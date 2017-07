Festgenommene wollten Sprengsatz in Fleischwolf verstecken

Die News des Tages im Ticker.

+++ 12.47 Uhr: Nach Schießerei in Konstanzer Diskothek untersuchen Ermittler Herkunft der Waffe +++

Nach der tödlichen Schießerei vor einer Diskothek in Konstanz laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen und vor allem zur Herkunft der vom Täter verwendeten Waffe auf Hochtouren. Es gebe noch keine Erkenntnisse zum genauen Motiv, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth in Konstanz. Derzeit würden noch Zeugen, die unter anderem über einen Streit berichtet hatten, vernommen. Unklar war zunächst auch noch, woher der Täter die illegale Waffe und die drei gefüllten Magazine mit jeweils bis zu 20 Schuss scharfer Munition hatte. Dabei handelte es sich um ein in der US-Armee übliches Sturmgewehr. "Allein der Besitz einer solchen Kriegswaffe ist mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht", sagte Roth. Oftmals stammten solche illegalen Waffen oder Waffenteile aus dem sogenannten Darknet, dem verborgenen und geschlossen Bereich im Internet.

Die Ermittler haben derweil den Bezug des Todesschützen zu dem Club konkretisiert. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, gehört die Diskothek "Grey" einer Gesellschaft, die den Schwager des Täters angestellt hat. Dieser Schwager leite den Club mit einer Stellvertreter-Konzession für die Gesellschaft vor Ort.





+++ 12.23 Uhr: Gericht gibt Klage von unzufriedenem Model wegen misslungener Haarfärbung statt +++

Eine misslungene Haarfärbung könnte einen Kölner Friseursalon teuer zu stehen kommen: Das Kölner Landgericht hat einem mit der Friseurleistung unzufriedenen Model grundsätzlich Schadenersatz zugesprochen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Ob und in welchem Umfang der Frau tatsächlich konkret bezifferbare Schäden entstanden sind, muss die Klägerin nun allerdings in einem möglichen Folgeprozess nachweisen. Das Model hatte sich den Angaben zufolge nach zwei Beratungsterminen in dem Salon die Haare färben lassen. Die Frau brachte überdies Haarteile mit, die in gleicher Weise gefärbt werden sollten. Jedoch blieb das gewünschte Farbergebnis "braun-gold" aus - stattdessen wiesen die Haare einen deutlichen Rotstich auf. Auch zwei "Rettungsversuche" blieben ohne Erfolg und die Kundin unglücklich. Sie verlangte nun von dem Landgericht Köln die Feststellung, dass die Inhaberin des Friseursalons ihr sämtliche Schäden zu ersetzen habe, die ihr wegen der misslungenen Haarfärbung entstanden sind und noch entstehen werden. Ihre Haare seien durch die gesamte Prozedur dauerhaft geschädigt und auch nicht mehr fähig, eine andere Farbe aufzunehmen.

+++ 12.12 Uhr: Überfall auf Lkw in voller Fahrt - Bande in Niederlanden festgenommen +++

Die niederländische Polizei hat eine Bande ausgehoben, die auf spektakuläre Weise Lastwagen ausgeraubt haben soll. Von einem speziell dafür präparierten Auto aus sollen sie Lkw bei voller Fahrt auf der Autobahn aufgebrochen und Smartphones aus dem Laderaum gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Fünf rumänische Männer wurden nach Angaben der Ermittler in einem Bungalowpark in Otterlo bei Apeldoorn festgenommen. Sie stellten auch iPhones im Wert von gut einer halben Million Euro sicher. Die Polizei hatte jahrelang gegen die Bande ermittelt. Sie soll für 17 Überfälle auf Lkw in Europa verantwortlich sein. Erst in der vergangenen Woche wurde aus einem Lkw in den Niederlanden eine Ladung iPhones gestohlen. "Dies geschah nach der sogenannten rumänischen Methode: Diebstahl in voller Fahrt auf der Autobahn", teilte die Polizei danach mit.

+++ 11.59 Uhr: Steuerbetrug: Cristiano Ronaldo von Richterin angehört +++

Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro unter riesiger öffentlicher Aufmerksamkeit von einer Richterin befragt worden. Die Anhörung des portugiesischen Torjägers von Real Madrid fand in Pozuelo de Alarcón nahe der spanischen Hauptstadt hinter verschlossenen Türen statt, wie das Gericht mitteilte. Nach dem Termin hat die Untersuchungsrichterin bis zu 18 Monate Zeit, um über die Eröffnung eines Strafprozesses gegen 32 Jahre alten Champions-League-Sieger und Europameister zu entscheiden. Vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes warteten mehr als 200 Reporter und rund 40 Kameraleute aus aller Welt zunächst vergeblich auf den Profi. Kurz vor elf Uhr durfte Ronaldo mit seinem Wagen durch eine Hintereinfahrt direkt in die Garage fahren. Die gegen 11.30 Uhr aufgenommene Anhörung sollte nach amtlichen Angaben insgesamt eineinhalb bis zwei Stunden dauern.

+++ 11.36 Uhr: Festgenommene wollten Sprengsatz in Fleischwolf verstecken +++

Bei dem vereitelten Anschlag in Australien sollte Medienberichten zufolge womöglich ein in einem Fleischwolf versteckter Sprengsatz zum Einsatz kommen. Die vier festgenommenen Verdächtigen hätten mutmaßlich versucht, einen als Küchenutensil getarnten improvisierten Sprengsatz im Handgepäck an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln, berichtete der "Sydney Daily Telegraph". Auch der "Sydney Morning Herald" berichtete, im Zuge der Ermittlungen werde ein Fleischwolf untersucht. Die Zeitung "The Australian" berichtete unter Berufung auf mehrere Quellen, dass ein "nicht-konventioneller" Gegenstand untersucht werde, mit dem ein toxisches Gas auf Schwefelbasis hätte freigesetzt werden sollen. Das Gas hätte demnach alle Passagiere an Bord des Flugzeugs töten oder bewegungsunfähig machen können.

+++ 10.13 Uhr: Polizei in Mexiko befreit 17 minderjährige Opfer sexueller Ausbeutung +++

Die Polizei in Mexiko-Stadt hat bei Razzien in fünf Bars 17 Minderjährige befreit, die Opfer sexueller Ausbeutung geworden sein sollen. Fünf Männer und vier Frauen wurden bei der Aktion im Nordwesten der Hauptstadt festgenommen, wie die Behörde mitteilte. Demnach waren die potenziellen Opfer zwischen zwölf und 15 Jahren alt. Die Polizei hatte auf den Hinweis eines 15-jährigen Opfers reagiert. Nach Angaben der Jugendlichen sollen die Verdächtigen sie gezwungen haben, mit Kunden zu trinken, sich von ihnen anfassen zu lassen und in den Bars oder in Hotels Sex mit ihnen zu haben. Die zentrale Anklagebehörde habe Ermittlungen wegen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung eingeleitet, erklärte die Polizei.

+++ 9.14 Uhr: Kölner Seilbahn bleibt außer Betrieb +++

Nach dem Gondelnotfall mit einer spektakulären Rettungsaktion in Köln bleibt die Seilbahn zunächst außer Betrieb. "Wir müssen nun die Ursache klären", sagte eine Sprecherin der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Ein Gutachter sei bestellt worden. Eine Gondel der über dem Rhein schwebenden Seilbahn hatte sich am Sonntag verkeilt. 65 Menschen mussten aus der stillstehenden Seilbahn befreit werden. Da ein Großteil der 32 Kabinen über dem Rhein festhing, mussten viele Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Verletzt wurde laut KVB niemand.



+++ 8.30 Uhr: Chester Bennington ist beigesetzt worden +++

Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist laut US-Medien am Samstag in der Nähe von Los Angeles beigesetzt worden. Hunderte Familienmitglieder und Freunde hätten bei der privaten Trauerfeier in einem Botanischen Garten Abschied genommen, berichtete das Promi-Portal "TMZ". Demnach erhielten alle Gäste ein gelbes Armband und eine Art VIP-Konzertpass mit einem Foto von Bennington bei einem Konzert.

Der frühere Sänger der Band Of Mice and Men, Austin Carlile, postete auf Instagram ein Foto mit den Erinnerungsstücken und schrieb: "Der Gottesdienst heute war wunderschön. Danke Linkin Park. Danke Chester. Für alles." Bennington war vor mehr als einer Woche tot in seinem Haus gefunden worden. Er wurde 41 Jahre alt.

+++ 8.20 Uhr: USA halten Zeit für Gespräche über Nordkorea für beendet +++

Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm halten die USA die Zeit für Gespräche für beendet. Es ergebe "keinen Sinn", eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates abzuhalten, wenn dabei nichts Greifbares herauskomme, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Eine weitere UN-Resolution, die den internationalen Druck auf Nordkorea nicht signifikant erhöhe, sei "wertlos".

+++ 6.15 Uhr: Zypries nennt US-Sanktionen gegen Russland "völkerrechtswidrig" und droht Gegensanktionen an +++

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die geplanten US-Sanktionen gegen Russland erneut kritisiert und den Vereinigten Staaten mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das US-Gesetz sehe auch Sanktionen gegenüber deutschen und europäischen Unternehmen vor. "Wir halten das schlicht und ergreifend für völkerrechtswidrig", sagte Zypries den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil die sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen."

Zypries bekräftigte erneut, man wolle keinen Handelskrieg. Daher habe man mehrfach dafür geworben, dass die Amerikaner die Linie der gemeinsamen Sanktionen nicht verlassen. "Leider tun sie es doch. Deshalb ist es richtig, wenn die EU-Kommission jetzt Gegenmaßnahmen prüft." Europa sei "bereit, auch kurzfristig Gegenmaßnahmen ergreifen - auch auf anderen Gebieten", sagte die Bundeswirtschaftsministerin.

+++ 5.58 Uhr: Mutmaßliche Islamisten gestehen Terrorpläne in Australien +++

In Australien haben drei mutmaßliche Islamisten gestanden, vor drei Jahren einen Terrorangriff auf Regierungsgebäude geplant zu haben. Die drei Männer bekannten sich vor einem Gericht in Sydney schuldig. Ihnen droht lebenslange Haft. Einer war zum Zeitpunkt der Vorbereitungen noch minderjährig. An den Plänen, im Jahr 2014 mit Schusswaffen staatliche Gebäude zu überfallen, sollen insgesamt sechs Verdächtige beteiligt gewesen zu sein. Drei andere Männer hatten zuvor schon gestanden.

+++ 4.07 Uhr: Opposition in Venezuela ruft zu neuen Protesten am Montag auf +++

Die Opposition in Venezuela hat für Montag zu neuen Protesten gegen die Einrichtung einer verfassunggebenden Versammlung aufgerufen. "Wir erkennen diesen betrügerischen Prozess nicht an, für uns ist er nichtig, er existiert nicht", erklärte Oppositionsführer Henrique Capriles in Caracas. Er rief für Montag und Mittwoch zu einem Protestmarsch und Kundgebungen in der Hauptstadt gegen das "Massaker" und den "Betrug" auf.

Die Regierungsgegner werfen Präsident Nicolás Maduro vor, er wolle sich durch die neue Verfassung "diktatorische Vollmachten" sichern. Die Opposition warb für einen Boykott der Abstimmung. Sie läuft seit Wochen Sturm gegen das Projekt, konnte Maduro mit ihren Massenprotesten und zwei Generalstreiks aber nicht zum Einlenken bewegen. Bei Protesten kamen bislang mehr als 120 Menschen ums Leben.