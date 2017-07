AfD freut sich über Mitgliederzuwachs - Skandale schrecken nicht ab

Die Nachrichten des Tages im Ticker.

+++ 12.28 Uhr: EU und Japan grundsätzlich einig bei Freihandelspakt +++

Die Europäische Union und Japan haben sich grundsätzlich auf ein umfassendes Freihandelsabkommen geeinigt. Dies ist das Ergebnis eines Gipfeltreffens des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Mit dem Freihandelspakt sollen über die nächsten Jahre Zölle und andere Handelshemmnisse abgebaut werden, um Wachstum und neue Jobs zu schaffen. Allerdings ist der äußerst komplizierte Vertrag noch nicht vollständig ausverhandelt. Das dürfte nach Einschätzung von EU-Beamten noch Monate dauern. Mit der Grundsatzvereinbarung wollten beide Seiten kurz vor dem G20-Gipfel vor allem ein politisches Signal gegen Protektionismus setzen.

+++ 12.22 Uhr: Stiftungsverband kritisiert Amazon-Spendenwerbung +++

Das Zentralinstitut für Soziale Fragen und der Bundesverband Deutscher Stiftungen haben Amazon wegen unseriöser Praktiken beim Eintreiben von Spenden für soziale Organisationen scharf kritisiert. Die Amazon-Spendeninitiative arbeite mit zweifelhaften Praktiken, gemeinnützige Organisationen würden ungefragt zu indirekten Werbeträgern für Amazon gemacht, sagte Birgit Radow, stellvertretende Generalsekretärin des Stiftungsverbands, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Amazon schmückt sich mit fremden Federn und nutzt gezielt den guten Ruf vieler gemeinnütziger Organisationen. Dieses Vorgehen ist völlig inakzeptabel." Amazon hatte Ende vergangenen Jahres unter smile.amazon.de sein eigenes Spendenportal gestartet. Bei Bestellungen über diese Seite leitet Amazon nach eigenen Angaben 0,5 Prozent der Einkaufssumme an eine vom Kunden gewählte Organisation weiter.

+++ 12.08 Uhr: Projekt untersucht Google-Suchergebnisse zur Bundestagswahl +++

Internet-Aktivisten wollen im Zusammenhang mit der anstehenden Bundestagswahl beleuchten, wie Google Suchergebnisse sortiert und ob die Suchmaschine sie eventuell auch personalisiert. Im Projekt "Datenspende BTW17" will man "Datenspenden" von Internet-Nutzern auswerten. Das geht über eine Erweiterung (Plugin) für die Desktop-Browser Chrome oder Firefox. das Plugin schickt zu festgelegten Zeiten Suchanfragen an Google und Google News - und zwar nur, wenn der Nutzer den Browser geöffnet hat und den PC aktiv nutzt, sagte Lorenz Matzat, der das Projekt mitentwickelt hat. Es seien stets 32 einzelne, gleichbleibende Suchanfragen, 16 an Google und die gleichen 16 an Google News. Abgefragt werden die Namen der fünf Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, außerdem AfD und FDP sowie die Namen aller Spitzenkandidaten. Die Suchergebnisse der ersten Trefferseiten werden dann für eine Auswertung an das Projekt übertragen.

+++ 11.23 Uhr: AfD freut sich über Mitgliederzuwachs - Skandale schrecken nicht ab +++

Trotz interner Querelen und Skandale zieht die AfD vor der Bundestagswahl neue Mitglieder an. Nach Angaben von Sprecher Christian Lüth erreichte die Partei am Donnerstag die Rekordmarke von 28.000 Mitgliedern. Zum Vergleich: Am 1. Januar 2016 hatte die AfD 23.802 Mitglieder. Die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Alice Weidel, sagte, der aktuelle Mitgliederzuwachs zeige, "dass unsere Lösungen zu den drängenden Problemen in Deutschland die Menschen ansprechen".

+++ 11.06 Uhr: EuGH stärkt Verbraucherrechte auf Erstattung gegenüber Airlines +++

Der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte von Verbrauchern, die nach nicht angetretenen Flügen von den Airlines Geld zurückfordern. Die Luxemburger Richter erklärten es für rechtens, dass in Deutschland Sondergebühren bei Anträgen auf Erstattung ausgeschlossen werden. Zudem verpflichtete der EuGH alle Fluglinien, den Anteil von Steuern, Gebühren und Zuschlägen im Flugpreis genau auszuweisen. Anlass des EuGH-Urteils war eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Air Berlin. Die Verbraucherschützer monierten, dass die Fluglinie eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro erhebt, wenn ein Passagier einen Spartarif-Flug storniert oder nicht antritt. Zudem kritisierten sie, dass Steuern, Gebühren und Zuschläge nicht genau genug aufgeschlüsselt wurden. Das ist von Bedeutung, weil Kunden zumindest diese Zusatzkosten nach einem nicht angetretenen Flug zum Teil zurückverlangen können.





+++ 10.52 Uhr: Kühe lösen Zugverspätung aus +++

Kühe auf dem Bahndamm haben einen ICE zwischen Hamburg und Berlin ausgebremst. Der Lokführer sah die Tiere auf den Gleisen gerade noch rechtzeitig - in Höhe Dergenthin in Brandenburg. Die Bundespolizei sperrte das Gleis und trieb die Tiere von den Schienen. "Wir versuchen jetzt, die Koppel ausfindig zu machen, um die Kühe dorthin zu treiben", sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen. Etwa eine Stunde musste der aus Hamburg kommende ICE nach Angaben der Bahn warten, bevor er seine Fahrt nach Berlin fortsetzen konnte.

+++ 10.24 Uhr: Pariser Minister: Sieben Anschläge seit Anfang des Jahres verhindert +++

Die französischen Behörden haben nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn sieben Anschläge vereitelt. Innenminister Gérard Collomb rechtfertigte mit dieser Zahl die erneute Verlängerung des Ausnahmezustands bis Anfang November. "Wir sprechen von geretteten Leben", sagte Collomb in der Nationalversammlung, die über die Ausweitung abstimmen sollte. Die Bedrohung habe sich auf einem hohen Niveau etabliert. Der Ausnahmezustand war nach den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 verhängt und seitdem bereits fünfmal verlängert worden. Präsident Emmanuel Macron hat zugesagt, dass der Ausnahmezustand im Herbst auslaufen soll. Die Regierung will bis dahin ein neues Sicherheitsgesetz durchbringen, um den Behörden außerhalb des Notstands erweiterte Kompetenzen für den Anti-Terror-Kampf zu geben. Der Senat als zweite Parlamentskammer stimmte der Verlängerung bereits mit breiter Mehrheit zu.

+++ 9.47 Uhr: Nach tödlichen Schüssen auf Enkel auch Großvater gestorben +++

Nach den tödlichen Schüssen auf seinen achtjährigen Enkel im bayerischen Vogtareuth ist auch der 79 Jahre alte Großvater gestorben. Der Mann sei wenige Stunden nach der Tat am Mittwoch im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Traunstein am Donnerstag mit. Der Mann war schwerstverletzt in einem Waldstück entdeckt worden, die Verletzungen hatte er sich selbst zugefügt. Nach wie vor suchen die Ermittler nach dem Motiv für die Bluttat. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte Medienberichte, denen zufolge das Enkelkind behindert war. Ob dieser Umstand Anlass für die Tat war, stehe noch nicht fest.

+++ 9.45 Uhr: Bewährung bei Strafen für Kölner Autoraser aufgehoben +++

Die zu Bewährungsstrafen verurteilten Kölner Autoraser müssen eine Inhaftierung fürchten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob in einer in Karlsruhe verkündeten Entscheidung die Aussetzung der Strafen zur Bewährung auf und verwies das Verfahren zurück an das Landgericht Köln. Die beiden Männer müssen nun damit rechnen, dass sie ihre Haftstrafen verbüßen müssen. Das Landgericht Köln hatte die beiden Autoraser wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren sowie einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Sie waren im April 2015 bei einem illegalen Autorennen in der Stadt für den Tod einer 19-jährigen Fahrradfahrerin verantwortlich. Der BGH begründete die Aufhebung der Bewährung damit, dass die Angeklagten den Tod ihres Opfers zwar fahrlässig verursacht, das Rennen aber vorsätzlich gefahren und die Gefahr durch ihre aggressive Fahrweise bewusst herbeigeführt hätten. Das Landgericht hätte zudem bedenken müssen, wie sich eine Strafaussetzung zur Bewährung auf das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirke.





+++ 9.18 Uhr: Kinderpornoplattform mit fast 90.000 Mitgliedern abgeschaltet +++

Ermittler haben eine Darknetplattform zum Austausch von Kinderpornografie mit fast 90.000 Mitgliedern auffliegen lassen. Der 39-jährige mutmaßliche Betreiber aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg wurde bereits am 12. Juni festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Die Plattform namens "Elysium" hatte demnach mehr als 87.000 Mitglieder. Über das Darknet tauschten sie den Angaben zufolge weltweit kinderpornografische Bild- und Videodateien aus oder verabredeten sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Ermittler stießen demnach auf Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs auch von Kleinkindern. Die Plattform bestand seit Ende 2016 und war nur über das Darknet zugänglich. Der mutmaßliche Betreiber befindet sich in Untersuchungshaft.

+++ 9.04 Uhr: Zahl der Verkehrstoten in Deutschland auf neuen Tiefstand gesunken +++

Auf Deutschlands Straßen sind im vergangenen Jahr trotz eines neuen Höchststands bei der Zahl der Verkehrsunfälle weniger Menschen als jemals zuvor ums Leben gekommen. Die Zahl der Verkehrstoten sank auf 3206 und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1953, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 253 Unfalltote weniger als im Vorjahr. Im Jahr 1970 waren noch 21.332 Menschen in Deutschland bei Verkehrsunfällen gestorben. Trotz des deutlichen Rückgangs kamen auch im vergangenen Jahr noch immer täglich durchschnittlich neun Menschen im Straßenverkehr ums Leben.

+++ 8.44 Uhr: Pro Asyl fordert: Deutschland muss mehr Flüchtlinge aus Italien holen +++

Pro Asyl hat die Bundesregierung aufgefordert, mehr Flüchtlinge aus Italien zu übernehmen. "Hier stehen Unterkünfte leer, dort leben Menschen auf der Straße. Aus Italien muss die Ausreise in Staaten wie Deutschland ermöglicht werden", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Es sei "absurd, dass in dieser Situation Deutschland noch prüft, Flüchtlinge nach Italien zurückschicken zu können". Die Flüchtlingsrechtsorganisation forderte Deutschland und die anderen EU-Staaten auf, den Flüchtlingen zur Seite zu stehen und ihre Menschenwürde zu schützen. In diesem Jahr haben bereits mehr als 85.000 Flüchtlinge und illegale Migranten die Küsten Italiens erreicht. Die Regierung in Rom droht, ihre Häfen für Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen zu sperren.

+++ 7.44 Uhr: Foodwatch wirft Landwirtschaftsministerium irreführende Werbekampagne vor +++

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat dem Bundeslandwirtschaftsministerium eine irreführende Werbekampagne auf Kosten der Steuerzahler im Zusammenhang mit dem geplanten staatlichen Tierwohl-Siegel vorgeworfen. Das Ministerium habe mit dem Slogan "Geschafft: Mehr Tierwohl" geworben, obwohl es das Label noch gar nicht gebe, kritisiert Foodwatch. Zum Zeitpunkt der Kampagne hätten noch nicht einmal Kriterien für die Vergabe des Siegels existiert. Das Ministerium gab laut der Organisation mehr als 250.000 Euro für Reklame anlässlich der Grünen Woche im Januar aus. Der größte Anteil floss demnach in Werbung mit dem Tierwohl-Motiv. "Eigenlob stinkt bekanntlich, und im Bundeslandwirtschaftsministerium riecht es ganz besonders streng", erklärte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker. Es seien Steuergelder missbraucht und die Realität zurechtgebogen worden, "um sich selbst in ein besonders strahlendes Licht zu rücken".



Foodwatch kritisierte das geplante Label zudem als "grundsätzlich verfehlt". Die Kriterien seien zu lasch und böten keine Garantie, dass Produkte ausschließlich von gesund gehaltenen Tieren stammten.

+++ 5.55 Uhr: Brand in Hamburger Porschezentrum - Polizei prüft G20-Zusammenhang +++

Einen Tag vor dem G20-Gipfel haben auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei prüfe nun, wie es zu dem Brand kam, sagte ein Sprecher. Außerdem wollten die Ermittler klären, ob es einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gifpel gibt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Am Freitag und Samstag treffen sich in Hamburg die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.





+++ 4.25 Uhr: Podolski in Japan mit Jubel empfangen +++

Hunderte japanische Fans haben Fußball-Weltmeister Lukas Podolski einen begeisterten Empfang in ihrer Heimat bereitet. Nach der Landung auf dem Flughafen der Hafenstadt Kobe warteten die Anhänger seines neuen Clubs Vissel Kobe teils mit ihren Familien entlang eines roten Teppichs und skandierten seinen Namen, als der 32-Jährige aus der Maschine trat. In der schwülen Morgenhitze schritt Podolski durchs Spalier in kurzer Hose und einer Schirmmütze, auf die vorne in japanischen roten Schriftzeichen sein Spitzname Poldi und auf der Rückseite die japanische Flagge gestickt war. Ein guter Empfang sei das, rief Podolski Reportern zu, während er Autogramme gab, lächelnd Selfies mit den Handys seiner Fans machte und zur großen Begeisterung der Menge mit japanischen Babys im Arm posierte.

+++ 3.16 Uhr: Tödlicher Unfall mit selbstgebautem Buggy +++

Bei einem Unfall mit seinem selbstgebauten Buggy hat sich ein 33-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann kam mit seinem Gefährt von einem Feldweg ab und fuhr in mehrere Büsche, wie die Polizei mitteilte. Dabei kippte der Buggy um und begrub den Fahrer unter sich. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle nahe Schönberg starb.