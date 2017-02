Die Nachrichten des Tages im Überblick.

+++ 10.16 Uhr: 80-Jährige soll Bekannte mit Vase und Messer getötet haben +++

Mit einer Blumenvase und einem Küchenmesser soll eine 80 Jahre alte Frau eine Bekannte tödlich verletzt haben. Die 80-Jährige erschien in Jogginghose und Turnschuhen zum Prozessbeginn am Landgericht Bremen, wo sie sich wegen Totschlags verantworten muss. Die Frau wollte sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern. Seit ihrer Festnahme kurz nach der Tat im vergangenen August sitzt sie im Gefängnis. Aufgrund ihres Alters und ihrer Verfassung kann sie maximal vier Stunden vor Gericht erscheinen.



Am Tatabend soll sich die 80-Jährige mit dem 63 Jahre alten späteren Opfer und einem 56-jährigen Mann getroffen haben. In der Wohnung der Angeklagten tranken die drei Alkohol, dann kam es zu einem Streit. "Dabei schlug die Angeklagte mehrfach mit einer Blumenvase auf den Kopf der Geschädigten", sagte der Staatsanwalt. "Außerdem stach sie mindestens vier Mal mit einem Küchenmesser auf die Geschädigte ein." Aus Sicht der Staatsanwaltschaft nahm die 80-Jährige den Tod des Opfers in Kauf, so der Staatsanwalt.

+++ 9.52 Uhr: Sarkozy muss in Affäre um Wahlkampffinanzen vor Gericht +++

Fraknkreichs früherer Staatspräsident Nicolas Sarkozy wird sich in einer Affäre um Wahlkampffinanzen vor Gericht verantworten müssen. Ein Untersuchungsrichter ordnete einen Prozess gegen den konservativen Politiker an, wie aus Justizkreisen in Paris verlautete. Sarkozy wird illegale Wahlkampffinanzierung vorgeworfen. Er soll für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2012 die zulässige Budgetobergrenze von 22,5 Millionen Euro massiv überschritten haben. Um das zu verstecken, soll die konservative Partei des damaligen Amtsinhabers über ein System falscher Rechnungen rechtswidrig Wahlkampfkosten in Millionenhöhe übernommen haben.



Sarkozy war im November bei der Vorwahl seiner Republikaner-Partei für die Präsidentschaftskandidatur gescheitert. Die Vorwahl gewann sein Ex-Premierminister François Fillon, der wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre unter Druck geraten ist.

+++ 8.48 Uhr: Hoher Richter in China kritisiert Trump als "Feind des Rechtsstaates" +++

Ein Richter des höchsten chinesischen Gerichts hat Donald Trump als "Feind des Rechtsstaats" kritisiert. Er reagierte auf die abwertenden Äußerungen des US-Präsidenten an dem Richter James Robart aus Seattle, der seinen Einreisebann ausgesetzt hatte. Richter He Fan beklagte in einem Beitrag über die Online-Plattform WeChat einen Mangel Trumps an Respekt vor dem Rechtssystem, was anschließend in Chinaforen aufgegriffen wurde. Sein Plädoyer hat nämlich einen entscheidenden Haken: Gerichte in China sind anders als in den USA nicht unabhängig und folgen der Linie der Parteiführung, was gerade Bürgerrechtler oft mit hohen Haftstrafen zu spüren bekommen. Erst vor vier Wochen hatte sein Chef, der Oberste Richter Zhou Qiang, noch vor "schädlichen Ideen" aus dem Westen wie "Gewaltenteilung" und "Unabhängigkeit der Justiz" gewarnt.



Dennoch argumentierte Richter He Fan: "Dass der Präsidenten eines Landes, das sich als die größte Demokratie betrachtet, einen Angriff gegen einen Richter führt und sein Vizepräsident und seine Parteimitglieder ihn verteidigen, macht aus ihm nichts anderes als einen Bösewicht ohne Würde."

+++ 8.22 Uhr: Kanadierin versteckt Leichen von sechs Neugeborenen +++

Ein Gericht in der kanadischen Stadt Winnipeg hat eine 42-Jährige schuldig gesprochen, die Leichen von sechs Neugeborenen in einem Miet-Lager versteckt zu haben. "Alle Kinder kamen vermutlich lebend auf die Welt. Es gibt keine Hinweise, dass während der Schwangerschaften Komplikationen auftraten", urteilte Richter Murray Thompson. Der Frau drohen nun bis zu zwölf Jahre Haft. Die Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses im vergangenen April auf nicht schuldig plädiert. DNA-Tests ergaben jedoch, dass sie die Mutter aller sechs Neugeborenen war. Die Leichen waren allerdings in so schlechtem Zustand, dass die Behörden die Todesursache nicht mehr klären konnten. Deshalb wurde die Frau auch nicht wegen Mordes angeklagt.



Der gruselige Inhalt des Lagerraums kam ans Tageslicht, weil die 42-Jährige dessen Miete nicht mehr zahlte und Mitarbeiter den Raum daraufhin öffneten, um die gelagerten Objekte zu versteigern. Die sterblichen Überreste eines Neugeborenen waren einbetoniert, die Leiche eines zweiten Kindes mit weißem Puder bedeckt.

+++ 7.40 Uhr: Amokalarm in Stuttgart war Fehlalarm +++

Die angebliche Amokgefahr in einem Stuttgarter Bildungs- und Kulturzentrum am Montagabend hat sich nach Angaben der Polizei als Fehlalarm entpuppt. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA. Das betroffene Bildungs- und Kulturzentrum war am Montagabend evakuiert worden, nachdem Alarm ausgelöst worden war. Die Polizei war mit mehreren Dutzend Beamten, die zum Teil mit Schutzbekleidung ausgestattet waren, im Einsatz.



Kurz vor 19 Uhr hatte die vermutlich erst am Montag installierte Vorrichtung den Alarm ausgelöst. "Die Teilnehmer mehrerer Kurse schlossen sich daraufhin wie vorgesehen in den Schulungsräumen ein", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Polizisten durchsuchten das komplette Gebäude. Sie fanden jedoch keine Hinweise auf eine Gefährdungslage. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Informationen zur Ursache des Fehlalarms bekanntgeben.

+++ 5.24 Uhr: 60 Prozent der Deutschen für EU-Verbleib +++

Rund zwei von drei Deutschen würden einer Umfrage zufolge bei einer Volksabstimmung für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit 2075 Teilnehmern in ganz Deutschland gaben 60 Prozent der Befragten an, bei einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft dafür stimmen zu wollen, in der Union zu bleiben. 26 Prozent der Befragten würden hingegen für einen Austritt votieren. Im Vergleich mit den EU-Ländern Dänemark, Schweden und Finnland, in denen ebenfalls Menschen nach ihrer Einstellung zur Europäischen Union befragt wurden, liegt damit die Zustimmung in Deutschland am höchsten. In Deutschland sind Volksabstimmungen auf Bundesebene rechtlich nicht vorgesehen.

+++ 5.00 Uhr: Bamf will Fingerabdrücke von allen Flüchtlingen +++

Im Kampf gegen Sozialbetrug durch sogenannte Schummel-Identitäten hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Ausländerbehörden der Kommunen aufgefordert, von allen Flüchtlingen Fingerabdrücke zu nehmen. "Hier sind die Ausländerbehörden in der Pflicht. Sie müssen die Fingerabdrücke von allen Menschen nehmen, die sich bei ihnen melden, und die Daten mit dem Zentralregister abgleichen", sagte die neue Bamf-Chefin Jutta Cordt der "Passauer Neuen Presse". Das Bamf selbst behandele seit letztem Herbst alle Flüchtlinge erkennungsdienstlich und gleiche die Fingerabdrücke mit den Sicherheitsbehörden ab. Dadurch könne das Bamf "heute Mehrfachidentitäten im Asylverfahren ausschließen".



Zuletzt hatte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) Anfang Januar in einem Interview von Sozialgeldern in "großer Millionenhöhe" gesprochen, die durch "Mehrfachregistrierung" von Asylbewerbern "abgegriffen" worden seien. Angesichts der terroristischen Bedrohung und des mutmaßlich vielfachen Sozialmissbrauchs forderte Müller damals eine rückwirkende Neukontrolle aller eingereisten Flüchtlinge.

+++ 3.44 Uhr: Argentinien solidarisiert sich nach Trump-Attacken mit Mexiko +++

Angesichts der heftigen Angriffe des neuen US-Präsidenten Donald Trump auf das Nachbarland hat sich die argentinische Regierung mit Mexiko solidarisch erklärt. Argentinien stehe in Freundschaft zu Mexiko, versicherte Präsident Mauricio Macri bei einem Telefonat seinem Kollegen Enrique Peña Nieto. Die beiden Staatschefs vereinbarten Verhandlungen über erweiterte Handelsbeziehungen, wie das mexikanische Außenministerium mitteilte. Zuletzt hatte bereits der spanische Regierungschef Mariano Rajoy Mexiko seine Unterstützung zugesagt.

+++ 2.28 Uhr: Gasflaschen in Köln explodiert - zwei Schwerverletzte +++

Bei einer Explosion von Gasflaschen sind am Montagabend in der Kölner Innenstadt zwei Menschen schwer verletzt worden. Für die beiden 35 und 32 Jahre alten Männer bestand noch in der Nacht Lebensgefahr. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich die Explosion im Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Gewölbe beherbergt unter anderem ein Tonstudio. Der 32-Jährige war laut Polizei Mieter des Studios. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Statiker untersuchten, ob das Gebäude nach der Explosion möglicherweise einsturzgefährdet ist. Die Häuser links und rechts von dem Gebäude seien nicht gefährdet, sagte ein Polizeisprecher.

+++ 1.21 Uhr: Frau in München erstochen - Lebensgefährte auf der Flucht +++

Eine Frau ist bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in München getötet worden. Der Partner der 33-Jährigen steht unter dringendem Tatverdacht, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige soll sie am Montagabend im Stadtteil Freimann niedergestochen haben. Er ist auf der Flucht, nach ihm wird gefahndet. Nachbarn riefen den Rettungsdienst, nachdem sie Streit in der gemeinsamen Wohnung des Paares gehört hatten. Kurz darauf fanden sie die verletzte Frau vor. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb aber im Laufe des Abends an den Stichverletzungen. Die Staatsanwaltschaft wird laut Polizei Haftbefehl wegen Mordes beantragen.

+++ 0.41 Uhr: Weitere US-Firmen protestieren gegen Trumps Einreiseverbot +++

Die Koalition amerikanischer Unternehmen gegen die Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump ist schnell gewachsen. Dem vor Gericht eingereichten Protestbrief schlossen sich noch am ersten Tag rund 30 weitere Firmen an. Darunter sind bekannte Namen wie der Computer-Konzern HP sowie der Elektroauto-Bauer Tesla und die Raumfahrt-Firma SpaceX. Ihre Abwesenheit under dem Original-Brief war zuvor aufgefallen. Insgesamt unterzeichneten die Stellungnahme nun 127 amerikanische Unternehmen, angeführt von Tech-Schwergewichten wie Apple, Google, Facebook und Microsoft.