Amazon will sich als Mobilfunkanbieter versuchen

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 8.14 Uhr: Amazon will offenbar auch Mobilfunkanbieter werden +++



Der Online-Händler Amazon will sich einem Medienbericht zufolge in Deutschland als Mobilfunkanbieter versuchen. Erste Gespräche mit Netzbetreibern habe es schon gegeben, berichtet die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Branchenkreise. Demnach will Amazon womöglich als virtueller Mobilfunkbetreiber eigene Sim-Karten verkaufen. Dafür müssten aber die Deutsche Telekom, Vodafone oder Telefónica einen Teil ihrer Netzkapazitäten längerfristig an Amazon vermieten. Amazon wollte die Gespräche dem Bericht zufolge "nicht kommentieren". Der Internetriese hatte sich in der Vergangenheit bereits an einem eigenen Smartphone versucht. Das 2014 präsentierte Fire Phone entpuppte sich jedoch als Flop.

+++ 8.11 Uhr: Rätselhafter SEK-Einsatz in Duisburg +++



Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Mittwochabend im Duisburger Stadtteil Beeck ausgerückt. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Einsatz am Donnerstag. Medien hatten zuvor darüber berichtet, eine Wohnung sei gestürmt worden, es habe eine Festnahme gegeben. Die Duisburger Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen.



+++ 5.50 Uhr: US-Gericht verlängert Stopp von Trumps Einreiseverbot +++

Ein US-Bundesrichter in Hawaii hat den gegen die Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump verhängten landesweiten Stopp verlängert. Richter Derrick Watson teilte am Mittwoch (Ortszeit) in Honolulu mit, dass er seine am 15. März erlassene einstweilige Verfügung gegen Trumps zweites Dekret in eine Verfügung umgewandelt, die die Suspendierung ausdehnt. Bereits ein erstes Einreisedekret Trumps von Ende Januar war von einem Bundesrichter im Westküstenstaat Washington vorläufig suspendiert worden, ein Bundesberufungsgericht bestätigte später dann diese Entscheidung.

+++ Weitere Trump und US-News gibt es hier im Überblick der US-Nachrichten +++

+++ 4 Uhr: Erneut Massengrab in Mexiko entdeckt +++

In einem Massengrab in Mexiko haben Ermittler mindestens zehn Tote gefunden. Die Leichen wurden in einer tiefen Schlucht nahe der Stadt Quesería an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Jalisco und Colima gefunden, wie der Gouverneur von Colima, José Ignacio Peralta, sagte. Einige der Leichname seien bereits stark verwest, teilweise skelettiert. Die Angaben zur Zahl der Toten seien vorläufig. Bei den Toten handelt es sich demnach mutmaßlich um Opfer des brutalen mexikanischen Drogenkriegs. Die Grenzregion zwischen den beiden Staaten wird von dem mächtigen Kartell Jalisco Nueva Generación kontrolliert. Es kämpft mit dem Sinaloa-Kartell um Einfluss.

+++ 3 Uhr: Koalitionsverhandlungen: SPD und CDU sprechen über Streitpunkte - Dissens bleibt +++

Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl bemüht sich die schwarz-rote Koalition trotz wachsender Wahlkampfstimmung um Signale der Handlungsfähigkeit. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD um Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer einigten sich in sechseinhalbstündigen Beratungen auf Kompromisse bei in einer Reihe kleinerer Streitthemen. In wesentlichen Punkten blieb es aber beim Dissens. Darunter waren die Begrenzung von Managergehältern, die Ehe für alle, die von der SPD geforderte Solidarrente und das Recht auf Rückkehr aus der Teil- in die Vollzeitbeschäftigung.





Die Stimmung in der Runde um Merkel und ihren Herausforderer Schulz wurde von Teilnehmern als kollegial und sachorientiert beschrieben. Es gab demnach aber auch ein Ringen um Kompromisse und Formulierungen. Die Koalition habe sich als arbeitsfähig erwiesen, hieß es von Teilnehmern. Über Seehofer war zu hören, er sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Treffens. Der bayerische Ministerpräsident wurde mit den Worten zitiert, die Runde habe viel erreicht.





+++ 1.30 Uhr: 13 Tote bei Busunfall in Texas +++

Beim Zusammenstoß eines Kleinbusses mit einem anderen Wagen sind im US-Bundesstaat Texas einem Medienbericht zufolge 13 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen seien bei dem Unfall am Mittwoch verletzt worden, berichtete der Sender KTRK unter Berufung auf die Behörden. Wie es zu dem Zusammenstoß in der Nähe des Ortes Concan kam, blieb zunächst unklar. Der Bus gehörte einer Kirche und hatte 14 Menschen an Bord.

+++ 00.45 Uhr: Türkei erklärt Einsatz in Nordsyrien für beendet +++

Die Türkei beendet nach sieben Monaten ihren Militäreinsatz im Norden Syriens. Der nationale Sicherheitsrat unter Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Mittwoch, die Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und kurdische Milizen sei "erfolgreich abgeschlossen" worden. Unklar blieb, ob die Türkei ihre Soldaten aus dem Nachbarland abziehen wird. Regierungschef Binali Yildirim schloss weitere Einsätze der türkischen Armee in Syrien nicht aus. Der Einsatz "Schutzschild Euphrat ist vorbei", sagte Yildirim im Fernsehsender NTV. "Eine mögliche Operation ab jetzt, falls erforderlich, braucht einen anderen Namen." Unklar blieb daher, ob die türkischen Truppen abgezogen werden sollen oder ob der Einsatz unter einem anderen Namen in einem anderen Gebiet möglicherweise fortgesetzt wird.