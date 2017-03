Autofahrer rast in Schafherde - 30 Tiere verenden

+++ 11.04 Uhr: "Chancenspiegel": Jeder achte Ausländer bleibt ohne Schulabschluss +++

Mangelnde Chancengerechtigkeit für junge Migranten ist nach einer neuen Bildungsstudie eines der Hauptprobleme im deutschen Schulsystem. Für Jugendliche mit ausländischem Pass sei inzwischen das Risiko eines Abbruchs - ohne zumindest den Hauptschulabschluss zu erreichen - mehr als doppelt so hoch wie für ihre deutschen Mitschüler. Zu diesem Ergebnis kommt der in Berlin vorgestellte "Chancenspiegel 2017" der Bertelsmann-Stiftung, eine umfangreiche Analyse schulstatistischer Daten von 2002 bis 2014. Während der Anteil aller Schüler ohne Abschluss seit 2011 von 6,2 auf 5,8 Prozent (2014) sank, stieg die Quote bei ausländischen Schülern im gleichen Zeitraum von 12,1 auf 12,9 Prozent. Betroffen ist in dieser Gruppe also etwa jeder Achte. Vergleicht man die jetzige Situation mit der Lage vor 15 Jahren, zeigt sich allerdings dennoch eine Besserung: Der Anteil aller Schulabgänger ohne Abschluss lag 2002 bei 9,2 Prozent, bei jungen Ausländern waren es sogar 16,7 Prozent.

+++ 10.56 Uhr: Schlechte Luft - Nepal sperrt Kathmandu für ältere Autos +++

Die Regierung von Nepal hat alte Autos aus der Hauptstadt Kathmandu verbannt. Von heute an dürfen dort keine Fahrzeuge mehr fahren, die älter als 20 Jahre sind. Die Regierung des südasiatischen Landes will damit gegen die in den vergangenen Jahren stark gestiegene Luftverschmutzung vorgehen. Rund 2500 Fahrzeuge sind von der Regelung betroffen. Die Transportverbände kritisierten die Maßnahme scharf. Sie forderten Steuernachlässe, um ihre Fahrzeugflotten zu modernisieren. In den vergangenen Jahren hatte sich die Luftqualität in Kathmandu rapide verschlechtert. Neben alten Fahrzeugen waren dafür auch umfangreiche Bauvorhaben verantwortlich - etwa für den Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben im April 2015. Aktuell befahren schätzungsweise rund 80.000 Fahrzeuge täglich Kathmandus Straßen.

+++ 10.48 Uhr: Mehrere Hunde fallen achtjähriges Mann und verletzen es schwer +++

Eine Achtjährige ist im schleswig-holsteinischen Kühsen von mehreren Hunden angegriffen und schwer verletzt worden. Das Kind sei mit seiner Mutter, die als Hundebetreuerin arbeitet, auf das Grundstück mit den Tieren gegangen, teilte die Polizei in Ratzeburg mit. Aus bislang unbekannten Gründen sei es von zwei Rottweilern und einem Boxer attackiert worden. Die Mutter ist bei dem Grundstücksbesitzer angestellt und wollte dessen Tieren Auslauf geben, als es zu dem Angriff kam. Zunächst biss einer der Rotweiler das Mädchen, dann beteiligten sich auch die anderen beiden Hunde. Während die Mutter dazwischen ging, floh das Kind zum Rand des Grundstücks und wurde dort von Passanten über einen Zaun gehoben. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Armen und musste in einer Lübecker Klinik operiert werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Beamten aber nicht. Ob es zu Ermittlungen kommt, wird noch geprüft.

+++ 10.03 Uhr: Pflegerinnen verbrühen alten Mann tödlich - Staatsanwalt ermittelt +++

Nach einem Todesfall in einem Pflegeheim in Sachsen-Anhalt ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen zwei Mitarbeiterinnen der Einrichtung. Sie sollen einen 79 Jahre alten Mann in einer mit zu heißem Wasser gefüllten Badewanne allein gelassen haben. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Der dabei verbrühte Heimbewohner starb demnach am vergangenen Montag. Den 49 und 53 Jahre alten Frauen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich bereits vor gut einer Woche in Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Beschuldigten sollen das Wasser angestellt und dann den Raum verlassen haben. Als sie die zu hohe Temperatur bemerkten, holten sie den Senior mit einem Lift aus der Spezialwanne und legten ihn in Decken gewickelt in sein Bett. Der Staatsanwaltschaft zufolge war der Mann nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und konnte nicht mehr sprechen. Die Behörde ordnete eine Sektion der Leiche an. Es soll geklärt werden, ob ein Zusammenhang zwischen den Verbrühungen und dem Tod des Manns besteht. Dies sei "aber sehr naheliegend", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Zeitung. Die Mitarbeiterinnen wurden inzwischen entlassen.

+++ 9.59 Uhr: Zahl der Arbeitslosen sinkt auf 2,67 Millionen +++



Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,762 Millionen gesunken. Das waren 15.000 Erwerbslose weniger als im Januar, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosigkeit ging damit stärker zurück als im Schnitt der vergangenen drei Jahre und erreichte den niedrigsten Wert in einem Februar seit 1991. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher sogar um 149.000 zurück. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,3 Prozent. "Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiter positiv", resümierte BA-Chef Frank-Jürgen Weise.

+++ 6.49 Uhr: Auto rast in Schafherde - 30 Tiere tot +++



Sie durchbrachen den Zaun ihres Geheges und rannten auf eine Straße: Etwa 30 Schafe sind in Bayern von zwei Autos erfasst und getötet worden. Ein Fahrer sei nahe Neuhof an der Zenn bei Nürnberg von der Herde mit etwa 500 Tieren überrascht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Schafe hatten sich wahrscheinlich erschreckt und daraufhin einen Elektrozaun durchbrochen. Kurz nach dem ersten Zusammenstoß konnte ein weiterer Autofahrer zwar noch rechtzeitig bremsen, mehrere Tiere wurden aber gegen seinen Wagen geschleudert. Dem Schäfer und Helfern gelang es, einen Großteil der noch lebenden Schafe wieder einzufangen. Der Polizei zufolge könnten aber einzelne Tiere noch in der Gegend unterwegs sein.

+++ 5.58 Uhr: Bär stürzt bei Transport mit Hubschrauber zu Tode +++

Auf dem Weg zurück in die Wildnis ist ein asiatischer Schwarzbär in Thailand unter äußerst tragischen Umständen ums Leben zugekommen: Das mehr als 80 Kilogramm schwere Tier stürzte nach Angaben der Naturschutzbehörden vom Mittwoch aus großer Höhe auf den Boden, als der Hubschrauber, mit dem es transportiert werden sollte, in Turbulenzen geriet. Vermutet wird, dass das Netz, in dem der Bär unterhalb des Hubschraubers hing, nicht ordentlich befestigt war. Möglicherweise war er aber auch nicht richtig betäubt worden. Der Bär war eigentlich im Nationalpark Khao Yai zuhause, etwa 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Bangkok. In den vergangenen Monaten tauchte er aber immer wieder außerhalb des Parks in der Nähe von Dörfern auf. Daraufhin beschlossen die Behörden, ihn zu fangen, zu betäuben und mit dem Hubschrauber zurück in seine alte Heimat zu bringen. Nach Berichten der Lokalpresse wachte das Tier dann jedoch während des Fluges auf und begann, sich zu wehren. Möglicherweise löste sich dabei das Netz.

+++ 5.00 Uhr: Donald Trumps Rede vor Kongress: Versöhnlich im Ton, unverändert in der Botschaft +++

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor dem Kongress einen deutlich versöhnlicheren Ton angeschlagen. Er rief Republikaner und Demokraten dazu auf, zusammenzuarbeiten. Trump unterstrich seine Verbundenheit zur Nato und machte sich dafür stark, im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit arabischen Partnern zusammenzuarbeiten. In der einstündigen Ansprache rückte der Präsident aber nicht von seinen scharfen und zum Teil umstrittenen politischen Forderungen ab, setzte dabei jedoch auf eine mildere Rhetorik.





+++ 4.04 Uhr: Mord an Kim Jong Nam - Frauen droht die Todesstrafe +++

Nach dem Giftmord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist in Malaysia gegen die beiden mutmaßlichen Attentäterinnen Anklage erhoben worden, Die beiden Frauen aus Vietnam und Indonesien sollen sich wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Darauf steht in dem südostasiatischen Land die Todesstrafe. Den Frauen im Alter von 25 und 29 Jahren wird zur Last gelegt, Kims älteren Halbbruder Kim Jong Nam am 13. Februar auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur vergiftet zu haben. Dabei sollen sie das Nervengift VX benutzt haben, das von den Vereinten Nationen als Massenvernichtungsmittel eingestuft wird. Südkorea beschuldigt das Regime in Nordkorea, hinter dem Mord an dem 45-Jährigen zu stecken. Malaysias Polizei fahndet noch nach insgesamt sieben Nordkoreanern, die damit in Verbindung stehen sollen.

Fullscreen





+++ 1.04 Uhr: Weitere Ermittlungen gegen Fiat Chrysler wegen Abgasbetrug +++

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler ist wegen des Verdachts des Abgas-Betrugs ins Visier weiterer US-Behörden geraten. In seinem Jahresbericht räumte der Konzern neben einer Reihe von Zivilklagen auch zusätzliche Ermittlungen ein. Neben dem Justizministerium würden etwa auch die Börsenaufsicht SEC und die Generalstaatsanwälte mehrerer US-Bundesstaaten den Fall prüfen. Man wolle bei allen zulässigen Anfragen kooperieren, teilte der Autohersteller mit. Im Januar hatte die US-Umweltbehörde EPA bekanntgegeben, dass sie nach dem Skandal bei Volkswagen auch Fiat Chrysler wegen möglicher Manipulationen von Abgaswerten im Verdacht hat. Es geht um die Angaben zum Ausstoß des Schadstoffs Stickoxid bei rund 100.000 Dieselwagen.

+++ 0.24 Uhr: Kleinere Proteste bei Eröffnung eines Trump-Hotels in Vancouver +++

Dutzende Menschen haben bei der Eröffnung eines neuen Hotels der Trump-Organisation im kanadischen Vancouver gegen die Politik von dessen Eigentümer, dem US-Präsidenten Donald Trump protestiert. Die feierliche Zeremonie markierte eine der ersten Eröffnungen einer Trump-Immobilie außerhalb der USA seit dem Amtsantritt des Baulöwen und früheren Reality-TV-Stars im Januar. Die Geschäftsführung des Firmenkonglomerats hat Donald Trump zwar seinen Söhnen übertragen, der US-Präsident ist aber weiterhin der Eigentümer. Der 188 Meter hohe Bau mit gläserner Fassade und geschwungenem Design zählt ohne die unterirdische Garage 63 Stockwerke und ist damit das zweithöchste Gebäude der Stadt.

+++ 0.07 Uhr: Al-Kaida-Vize al Masri möglicherweise in Syrien getötet +++

Die Nummer zwei des Terrornetzwerks Al-Kaida ist möglicherweise in Syrien getötet worden. Die US-Regierung bemühe sich derzeit darum, zu klären, ob Abu Chair al-Masri bei einem Luftangriff rund um das syrische Idlib getötet worden ist, sagte ein US-Vertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Sollte sich dies bestätigen, wäre es ein bedeutender Schlag im Kampf gegen den Terrorismus.

Al-Masri ist ein Schwiegersohn des getöteten, früheren Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden und soll Stellvertreter des derzeitigen Anführers Aiman al-Sawahiri sein. Der 59-jährige Al-Masri ist gebürtiger Ägypter und soll die Terroranschläge vom 11. September 2001 mitgeplant haben. Bekannt ist er auch unter dem Namen Muhammad Radschab Abdulrahman. US-Geheimdienste vermuten, dass Al-Masri auch in die Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania im Jahr 1998 verwickelt war.

+++ 0.01 Uhr: Marine Le Pen vor Verlust der parlamentarischen Immunität +++

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich dafür ausgesprochen, die Immunität der rechtsextremen französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen aufzuheben. Der Ausschuss folgte damit einer Aufforderung der Staatsanwaltschaft von Nanterre bei Paris. Diese hatte Ende 2015 gegen Le Pen Ermittlungen wegen "Verbreitung von Gewaltbildern" im Internet eingeleitet. Heute befasst sich das Plenum des Europaparlaments mit der Aufhebung der Immunität Le Pens, die laut Umfragen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl im April die meisten Stimmen erhalten wird. In der Regel folgen die Europaabgeordneten dem Votum des Ausschusses. Bislang hat sich Le Pen unter Verweis auf ihre parlamentarische Immunität geweigert, einer polizeilichen Vorladung in Nanterre Folge zu leisten.