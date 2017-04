Achtjähriger fährt mit dem Auto zu McDonald's - weil er es bei Youtube gelernt hat

Die aktuellsten Nachrichten für Sie im Überblick.

+++ 9.14 Uhr: Versuchter Brandanschlag auf Le Pens Wahlkampfzentrale +++

Auf die Wahlkampfzentrale der rechtspopulistischen französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen in Paris ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten. Ein Feuer im Erdgeschoss der Zentrale, in dem sich ein Versicherungsbüro befindet, wurde nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag rasch gelöscht. Es beschädigte demnach eine Tür und eine Fußmatte. Unweit des Gebäudes entdeckte die Polizei ein Graffiti mit dem Hinweis "FN vs KLM".

Eine Gruppierung namens "Den Fremdenhass bekämpfen" reklamierte die Tat für sich. Sie hätten dafür Molotow-Cocktails benutzt, sagte ein angeblicher Vertreter der Gruppe der Nachrichtenagentur AFP. Er berichtete von einem ähnlichen Anschlag auf den Sitz der rechtsextremen Zeitung "Présent" und drohte mit täglichen weiteren Aktionen "bis zu den Wahlen". Auf Nachfrage von AFP wies "Présent"-Journalistin Caroline Parmentier die Angaben zurück. Zwar habe ein Polizist am Morgen die Redaktionsräume kontrolliert, doch habe es offensichtlich keinen Anschlagsversuch gegeben.

+++ 8.32 Uhr: Achtjähriger fährt mit Auto seines Vaters zu McDonald's +++

Weil er unbedingt einen Burger essen wollte, hat sich ein Achtjähriger im US-Bundesstaat Ohio das Auto seines Vaters geschnappt und ist bis zu einer McDonald's-Filiale gefahren. Wie die Zeitung "Weirton Daily Times" berichtete, gab der Junge an, er habe das Autofahren über Videos bei Youtube gelernt. Auf dem Beifahrersitz saß bei der Spritztour seine vier Jahre alte Schwester.

Dem Bericht zufolge legte der Achtjährige bei seiner Tour durch die Stadt East Palestine mehr als einen Kilometer zurück, wobei er sich vorbildlich an die Verkehrsregeln hielt. Demnach hielt er an roten Ampeln und ließ anderen Fahrern die Vorfahrt. Die Eltern der Kinder waren während des Ausflugs der Kinder zu Hause und schliefen. Passanten, die den Jungen durch den Ort fahren sahen, alarmierten schließlich die Polizei.

+++ 8.22 Uhr: Grundschule brennt aus - drei Millionen Euro Schaden +++

In Niedersachsen ist eine Grundschule ausgebrannt. Die Polizei schätzte den Schaden an dem Gebäude in Echem im Landkreis Lüneburg am Donnerstagmorgen auf rund drei Millionen Euro. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte sich das Feuer am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Heizungsraum entzündet. Die Flammen griffen auf die angrenzende Turnhalle über. Beide Gebäude seien zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Etwa 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. In Niedersachsen sind zurzeit Osterferien.

+++ 8.19 Uhr: 15 Verletzte bei Zwischenfall mit australischem Jumbo +++

Wegen eines Zwischenfalls mit 15 Verletzten an Bord eines Jumbojets hat die australische Luftsicherheitsbehörde offizielle Ermittlungen eingeleitet. Die Maschine der australischen Fluglinie Qantas war am vergangenen Freitag auf dem Flug von Melbourne nach Hongkong in Turbulenzen geraten, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Das Sicherheitssystem löste einen automatischen Alarm aus, der vor einem sogenannten Strömungsabriss und einem Absturz warnt. Die Piloten schalteten die automatische Steuerung aus und flogen die Maschine manuell weiter. Der Jumbo konnte dann sicher landen.

+++ 5.45 Uhr: Zwei Frauen wegen Giftmords an Kim Jong Nam vor Gericht +++

Wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Malaysia müssen sich seit Donnerstag zwei Frauen vor Gericht verantworten. Der Vietnamesin und der Indonesierin wird zur Last gelegt, den 45-jährigen Kim Jong Nam Mitte Februar mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea schwer belastet. Vermutet wird, dass das kommunistische Land hinter dem Anschlag steckt.

Kim Jong Nam, der die letzten Jahre außerhalb seiner Heimat verbrachte, war am 13. Februar auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur von zwei Frauen angegriffen worden. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Der ältere Halbbruder des amtierenden Machthabers hatte sich mehrfach kritisch über Nordkorea geäußert. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.