Die News des Tages:

+++ 8.02 Uhr: US-Polizistin erschießt unbewaffneten Schwarzen +++



Eine Polizistin hat im US-Bundesstaat Oklahoma einen unbewaffneten Afroamerikaner erschossen. Die Polizei der Stadt Tulsa veröffentlichte jetzt zwei Videos von dem Vorfall, der bereits am vergangenen Freitag geschehen war. Darin ist zu sehen, wie der Mann mit erhobenen Händen auf einer Straße langsam auf ein stehendes Auto zugeht. Von hinten nähern sich ihm vier Polizisten mit gezogenen Waffen. Dann fällt der Mann blutüberströmt zu Boden. Die Polizistin habe einmal mit ihrer Waffe auf den Mann geschossen und ein weiterer Beamter mit einer Elektroschock-Waffe, sagte der Polizeichef von Tulsa, Chuck Jordan, auf einer Pressekonferenz. Die Beamten waren demnach wegen des mitten auf der Straße abgestellten Wagens zu dem Ort gerufen worden. Weder bei dem Erschossenen noch in dem Auto sei eine Waffe gefunden worden. Die Schützin habe angegeben, der Verdächtige habe nicht kooperiert. Das US-Justizministerium leitete eigenständige Ermittlungen wegen einer möglichen Verletzung von Bürgerrechten ein, wie ein Sprecher erklärte. Immer wieder werden in den USA Schwarze durch Polizisten getötet.

+++ 7.02 Uhr: Franzose wartet tagelang auf Mitfahrgelegenheit und randaliert +++



Aus Frust über tagelanges Warten auf eine Mitfahrgelegenheit hat ein Franzose in Neuseeland Straßenschilder demoliert. Der 27-jährige wurde angezeigt und steht nun in Greymouth vor Gericht. Das Strafmaß wird später verkündet. Der Wutausbruch dürfte den Mann teuer zu stehen kommen: Allein der Schilderhersteller verlangt 3000 neuseeländische Dollar (fast 2000 Euro) für die Reparatur. Vor dem Gerichtsgebäude zeigte der Franzose keine Reue. Er pöbelte gegen Neuseeland, weil er nach eigenen Angaben vier Tage in dem bei Touristen beliebten Städtchen Punakaiki stand und vergeblich versucht hatte, per Anhalter weiterzureisen. Nach Angaben der Polizei riss er aus Wut ein Straßenschild aus der Verankerung und schmiss es in einen Fluss. Ein anderes traktierte er mit Steinen als Wurfgeschossen.

+++ 6.58 Uhr: Minister will Hitlers Geburtshaus abreißen +++



Als Zeichen gegen die internationale Neonazi-Szene möchte der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) das Geburtshaus von Adolf Hitler (1889-1945) in Braunau am Inn abreißen lassen. "Mein Vorschlag liegt klar auf der Hand. Abriss und ein neues Statement. Was immer man dort bauen möchte. Eine Erinnerungsstätte mit Sicherheit nicht", sagte Sobotka der Nachrichtenagentur DPA. Das österreichische Parlament wird voraussichtlich im Oktober eine Enteignung des Grundstücks beschließen. Damit wird der Weg frei für die konkrete Nutzungsdebatte. Ein Abriss wäre mit Blick auf die Neonazis wichtig, sagte Sobotka. "Gar nicht so sehr wegen der österreichischen Neonazi-Szene, sondern wegen der internationalen. Die kommen immer wieder nach Österreich und lassen sich dort fotografieren." Der Ort sei unter den Nazis immer noch ein Symbol. Das seit 1972 vom Staat angemietete Haus, in dem der spätere Diktator sein erstes Lebensjahr verbrachte, konnte wegen ausbleibender Umbauten durch die Eigentümerin seit 2011 nicht mehr genutzt werden.

+++ 6.45 Uhr: Beifahrer bei Autounfall aufgespießt und getötet +++



Ein Mann ist bei einem Autounfall in Nienburg in Niedersachsen von einem Geländerteil durchbohrt und getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines der Unfallautos flüchtete. Er hatte zuvor nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend versucht, im Ort mehrere Autos zu überholen, die wegen eines Linksabbiegers warten mussten. Dabei rammte er mit seinem Wagen zunächst das abbiegende Auto, ehe sein Fahrzeug am Bordstein ein Geländer wegriss. Ein Teil des Geländers durchbohrte den Oberkörper des Beifahrers, der noch an der Unfallstelle starb. Während sich der Rettungsdienst um die Verletzten kümmerte, verließ der Fahrer den Unfallort. Ob er mutwillig floh oder unter Schock stand, war zunächst unklar. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

+++ 6.08 Uhr: Nordkorea testet Raketenantrieb +++

Das wegen seines Atomprogramms isolierte Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen neuen Antrieb für eine Satellitenrakete getestet. Machthaber Kim Jong Un habe angesichts des Tests am Boden dazu aufgerufen, "die Vorbereitungen für den Satellitenstart so bald wie möglich abzuschließen", berichten Staatsmedien. Nordkorea hatte zuletzt im Februar eine Weltraumrakete gestartet. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft handelte es sich dabei jedoch um den verdeckten Test für die Technologie einer Langstreckenrakete. Nach Atomtests Nordkoreas im Januar und am 9. September und einer Reihe von Raketentests ist die Lage in der Region sehr gespannt.

+++ 6.04 Uhr: Arktiseis taut erstmals bis zum Nordpol +++

Die Meereisfläche in der Arktis ist in diesem Sommer weiter massiv geschrumpft. Das Eis sei bis in die Zentralarktis um den Nordpol hinein getaut, sagte der Klimaforscher Klaus Grosfeld vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI). So weit nördlich sei das Eis bis dato in den Sommermonaten noch nie geschmolzen. "Das zeigt, wie angegriffen das System ist", so der Klimaexperte. Die Eisfläche in der Arktis reduzierte sich nach Auswertungen des AWI und der Universität Hamburg im September auf eine Größe von knapp 4,1 Millionen Quadratkilometern: Das war nach der Rekordschmelze im Jahr 2012 die zweikleinste Fläche seit Beginn der Auswertung von Satellitendaten.

+++ 5.13 Uhr: Chelsea-Attentäter wegen Mordversuchs beschuldigt +++

Der Verdächtige im Fall des New Yorker Bombenanschlags wird sich wohl des fünffachen Mordversuchs verantworten müssen. Staatsanwältin Grace Park beschuldigte den 28-Jährigen förmlich, durch Schusswaffengebrauch bei seiner Festnahme den Tod von fünf Polizisten in Kauf genommen zu haben. Zudem warf sie ihm zwei Fälle unerlaubten Waffenbesitzes vor. Der gebürtige Afghane Ahmad Khan Rahami, der die US-Staatsbürgerschaft besitzt, hatte sich am Montag vor seiner Festnahme einen Schusswechsel mit der Polizei geliefert, bei dem nach Behördenangaben sowohl er selbst als auch zwei Beamte verletzt wurden.

+++ 4.25 Uhr: Syriens Armee erklärt Waffenruhe für beendet +++

Syriens Armee hat die Waffenruhe für das Bürgerkriegsland nach einer Woche für beendet erklärt und wieder heftige Luftangriffe auf Rebellengebiete im Norden geflogen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von mehr als 40 Bombardierungen in der Großstadt Aleppo und ihrem Umland. Die Regierung und die Rebellen gaben sich gegenseitig die Schuld am Ende der Waffenruhe. Für Hunderttausende notleidende Zivilisten in belagerten Städten schwinden damit die Hoffnungen, mit Hilfsgütern versorgt zu werden. Nur einige Konvois erreichten vor dem Ende der Waffenruhe ihre Ziele.

+++ 2.50 Uhr: USA erwarten nach Angriff auf Hilfskonvoi in Syrien Auskunft von Moskau +++

Der tödliche Luftangriff auf einen Hilfskonvoi der Vereinten Nationen in Syrien belastet die Zusammenarbeit der USA und Russlands. Als Verantwortliche für den Angriff kämen nur die Luftwaffe der syrischen Regierung oder deren Verbündeter Russland in Frage, sagten hochrangige Vertreter des US-Außenministeriums am Montag bei einem Pressebriefing. "Russland steht nun in der Pflicht, schnell und nachdrücklich zu demonstrieren, dass es sich dem Friedensprozess verpflichtet fühlt", sagte einer der US-Vertreter. Der UN zufolge wurden am Montag mindestens 18 Lastwagen mit Hilfsladungen bei Angriffen in Orum al Kubra westlich von Aleppo beschädigt. Sie gehörten zu einem Konvoi von 31 Fahrzeugen der UNO sowie des Roten Halbmonds, die 78.000 Menschen in Orum al-Kubra versorgen wollten.

+++ 1.24 Uhr: Raubüberfall auf Erstliga-Team in Venezuela +++

Der Mannschaftsbus des venezolanischen Erstligaclubs Trujillanos FC ist von mit Granaten bewaffneten Männern überfallen und ausgeraubt worden. Wie der Club mitteilte, ereignete sich der Überfall am Montag auf der Rückfahrt von einem Spiel gegen den Club Monagas (1:2) im Nordosten des Landes, nahe der Karibikküste. Der Bus wurde 1,5 Kilometer zu einem abgelegenen Ort umgeleitet. Die Männer hätten Geld, Laptops, Kameras und Fußbälle erbeutet. Es soll sich um sechs schwer bewaffnete Täter gehandelt haben, die in den Bus stiegen und Spielern, Trainern und Betreuern alle Wertgegenstände abnahmen. Verletzt worden sei niemand. Der Club aus der Stadt Valera belegt in der Liga derzeit Platz 14.

+++ 0.09 Uhr: Banken wegen Kontogebühren abgemahnt +++

Die Verbraucherzentrale hat nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sechs Kreditinstitute wegen zu hoher Gebühren beim Basiskonto abgemahnt. Die Institute sind seit Juni verpflichtet, ein Basiskonto anzubieten - vor allem mit Blick auf sozial schwächer gestellte Kunden wie Asylbewerber, Obdachlose und überschuldete Menschen. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale verstoßen die Deutsche Bank, die Postbank, die Targobank, die Sparkasse Holstein, die Volksbank Karlsruhe und die BBBank gegen die im Zahlungskontengesetz festgelegten Richtlinien, berichtete die Zeitung. Die Institute erheben dem Bericht zufolge für das Basiskonto teilweise ein hohes monatliches Grundentgelt, teilweise hohe Kosten für Einzelposten wie beleghafte Überweisungen.

+++ 0.05 Uhr: Tausende fliehen vor Feuer in Flüchtlingslager auf Lesbos +++

Tausende Flüchtlinge sind am Montagabend nach dem Ausbruch eines Feuers aus dem Auffanglager "Moria" der griechischen Insel Lesbos geflohen. Zur Ursache der Flammen kursierten zunächst unterschiedliche Angaben. Erst hieß es, Krawalle zwischen den Bewohnern des Lagers hätten zur Eskalation geführt. Am späten Montagabend berichteten griechische Medien dann, im sogenannten Hotspot seien Gerüchte über die drohende Abschiebung von Migranten in die Türkei kursiert, weshalb es zu Aufständen und Brandstiftung gekommen sei. Es habe keine Verletzten gegeben.