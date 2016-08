Die News des Tages im Überblick:

+++ 10.44 Uhr: Räumung am Frankfurter Flughafen wegen verdächtiger Person +++

Am Frankfurter Flughafen sind Teile von Terminal 1 geräumt worden. Die Räumung sei vorsorglich, weil zuvor eine Person ohne entsprechende Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt sei, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Mittwoch mit.

+++ 10.38 Uhr: Isländische Bauarbeiter müssen aufgebrachte Elfen besänftigen +++

Straßenarbeiter in Island haben einen versehentlich zugeschütteten Felsen wieder freilegen müssen, um aufgebrachte Elfen zu besänftigen. Die mythischen Wesen hätten möglicherweise eine ganze Reihe von seltsamen Vorfällen bewirkt, nachdem ihr Elfenfels bei Straßenarbeiten im vergangenen Jahr verschwunden war, berichtete die Zeitung "Morgunbladit". Auf Anweisung des isländischen Straßenbauamts sei der Felsen in dieser Woche wieder freigelegt und sogar mit einem Hochdruckreiniger sauber gemacht worden.



Ein Angestellter der verantwortlichen Straßenbaufirma Bass, Sveinn Zophoniasson, berichtete der Zeitung von rätselhaften Geschehnissen nach dem Zuschütten des Felsens: Die Straße sei überflutet worden, ein Bauarbeiter sei verletzt worden, Maschinen hätten ihren Dienst versagt und ein Journalist sei beim Besuch der Baustelle in eine Matschgrube gefallen und habe gerettet werden müssen.



"An den Felsen hatten wir zuerst gar nicht gedacht", sagte Zophoniasson. In den volkstümlichen Überlieferungen der Gegend gelte der Ort aber als geheiligtes Elfenterritorium. Elfen gehören in Island fast zum Alltag. Viele Menschen berichten von Begegnungen mit den mythischen Wesen. Es wurden bereits mehrfach Baustellen verlegt, um ihre Ruhe nicht zu stören.

+++ 10.31 Uhr: Iran fordert Ende der türkischen Militäroffensive in Syrien +++

Der Iran hat die Türkei aufgefordert, ihre Militäroffensive in Syrien "schnell" zu beenden. Die Situation in dem Bürgerkriegsland werde durch den Einsatz "noch komplizierter", wurde der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahman Ghassemi, am Mittwoch auf der Internetseite des Staatsfernsehens zitiert. Die Souveränität und territoriale Integrität Syriens müsse von "allen Ländern" respektiert werden, die "legitime Regierung" des Landes dürfe durch den Kampf gegen den Terrorismus nicht geschwächt werden.



Der Iran ist einer der engsten Verbündeten des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad. Teheran hat zahlreiche Mitglieder der Revolutionsgarden als Militärberater und Ausbilder nach Syrien entsandt und unterstützt die Regierungstruppen mit Waffen und Geld. Die Türkei hatte vor einer Woche eine Militäroffensive in Nordsyrien gestartet, die sich neben der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor allem auch gegen kurdische Kämpfer richtet. Ankara will verhindern, dass die Kurden an der türkischen Grenze ein eigenes Autonomiegebiet schaffen.

+++ 10.26 Uhr: 17-Jährige nach Feuerattacke in Schweizer Zug gestorben +++

Zwei Wochen nach der Feuerattacke auf Passagiere eines Zuges in der Schweiz ist ein weiteres Opfer den Folgen schwerer Verletzungen erlegen. Die 17-Jährige sei in der Nacht zum Mittwoch in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Kantonspolizei in St. Gallen mit. Die junge Frau hatte Medienberichten zufolge schwere Brandwunden erlitten, als ein 27-jähriger Schweizer am 13. August unweit des Bahnhofs Salez Fahrgäste mit Brennspiritus und einem Messerangriff.



Eine 34-jährige Frau starb kurz nach der Attacke. Auch der Angreifer kam ums Leben. Fünf Zuggäste wurden schwer verletzt, unter ihnen ein sechsjähriges Kind. Einen terroristischen Hintergrund konnte die Polizei rasch ausschließen. Jedoch ist das Motiv für den Anschlag, der von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, immer noch unklar.

+++ 10 Uhr: Arbeitslosenzahl steigt im August, sinkt aber zum Vorjahr +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August um 23.000 auf 2,684 Millionen gestiegen. Das sind 111.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,1 Prozent.

+++ 9.33 Uhr: AfD-Bundeschef Meuthen: AfD würde in Schwerin auch NPD unterstützen +++

Die AfD kann sich bei einem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Unterstützung der rechtsextremen NPD im Landtag vorstellen. "Man muss in einem Parlament in der Sache abstimmen", sagte der Bundesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Jörg Meuthen, dem "Mannheimer Morgen". "Wenn die NPD vernünftige Vorschläge macht, würden wir genauso wenig gegen sie stimmen, wie wenn das bei den Linken der Fall wäre."

In Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die jüngsten Wahlumfragen sehen die AfD bei 19 bis 21 Prozent. Die NPD sitzt zwar derzeit im Landtag in Schwerin. In den Umfragen kommt sie aktuell aber nur auf 3 Prozent, was nicht für einen Wiedereinzug in das Landesparlament reichen würde.

+++ 8.23 Uhr: Zwei Tote und drei Schwerverletzte bei Unfall in Bayern +++

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 303 nördlich von Bayreuth sind zwei Menschen gestorben. Drei wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Bayern mitteilte. Ein 28-Jähriger war während eines Überholmanövers mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammengeprallt. Der 28-Jährige sowie der 82-Jährige aus dem anderen Auto wurden schwer verletzt. Im Wagen des Jüngeren saßen drei junge Frauen, die den Unfall zum Teil nicht überlebten. Eine 20-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Eine 17-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Eine weitere, 20 Jahre alte Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

+++ 7.15 Uhr: Polizeieinsatz auf Anwesen von US-Sänger Chris Brown +++

Der US-Sänger Chris Brown, 27, hat wieder Ärger mit der Polizei. Am Dienstag kam es auf dem Anwesen des Musikers in Los Angeles zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz. Fernsehteams filmten die Szenen aus der Luft mit, "TMZ.com" strahlte sie live aus. Darauf ist zu sehen, wie der Sänger nach Stunden aus seinem Haus tritt und mit Polizisten spricht. Nach Angaben der Polizei war am Dienstagmorgen (Ortszeit) ein Notruf von einer Frau eingegangen. In einem Interview von "TMZ.com" gab die Frau an, sie habe das Haus des Rappers besucht und dort gefeiert. Dann sei ein Streit mit einem anderem Hausgast eskaliert. Brown habe ihr befohlen, das Haus zu verlassen und sie dabei mit einer Waffe bedroht, sagte die Frau. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert.

+++ 6.47 Uhr: Taifun in Japan - neun Menschen getötet +++

Bei einem heftigen Unwetter sind in Japan neun Menschen in einem Seniorenheim ums Leben gekommen. Ein Taifun sei über die Stadt Iwaizumi hinweggezogen und habe starke Überschwemmungen verursacht, von denen auch das Heim betroffen gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien zu einem Rettungseinsatz gerufen worden, hätten dabei aber neun Menschen tot vorgefunden.

Auf Bildern im japanischen Fernsehen war zu sehen, dass das Seniorenheim zum Teil von weggeschwemmten Erdmassen bedeckt war. Hubschrauber kreisten über der Einrichtung, um Überlebende zu retten. Der Taifun "Lionrock" hatte den Norden Japans am Dienstagabend erreicht.