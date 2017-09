ARD gelobt Besserung für TV-Duell zur nächsten Bundestagswahl

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.15 Uhr: Prozess um U-Bahn-Schubserei - Angeklagter entschuldigt sich +++

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München I hat ein 37-jähriger Mann die Verantwortung für eine U-Bahn-Schubserei mit tödlichem Ausgang übernommen. "Ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der Angeklagte. "Ich wollte zu keiner Zeit, dass das so ausgeht und dass das passiert."



Dem Mann wird vorgeworfen, im Juni 2016 im Münchner U-Bahnhof Marienplatz einen 87 Jahre alten Mann nach einem Wortgefecht heftig geschubst zu haben. Der Senior schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und starb rund drei Monate später an den Folgen der Verletzungen.

+++ 11.55 Uhr: Protest gegen Umbenennung einer Straße in Helmut-Kohl-Allee +++

In der Heimat von Altkanzler Helmut Kohl formiert sich Protest gegen die geplante Umbenennung einer Straße in Helmut-Kohl-Allee. Die Gegner des Vorhabens in Ludwigshafen überreichten eine Petition, die nach ihren Angaben von mehr als 1000 Menschen unterstützt wird. Darin beklagen sie, dass eine zweite Straßenumbenennung innerhalb weniger Jahre mit einem großen Zeit- und Kostenaufwand für die ansässigen Geschäftsleute verbunden sei. Auch habe es keine Absprache gegeben. "Uns geht es nicht um eine politische Äußerung", betonte die Unternehmerin Birgit Stärk, deren Geschäft an der Rheinallee liegt. Die Stadtratsfraktionen von CDU, SPD und FDP in Ludwigshafen hatten beschlossen, aus der noch jungen Rheinallee die Helmut-Kohl-Allee zu machen.

+++ 11.25 Uhr: Kölner Polizei: Keine gezielte Ansprache junger Männer an Silvester +++

Die in der jüngsten Silvesternacht in Köln kontrollierten Männer mit teils nordafrikanischem und arabischem Hintergrund haben sich einer Polizeianalyse zufolge nicht gezielt abgesprochen. "Unter dem Strich: Keine Hinweise auf irgendeine Form von gezielten Verabredungen, öffentlichen Einladungen, übergeordneten Aufrufen", fasste Kriminaldirektor Klaus Zimmermann das Ergebnis der Untersuchung der Kölner Polizei zusammen. In einer nachträglichen Befragung gaben demnach viele der damals Kontrollierten an, einfach "zum Feiern" gekommen zu sein.

+++ 11.09 Uhr: Gigantischer Eisberg treibt aufs Meer hinaus +++

Der gigantische antarktische Eisberg A68 treibt aufs Meer hinaus. Satellitenbilder der europäischen Raumfahrtagentur Esa vom 16. September zeigen, dass eine 18 Kilometer große Lücke zwischen dem Eisberg und dem Larsen-C-Schelfeis entstanden ist. A68 ist einer der größten Eisberge, die je beobachtet wurden. Er wiegt nach Angaben von Experten des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts mehr als eine Gigatonne und hat eine Fläche von 5800 Quadratkilometern. Der Eisberg war im Juli in der Westantarktis abgebrochen und hatte sich über Wochen kaum von der Stelle bewegt.

+++ 11.02 Uhr: Erdbeben erschüttert chilenische Küste - keine größeren Schäden +++

Ein Erdbeben hat die chilenische Küste 600 Kilometer südlich von der Hauptstadt Santiago de Chile erschüttert. Wie das chilenische Katastrophenschutzministerium (ONEMI) mitteilte, hatte das Beben eine Stärke von 4,9. Es seien weder Opfer noch größere Schäden verzeichnet worden. Nach Angaben des chilenischen Ozeanographischen Instituts der Marine (SHOA) besteht derzeit keine Gefahr eines Tsunamis. Das Potsdamer Geoforschungszentrum gibt eine Stärke von 4,4 an.

+++ 11.00 Uhr: DGB dringt auf höhere Steuern für Reiche +++

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringt auf eine steuerliche Mehrbelastung für Bezieher sehr hoher Einkommen. Dies solle für Jahreseinkommen ab etwa 80.000 Euro gelten. "Wer darüber liegt, muss mehr zahlen" sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Alle übrigen Steuerzahler sollten dagegen entlastet werden, forderte er weiter: "Das betrifft 95 Prozent aller Einkommensteuerzahler." Besonders drängte Hoffmann auf Erleichterungen für Familien sowie für Berufspendler. Konkret forderte er ein höheres Kindergeld für alle Kinder. Es müsse Schluss damit sein, "dass Spitzenverdiener für ihr erstes Kind um über 300 Euro im Monat entlastet werden, während die breite Masse gerade mal 190 Euro erhält". Der DGB-Chef bezog sich darauf, dass Gutverdiener durch den Kinderfreibetrag einen deutlich höheren Steuervorteil erhalten als Geringverdiener über das Kindergeld.



+++ 10.59 Uhr: Bundesweite Stadionverbote für Fußballfans zulässig +++



Wenn die Gefahr besteht, dass Fußballfans Spiele stören werden, sind bundesweite Stadionverbote grundsätzlich rechtmäßig. Das bekräftigte das Oberlandesgericht Frankfurt/Main (OLG) mit einem nun veröffentlichten Urteil. Damit wies es zugleich Schadenersatzansprüche betroffener Fans zurück. Fußballfans und Mitglieder eines Vereins sogenannter Ultras hatten gegen den Deutschen Fußball-Bund geklagt. Vor einem Bundesligaspiel im März 2013 war es am Flughafen Dortmund zu einer Auseinandersetzung von Mitgliedern verschiedener Fußballclubs gekommen. Gegen die Kläger waren nachfolgend Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet worden. Der DFB verhängte wegen dieser Ermittlungsverfahren gegen die Kläger bundesweite Stadionverbote unterschiedlicher Dauer, hieß es in der OLG-Mitteilung. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsverfahren im November 2013 eingestellt hatte, hob der DFB die Stadionverbote auf, woraufhin die betroffenen Fußballfans Schadenersatz forderten. Sie waren der Ansicht, die Stadionverbote seien unwirksam gewesen. Den entgangenen "Genuss der Spiele" wollten die Kläger mit pauschal 500Euro entschädigt haben.

+++ 10.35 Uhr: ARD will TV-Duell für nächste Bundestagswahl reformieren

Nach der massiven Kritik am TV-Duell zur Bundestagswahl haben sich die Intendanten der ARD einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Reform des Formats verständigt. Nach Informationen der "Rheinischen Post" kamen alle Vertreter der ARD-Anstalten bei der Intendantenkonferenz am vergangenen Montag überein, sich nicht erneut die Bedingungen für das Duell vom Kanzleramt diktieren zu lassen. "Wie das jetzt gelaufen ist, so können wir es nicht mehr machen. Das war Konsens", sagte ein Teilnehmer der Zeitung. Bei einer Neuauflage vor der nächsten Bundestagswahl wolle die ARD die Trennung zwischen einem öffentlich-rechtlich organisierten und einem von privaten Sendern organisierten TV-Duell sowie eine Auflockerung des Formats erreichen. Auch soll bei einer gemeinsamen Ausstrahlung im ZDF und in der ARD einer Redaktion die inhaltliche und gestalterische Führung obliegen. Merkels Lager hatte sich beim vergangenen Duell im Vorfeld gegen eine dramaturgische Neugestaltung des Formats gesperrt, die nach Angaben der vier Sender "eine klarere Struktur und mehr Raum zu Spontaneität und Vertiefung" bringen sollte.

+++ 10.33 Uhr: Regionalbahn in Rheinland-Pfalz mit unbekanntem Gegenstand beschossen +++

Ein unbekannter Täter hat in Rheinland-Pfalz eine Regionalbahn beschossen. Dabei wurde am Mittwochabend ein Fenster beschädigt, wie die Bundespolizei in Kaiserslautern mitteilte. Unklar blieb demnach zunächst, womit der Zug genau beschossen wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen Steinwenden und Obermohr. Eine Reisende meldete laut Bundespolizei dem Lokführer, dass der Zug von etwas getroffen worden und eine Scheibe gesprungen sei. Beamte stellten danach eine etwa zwei Zentimeter große Einschlagstelle fest, der äußere Teil der doppelt verglasten Scheibe war komplett zersplittert. Der Sachschaden wurde auf rund 1500 Euro beziffert.

+++ 10.28 Uhr: Öffentliche Verschuldung weiter rückläufig +++

Die Schulden der öffentlichen Haushalte sind in der ersten Hälfte dieses Jahres dank der guten Konjunktur deutlich gesunken. Ende Juni standen Bund, Länder, Kommunen sowie Sozialversicherung mit 1977,8 Milliarden Euro bei Banken und anderen privaten Unternehmen in der Kreide. Im Jahresvergleich waren dies 2,9 Prozent (59,8 Milliarden Euro) weniger, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf der Basis von vorläufigen Ergebnissen mit. Gegenüber dem ersten Quartal 2017 reduzierte sich der Schuldenstand um 0,4 Prozent (7,3 Milliarden Euro). Im Gesamtjahr 2016 waren bereits die öffentlichen Schulden um 0,8 Prozent zurückgegangen.

+++ 10.02 Uhr: Nur 18 Prozent der Minijobber zahlen in die Rentenkasse ein +++

Nur 18 Prozent der Minijobber im gewerblichen Bereich zahlen einem Zeitungsbericht zufolge in die Rentenkasse ein. In Privathaushalten sind es sogar nur etwas über 14 Prozent, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Brigitte Pothmer berichtete. Pothmer zeigte sich alarmiert, dass sich über 80 Prozent der geringfügig Beschäftigten von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Sie kritisierte, dass Union und FDP in ihren Wahlprogrammen dennoch die stetige Ausweitung der Minijob-Grenze versprächen. "Das ist der völlig falsche Weg", sagte die Grünen-Politikerin der "NOZ". Die Folge sei, dass die Zahl der Minijobs weiter steigen und zugleich die Umwandlung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in Minijobs attraktiver werde. Die Mehrheit der Minijobber verzichte nicht nur auf Rentenansprüche, sondern riskiere auch Nachteile etwa bei der Erwerbsminderungsrente, bei Kinderberücksichtigungszeiten oder beim Ansammeln von Beitragszeiten.





+++ 10.00 Uhr: Mann klettert aus Protest auf Hohenzollernbrücke in Köln +++



Ein Asylbewerber hat mit einer Protestaktion auf der Hohenzollernbrücke in Köln mitten im Berufsverkehr für zahlreiche Zugverspätungen gesorgt. Der Asylantrag des 29 Jahre alten Iraners sei zuvor abgelehnt worden, sagte die Polizei in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur.



Der Mann war am Nachmittag auf einen Stahlbogen der Brücke geklettert. Dort habe er mit Zetteln um sich geworfen, auf denen Gedichte in arabischer Schrift gestanden hätten. Nachdem eine Dolmetscherin Kontakt zu ihm aufnehmen konnte, sei er dann selbstständig wieder heruntergeklettert und von Polizisten in Empfang genommen worden. "Er hat uns gesagt, dass er sich nicht umbringen wollte", sagte ein Sprecher der Bundespolizei.



Der 29-Jährige wurde inzwischen wieder freigelassen und muss mit einer Anzeige wegen Störung öffentlicher Betriebe rechnen.

+++ 09.10 Uhr: Lufthansa bietet nicht für Langstrecke der Air Berlin +++



Die Lufthansa will vom insolventen Konkurrenten Air Berlin keine Langstreckenjets übernehmen. Man habe ein Angebot für 38 bereits angemietete Mittelstrecken-Maschinen sowie 20 bis 40 weitere Flugzeuge abgegeben, nicht aber für die Langstrecke, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt.

+++ 08.53 Uhr: Front-National-Vize verlässt die Partei +++



Der stellvertretende Chef von Frankreichs rechtspopulistischer Front National (FN), Florian Philippot, verlässt die Partei. Das kündigte Philippot im Sender France 2 an. Vorausgegangen war ein Führungsstreit innerhalb der Partei.

+++ 7.35 Uhr: Neun Tote durch Unglück bei Hilfslieferung für Rohingya-Flüchtlinge +++

Bei einem Hilfseinsatz für Rohingya- Flüchtlinge aus Myanmar hat es in Bangladesch ein schweres Unglück mit mehreren Toten gegeben. Ein Lastwagen des Roten Kreuzes mit Hilfslieferungen verunglückte nahe der Grenzstadt Cox's Bazar in Bangladesch, wie die Polizei mitteilte. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer des Lastwagens die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge überwiegend um Arbeiter, welche die Hilfsgüter verteilen sollten. Im Grenzgebiet in Bangladesch halten sich derzeit mehr als 420.000 Flüchtlinge der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar auf.



+++ 7.27 Uhr: US-Börsenaufsicht: Hacker machten möglicherweise Insidergeschäfte +++



Unbekannte Hacker sind im vergangenen Jahr in Systeme der US-Börsenaufsicht SEC eingedrungen und haben erbeutete Informationen möglicherweise für verbotene Insidergeschäfte benutzt. Die Schwachstelle, die das ermöglicht habe, sei schnell gestopft worden, hieß es bei der SEC nun. Bei der Börsenaufsicht werden Geschäftszahlen und für den Aktienkurs relevante Informationen von Unternehmen veröffentlicht und lagern auf den Servern bereits bevor sie freigeschaltet werden. Der Angriff sei der SEC bereits 2016 aufgefallen, erst im August dieses Jahres habe sie aber festgestellte, dass die Daten möglicherweise für Aktiengeschäfte verwendet wurden. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Informationen genau den Angreifern in die Hände gefallen sein könnten. Es hieß lediglich, darunter seien keine persönlichen Daten gewesen. Es liefen Untersuchungen. Die SEC greift bei sogenanntem Insiderhandel - Aktiengeschäften auf Basis öffentlich nicht verfügbarer Informationen - traditionell hart durch.



+++ 6.07 Uhr: Nordkoreas Außenminister wirft Trump "Hundegekläff" vor +++



Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho hat die martialische Drohung von Donald Trump, das kommunistische Land total zerstören zu wollen, als Gebell abgetan. "Falls er denkt, er kann uns mit dem Klang von Hundegekläff verängstigen, so ist das wirklich der Traum eines Hundes", sagte Ri laut südkoreanischen Sendern nach der Ankunft in New York, wo er an der UN-Generaldebatte teilnehmen wollte. Ri bezog sich demnach auf ein nordkoreanisches Sprichwort, wonach ein feierlicher Umzug auch dann fortgesetzt wird, wenn ein Hund bellt. Es war die erste Reaktion Pjöngjangs auf Trumps Rede vor den Vereinten Nationen. Auf die Frage, was er von Trumps Bezeichnung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Uns als "Raketenmann" halte, sagte Ri, er empfinde Mitleid für die Berater des US-Präsidenten.

+++ 4.14 Uhr: Zahl der Erdbebentoten in Mexiko steigt auf mindestens 230 +++



Nach dem Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 230 gestiegen. Die Suche nach Überlebenden dauerte an. Helfer meldeten Lebenszeichen aus den Trümmern einer eingestürzten Schule in Mexiko-Stadt, in der mindestens 21 Kinder und fünf Erwachsene ums Leben kamen.



Bis Mittwochabend wurden elf Kinder und mindestens ein Lehrer aus den Trümmern der Grund- und Mittelschule gerettet.



Das Erdbeben der Stärke 7,1 hatte am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) das Zentrum des Landes erschüttert - genau am Jahrestag eines anderen verheerenden Bebens, bei dem vor 32 Jahren 10.000 Menschen gestorben waren. Dutzende Gebäude stürzten ein.



+++ 2.57 Uhr: Tillerson: Haben "erhebliche Probleme" mit Iran-Atomabkommen +++

US-Außenminister Rex Tillerson hat das Atomabkommen mit dem Iran kritisiert, Teheran aber zugleich die Erfüllung der Vereinbarung bescheinigt. Die US-Regierung habe "erhebliche Probleme" mit der Abmachung, sagte Tillerson nach einem Treffen mit den Außenministern aus dem Iran, Deutschland, Russland, China, Frankreich und Großbritannien.

Tillerson bescheinigte dem Iran, die Auflagen des Abkommens bislang zu erfüllen. Er warf Teheran aber erneut vor, die Sicherheit im Nahen Osten zu bedrohen.

+++ 02.29 Uhr: Proteste von Unabhängigkeitsanhängern in Katalonien dauern an +++



In der spanischen Region Katalonien dauern die Proteste von Unabhängigkeitsbefürwortern an. Vor dem Sitz der katalanischen Vizepräsidentschaft in Barcelona harrten in der Nacht tausende Demonstranten aus. Militante Kämpfer für die Unabhängigkeit von Madrid hielten den Zugang zu dem Gebäude sowie zum Wirtschaftsministerium besetzt. Nach Polizeiangaben saßen in den beiden Regierungsgebäuden weiterhin mehrere Polizisten fest, die dort Büros durchsucht hatten.



Die Proteste hatten am Mittwochmorgen begonnen, nachdem Polizisten in die wichtigsten Büros der Regionalregierung in Barcelona eingedrungen waren, um diese zu durchsuchen. Die katalanische Regionalregierung plant für den 1. Oktober ein Referendum über die Loslösung von Spanien. Spaniens Regierung betrachtet die Volksabstimmung als illegal, das Verfassungsgericht in Madrid erklärte das in Barcelona beschlossene Referendumsgesetz für ungültig. Die Generalstaatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen gegen mehr als 700 katalanische Bürgermeister eingeleitet, die das Unabhängigkeitsreferendum unterstützen.



+++ 2.15 Uhr: "Maria" verwüstet Puerto Rico +++



Hurrikan "Maria" hat mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern in Puerto Rico große Schäden und flächendeckende Stromausfälle verursacht. "Puerto Rico wird, wenn wir das überstanden haben, definitiv eine zerstörte Insel sein", sagte der Direktor der Notfallbehörde, Abner Gómez, in San Juan. Es gibt überall starke Überschwemmungen und zahlreiche zerstörte Häuser in dem US-Außengebiet, das östlich der Dominikanischen Republik liegt.



Die Karibik wird nach "Irma" bereits vom zweiten enorm starken Hurrikan binnen weniger Wochen getroffen. Laut Behördenangaben gab es aber bisher in Puerto Rico keine Toten. Zuvor waren auf den Karibikinseln Dominica und Guadalupe durch "Maria" mindestens neun Menschen getötet worden.

+++ 1.17 Uhr: Mörder von Miss Honduras zu 45 Jahren Haft verurteilt +++

Der Mörder der ehemaligen Miss Honduras und ihrer Schwester ist zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof in Tegucigalpa sprach den 31-jährigen Angeklagten schuldig, im November 2014 die damalige Miss Honduras María José Alvarado Muñoz sowie ihre Schwester Sofía Trinidad Alvarado erschossen zu haben. Bei dem Verurteilten handelt es sich um den Verlobten der Schwester der Schönheitskönigin. Den Ermittlungen zufolge hatte er die Schwestern zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Aus Wut darüber, dass seine Verlobte bei dem Fest mit einem anderen Mann getanzt hatte, habe er die beiden Frauen umgebracht.