Die Nachrichten des Tages - im stern-Newsticker



+++ 8.43 Uhr: Polizei glaubt, Feuer an der Costa Blanca wurde mutwillig gelegt +++



Fullscreen





Rund 1400 Menschen sind vor dem verheerenden Brand an der spanischen Costa Blanca in Sicherheit gebracht worden. Spanische Medien berichteten, dass rund 20 Wohnsiedlungen in der Urlaubsregion geräumt werden mussten. Demnach brannte eine mehr als 800 Hektar große Fläche ab, vor allem in den Orten Jávea (valencianisch: Xàbia) und Benitatxell. Beim Großteil der Menschen, die in Notunterkünften untergebracht werden mussten, handelte es sich um Ausländer. Das Feuer, das sich seit Sonntag durch ein ausgetrocknetes Waldgebiet frisst, sei vermutlich gelegt worden, sagte der Vertreter der spanischen Regierung in der Region. Rund 20 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 370 Feuerwehrleute und mehr als 220 Soldaten waren im Einsatz. Hohe Temperaturen und Veränderungen der Windrichtung erschwerten ihnen die Arbeit.

+++ 8.32 Uhr: Vierjährige bei Bombenanschlag in Thailand getötet +++



Bei einem Bombenanschlag auf eine Schule im Süden Thailands sind zwei Menschen getötet worden, darunter ein vierjähriges Mädchen. Wie die Behörden mitteilten, detonierte der im Tank eines Motorrads versteckte Sprengsatz vor dem Gebäude in Tak Bai in der Provinz Narathiwat, als die Kinder gerade ihren Schultag beginnen wollten. Außer den beiden Toten gab es Ärzten zufolge zehn Verletzte, darunter auch Polizisten.



+++ 8.10 Uhr: Angriff auf Hilfsorganisation Care in Kabul beendet +++



Afghanische Sicherheitskräfte haben einen Angriff auf die Hilfsorganisation Care International in Kabul nach elf Stunden beendet. Der Sprecher des Innenministeriums Sedik Sedikki schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, alle drei Angreifer seien getötet worden. Außerdem seien ein Zivilist ums Leben gekommen und sechs weitere Menschen verletzt worden. 42 Menschen, unter ihnen zehn Ausländer, seien gerettet worden. Care konzentriert sich vor allem auf Bildungsprogramme für Mädchen.

+++ 6.58 Uhr: Greenpeace-Chef: "Klimaschutzplan ist nur noch Luftnummer" +++



Der neue Chef der Umweltorganisation Greenpeace, Roland Hipp, hält den aktuellen Entwurf der Klimaschutzplans 2050 der schwarz-roten Bundesregierung für eine "reine Luftnummer", die nicht weiterführen werde, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur DPA sagte. "Viele klare Sätze wurden einfach rausgestrichen, wesentliche Punkte fehlen in der derzeitigen Version. Das Wesentliche am Klimaschutzplan 2050 sollte sein, dass man sich Zwischenziele setzt und Zahlen festlegt: Doch alles, was in der Ursprungsversion konkret war, ist weg." Der Klimaschutzplan 2050 soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

+++ 6.27 Uhr: Toter bei Angriff auf Kabuls Zentrum

Bewaffnete Angreifer haben in der Kabuler Innenstadt ein oder mehrere Gebäude der internationalen Nichtregierungsorganisation Care angegriffen. Es handele sich wohl um zwei Angreifer. Sicherheitskräfte versuchten, "die Gegend zu befreien". Bei den Gefechten sei ein Zivilist getötet worden, sechs Menschen wurden demnach verwundet. Man habe bisher 31 Menschen gerettet, sagte ein Sprecher des Innenministeriums, Sedik Sedikki. Care arbeitet - mit Unterbrechungen - seit 1961 vor allem an Bildungsprogrammen für Mädchen. Ein Polizeioffizier sagte, die Angreifer hätten Geiseln genommen.

+++ 5.38 Uhr: 16 Tote bei Unfall auf Weg zu Beerdigung +++

Mindestens 16 Menschen sind auf dem Weg zur Beerdigung eines Verwandten auf der indonesischen Insel Java bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Pritschenwagen war

wegen eines Reifenplatzers von der Straße im Bezirk Batang abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend rollte das Auto einen Hügel hinunter und krachte in einen Wald hinein. Neben den Toten gab es auch mehrere Verletzte.

+++ 5.33 Uhr: Islamist Sven Lau vor Gericht +++

Der Salafistenprediger Sven Lau kommt vom späten Dienstagmittag an in Düsseldorf vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat den 35-Jährigen wegen Unterstützung einer in Syrien aktiven islamistischen Terrorgruppe angeklagt. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat bereits den Hinweis erteilt, dass Lau sogar selbst als Terrorist verurteilt werden könnte. Lau gilt auch als Initiator der "Scharia-Polizei" in Wuppertal. Seit neun Monaten sitzt er in Untersuchungshaft. Das Gericht hat für den Prozess bis 18. Januar 2017 zunächst 30 Verhandlungstage angesetzt.

+++ 3.22 Uhr: Mindestens neun Tote bei Bombenanschlag in Bagdad +++

Bei einem Autobombenanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens neun Menschen getötet worden. Demnach explodierte der Sprengsatz im Stadtbezirk Karrada und verletzte weitere 20 Menschen. Verantwortlich dafür ist mutmaßlich die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS): Sie habe sich zu dem Anschlag bekannt, berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Bagdad war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Bombenattentaten des IS.

+++ 1.56 Uhr: UN-Kommissar ruft zu Widerspruch gegen Rechts auf +++

Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen hat zum weltweiten Eintreten gegen rechtspopulistische Demagogen aufgerufen. In einer Rede in Den Haag kritisierte der Jordanier Zeid Raad al Hussein namentlich den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und die Vorsitzenden der Rechtsaußen-Parteien in den Niederlanden und Frankreich, Geert Wilders und Marine Le Pen, die "mit Halbwahrheiten und Vereinfachungen" um die Stimmen verunsicherter Wähler kämpften. "Sie alle versuchen, eine reine und glückliche Vergangenheit wiederzubeleben, in der Völker lebten, die durch Religion oder Volkszugehörigkeit geeint sind", sagte der Menschenrechtskommissar. "Es ist eine Vergangenheit, die es in Wirklichkeit so nirgendwo gegeben hat."

+++ 0.36 Uhr: Cyber-Attacken auf Bundesregierung und Wirtschaft nehmen zu +++

Die Zahl der Angriffe auf deutsche Behörden und Unternehmen über das Internet steigt stark an. Davor hat der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, in einem "Bild"-Interview hingewiesen. Allein der Volkswagen-Konzern gebe die Zahl der Attacken auf sein IT-Netz mit 6000 Fällen pro Tag an. "Und wir stellen jeden Tag allein mehr als 20 hochspezialisierte Angriffe auf das Regierungsnetz fest", sagte Schönbohm. Die Cyber-Attacken hätten sich aber im Laufe der Zeit stark verändert: "Bis vor wenigen Jahren glichen Cyber-Angriffe einem elektronischen Flächen-Bombardement, dadurch hatten Angreifer große Streuverluste." Heute seien Cyber-Attacken "sehr viel präziser und auf einzelne Ziele, wie den Bundestag, angelegt". Das sei "leider auch viel erfolgreicher".

+++ 0.24 Uhr: Flüchtlinge hält es nicht in Lettland +++

Fast alle der zwei Dutzend bislang nach Lettland umgesiedelten Flüchtlinge haben einem Medienbericht zufolge den Baltenstaat bereits wieder verlassen. Von 23 überführten Migranten, die als Flüchtlinge anerkannt wurden oder einen alternativen Schutzstatus erhalten haben, seien 21 auf eigene Faust nach Deutschland weitergezogen, berichtete das lettische Fernsehen.

Grund dafür sei, dass es für Flüchtlinge in Lettland nahezu unmöglich ist, eine Arbeit oder Wohnung zu finden. Den lettischen Behörden sagten, es rechtlich bestehe nach Angaben der Migrationsbehörde auch keine Möglichkeit, sie aufzuhalten - nach Anerkennung gelte die Reisefreiheit innerhalb Europas.

+++ 0.12 Uhr: Philippinischer Präsident beleidigt Obama +++

Fullscreen





Nach einer üblen Beleidigung hat US-Präsident Barack Obama sein geplantes Treffen mit dem umstrittenen philippinischen Staatschef Rodrigo Duterte abgesagt. Duterte hatte Obama zuvor als "Hurensohn" bezeichnet und damit gedroht, ihn bei dem bevorstehenden Treffen am Dienstag in Laos weiter zu beschimpfen. Er warnte Obama davor, sein rigoroses Vorgehen gegen Drogenkriminalität auf den Philippinen in Frage zu stellen. Der Präsident müsse sich respektvoll verhalten, forderte Duterte. Der im Mai gewählte Duterte hatte in den vergangenen Monaten immer wieder außergerichtliche Tötungen von mutmaßlichen Straftätern und Drogenverbrechern propagiert. Seit seinem Amtsantritt Ende Juni wurden in dem Land mehr als 2400 Menschen getötet - teils von der Polizei, teils von Bürgerwehren.