Die News des Tages im Überblick.

+++ 8.01 Uhr: Drei Tote bei Brand in Hochhaus +++

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt sind drei Menschen ums Leben gekommen. 13 Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Etwa 80 Bewohner mussten nach Polizeiangaben in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 7.08 Uhr: Polizei sucht weiterhin vermissten HSV-Mitarbeiter +++

Das Verschwinden des HSV-Mitarbeiters Timo Kraus bleibt rätselhaft. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 44 Jahre alte Merchandising-Chef des Fußball-Bundesligisten, der am Samstag nach einer Party an den Landungsbrücken am Hafen spurlos verschwand. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, setzte die Polizei bei ihrer Suche am Dienstagnachmittag einen Spurhund an, der im Bereich des Museumsschiffes "Rickmer Rickmers" anschlug. Dort war laut "Mopo" auch sein Handy zum letzten Mal geortet worden.



Die Suche konzentriert sich auch auf einen Taxifahrer, in dessen Fahrzeug Kraus gegen 23.30 Uhr gestiegen sein soll. Die Fahrt sollte von den Hamburger Landungsbrücken in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide führen. Dort ist er aber nicht angekommen. Der "Mopo" zufolge ließ sich Kraus, nachdem er am Hamburger Hauptbahnhof angekommen war, wieder zurück an den Hafen bringen. Die Polizei appelliert an den Taxifahrer, sich als Zeuge zu melden.

+++ 6.57 Uhr: Schreiender Busfahrer vertreibt mit Pistole bewaffnete Räuber +++

Ein Busfahrer hat durch lautes Schreien zwei Räuber aus seinem Linienbus vertrieben. Die beiden Männer seien am Dienstagabend in Koblenz mit einer Pistole in den Bus gestiegen und hätten vom Fahrer Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Als der Busfahrer begonnen habe, laut zu schreien, hätten die Räuber zu Fuß und ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Fahndung nach den Männern dauert noch an.

+++ 6.55 Uhr: Opfer von Berlin-Anschlag erhalten Hilfe vom Bund +++

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben nach einem Bericht der "Rhein-Neckar-Zeitung" mittlerweile die ersten Verletzten und Angehörigen von Opfern Unterstützung vom Bund erhalten. Bisher seien etwa zehn Anträge auf eine Härtefallleistung eingegangen, schreibt das Blatt unter Berufung auf das zuständige Bundesamt für Justiz in Bonn. Die Höhe der Leistung wird im Einzelfall geregelt. Bei schweren Verletzungen kann sie dem Bericht zufolge 100.000 Euro oder mehr betragen. Unterstützung gab es bereits auch schon durch private Spenden.

Am 19. Dezember war der Attentäter Anis Amri mit einem gekaperten Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt gerast. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Zwölf Menschen starben, darunter ein polnischer Lastwagenfahrer. Italienische Polizisten erschossen Amri später, als er auf seiner Flucht in Mailand auftauchte.

+++6.53 Uhr: Achterbahn-Fahrer in Australien stecken fest +++

In einem Vergnügungspark an der australischen Goldküste haben mehr als ein Dutzend Urlauber den Alptraum eines jeden Achterbahn-Fahrers erlebt: Auf der Fahrt nach ganz oben hingen die etwa 20 Menschen am Mittwoch mehrere Meter über dem Boden fest, weil die Bahn wegen eines mechanischen Defekts stehengeblieben war. Um sie wieder herunterzuholen, musste die Feuerwehr mit einer Teleskop-Leiter ausrücken, wie ein Sprecher der Rettungsdienste von Queensland sagte. Verletzt wurde niemand.

Die "Arkham Asylum"-Achterbahn des Vergnügungsparks "MovieWorld", wo sich der Zwischenfall ereignete, ist bis zu 32 Meter hoch. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 85 Stundenkilometern. Während der Fahrt tragen die Passagiere sogenannte Virtual-Reality-Brillen, um das Erlebnis nochmals zu steigern.

Vermutet wird, dass die Achterbahn wegen der hohen Temperaturen schlapp gemacht haben könnte. An der Goldküste war es am Mittwoch bis zu 32 Grad heiß.