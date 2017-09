Lkw fährt in Stauende - Ein Toter und zahlreiche Verletzte

Die Nachrichten des Tages im Überlick:

+++ 16.37 Uhr: Streit um Hurrikan-Hilfen - Trump attackiert Bürgermeisterin +++

Die Verwüstungen auf der Karibikinsel Puerto Rico durch Hurrikan "Maria" sorgen für offenen Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Bürgermeisterin der Hauptstadt San Juan um die Washingtoner Hilfen. Trump warf Carmen Yulín Cruz auf Twitter Führungsschwäche vor und behauptete, die Demokraten hätten ihr offenbar gesagt, dass sie "fies zu Trump sein muss". Yulín Cruz hatte den Präsidenten am Freitag beschworen, mehr zu tun, damit in Puerto Rico eintreffende Hilfsgüter auch die betroffenen Menschen erreichten. "Wir sterben hier, und ihr tötet uns mit der Ineffizienz und der Bürokratie", sagte Yulín Cruz an die Adresse von Trump. "Ich habe genug davon, höflich zu sein (...). Ich bin fuchsteufelswild." Die Karibikinsel war am 20. September direkt von "Maria" getroffen und schwer verwüstet worden. Die meisten Menschen sind weiter ohne Stromversorgung, es mangelt an Lebensmitteln, Trinkwasser und Benzin.

+++ 15.32 Uhr: Polizeivizepräsident: Noch keine vollständige Entwarnung +++

Die Polizei hat nach der Festnahme eines Verdächtigen im Falle der Supermarkterpressung eine verbliebene Giftmenge in dessen Haus gefunden. Dies dürfte der gesamte Rest sein, der bei der Manipulierung der fünf gefundenen Babynahrungsgläschen übrig geblieben sei. "Wir wissen es aber nicht exakt", sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. Daher könne noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden. Die bei dem 53 Jahre alten Mann gefundene Menge Ethylenglycol hätte gereicht, weitere fünf Gläschen mit Babynahrung zu vergiften.

+++ 15.26 Uhr: Grüne erklären sich offiziell bereit zu Jamaika-Sondierungen +++

Die Grünen haben offiziell ihre Bereitschaft zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition erklärt. "Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit der FDP nehmen wir an", heißt es in einem Beschluss, den ein kleiner Parteitag ohne Gegenstimmen verabschiedete. Es gebe aber keinen Automatismus für eine Regierungsbeteiligung. "Wenn Gespräche nicht konstruktiv verlaufen, dann werden wir aus der Opposition für Veränderung kämpfen", heißt es weiter in dem Beschluss, der auch die Namen eines 14-köpfigen Sondierungsteams enthält. Der grüne Länderrat bekräftigte überdies das Selbstbild als Partei der linken Mitte. In der Sondierungsgruppe sind der linke und der realpolitische Flügel gleichermaßen vertreten. Ob Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden, soll nach Ende der Sondierung ein Bundesparteitag entscheiden. Über den Koalitionsvertrag stimmt am Ende die Parteibasis ab.

+++ 14.05 Uhr: Lkw fährt in Stauende - Ein Toter und zahlreiche Verletzte +++

Bei einem Unfall am Stauende auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mensch ums Leben gekommen. 19 Menschen wurden verletzt als ein Lastwagen auf das Stauende auffuhr, wie die Polizei mitteilte. Einige von ihnen hätten dabei schwere Verletzungen erlitten. In den Unfall waren neben dem Lkw sechs Autos verwickelt. Ein Lastwagenfahrer hatte nach Polizeiangaben zu spät erkannt, dass sich ein Rückstau gebildet hatte und fuhr auf ein Auto auf. Dieses wurde auf weitere stehende Wagen geschoben. Einer der Wagen soll Feuer gefangen haben. Die Autobahn 19 wurde auf Höhe der Anschlussstelle Malchow in Fahrtrichtung Rostock gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf dem Flughafen der Insel Sylt ist am Samstagmorgen eine Air-Berlin-Maschine rund 50 Meter über die Landebahn hinausgeschossen. Wie die Polizei in Schleswig-Holstein mitteilte, kam der A320 erst auf der nassen Grasfläche zum Stehen und sackte dort ein. Alle 88 Menschen an Bord konnten das Flugzeug aber sicher verlassen, verletzt wurde niemand. Auch die Maschine sei nicht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

+++ 11.55 Uhr: Deutscher ertrinkt während der Flitterwochen auf den Seychellen +++

Tragisches Ende einer Hochzeitsreise: Ein Deutscher ist während seiner Flitterwochen auf den Seychellen im Indischen Ozean ertrunken. Das teilte die Polizei des Inselstaats mit. Die Ehefrau des 49-Jährigen habe die Beamten auf der bei Touristen beliebten Insel La Digue um Hilfe gerufen, als sie ihren Mann vom Strand aus mit der Strömung kämpfen sah. Er habe nicht wiederbelebt werden können. Eine Anwohnerin sagte, der Südost-Monsun bringe starke Winde und ein unruhiges Meer mit sich. Schwimmen und Schnorcheln könnten gefährlich sein. Der 49-Jährige ist bereits der vierte Deutsche, der in diesem Jahr auf den Seychellen ertrunken ist.

+++ 11.46 Uhr: Keine oder nur geringe Erstattung für rund 100.000 Air-Berlin-Kunden +++

Rund 100.000 Kunden der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin werden voraussichtlich keine oder nur eine geringe Erstattung für annullierte Langstreckenflüge bekommen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte diese Zahl. Betroffen sind jene Kunden, die vor dem 15. August, dem Tag der Insolvenzanmeldung, Tickets gekauft haben. Deren Geld geht in die Insolvenzmasse der Fluggesellschaft ein. Das Unternehmen habe keine Möglichkeit, daraus Erstattungen vorzunehmen, erläuterte der Sprecher. Anders sei die Lage für Flugscheine, die nach dem 15. August erworben worden seien. "Dieses Geld legen wir zur Seite", sagte der Sprecher. Sollte ein Flug ausfallen, werde der Kaufpreis erstattet.

+++ 8.58 Uhr: Ermittler halten Festgenommenen für den Supermarkt-Erpresser +++

Im Fall des Gift-Erpressers von Friedrichshafen hat sich der Tatverdacht gegen einen Festgenommenen erhärtet. Der am Freitagabend festgenommene Mann gílt jetzt als dringend tatverdächtig, wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in Konstanz erklärten. Die Ermittler waren durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den 55-Jährigen aufmerksam geworden

+++ 8.12 Uhr: Supermarkterpresser - Festgenommener wird weiter überprüft +++

Bei der Fahndung nach einem Supermarkterpresser am Bodensee überprüft die Polizei einen ersten Verdächtigen. Weitere Angaben zu dem Festgenommenen konnte die Polizei in Konstanz in der Nacht zu Samstag jedoch nicht machen. Polizeisprecher Markus Sauter hatte am Freitag betont, dass es keineswegs feststehe, ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den gesuchten Tatverdächtigen handele. Den Angaben nach wurden die Ermittler durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, sagte der Sprecher.

+++ 5.50 Uhr: Streit eskaliert auf Oktoberfest - Bierkrug ins Gesicht geschlagen +++

Ein 34-Jähriger hat auf dem "Badischen Oktoberfest" in Weil am Rhein in Baden-Württemberg zuerst einen Bierkrug ins Gesicht bekommen und war dann im Krankenhaus so aufgebracht, dass ihn ein massives Polizeiaufgebot besänftigen musste. Der Mann war auf dem Fest am Freitagabend mit einem 45-Jährigen aus unbekannten Gründen in Streit geraten, wie die Polizei Freiburg am Samstag mitteilte. Der Ältere hatte den Krug ins Gesicht des Jüngeren geschlagen, woraufhin dieser ins Krankenhaus kam. Dort dauerte dem Verletzten allerdings die Wartezeit zu lange. Nur mit Hilfe der Polizei konnte das Krankenhauspersonal den Mann beruhigen und medizinisch versorgen. Seine Ehefrau holte ihn schließlich aus dem Krankenhaus ab.

+++ 5.40 Uhr: Auto rammt Bär - drei Tote und vier Verletzte +++

Beim Zusammenprall eines Bären mit einem voll besetzten Geländewagen auf einer Autobahn in den USA sind drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Personen wurden bei dem Unfall in der Nähe von Rifle im US-Staat Colorado schwer verletzt, berichtete der Sender 9news am Freitag (Ortszeit) auf seiner Website. Der SUV hatte zunächst den Bären gerammt und sich danach mehrfach überschlagen, hieß es. Díe Insassen, die nach Polizeiangaben nicht angeschnallt waren, wurden dabei aus dem Wagen geschleudert. Unter den Toten waren zwei Kinder im Alter von sieben und 15 Jahren. Der Bär überlebte den Zusammenprall nicht.

+++ 4.35 Uhr: Süßwarenindustrie macht Front gegen hohe Einfuhrzölle +++

Neuer Streit am Zuckermarkt: Angesichts des Endes der EU-Zuckerquote zum 1. Oktober fordert die deutsche Süßwarenindustrie nun eine deutliche Absenkung der Zollschranken für Importe aus Drittändern. Ein solcher Schritt sei "längst überfällig", beklagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), Stephan Nießner. Ziel müsse es sein, drohende Zuckerengpässe für die Lebensmittelwirtschaft zu vermeiden.



Die deutschen Zuckerhersteller wiesen die Forderung umgehend zurück. Eine Öffnung des EU-Marktes bringe die heimische Zuckerwirtschaft in Gefahr, warnte Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. Mit der Zuckerquote wurde bislang Menge und Preis des in der EU gehandelten Zuckers reglementiert.

So wird das Wetter in Deutschland:

