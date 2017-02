Betrunkener Autofahrer rast in Zuschauermenge - 28 Verletzte in New Orleans

Die Nachrichten des Tages für Sie im Überblick.

+++ 6.30 Uhr: Militär auf Philippinen greift Entführer deutscher Geisel an +++

Das philippinische Militär hat mutmaßliche Verstecke der Terrororganisation Abu Sayyaf aus der Luft angegriffen. In deren Gewalt auf der Insel Jolo befindet sich seit knapp vier Monaten ein deutscher Segler. Die Entführer des 70-Jährigen haben mit seiner Ermordung gedroht, wenn sie nicht bis Sonntag, 9.00 Uhr (MEZ), ein Lösegeld von 30 Millionen Pesos (rund 570.000 Euro) erhalten. Wie ein Militärsprecher mitteilte, bereiten Bodentruppen eine Offensive gegen Abu Sayyaf auf Jolo vor. Die militärische Operation werde trotz der Gefahr für das Entführungsopfer ausgeführt. Der deutsche Segler hatte am 14. Februar in einer Videobotschaft um Hilfe gefleht.

+++ 5.50 Uhr: Finanzaufsicht Bafin zählt 2016 weniger Beschwerden von Bankkunden +++

Bei der Finanzaufsicht Bafin sind im vergangenen Jahr erneut Tausende Beschwerden von Bankkunden eingegangen. 5162 Fälle zählte die Behörde nach Angaben einer Sprecherin. Das waren zwar weniger als im Jahr 2015 mit 5890 Fällen, allerdings sei das eher als "Normalisierung des Beschwerdeaufkommens" denn als wirkliche Entspannung der Lage zu interpretieren. Denn 2015 hatte ein Sondereffekt die Zahlen nach oben getrieben: Viele Bankkunden hatten nach einem BGH-Urteil Klärungsbedarf wegen Bearbeitungsgebühren bei Verträgen über Verbraucherdarlehen. Die Bafin kann auf die Institute im Sinne der Kunden einwirken.

+++ 4.05 Uhr: Hirsch Sven findet in einer Rinderherde ein Zuhause +++

Ein Hirsch hat sich nahe Flensburg einer Herde Galloway-Rinder angeschlossen. "Was ihn genau treibt, wissen wir nicht", sagt Gerd Kämmer vom Naturschutzverein Bunde Wischen, dem die ökologischen Rinder gehören. "Anfangs war er sehr scheu, man konnte ihn nur mit dem Fernglas auf große Entfernungen sehen, inzwischen kommt man auf bis zu 20 Meter an ihn ran", erzählt Kämmer über den Hirsch namens Sven, über den zuvor lokale Medien berichtet hatten. "Die Galloways sind seine Herde", sagt Kämmer über den Hirsch, der sich seit rund zwei Jahren regelmäßig auf der Weide aufhält.

+++ 3.18 Uhr: Auto rast in Zuschauermenge - Mindestens 28 Verletzte in New Orleans +++

Ein offensichtlich stark betrunkener Autofahrer in die Zuschauer eines Karnevalsumzugs in der US-Stadt New Orleans gerast. Dabei wurden 28 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer, wie die örtlichen Zeitung "Times-Picayune" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Von den Verletzten kamen 21 in Krankenhäuser.

Der Fahrer des Unglückswagens, nach Augenzeugenberichten ein junger Mann, wurde festgenommen. Es gebe keinen Hinweis auf einen Terroranschlag, sagte der städtische Polizeichef Michael Harrison nach Angaben des Senders CNN.