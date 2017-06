24-jähriger Deutscher bei Bergtour in Tirol ums Leben gekommen

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 11.14 Uhr: Geiselnahme in Gefängnis im Elsass - Häftlinge geben auf +++

In einem Gefängnis im Elsass haben zwei Häftlinge einen Wärter in ihre Gewalt gebracht, nach zehn Stunden aber aufgegeben. Der Bedienstete blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in Ensisheim bei Mulhouse an der Grenze zu Baden-Württemberg, wie das französische Justizministerium mitteilte. Den beiden schloss sich später ein dritter Mann an. Einer der Insassen habe einem Wärter die Schlüssel entwendet und die Zelle von zwei weiteren Häftlingen geöffnet, berichtete die Regionalzeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace". "Das ist ein Häftling, der schon Erfahrung als Geiselnehmer hat", sagte der zuständige Präfekt Laurent Touvet. Die Umstände des "schweren Zwischenfalls" sollen nun aufgeklärt werden, hieß es vom Justizministerium weiter.

+++ 10.37 Uhr: Zahl der Todesopfer bei Protesten in Venezuela auf 65 gestiegen +++

Zwei Monate nach Beginn der politischen Unruhen in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf 65 gestiegen. Ein 22-Jähriger, der Mitte Mai bei einer Demonstration mit Benzin übergossen und angezündet wurde, erlag nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Sonntag seinen schweren Brandverletzungen. Der inhaftierte Oppositionspolitiker Leopoldo López rief die Regierungsgegner dazu auf, ihre Protestaktionen gegen Präsident Nicolás Maduro fortzusetzen.

+++ 9.46 Uhr: Londoner Polizei: Wir wissen, wer die Täter sind +++

Nach dem Terroranschlag von London hat die Polizei nach eigenen Angaben die drei Attentäter identifiziert. Die Namen würden veröffentlicht, "sobald es die Ermittlungen erlauben", teilte die Londoner Polizei mit. Jetzt gehe es darum, herauszufinden, ob die Männer weitere Helfer bei der Planung des Anschlags gehabt hätten, sagte Polizeichefin Cressida Dick. Die Angreifer selbst waren nach ihrer Tat von der Polizei erschossen worden.

+++ 9.39 Uhr: 42-Jährige stirbt bei Dachstuhlbrand in Oldenburg +++

Nach einem Dachstuhlbrand im niedersächsischen Rastede ist am Sonntagabend eine 42-jährige Frau tot aufgefunden worden. Eine weitere Frau im Alter von 68 Jahren wurde mit Rauchvergiftung und leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Oldenburg mitteilte. Das Feuer war demnach am Pfingstsonntag gegen 10.00 Uhr ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die 42-Jährige tot geborgen. Die Todesursache war zunächst unklar, ebenso wie der Grund für den Brand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 150.000 Euro geschätzt.

+++ 9.05 Uhr: 24-jähriger Deutscher bei Bergtour in Tirol ums Leben gekommen +++

Ein 24-jähriger Deutscher ist bei einer nächtlichen Bergtour in Österreich tödlich verunglückt. Die Leiche des Mannes wurde auf dem Berg Sorgschrofen in Tirol von einer Wandergruppe entdeckt, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei meldete. Ein weiterer Deutscher, der offenbar mit dem 24-Jährigen unterwegs war, erlitt demnach schwere Verletzungen. Der 23-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Männer waren dem Bericht zufolge am Sonntagnachmittag bei einer privaten Feier auf einer Alm zu Gast. Bei der Party sei auch Alkohol geflossen. Gegen 20.30 Uhr seien die beiden Deutschen dann zu einer nächtlichen Bergtour aufgebrochen. Der genaue Unfallhergang muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden. Der verletzte 23-Jährige konnte noch nicht befragt werden.

+++ 8.25 Uhr: Weitere Festnahmen nach Anschlag in London +++

Nach dem Anschlag in London hat die Polizei weitere Festnahmen vermeldet. Bei Durchsuchungen im Osten der britischen Hauptstadt seien mehrere Verdächtige in Gewahrsam genommen worden, teilte Scotland Yard mit. Die Razzien fanden demnach in den Vierteln Newham und Barkin statt. Bereits am Sonntag waren Einsatzkräfte zu Razzien im multi-ethnischen Viertel Barking ausgerückt. Dabei wurden sieben Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren festgenommen. Einer der Festgenommenen, ein 55-jähriger Mann, wurde später wieder freigelassen.

+++ 7.21 Uhr: 22 Tote bei Busunfall in Indien +++

Bei einem Unfall im Norden Indiens sind am Montag mindestens 22 Menschen getötet worden. Ein Bus kollidierte im Bundesstaat Uttar Pradesh mit einem Lkw, wie die Polizei mitteilte. Für die Passagiere wurde der Bus, der nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging, zur tödlichen Falle: Die Türen wurden durch den Aufprall beschädigt und ließen sich nicht mehr öffnen. Zwar gelang es einigen Insassen, die Fensterscheiben einschlagen und sich so zu befreien. Für 22 Menschen kam aber jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihre verkohlten Leichen aus dem Bus bergen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. In Indien sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr etwa 230.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Ursachen sind unter anderem die schlechten Straßen, der Zustand der Fahrzeuge und waghalsiges Verhalten am Steuer.

+++ 6.02 Uhr: Alkohol und Drogen: Wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei +++

Bei Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde hat sich ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender 33-Jähriger in Karlsruhe eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei wurde ein Beamter in der Nacht zum Montag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am späten Sonntagabend in eine Kontrolle geraten, weil er ohne Licht und mit eingeschaltetem Warnblinker unterwegs war. Doch anstatt anzuhalten, drückte er aufs Gas. Mehrere Streifenwagen verfolgten daraufhin das Auto des Mannes bis nach Rheinland-Pfalz. Dabei rammte der Flüchtende mit seinem Fahrzeug einen der Polizeiwagen. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Nach rund 50 Kilometern gelang es der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen. Der 33-Jährige kam ins Polizeigewahrsam, um seinen Rausch auszuschlafen. Einen Führerschein hatte er nicht.

+++ 5.23 Uhr: Diplomatische Offensive gegen Katar +++

Das Emirat Katar ist überraschend von seinen Nachbarn isoliert worden. In einer offenkundig konzertierten Aktion brachen Bahnrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Ägypten alle diplomatischen Beziehungen zu Katar ab. Wie der Sender Al-Arabiya berichtete, erklärten die unmittelbaren Nachbarn des Emirats zudem alle Grenzen für geschlossen und forderten die Bürger Katars auf, ihre jeweiligen Länder in spätestens 14 Tagen zu verlassen. Grund für diese Maßnahme sei Dohas "anhaltende Unterstützung des Terrorismus im Jemen und in Syrien".

+++ 4.19 Uhr: Betrunkener gleich zwei Mal in einer Nacht hinterm Steuer erwischt +++

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden ist ein 34 Jahre alter Mann in der Region Hannover betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Das erste Mal fiel er den Beamten am Sonntagabend bei einer Kontrolle in Laatzen auf, wie die Polizei mitteilte. Den Mann umgab eine Alkoholfahne. Er stieg aus dem Wagen und rannte davon. Doch die Beamten konnten ihn schnell einholen. Sie machten "eine deutliche Ansage" und händigten ihm die Autoschlüssel wieder aus. Nur wenige Stunden später und immer noch betrunken geriet der Mann erneut in eine Kontrolle, diesmal in der Stadt Hemmingen. Nun drückte er aufs Gas, stellte den Wagen kurz danach ab und floh zu Fuß weiter. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte er gefunden werden.

+++ 1.08 Uhr: Weltbank korrigiert erstmals seit vier Jahren Wachstumsrate nicht nach unten +++

Die Weltbank hat erstmals seit Jahren ihre globale Wachstumsprognose nicht nach unten korrigiert. "Wir haben unsere Wachstumsprognose zum ersten Mal seit vier Jahren nicht gesenkt und ich denke, dass das ein gutes Zeichen ist", sagte der Weltbank-Ökonom Ayhan Kose in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Das Wachstum festigt sich." Die Weltbank geht für dieses Jahr von einem globalem Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent aus, für 2018 und 2019 rechnet sie sogar mit einer Wachstumsrate von 2,9 Prozent. Dass das in Washington ansässige Institut seine Prognose vom Januar beibehält, führte Kose darauf zurück, dass die wirtschaftlichen Risiken abgenommen hätten.

+++ 0.01 Uhr: IS-Miliz reklamiert Terroranschlag von London für sich +++

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in London für sich reklamiert. Kämpfer des Islamischen Staates hätten die Tat ausgeführt, meldete das IS-Sprachrohr Amak in einem Bekenntnis im Internet. Dieses konnte zunächst nicht auf Echtheit überprüft werden. Es wurde aber über für den IS üblichen Kanäle und in der üblichen Form verbreitet. Bei dem Anschlag in London waren am späten Samstagabend sieben Menschen getötet worden. Knapp 50 Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss anschließend die drei mutmaßlichen Attentäter.