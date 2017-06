Angriff in Manila: Mehr als 30 Leichen in Hotel-Casino entdeckt

Die aktuellen Nachrichten im Überblick:

+++ 6.34 Uhr: Polizeieinsatz in Schule in Nürnberg "zerstörte viel Integrationsarbeit" +++



Der Polizeieinsatz an einer Nürnberger Berufsschule zur Abschiebung eines jungen Afghanen hat nach Einschätzung des Schulleiters "viel Integrationsarbeit" zerstört. Im Unterricht werde das Thema Flucht und Integration immer wieder thematisiert. "Das Verhalten der Polizei war da extrem kontra-produktiv", sagte der Direktor der Berufsschule 11, Michael Adamczewski, der Deutschen Presse-Agentur.



Kurz nach Schulbeginn waren am Mittwoch Polizeibeamte in die Schule gekommen, um den 20 Jahre alten Asef N. abzuholen. Er sollte noch am selben Abend mit dem Flugzeug in seine Heimat abgeschoben werden.



Mitschüler setzten sich vor den Streifenwagen, hinderten die Beamten an der Abfahrt. Danach kam es zu tumultartigen Szenen mit bis zu 300 Demonstranten. Das örtliche Amtsgericht lehnte am Donnerstag die von der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken beantragte Abschiebehaft ab. Asef N. ist deshalb wieder auf freiem Fuß.

+++ 6.25 Uhr: Trump-Regierung zieht im Streit um Einreiseverbot vor Oberstes Gericht +++



Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist im Streit um Einreiseverbote für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern vor den Obersten Gerichtshof des Landes gezogen. Das Justizministerium habe das Oberste Gericht gebeten, sich mit diesem "wichtigen Fall zu befassen", teilte Ministeriumssprecherin Sarah Isgur Flores in Washington mit. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Richter das Recht des Präsidenten anerkennen werden, sein Land "vor Terrorismus" zu schützen.



Trump hatte Ende Januar, nur zehn Tage nach seinem Amtsantritt, ein erstes Dekret mit pauschalen Einreisestopps unterzeichnet. Die damalige Anordnung betraf Bürger von sieben muslimischen Staaten und alle Flüchtlinge. Nachdem dieser erste Einreise-Erlass von Richtern außer Kraft gesetzt worden war, schob der Präsident dann die jetzige, leicht abgemilderte Neufassung nach, mit der er bislang aber ebenfalls vor Gericht scheiterte.

+++ 6.23 Uhr: Pferde von Autos angefahren und getötet +++



Bei einem Verkehrsunfall in Sachsen sind zwei Pferde gestorben und zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Eine Gruppe von fünf Pferden sei am späten Donnerstagabend von einer Koppel ausgerissen und auf die Bundesstraße 95 bei Borna (Landkreis Leipzig) gelaufen, teilte die Polizei mit.



Ein 24 Jahre alter Autofahrer sah die Tiere in der Dunkelheit zu spät und erfasste eins von ihnen mit seinem Wagen. Sein Auto überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Ein 51-Jähriger stieß mit seinem Auto mit einem weiteren Pferd zusammen. Beide Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.



Die zwei Pferde verendeten noch an der Unfallstelle. Die übrigen drei Tiere waren zunächst auf der Flucht und wurden von der Polizei gesucht. Die B95 war mehrere Stunden voll gesperrt.



+++ 06.07 Uhr: Mehr als 30 Leichen nach Angriff auf Casino in Manila entdeckt +++

Bei einem Angriff auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind Dutzende Menschen umgekommen. Nach Angaben der Polizei starben 36 Menschen an Rauchvergiftung. Der Täter war gegen Mitternacht in das Gebäude eingedrungen, hatte mit einer automatischen Waffe geschossen und Teile eines Spielsaals in Brand gesetzt. Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen Raubüberfall. Der Schütze sei vermutlich Ausländer.



Bei dem Schützen handelt es sich nach Angaben von Polizeichef Ronald dela Rosa um einen Einzeltäter. Er habe Spielchips in Millionenwert in seinen Rucksack gepackt und sei geflüchtet. Erst nach fünfstündiger Suche mit einem Großaufgebot an Polizei habe man seine Leiche in einem Hotelzimmer gefunden. Er habe sich selbst in Brand gesteckt. Laut Dela Rosas Kollegen Oscar Albayalde war der Mann weiß, groß und sprach Englisch.