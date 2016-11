Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 9.00 Uhr: Zwölf Mädchen sterben bei Brand in Wohnheim in der Türkei +++

Bei einem Brand in einem Mädchenwohnheim in der südtürkischen Provinz Adana sind elf Schülerinnen und ein Lehrer getötet worden. Die Ursache des Brandes vom Dienstagabend sei nach wie vor unklar, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Es werde ein Kurzschluss im Stromkasten vermutet. 22 Schülerinnen wurden laut DHA verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

+++ 8.09 Uhr: Merkel will Beitrittsverhandlungen mit Türkei stoppen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung dafür, die Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei zu stoppen. In der Sitzung der Unionsfraktion habe sich Merkel am Dienstag dafür ausgesprochen, wegen des Vorgehens der türkischen Regierung nach dem Putschversuch keine weiteren Kapitel zu eröffnen, berichtete die Zeitung (Mittwoch). Die Kanzlerin habe den Unions-Abgeordneten empfohlen, dies auch in den Wahlkreisen bei Fragen zum Umgang mit der Türkei so zu erklären.

Das Europaparlament hatte am Donnerstag gefordert, die Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis zu legen. Ankara reagierte zunächst mit der Drohung, das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufzukündigen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte aber am Dienstag, das Thema EU-Beitritt sei trotz der angespannten Beziehungen vorerst noch nicht erledigt. Die Beitrittsverhandlungen waren 2005 offiziell aufgenommen worden.

+++ 7.32 Uhr: Kolumbianischer Senat billigt neues Friedensabkommen +++

Der kolumbianische Senat hat das neue Friedensabkommen zwischen der Regierung und der Farc-Guerilla gebilligt. Das rund 300-seitige Dokument wurde am Dienstagabend einstimmig verabschiedet, wie die Senatsverwaltung mitteilte. 75 Senatoren sprachen sich für das Abkommen aus. Nun muss noch das Abgeordnetenhaus abstimmen. Der Chefunterhändler der Regierung, der frühere Vize-Präsident Humberto de la Calle, sagte bei der Senatssitzung, dass es "ein Fehler" wäre, "die Chance nicht zu ergreifen, dieses Abkommen zu billigen und es schnell umzusetzen".

+++ 7.19 Uhr: Ölpeise steigen leicht +++

Die Ölpreise sind am Tag des wichtigen Treffens der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zunächst leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete 46,76 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 45,51 Dollar. Damit tendieren beide Ölpreise aber immer noch in der Nähe ihres Zwei-Wochen-Tiefs.

+++ 5.56 Uhr: Südkoreas Opposition strebt weiter Amtsenthebung der Präsidentin an +++

Südkoreas Opposition treibt weiter ein Verfahren zur Amtsenthebung der politisch angeschlagenen Präsidentin Park Geun Hye trotz ihres bedingten Rücktrittsangebots voran. Hintergrund ist eine Korruptionsaffäre um eine langjährige Freundin der konservativen Staatschefin. Einen Tag nach dem Angebot Parks hätten die Chefin der Demokratischen Partei Koreas, Choo Mi Ae, und die Vorsitzenden der zwei kleineren Oppositionsparteien bei einem Treffen erneut den bedingungslosen Rücktritt der Präsidentin gefordert, berichteten südkoreanische TV-Sender.

+++ 5.41 Uhr: Lufthansa-Piloten setzen Streik fort +++

Die Piloten bei der Lufthansa setzen ihren Streik am Mittwoch fort. "Von den 890 gestrichenen Flügen sind rund 98 000 Passagiere betroffen", sagte ein Sprecher des Unternehmens am frühen Morgen. Ein Sonderflugplan solle die Folgen des Arbeitskampfs bei Deutschlands größter Fluggesellschaft mildern. Die Flieger der Töchter Eurowings und Germanwings heben wie geplant ab. Weitere Streiks seien mit einem Vorlauf von 24 Stunden jederzeit möglich, warnte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Der Dauerkonflikt dreht sich vor allem ums Geld. Lufthansa und Cockpit streiten schon seit Jahren um die Gehälter von rund 5400 Piloten der Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings.

+++ 5.38 Uhr: 35-Jähriger wegen Missbrauchs zwölfjährigen Pauls vor Gericht +++

Tagelang war der zwölfjährige Paul aus dem Schweizer Kanton Solothurn vermisst worden, ehe die Polizei den Jungen am 26. Juni in einer Düsseldorfer Wohnung entdeckte. Dort soll der 35-jährige Wohnungsinhaber den Jungen, zu dem er durch ein Onlinespiel Kontakt aufgenommen hatte, wiederholt sexuell missbraucht haben. Am Freitag beginnt vor dem Düsseldorfer Landgericht der Prozess gegen den Mann, dessen mutmaßliche Tat international Aufsehen erregt hatte.

+++ 5.35 Uhr: Italiens Wirtschaft kommt nicht voran +++

Italiens Wirtschaft steckt in einer Flaute fest. Im Gegensatz zu vielen anderen Euro-Ländern hat sich Italien von den Schocks der Finanzkrise 2008 und der Eurokrise 2012 immer noch nicht erholt. Und das dürfte sich nicht allzu schnell ändern. "Wir erwarten nicht, dass die italienische Wirtschaft vor der Mitte des kommenden Jahrzehnts auf ihr Vorkrisenniveau zurückkehren wird", sagt Jean-Michel Six, Experte bei der Ratingagentur Standard & Poor's. Das jährliche Wachstum werde auch bis 2018 noch unter einem Prozent liegen.

+++ 5.01 Uhr: Hunderttausende nehmen Abschied von Castro +++



Mit einer Großkundgebung auf dem Revolutionsplatz in Havanna haben am Dienstagabend erneut hunderttausende Kubaner Abschied von dem verstorbenen Revolutionsführer Fidel Castro genommen. Am Mittwoch sollten Castros sterbliche Überreste einen mehrtägigen Trauerzug durch Kuba antreten, ehe die Urne am Sonntag in der Stadt Santiago de Cuba im Osten der Insel bestattet werden soll. Bereits am Montagabend waren hunderttausende auf den Revolutionsplatz gekommen, um Castro die letzte Ehre zu erweisen.

+++ 4.58 Uhr: 22 Bergleute in China nach Unglück eingeschlossen +++

In Nordosten Chinas sind 22 Bergleute nach einem nicht näher beschriebenen Unglück unter Tage eingeschlossen. Nach Berichten der Staatsmedien hatte sich das Unglück bereits am Dienstagabend in der Kohlengrube in der Nähe der Stadt Qitaihe an der Grenze zu Russland ereignet. Die Bemühungen zur Rettung der Bergleute dauerten am Mittwochmorgen an.

+++ 1.36 Uhr: Trump will Verbrennen der US-Flagge bestrafen +++

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Forderung nach harten Strafen für das Verbrennen der Nationalfahne auch in der eigenen Partei auf Widerspruch gestoßen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erinnerte Trump daran, dass das Verbrennen von Flaggen als Form der freien Meinungsäußerung durch die Verfassung geschützt ist. Der Sprecher von Präsident Barack Obama mahnte Trump zu Respekt für die Grundrechte.

+++ 1.04 Uhr: CSU-General-Sekretär bekfäftigt Forderung nach Burka Verbot +++

Nach dem Burka-Aus in den Niederlanden hat die CSU ihre Forderung nach einem Verbot von Ganzkörperschleiern und Gesichtsschleiern in Deutschland bekräftigt. "Wenn die Niederländer Burkas verbieten können, können wir das auch", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der Deutschen Presse-Agentur in München. "Ein Verbot der Vollverschleierung muss jetzt auch in Deutschland kommen. Die Burka ist die Uniform des Islamismus und im aufgeklärten Europa zeigt man Gesicht", begründete Scheuer seinen Vorstoß.