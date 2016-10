News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.46 Uhr: Erstmals seit Jahren weniger Kaiserschnitte in Deutschland +++

Die Kaiserschnittrate in Deutschland sinkt erstmals seit Jahren leicht. Der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt entbinden, liegt im vergangenen Jahr bei 31,1 Prozent, das sind 0,7 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilt. Zuletzt war 2009 eine ähnlich niedrigere Kaiserschnittrate erreicht worden, damals lag sie bei 31,3 Prozent. Weil aber gleichzeitig seit Jahren die Zahl der Entbindungen steigt, nehmen auch die Kaiserschnitte in absoluten Zahlen zu. 2015 wurden 222.919 Entbindungen per Kaiserschnitt vorgenommen - nach 220.540 im Vorjahr.

+++ 7.03 Uhr: Gauland verteidigt Pegida-Demonstranten von Dresden +++

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland verteidigt die Proteste und Beschimpfungen bei der Einheitsfeier in Dresden. "Kritik an der Kanzlerin muss immer erlaubt sein, gerade auch am Einheitstag. Es kann nicht sein, dass man an Nationalfeiertagen die Probleme unseres Landes totschweigt, die Politik sich selbst feiert und die lautstarken Kritiker als Hetzer oder Pack beschimpft werden", schreibt Gauland in einer Stellungnahme. Die Kanzlerin müsse sich nicht wundern, wenn sie zum Feindbild geworden sei, sagt Gauland. Mit Merkel sei nichts mehr anzufangen.

+++ 6.27 Uhr: Invasion der Schwarzmundelgrundel in der Ostsee +++

Die Schwarzmundgrundel verbreitet sich ungewöhnlich schnell in der Ostsee. Nach Angaben des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock beeinflusst die eingeschleppte Fischart inzwischen auch das Ökosystem des Meeres. Untersuchungen zeigten, dass die ursprünglich im Kaspischen und Asowschen Meer beheimatete Fischart vor der Küste Polens ein Nahrungskonkurrent der Flunder sei und vermutlich Plattfische aus angestammten Gebieten verdränge, sagt der Fischereibiologe Daniel Oesterwind vom Thünen-Institut. Auch stehe die Schwarzmeergrundel im Verdacht, womöglich Eier und Larven von Heringen zu fressen.

+++ 6.24 Uhr: Nena begeistert Fans auf erster US-Tournee +++

Mehr als 30 Jahre nach dem Erfolg von "99 Luftballons" auch in Amerika begeistert die Sängerin Nena (56) ihre Fans erstmals mit Konzerten in den USA. "Danke euch so sehr, dass ich die Chance bekommen habe, in dieser wunderbaren Stadt zu spielen", sagt Nena nach einem rund 90-minütigen Auftritt in New York. "Amerika bedeutet den Deutschen viel, besonders wenn man Musik macht."

+++ 6.14 Uhr: Hurrikan "Matthew" wütet in der Karibik +++

Durch den Hurrikan "Matthew" kommen in der Dominikanischen Republik mindestens vier Menschen ums Leben. Der Wirbelsturm zerstört nach Behördenangaben außerdem fast 200 Häuser. Zuvor war "Matthew" mit voller Wucht in Haiti auf Land getroffen, auch dort sterben drei Menschen. Am Dienstag erreichte der Hurrikan dann Kuba. Auch die USA rüsten sich bereits für schwere Unwetter.

Das US-Hurrikanzentrum NHC bezeichnet den Sturm, den stärksten in der Region seit einem Jahrzehnt, als "extrem gefährlich". In Haiti hinterließ "Matthew" bereits eine Spur der Verwüstung, mindestens drei Menschen wurden getötet, dutzende Häuser wurden zerstört. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 9000 Menschen in Notunterkünften in Schulen und Kirchen untergebracht.

+++ 5.13 Uhr: Elmar Brok - Russland soll für Wiederaufbau in Syrien zahlen +++

Russland muss aus Sicht des CDU-Europapolitikers Elmar Brok die Wiederaufbaukosten im bürgerkriegszerstörten Syrien tragen. "Es geht nicht, dass Putin Assad zum Sieg bombt und dann zum Westen sagt: Ihr bezahlt jetzt den Wiederaufbau", sagt Brok der "Passauer Neuen Presse". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament wirft dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, Friedensverhandlungen nur geführt zu haben, um Zeit zu gewinnen. "Er erzwingt offensichtlich die militärische Entscheidung für Assad, koste es an Menschenleben und Leid, was es wolle." Der syrische Präsident Baschar al-Assad habe so gute Karten, seine Diktatur wieder zu errichten, sagt Brok.

+++ 3.43 Uhr: Russland beklagt Druck auf Diplomaten durch USA +++

Russland beschwert sich über steigenden Druck auf seine Diplomaten in den USA. Die Situation für russische Diplomaten in den USA werde "immer schlimmer", erklärt Vize-Außenminister Sergej Riabkow. Vor allem die "Anwerbeversuche" durch den US-Geheimdienst hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren stark zugenommen.

Der US-Geheimdienst schrecke nicht einmal vor den "erbärmlichsten Druckmitteln" zurück, erklärt Riabkow, der als Beispiel Drohungen gegen die Familienangehörigen von Diplomaten nannte. Wegen "künstlicher Probleme" und "erfundener Auflagen" könnten die russischen Diplomaten zudem ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang wahrnehmen.