar und wirklich begeisternd, sagte er.

+++ 2.50 Uhr: Rund 70.000 Menschen in Puerto Rico müssen Häuser nach Dammbruch verlassen +++

Nach einem Dammbruch infolge heftiger Regenfälle in Puerto Rico haben die Behörden rund 70.000 Menschen angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Der Damm von Guajataca im Nordwesten der Insel war am Freitagnachmittag gebrochen und hatte plötzliche Überschwemmungen und eine "extrem gefährliche Lage" ausgelöst, wie der Wetterdienst des US-Außengebiets mitteilte. Das gesamte Gebiet entlang des Flusses Guajataca müsse "sofort" evakuiert werden, erklärte der Wetterdienst im Kurzbotschaftendienst Twitter. Kurz darauf gab Gouverneur Ricardo Rossello die Evakuierungsorder für rund 70.000 Einwohner aus.

+++ 2.07 Uhr: Trump gibt angeblich neue Einreisebeschränkungen bekannt +++

US-Präsident Donald Trump will angeblich neue Einreisebeschränkungen in die USA bekanntgeben. Das Heimatschutzministerium erklärte laut Medienberichten, man habe dem Weißen Haus Restriktionen für eine Reihe von Ländern empfohlen, die nach einem langen Prüfprozess den US-Standards der Terrorabwehr nicht genügten. An diesem Sonntag endet das 90-tägige vorläufige Einreiseverbot. Die neuen Regeln sollen den Angaben zufolge am Wochenende bekanntgegeben werden. Welche Länder genau betroffen sind, wurde nicht gesagt.

+++ 1.20 Uhr: 70 Verschüttete nach Mexiko-Beben bisher geborgen - Hoffnung schwindet +++

Mehr als drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko schwindet die Chance, noch Überlebende in den Trümmern eingestürzter Gebäude zu finden. "Wir setzen mit aller Energie und Intensität die Arbeiten bis zum letzten Moment fort, um noch jemanden zu finden", sagte der Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Miguel Ángel Mancera. Seit dem Beben am Dienstag seien rund 70 Menschen lebend geborgen worden. Nach Angaben des Leiters des Zivilschutzes, Luis Felipe Puente, stieg die Zahl der Todesopfer auf 293, davon starben allein in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt 155 Menschen. 30 bis 40 Personen werden in der Stadt noch vermisst.

+++ 1.05 Uhr: Behörden haben 12.900 Reichsbürger erfasst +++

Die Sicherheitsbehörden schätzen die Zahl der Reichsbürger hierzulande auf etwa 12 900. Von diesen haben rund 700 einen Waffenschein, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion berichtet. Die Bewegung erkennt die Bundesrepublik nicht an, spricht Behörden und Gerichten die Legitimität ab und behauptet, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Inzwischen wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet, weil ihr auch Rechtsextremisten angehören.

+++ 08.53 Uhr: Facebook-Chef Zuckerberg lenkt im Streit mit Investoren ein +++

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nach Widerstand von Investoren Pläne für eine neue Aktienstruktur zur Sicherung seines Einflusses im Konzern aufgegeben. Die Einführung einer zusätzlichen Anteilsklasse ohne Stimmrechte sei abgeblasen worden, teilte der Unternehmer mit. Zuckerberg hatte eigentlich sicherstellen wollen, dass er trotz massiver Aktienverkäufe nicht die Kontrolle über das Online-Netzwerk verliert. Er und seine Frau Priscilla Chan haben angekündigt, im Laufe ihres Lebens fast ihre gesamte Facebook-Beteiligung für wohltätige Zwecke zu spenden.