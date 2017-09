Angeblich Krebs mit Ayurveda besiegt - Bloggerin wegen Lüge verurteilt

Die Nachrichtes des Tages im Überblick:

+++ 8.49 Uhr: Kalkofe sieht mehr Häme in den Medien +++

Der TV-Satiriker Oliver Kalkofe ("Kalkofes Mattscheibe") findet die Entwicklung der Medien fragwürdig. "Es muss nicht jede Sendung einen Bildungsauftrag haben, aber heute ist man ja schon dankbar, wenn etwas nicht menschenverachtend ist", sagte der 52-Jährige der "Berliner Morgenpost" (Donnerstag). Es solle zwar alle Formate geben dürfen, aber der Grat sei schmal. "Leider hat mittlerweile die Häme überhandgenommen." Formate wie YouTube halte er nicht für grundsätzlich schlecht. Doch Kinder und Jugendliche etwa seien leicht zu manipulieren. "Ich finde es schwierig, wenn denen eine Freundschaft vorgegaukelt wird, um ihnen etwas zu verkaufen."

+++ 8.42 Uhr: 5,4 Millionen Menschen suchen einen Job oder wollen mehr arbeiten +++

Mehr als fünf Millionen Deutsche wünschen sich eine Arbeit oder mehr Arbeitsstunden. Zum sogenannten ungenutzten Arbeitskräftepotenzial zählen laut Statistischem Bundesamt knapp 2,8 Millionen Arbeitslose und 2,6 Millionen Unterbeschäftigte - das sind Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die gerne zusätzliche Arbeitsstunden hätten und dafür auch zur Verfügung stehen. Genauso gibt es aber auch 1,2 Millionen Erwerbstätige, die ihre Arbeitszeit gern reduzieren würden.





+++ 8.32 Uhr: Rapper Macklemore will mit Schwulen-Lied bei Rugby-Finale für Ärger sorgen +++



Der US-Rapper Macklemore will mit einem Schwulen-Lied beim australischen Rugby-Finale am Wochenende Ärger machen. Der 34-Jährige kündigte an, dass er vor den mehr als 85.000 Zuschauern im Olympiastadion von Sydney auch seinen Hit "Same Love" ("Gleiche Liebe") singen werde. Australien streitet gerade darüber, ob die Ehe für alle erlaubt wird. Derzeit läuft eine Volksbefragung, um die Stimmung über eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auszuloten.

+++ 8.23 Uhr: Wilderer töten zwei Zwerg-Elefanten auf Borneo +++

Auf der Insel Borneo haben Wilderer zwei Zwerg-Elefanten getötet und ihnen dann die Stoßzähne abgesägt. Die Kadaver der beiden Tiere wurden nach einem Bericht der Tageszeitung "The Star" in einem Teil der Insel gefunden, der zu Malaysia gehört. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie erschossen.

Einer der beiden Elefanten wurde von den Tätern anschließend in einen Fluss geworfen. Von den Wilderern fehlte nach Angaben der Behörden zunächst jede Spur.

+++ 7.24 Uhr: Leichtes Erdbeben erschüttert Südhessen +++

Der Süden Hessens ist am Donnerstagmorgen von einem leichten Erdbeben erschüttert worden. Der Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gab die Stärke des Bebens mit 2,6 an. Das Zentrum des Bebens lag demnach bei Ober-Ramstadt bei Darmstadt. Der Süden Hessens wird demnach regelmäßig von schwachen Erdbeben erschüttert. Auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter im Internet berichtete eine Reihe von Menschen, dass sie von dem Beben geweckt worden seien.

+++ 7.06 Uhr: Mit Messer bedroht - Polizei schießt Angreifer an +++



Die Polizei hat in Bayern einen Mann angeschossen, der die Beamten mit einem Messer bedroht hat. Der Mann wurde in der Nacht zum Donnerstag von einer Polizeistreife in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gestoppt, da er augenscheinlich alkoholisiert war, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der zu Fuß unterwegs war, habe sich jedoch geweigert und ein Messer gezogen, mit dem er die Beamten bedroht habe. Nach dem erfolglosen Einsatz von Pfefferspray schossen die Beamten dem Angreifer ins Bein. Trotz Verletzung floh er. Er sei aber wenig später von einem Spezialeinsatzkommando gestoppt worden. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Um wen es sich dabei handelte, stand zunächst nicht fest.

+++ 6.44 Uhr: Zivilisten bei US-Luftangriff in Kabul getötet +++



Bei einem Luftangriff der US-Luftwaffe auf Extremisten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Zivilisten verletzt oder getötet worden. "Tragischerweise hatte eines der Geschosse eine Funktionsstörung", heißt es in einer in der Nacht auf Donnerstag per Email verschickten Stellungnahme der Nato-Mission Resolute Support. Wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

+++ 5.37 Uhr: Bloggerin muss wegen erfundenen Krebsleidens Strafe zahlen +++

Wegen einer frei erfundenen Geschichte über ihre vermeintliche Krebserkrankung ist die australische Bloggerin Belle Gibson zu umgerechnet etwa 275.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die 25-Jährige hatte behauptet, einen Hirntumor mit ayurvedischer Medizin, Sauerstofftherapie sowie dem Verzicht auf Gluten und Zucker überwunden zu haben. In Wahrheit war sie jedoch nie an Krebs erkrankt. Ein Gericht in Melbourne befand sie nun der vorsätzlichen Täuschung schuldig.





+++ 4.34 Uhr: Führende Wirtschaftsforscher legen Herbstprognose vor +++

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen am Donnerstag (11.00) in Berlin ihre aktuelle Konjunkturprognose vor.

Nach den bisher bekannt gewordenen Zahlen kann die neue Bundesregierung in diesem und auch im nächsten Jahr mit einem weiter kräftigen Wirtschaftswachstum in Deutschland rechnen.

In ihrer neuen Gemeinschaftsdiagnose sagen die Konjunkturforscher für dieses Jahr dem Vernehmen nach ein Plus von 1,9 Prozent voraus. Für das kommende Jahr dürfte die Wachstumsprognose von zuletzt 1,8 auf 2,0 Prozent angehoben werden.

Die florierende Wirtschaft füllt auch die Staatskassen zusätzlich - und könnte den finanziellen Spielraum der künftigen Regierungskoalition erweitern. Interessant wird daher, was die Wirtschaftsforscher von der künftigen Bundesregierung fordern.

+++ 4:26 Uhr: Michelle Obama kritisiert Trump-Wählerinnen +++

Michelle Obama hat Frauen, die Donald Trump im vergangenen Jahr zum US-Präsidenten gewählt haben, scharf kritisiert. "Jede Frau, die gegen Hillary Clinton gestimmt hat, stimmte gegen ihre eigene Stimme", sagte die ehemalige First Lady bei einer Konferenz für Unternehmer und Marketing in Boston. Sie fügte trotz dieser Kritik jedoch laut "Boston Globe" hinzu, ihr Mann, Ex-Präsident Barack Obama, und sie selbst unterstützten Trump weiter und wollten, dass er erfolgreich wäre. In einer Frage- und Antworten-Runde sagte Obama, dass sie das Leben im Weißen Haus nicht vermisse, die Menschen und die Arbeit dort allerdings schon. In drei Wochen soll ein Buch mit Fotografien über ihr Leben im Weißen Haus erscheinen.

+++ 1.38 Uhr: Anwälte fordern Schadenersatz für 100.000 Giftmüll-Opfer in der Elfenbeinküste +++

Elf Jahre nach dem folgenschweren Giftmüll-Transport des Ölkonzern Trafigura in die Elfenbeinküste haben die Opferanwälte einen neuen Anlauf für Schadenersatz genommen. Vor einem Gericht in Amsterdam plädierten sie am Mittwoch dafür, die Sammelklage von mehr als 100.000 Opfern zuzulassen. Der Ölmulti Trafigura habe sich schuldig gemacht, indem er seinen Müll in dem westafrikanischen Land entsorgt habe, sagte der Anwalt Bojan Dekker. Trafigura "muss bezahlen".