Die News des Tages im Überblick.

+++ 12.56 Uhr: Laut Unicef fast 1400 Kinder bei Kämpfen im Jemen getötet +++

Bei den Kämpfen im Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen schon fast 1400 Kinder getötet worden. Seit dem Beginn eines von Saudi-Arabien angeführten Militäreinsatzes gegen die schiitischen Huthi-Rebellen seien zudem mehr als 2140 Kinder verletzt worden, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch in der Hauptstadt Sanaa mit. Erst am Dienstag seien bei einem Luftangriff nahe einer Schule ein Kind getötet und vier weitere verletzt worden.

+++ 12.51 Uhr: Verdächtiges Pulver in Briefen gefunden +++

Weißes Pulver in einem Brief hat im Amtsgericht Ludwigslust zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Einen ähnlichen Fall gab es zuvor in Thüringen. Die Poststelle, in der der Brief ohne Absender am Vormittag geöffnet worden war, sei evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Beide Mitarbeiter der Poststelle seien aber augenscheinlich unversehrt. Das Amtsgericht sei gesperrt worden. Aus Parchim werde ein Feuerwehrtrupp mit Spezialausrüstung erwartet, um den Brief zu bergen.

Am Mittwochmorgen war bereits im Justizzentrum Gera ein Brief mit einem weißen Pulver darin aufgefallen. Auch dort wurde das Gerichtsgebäude gesperrt. Der Brief von Gera wurde bereits zur Untersuchung in ein Labor nach Bad Langensalza gebracht. Ein Ergebnis wird frühestens am Nachmittag erwartet.

+++ 12.15 Uhr: Frau versteckt im BH Lautsprecherbox und Filme +++

In ihrem BH hat eine junge Frau in Celle umfangreiches Diebesgut versteckt. Die 21-Jährige wurde von einem Ladendetektiv in einem Warenhaus erwischt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst händigte sie dem Detektiv mehrere DVDs mit indischen Bollywood-Filmen aus, die sie aus ihrem BH fischte. Der zweifelte, dass die junge Frau alles ausgepackt hatte - und er behielt recht. Als die 21-Jährige dann von Polizistinnen durchsucht wurde, kamen am Ende sieben DVDs, eine WLAN-Lautsprecherbox und ein USB-Kabel mit Netzstecker zum Vorschein. "Vielleicht hat die Frau nicht damit gerechnet, dass sie an der Stelle durchsucht wird", sagte Celles Polizeisprecher Thorsten Wallheinke. Es habe sich aber nicht um ein für den Beutezug präpariertes Kleidungsstück gehandelt, sondern um einen "handelsüblichen BH".

+++ 12.07 Uhr: 280.000 Asylsuchende in Deutschland im vergangenen Jahr +++

Im vergangenen Jahr haben 280.000 Menschen in Deutschland Schutz gesucht. Damit war die Zahl weit kleiner als im Vorjahr, als 890.000 Flüchtlinge im Land Asyl gesucht hatten, wie das Bundesinnenministererium in Berlin mitteilte.

+++ 12.01 Uhr: Stahlkugeln mit Zwille auf Polizeiwache geschossen +++

Im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid soll ein Mann mit einer Zwille Stahlkugeln auf die Fenster einer Polizeiwache geschossen haben. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger wurde am Dienstagabend vor seiner Wohnung vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er soll wenige Stunden zuvor auf drei Fenster der Wache geschossen haben. Dabei wurde niemand verletzt, es entstand aber Sachschaden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission Hagen nahmen die Ermittlungen auf. Angaben zu einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst nicht.

+++ 11.43 Uhr: Frau lässt betrunkenen Ehemann aus Furcht vor Glätte ans Steuer +++

Aus Furcht vor glatten Straßen hat sich ein Ehepaar in Baden-Württemberg großen Ärger eingehandelt. Weil die Ehefrau bei Schneefall am Dienstagnachmittag in Lörrach Angst vor dem Fahren hatte, ließ sie ihren Mann ans Steuer des nur mit Sommerreifen ausgerüsteten Autos, wie die Polizei in Freiburg berichtete. Das Problem: Er war betrunken und besitzt keinen Führerschein. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes erkannten Polizisten den Mann, von dem sie wussten, dass er nicht fahren darf. Die Beamten konfiszierten die Fahrzeugschlüssel und zeigten den Fahrer an.

+++ 11.28 Uhr: Lehrer gibt Veruntreuung von mehr als 100.000 Euro an Schule zu +++

Mit einem Geständnis hat der Prozess gegen einen Lehrer im hessischen Bensheim wegen gewerbsmäßiger Untreue in 231 Fällen begonnen. Der 51 Jahre alte Mann räumte vor dem Amtsgericht ein, mehr als 100.000 Euro veruntreut zu haben. Der Mann war für die Budgetverwaltung des Ganztagsangebotes an der Schule verantwortlich, an der er unterrichtete. Als Grund für die Taten nannte der Angeklagte, dass er unter einer hohen finanziellen Belastung gestanden habe. Er habe mehrere Häuser besessen und mit hohen Sanierungskosten zu kämpfen gehabt. Der Angeklagte berichtete von monatlichen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 4500 Euro. Zudem befinde er sich in Behandlung wegen Depressionen, außerdem habe man bei ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung festgestellt.

+++ 11.07 Uhr: Technischer Defekt: Air-Berlin-Maschine muss zwischenlanden +++

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Berlin ist nach einem technischen Defekt außerplanmäßig in Nürnberg gelandet. An Bord des Fluges AB6479 auf dem Weg von Saarbrücken nach Berlin-Tegel habe es einen technischen Defekt an einem Triebwerk gegeben, teilte Air Berlin mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Demnach schaltete die Pilotin das Triebwerk ab und entschied sich für eine priorisierte Landung in Nürnberg. Dies sei ein standardisiertes Verfahren. Für die 45 Passagiere und vier Crewmitglieder an Bord habe es keine Gefahr gegeben.

Laut eines Sprechers des Flughafens landete das Flugzeug sicher in Nürnberg. Die Menschen an Bord seien alle wohlauf, die Weiterreise der Passagiere werde von Air Berlin geplant.

+++ 10.21 Uhr: Athen schickt Schiff für frierende Flüchtlinge nach Lesbos +++

Athen hat ein Schiff der Kriegsmarine zur Unterbringung von Flüchtlingen auf der von einem Wintersturm heimgesuchten Insel Lesbos geschickt. Der Truppentransporter "Lesbos" wurde um die Mittagszeit in Lesbos erwartet, teilten die Behörden mit. Das Schiff bringe Heizlüfter, warme Decken und anderes Material auf die Insel. An Bord der "Lesbos" sollten mehr als 500 Menschen untergebracht werden.

Vorangegangen waren Proteste humanitärer Organisationen und Kritik seitens der EU, Athen kümmere sich nicht ausreichend um die frierenden Menschen auf Lesbos. Etwa 1000 Migranten und Flüchtlinge harrten seit Tagen in Zelten aus. Auf der Insel sind insgesamt gut 6000 Migranten und Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind in Containerwohnungen untergebracht. Auf Lesbos herrschten seit dem Wochenende Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Zudem schneite es fast ununterbrochen.

+++ 10.18 Uhr: Kreml dementiert Besitz von belastenden Dokumenten zu Trump +++

Der Kreml hat US-Medienberichte zurückgewiesen, wonach Moskau im Besitz brisanter Informationen über das Privatleben und die Finanzen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sein soll. Russland besitze keine kompromittierenden Dokumente zu Trump, sagte ein Kremlsprecher. Es handele sich um Falschinformationen mit dem Ziel, den Beziehungen Russlands zu den USA zu schaden.





+++ 9.55 Uhr: Bruder und Neffe Ban Ki Moons sollen Staatschef bestochen haben +++

Zwei engen Verwandten des ehemaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki Moon wird einem Bericht zufolge Bestechung vorgeworfen. In einer 39-seitigen Anklageschrift eines Gerichtes in Manhattan nimmt die Staatsanwaltschaft den jüngeren Bruder Bans und dessen Sohn ins Visier, wie der Sender BBC berichtete. Sie hätten einem Staatschef eines ungenannten Landes aus dem Nahen Osten mehrere Millionen Dollar an Bestechungsgeld bezahlt.

Mithilfe der Prominenz ihrer südkoreanischen Familie hätten sie versucht, das Staatsoberhaupt zu überreden, einen Kauf eines Komplexes durch den Staatsfonds seines Landes zu veranlassen, hieß es weiter. Anfang 2013 habe eine südkoreanische Baufirma, in der Bans Bruder eine Führungskraft gewesen sei, versucht, angesichts wachsender Schulden diesen Gebäudekomplex in Vietnam zu verkaufen. Die beiden Verdächtigen hätten damit bei einem Verkauf Millionen Dollar erzielen können. Ihnen werde Korruption, Geldwäsche und Verschwörung vorgeworfen.

Ban Ki Moon war von 2007 bis 2016 Generalsekretär. Sein Nachfolger ist seit dem 1. Januar der Portugiese António Guterres.

+++ 9.17 Uhr: Verletzter Hund mit Sonderzug von Bahn-Brücke gerettet +++

Mit großem Einsatz ist im Saarland ein verletzter Hund von einer Bahn-Brücke gerettet worden. Zunächst hatte ein Zug das Tier am Dienstagabend im saarländischen Heusweiler erfasst und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Da der angefahrene Hund in zehn Metern Höhe lag, konnte er aber nicht so einfach geborgen werden. Zwei Polizisten fuhren schließlich mit einem Sonderzug auf die Brücke, bargen das Tier und brachten es zum Tierarzt. Sie ermittelten den Besitzer und konnten ihn informieren. Durch den Unfall verzögerten sich die Fahrten der Privatbahn auf der Strecke zwischen Heusweiler und Lebach.

+++ 8.01 Uhr: Drei Tote bei Brand in Hochhaus +++

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt sind drei Menschen ums Leben gekommen. 13 Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Etwa 80 Bewohner mussten nach Polizeiangaben in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 7.08 Uhr: Polizei sucht weiterhin vermissten HSV-Mitarbeiter +++

Das Verschwinden des HSV-Mitarbeiters Timo Kraus bleibt rätselhaft. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 44 Jahre alte Merchandising-Chef des Fußball-Bundesligisten, der am Samstag nach einer Party an den Landungsbrücken am Hafen spurlos verschwand. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, setzte die Polizei bei ihrer Suche am Dienstagnachmittag einen Spurhund an, der im Bereich des Museumsschiffes "Rickmer Rickmers" anschlug. Dort war laut "Mopo" auch sein Handy zum letzten Mal geortet worden.



Die Suche konzentriert sich auch auf einen Taxifahrer, in dessen Fahrzeug Kraus gegen 23.30 Uhr gestiegen sein soll. Die Fahrt sollte von den Hamburger Landungsbrücken in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide führen. Dort ist er aber nicht angekommen. Der "Mopo" zufolge ließ sich Kraus, nachdem er am Hamburger Hauptbahnhof angekommen war, wieder zurück an den Hafen bringen. Die Polizei appelliert an den Taxifahrer, sich als Zeuge zu melden.

+++ 6.57 Uhr: Schreiender Busfahrer vertreibt mit Pistole bewaffnete Räuber +++

Ein Busfahrer hat durch lautes Schreien zwei Räuber aus seinem Linienbus vertrieben. Die beiden Männer seien am Dienstagabend in Koblenz mit einer Pistole in den Bus gestiegen und hätten vom Fahrer Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Als der Busfahrer begonnen habe, laut zu schreien, hätten die Räuber zu Fuß und ohne Beute die Flucht ergriffen. Die Fahndung nach den Männern dauert noch an.

+++ 6.55 Uhr: Opfer von Berlin-Anschlag erhalten Hilfe vom Bund +++

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben nach einem Bericht der "Rhein-Neckar-Zeitung" mittlerweile die ersten Verletzten und Angehörigen von Opfern Unterstützung vom Bund erhalten. Bisher seien etwa zehn Anträge auf eine Härtefallleistung eingegangen, schreibt das Blatt unter Berufung auf das zuständige Bundesamt für Justiz in Bonn. Die Höhe der Leistung wird im Einzelfall geregelt. Bei schweren Verletzungen kann sie dem Bericht zufolge 100.000 Euro oder mehr betragen. Unterstützung gab es bereits auch schon durch private Spenden.

Am 19. Dezember war der Attentäter Anis Amri mit einem gekaperten Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt gerast. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Zwölf Menschen starben, darunter ein polnischer Lastwagenfahrer. Italienische Polizisten erschossen Amri später, als er auf seiner Flucht in Mailand auftauchte.

+++6.53 Uhr: Achterbahn-Fahrer in Australien stecken fest +++

In einem Vergnügungspark an der australischen Goldküste haben mehr als ein Dutzend Urlauber den Alptraum eines jeden Achterbahn-Fahrers erlebt: Auf der Fahrt nach ganz oben hingen die etwa 20 Menschen am Mittwoch mehrere Meter über dem Boden fest, weil die Bahn wegen eines mechanischen Defekts stehengeblieben war. Um sie wieder herunterzuholen, musste die Feuerwehr mit einer Teleskop-Leiter ausrücken, wie ein Sprecher der Rettungsdienste von Queensland sagte. Verletzt wurde niemand.

Die "Arkham Asylum"-Achterbahn des Vergnügungsparks "MovieWorld", wo sich der Zwischenfall ereignete, ist bis zu 32 Meter hoch. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 85 Stundenkilometern. Während der Fahrt tragen die Passagiere sogenannte Virtual-Reality-Brillen, um das Erlebnis nochmals zu steigern.

Vermutet wird, dass die Achterbahn wegen der hohen Temperaturen schlapp gemacht haben könnte. An der Goldküste war es am Mittwoch bis zu 32 Grad heiß.