Angler in Niedersachsen findet Leiche in Fluss

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:



+++ 8.16 Uhr: Angler findet Leiche in Fluss +++

Ein Angler hat in einem Fluss im niedersächsischen Nordhorn bei Lingen eine Leiche entdeckt. Rettungskräfte holten den toten Mann am Samstagabend aus dem Wasser, wie die Polizei in Nordhorn am Sonntagmorgen mitteilte. Wie und wann der Mann ums Leben kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Identität des 43-Jährigen konnte schnell festgestellt werden. Es gab zunächst keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie es weiter hieß.

+++ 8.04 Uhr: Sybille Steinbacher tritt erste Holocaust-Professur an +++

Die Historikerin Sybille Steinbacher übernimmt die bundesweit erste Holocaust-Professur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Sie tritt ihr Amt offiziell an diesem Montag an. Steinbacher wurde von einer international besetzten Berufungskommission empfohlen und vom Senat und Präsidium der Universität berufen.

+++ 7.33 Uhr: Merkel führt in Dschidda Gespräche über Wirtschaft und Menschenrechte +++

Kanzlerin Angela Merkel ist am Sonntag nach Saudi-Arabien abgeflogen. Sie brach am Morgen mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation zu einem eintägigen Aufenthalt in der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer auf. Mit dem Königshaus will sie dort über Terror-Bekämpfung, Klimaschutz und Frauenrechte sprechen.

+++7.05 Uhr: Trump stellt sich gutes Zeugnis aus +++

US-Präsident Donald Trump hat sich für seine ersten 100 Tage im Amt eine ausgezeichnete Arbeit bescheinigt und zu einem erneuten Generalangriff auf die Medien ausgeholt. Seine Regierung habe ein Wahlversprechen nach dem anderen eingelöst, sagte er am Samstagabend in Harrisburg. Er warf den Journalisten vor, die Bilanz absichtlich zu verzerren und nur schlecht über ihn zu berichten.





+++ 5.25 Uhr: Mindestens ein Toter durch Tornados in Texas +++

Mehrere Tornados haben am Samstag Spuren der Verwüstung durch den Osten des US-Bundesstaats Texas gezogen und dabei mindestens ein Menschenleben gefordert. Nach Medienberichten wurden rund 50 Menschen durch die Windhosen verletzt. Nach Angaben des Senders KLTV wurden mindestens fünf Tornados in den Bezirken Henderson und Van Zandt registriert. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt, Autos wurden durch die Luft gewirbelt. Aus Sicherheitsgründen wurden in dem Gebiet die Autobahnen gesperrt, da der Wetterdienst mit weiteren Tornados rechnete.

+++ 04 Uhr: Zeitung: Schweizer Spion in Frankfurt am Main festgenommen +++

Die Bundesanwaltschaft ermittelt einem Zeitungsbericht zufolge gegen einen mutmaßlichen Spion des Schweizer Geheimdienstes wegen der Bespitzelung von deutschen Steuerfahndern. Der Agent sei aufgrund der Ankäufe von sogenannten Steuer-CDs in Deutschland eingesetzt worden sein, berichtet die Zeitung "Die Welt" in ihrer Online-Ausgabe.

+++ 3.10 Uhr: Frau vor Supermarkt erstochen +++

Eine 38-jährige Frau ist im oberbayerischen Prien vor den Augen ihrer Kinder vor einem Supermarkt niedergestochen und tödlich verletzt worden. Der 29 Jahre alte Angreifer wurde am Samstagabend von einem zufällig anwesenden Polizisten und Passanten überwältigt und kurz darauf festgenommen. Die fünf und elf Jahre alten Kinder der Frau sahen die Tat mit an. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

+++ 2.17 Uhr: Bayern-Fans greifen Polizei an - Zehn Beamte verletzt +++

Zehn Polizisten sind in Wolfsburg am Rande des Fußball-Bundesligaspiels VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bewarfen Bayern-Anhänger am Samstag die Beamten und ihre Dienstpferde mit Flaschen und Bechern. Die verletzten Polizisten blieben dienstfähig. Auch ein Bayern-Fan und ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erlitten Verletzungen. Vier Verdächtige kamen in Polizeigewahrsam. Die Bayern gewannen das Spiel mit 6:0 und feierten vorzeitig die Meisterschaft.

0.34 Uhr: Papst zu möglichem Trump-Besuch: Ich empfange jeden Staatschef +++

Papst Franziskus hält US-Präsident Donald Trump die Tür für eine Audienz offen. "Ich empfange jeden Staatschef, der nach einer Audienz fragt", sagte das Katholiken-Oberhaupt am Samstag auf dem Rückflug von Kairo nach Rom. Allerdings sei er noch nicht von einer Anfrage des Weißen Hauses informiert worden.

0.05 Uhr: Britin stürzt im Urlaub im Südosten Spaniens in den Tod +++

Eine junge Britin ist im Urlaub im Südosten Spaniens in den Tod gestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei in der Provinz Alicante am Samstag mitteilte, fiel die Frau am Morgen unter zunächst ungeklärten Umständen aus dem zehnten Stock eines Hotels in Benidorm.

0 Uhr: Klitschko verpasst nach K.o.-Niederlage gegen Joshua WM-Titel +++

Wladimir Klitschko hat seinen dritten Weltmeistertitel im Schwergewicht verpasst. Der 41 Jahre alte Ukrainer verlor am Samstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Titelverteidiger Anthony Joshua einen packenden und hochklassigen Kampf durch technischen K.o. in der elften Runde. Der 14 Jahre jüngere Brite Joshua bleibt damit auch nach seinem 19. Profikampf ungeschlagen.