Zu wenige Talkshow-Auftritte: AfD will ARD und ZDF verklagen

Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 7.27 Uhr: Angreifer verletzen Polizisten in Jerusalem +++

In der Altstadt von Jerusalem haben drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei mehrere Beamte schwer verletzt. Nach ihrer Flucht in Richtung des Tempelbergs, auf dem sich auch die Al-Aksa-Moschee befindet, seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Sie sprach von "mehreren" schwerverletzten Polizisten, machte dazu aber zunächst keine näheren Angaben. Den Angaben zufolge hatten zunächst zwei der insgesamt drei mutmaßlichen palästinensischen Angreifer das Feuer auf eine Gruppe von Polizisten eröffnet, bevor der dritte Angreifer die Polizistin mit einem Messer tötete.

+++ 6.14 Uhr: China weist Kritik an Tod von Liu Xiaobo zurück +++

China hat nach dem Tod des Dissidenten Liu Xiaobo andere Regierungen dazu aufgefordert, sich "nicht in die inneren Angelegenheiten" der Volksrepublik einzumischen. Staaten, die Peking wegen seines Umgangs mit dem am Donnerstag verstorbenen Nobelpreisträgers kritisiert hatten, sollten Chinas "Justiz und Souveränität respektieren", sagte ein Sprecher des Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. "Der Umgang mit dem Fall von Liu Xiaobo gehört zu Chinas inneren Angelegenheiten, und andere Länder sind in keiner Position, unsachgemäße Bemerkungen zu machen." Der 61 Jahre alte Bürgerrechtler, der 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden war, starb am Donnerstag nach einem schweren Krebsleiden in einem Krankenhaus.





+++ 6.03 Uhr: Polizei in Kolumbien fasst Guerilla-Kommandeur +++

Während der laufenden Friedensverhandlungen hat die kolumbianische Polizei einen mächtigen Kommandeur der linken Guerillaorganisation ELN gefasst. "Mateo" sei nahe der Großstadt Medellín im Department Antioquia festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem mutmaßlichen Anführer der ELN-Einheiten im Zentrum des Landes werden versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz und Diebstahl vorgeworfen. Nachdem die größte Guerillaorganisation Farc ihre Waffen bereits niedergelegt hat, verhandelt derzeit auch die ELN mit der Regierung über ein Friedensabkommen. Bislang gilt noch kein Waffenstillstand.

+++ 5.49 Uhr: Maas fordert Parteien-Verzicht auf Social Bots +++

Bundesjustizminister Heiko Maas wendet sich gegen den Einsatz sogenannter Social Bots in der Politik. "Politische Parteien sollten im Wahlkampf und auch sonst komplett auf den Einsatz von Social Bots verzichten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Social Bots massenhaft Beiträge in sozialen Netzwerken posteten und fälschlich den Eindruck erweckten, es würden Menschen miteinander kommunizieren, bestehe die Gefahr, dass Meinungen beeinflusst und manipuliert würden. "Das steht im Widerspruch zu unserer pluralistischen Gesellschaft", sagte Maas. Mit Social Bots, also bestimmten Computerprogrammen, können Einträge bei Diensten wie Twitter und Facebook automatisch hergestellt werden, die so aussehen wie Texte von menschlichen Nutzern.

+++ 5.47 Uhr: Gesuchter Polizeipilot zeigt sich bei Demo in Venezuela +++

Gut zwei Wochen nach seinem Angriff mit einem gekaperten Polizeihubschrauber auf den Obersten Gerichtshof Venezuela hat sich der mutmaßliche Pilot bei einer Demonstration gegen die Regierung gezeigt. "Wir sind auf der Straße, um das Volk zu verteidigen", sagte Óscar Pérez in der Hauptstadt Caracas. "Es ist an der Zeit, dass diese Regierung der Drogendealer stürzt." Umgeben war der Mann, der nach eigenen Angaben bei der Polizei arbeitete, von maskierten Demonstranten. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hatte den mysteriösen Angriff als "Putschversuch und Terrorakt" eingestuft. Nach dem Piloten wird gefahndet.

ÚLTIMA HORA | El mensaje COMPLETO de Oscar Pérez al reaparecer en Altamira: "Es hora que caiga este narcogobierno. Hora cero YA" (1/2) pic.twitter.com/6gF38PGEkZ — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 14. Juli 2017





+++ 4.09 Uhr: Mindestens 200 Umweltschützer weltweit getötet +++

Mindestens 200 Umweltschützer, Landaktivisten und Wildhüter sind nach Angaben der Organisation Global Witness im vergangenen Jahr weltweit getötet worden. Die gefährlichste Region war Lateinamerika, mit Brasilien und Kolumbien an der Spitze, wie aus einem Bericht der Organisation hervorgeht. "Diese Welle der Gewalt wird ausgelöst von einem heftigen Kampf um Ländereien und natürliche Ressourcen. Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Holzwirtschaft, Wasserkraft und Landwirtschaft treten in ihrem Streben nach Gewinnen Menschen und die Umwelt mit Füßen", heißt es in dem Bericht.

+++ 4.04 Uhr: Kardinal Marx fordert Bayern zu Verfassungsklage gegen "Ehe für alle" auf +++

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Münchner Kardinal Reinhard Marx hat der Bayerischen Staatsregierung eine Verfassungsklage gegen die " Ehe für alle" nahegelegt. Er würde eine Klage Bayerns gegen das vom Bundestag beschlossene Gesetz "sehr begrüßen", sagte der Erzbischof von München und Freising der "Augsburger Allgemeinen". Er wüsste gerne, wie das Bundesverfassungsgericht zur Ausweitung der Ehe für Homosexuelle stehe, sagte Marx. Die neue Regelung definiere Ehe anders als das Grundgesetz, führte der Erzbischof weiter aus. "Für den Rechtsfrieden in Deutschland" wäre ein Urteil gut, unabhängig von seinem Ausgang. Zugleich räumte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Versäumnisse der katholischen Kirche im Umgang mit Homosexuellen ein: Sie sei bei den Rechten von Homosexuellen nicht "unbedingt Vorreiter", sagte er.

+++ 3.07 Uhr: Kleinbus fährt in Gegenverkehr: Acht Verletzte +++

Acht Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Baden-Württemberg verletzt worden. Der Kleinbus eines 74-Jährigen geriet nahe Böblingen in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann und seine fünf Begleiter - darunter zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren - wurden verletzt. Der 73-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine 71 Jahre alte Beifahrerin kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher hatte nach Polizeiangaben vermutlich ein gesundheitliches Problem und fuhr wohl deshalb auf die Gegenspur. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

+++ 2.49 Uhr: Neuer Tarifvertrag bei McDonald's und Co. +++

Die großen Schnellrestaurant-Ketten und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich in der Nacht auf einen neuen Tarifvertrag für die bundesweit rund 100.000 Beschäftigten der Gastro-Ketten geeinigt. Wie die NGG in München mitteilte, sieht der Kompromiss Lohnerhöhungen zwischen 7,3 und 8,7 Prozent in drei Stufen vor. Das Einstiegsgehalt liegt ab 1. August 2017 bei 9,00 Euro pro Stunde. Der neue Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019, hieß es weiter. Die Vergütungen der Auszubildenden steigen demnach in den kommenden 29 Monaten in allen drei Ausbildungsjahren um 60 Euro.

+++ 2.39 Uhr: 3000 Asylanträge aus Türkei seit Jahresbeginn +++

Angesichts des harten Vorgehens der Türkei gegen angebliche Regierungsgegner und Kurden haben im ersten Halbjahr mehr als 3000 Türken Asylanträge in Deutschland gestellt. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Nach dem Umsturzversuch am 15. Juli 2016 war die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei deutlich gestiegen. Seitdem haben laut BAMF auch 209 Diplomaten und weitere 205 Staatsbedienstete Asyl in Deutschland beantragt.

+++ 2.07 Uhr: Klage angedroht: AfD will häufiger in die Polit-Talkshows eingeladen werden +++

Die AfD fühlt sich in den Polit-Talkshows von ARD und ZDF nicht angemessen vertreten und erwägt deshalb eine Klage gegen die Fernsehsender. "Es ist schwer, mit Themen durchzudringen, wenn sie vor allem von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht transportiert werden", sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen dem "Focus". "Wir überlegen gerade, ob wir uns in die Talkshows einklagen. Rechtlich ist das möglich." Nach einer parteieigenen Auswertung seien unter den insgesamt 162 eingeladenen Politikern der vier großen Talkshows von Frank Plasberg, Maybritt Illner, Sandra Maischberger und Anne Will im ersten Halbjahr 2017 nur vier AfD-Vertreter gewesen, sagte Meuthen dem Magazin. Das seien gerade einmal 2,5 Prozent. Meuthens Kritik stößt bei den Sendern auf Unverständnis. "Die Talkredaktionen entscheiden selbst, welche Gäste sie zu welchen Themen einladen. Es gibt keine Quotierung bei der Auswahl", sagte ARD-Chefredakteur Rainald Becker.

+++ 0.59 Uhr: 20-Jähriger gesteht Beteiligung an Vierfachmord in USA +++

Ein 20 Jahre alter Mann hat gestanden, an der Ermordung von vier jungen Männern in der Nähe von Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania) beteiligt gewesen zu sein. Der Mann war bereits am Mittwoch festgenommen worden und legte nun ein Geständnis ab, wie sein Anwalt mitteilte. Im Gegenzug hätten die Behörden erklärt, ihm werde die Todesstrafe erspart, berichteten die "Washington Post" und andere US-Medien. Die Todesstrafe werde seit 2015 jedoch in Pennsylvania ohnehin nicht mehr angewandt. Ob es weitere Tatbeteiligte gibt, blieb zunächst unklar. US-Ermittler hatten auf einem Grundstück nahe Philadelphia zunächst die Leiche eines jungen Mannes ausgegraben und später weitere Leichenteile ausgegraben. Der 19-Jährige ist einer von vier jungen Männern im Alter zwischen 19 und 22 Jahren, die vorige Woche als vermisst gemeldet wurden.

+++ 0.57 Uhr: Irak verspricht Untersuchung von Folter- und Tötungsvorwürfen +++

Irakische Militärvertreter haben Ermittlungen zu Vorwürfen angekündigt, Soldaten würden in der von ihnen zurückeroberten Stadt Mossul mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz IS foltern und töten. Jeder, der Menschenrechte oder das Kriegsrecht verletze, werde zur Rechenschaft gezogen, sagte der irakische Militärsprecher Jahja Rasul im US-Verteidigungsministerium. Auf einem am Donnerstag bekannt geworden Video im Internet war zu sehen, wie irakische Soldaten in Uniform einen bärtigen Gefangenen schlagen, zu einem Felsen schleppen, ihn von der Klippe stoßen und auf seinen leblosen Körper und einen weiteren Körper am Fuß des Felsens schießen. Rasul sagte, der Vorfall werde sorgfältig geprüft, und mögliche Täter würden bestraft.