Bekanntes Berliner Ausflugslokal in Flammen

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 6.42 Uhr: Schorndorfer Stadtfest endet ruhig +++

Nach den Krawallen und sexuellen Übergriffen beim Volksfest in Schorndorf bei Stuttgart sind die Veranstaltungen ohne weitere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte, blieb es am letzten Abend ruhig. Das Volksfest endete am Dienstag. Bei dem Fest in der schwäbischen Stadt war es am Wochenende zu Randale und sexuellen Belästigungen gekommen. Aus einer Gruppe von rund 1000 jungen Menschen heraus waren im Schlosspark in der Nacht zum Sonntag Festgäste und Polizisten angegriffen worden. Die Polizei ermittelt zudem gegen drei Afghanen und einen Iraker wegen des Verdachts sexueller Belästigung einer 17-Jährigen und einer 25-Jährigen.

+++ 6.25 Uhr: Brand in Berliner Ausflugslokal nahezu gelöscht +++

Das Feuer in dem bekannten Berliner Ausflugslokal Neu-Helgoland hat erheblichen Schaden angerichtet. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften im Stadtteil Köpenick stundenlang gegen die Flammen. Obwohl das Hotel und Restaurant direkt am Wasser liegt, war die Versorgung mit Löschwasser schwierig. "Wir hatten Probleme mit den Zuwegen. In dem Gebiet gibt es keine Hydranten. Wir mussten das Löschwasser aus dem See holen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Neben einem Löschboot der Feuerwehr kam auch ein Polizeiboot zum Einsatz.

Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile des Gebäudes bereits in Flammen. Von einem Nebengebäude sprang das Feuer auf das Dach des Hauptgebäudes über. "Wir hatten die Einsatzstelle bis 3.00 Uhr unter Kontrolle. Restlöscharbeiten laufen noch. Der Einsatz wird voraussichtlich gegen 8.00 Uhr beendet", erklärte der Sprecher. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Wie er entstand ist noch unklar. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

+++ 5.08 Uhr: Roboter sucht in Atomruine Fukushima nach geschmolzenem Brennstoff +++

Ein Roboter soll in der Atomruine Fukushima nach geschmolzenem Brennstoff in einem der zerstörten Reaktoren suchen. Der Betreiberkonzern Tepco schickte einen 30 Zentimeter langen und 13 Zentimeter breiten Roboter in den mit Kühlwasser gefluteten Sicherheitsbehälter des Reaktors 3, wie japanische Medien berichteten. Auch mehr als sechs Jahre nach dem Super-Gau infolge eines schweren Erdbebens und Tsunamis weiß niemand genau, wo sich der geschmolzene Brennstoff befindet. Der mit Kameras ausgerüstete Roboter soll sich in dem 6,4 Meter hoch stehenden verstrahlten Wasser im Reaktorbehälter auf die Suche machen.



Tepco hatte im Februar mehrere Roboter zunächst in den Reaktor 2 und im März in den Reaktor 1 geschickt. Wegen der Trümmer und der extrem hohen Strahlung im Inneren erbrachten die Roboter jedoch bislang nicht den erhofften Erfolg bei der Suche nach dem geschmolzenen Brennstoff. Tepco muss wissen, wo sich der Brennstoff befindet, um herauszufinden, was die beste und sicherste Methode ist, ihn herauszuholen. Eine vollständige Stilllegung der Atomruine Fukushima dürfte Schätzungen zufolge etwa 30 bis 40 Jahre dauern.

+++ 5.05 Uhr: Jan Josef Liefers plant Duett mit Reinhard Mey +++

Der Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers (52) will einen Song gemeinsam mit dem Liedermacher Reinhard Mey aufnehmen. Erscheinen soll das Stück auf "2 Seiten", der zweiten Platte von Liefers Band Radio Doria, die am 1. September herauskommt. Ende Juli wolle die Band das Lied "Nie egal wo wir sind" einspielen, sagte der Münster-"Tatort"-Star Liefers bei der Vorstellung erster Stücke des neuen Albums in Berlin. Derzeit gibt es das Lied schon in einer Fassung mit der alleinigen Gesangsstimme von Liefers. Wie die gemeinsame Version entstehen soll, stehe noch nicht fest. "Wir werden das an einem Tag aufnehmen und dann werden wir mal sehen, was passiert. Wir haben keinen Plan, sondern treffen uns einfach und machen es dann."



Liefers sagte: "Ich freue mich unfassbar, weil ich aus bestimmten Gründen immer schon im Hinterkopf an einen dachte, mit dem man das zusammen singen könnte, in einer Art Duett - und das ist Reinhard Mey." Liefers, der in der DDR aufwuchs, berichtete, sein erstes "Songbook" aus dem Westen habe Lieder von Reinhard Mey enthalten. "Meine Oma hat das mitgebracht. Die hat gar nicht weiter drüber nachgedacht. Die wusste nur, der sitzt doch immer da mit einer Gitarre und singt dazu."

+++ 4.04 Uhr: Amokläufer von München besuchte Grab der getöteten Tugce +++

Der Amokläufer von München hat gut ein Jahr vor seiner Tat das Grab der in Offenbach getöteten Studentin Tugce Albayrak besucht. David S. fuhr am 25. Mai 2015 zum Friedhof im osthessischen Bad Soden-Salmünster, wie die Münchner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Dabei machte er Fotos des Grabes.



Ein damals 18-Jähriger hatte die 22 Jahre alte Studentin Tugce im November 2014 auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Offenbach derart geschlagen, dass sie auf den Kopf fiel. Sie starb wenige Tage später. Zeugenaussagen zufolge äußerte sich der spätere Amokläufer David S. mehrmals abfällig über die Studentin und machte sich über ihren Tod lustig. Der 18-Jährige erschoss dann am 22. Juli 2016 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum und der näheren Umgebung neun Menschen zwischen 14 und 45 Jahren. Danach tötete er sich selbst. Motiv war laut Abschlussbericht der Ermittler Rache für Mobbing in der Schule und Hass auf Ausländer, die er dafür verantwortlich machte.

+++ 3.45 Uhr: Beschwerden über unerlaubte Telefonwerbung nehmen drastisch zu +++

Über unerlaubte Telefonwerbung haben sich seit Januar schon fast so viele Verbraucher bei der Bundesnetzagentur beschwert wie im gesamten Vorjahr. Insgesamt gingen bei der Aufsichtsbehöre im ersten Halbjahr 26.080 Beschwerden ein, wie die "Rheinische Post" unter Verweis auf ein Antwortschreiben der Bundesregierung an die Grünen-Fraktion berichtet. Im Jahr 2017 waren 29.298 Verbraucherbeschweren registriert worden, und schon davor hatte es einen Zuwachs gegeben.



Generell darf niemand zu Werbezwecken angerufen werden, ohne dass er vorher ausdrücklich zugestimmt hat - diese Zustimmung darf auch nicht zu Beginn des Telefonats nachträglich eingeholt werden. Außerdem dürfen Werbetreibende ihre Rufnummer nicht unterdrücken oder eine falsche Nummer einblenden. Proteste gibt es dennoch immer wieder - auch wegen des hartnäckigen und aggressiven Tons mancher Anrufer. Beklagt wird zudem der Einsatz von Wahlmaschinen, die immer wieder denselben Verbraucher anrufen.

+++ 2.46 Uhr: Kenny Rogers gibt Abschiedskonzert mit Dolly Parton +++

Der amerikanische Country-Star Kenny Rogers (78, "The Gambler") will Ende Oktober zum letzten Mal mit seiner langjährigen Duett-Partnerin Dolly Parton (71) auf der Bühne stehen. Bei der geplanten Abschiedsshow in Nashville (Tennessee) sollen auch Kollegen wie Little Big Town, Alison Krauss und Idina Menzel auftreten, wie der Country-Barde bekanntgab. "Wir lieben es, wenn wir die Möglichkeit haben zusammen zu singen", sagte Rogers der Musikzeitschrift "Billboard" über seine Arbeit mit Parton. Berühmt ist der 80er-Jahre-Hit "Islands in the Stream", den die Bee Gees für Rogers schrieben und Parton mit ihm sang. Zu Klassikern wurden auch ihre Duette "Real Love", "Love Is Strange" und zuletzt "You Can't Make Old Friends" (2013). Auf der Konzertbühne traten sie allerdings nur selten zusammen auf, das letzte Live-Duett liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück.

Seit 2016 befindet sich Rogers auf einer weltweiten Abschiedstournee, die in diesem Jahr zu Ende geht. 60 Jahre lang sei er aufgetreten, aber nun sei er nicht mehr so mobil, sagte Rogers der Zeitschrift "Rolling Stone". "Ich hatte ein großartiges Leben, ich kann mich nicht beschweren, aber nun ist es an der Zeit, (die Karriere) an den Nagel zu hängen."

+++ 1.14 Uhr: Berliner Ausflugslokal steht in Flammen +++

Ein bekanntes Berliner Ausflugslokal ist in der Nacht in Flammen aufgegangen. "Wir sind mit rund 100 Mann im Einsatz und kämpfen gegen den Brand", sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Morgen. Das Hotel und Restaurant Neu-Helgoland liegt im Stadtteil Köpenick, direkt an der Müggelspree. "Der Einsatz ist kompliziert, weil größere Löschfahrzeuge das brennende Lokal nur schwer erreichen", erklärte der Sprecher. Die Löscharbeiten könnten noch längere Zeit dauern. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

+++ 1.11 Uhr: Uruguay startet als weltweit erstes Land staatlichen Marihuana-Verkauf +++

Als weltweit erstes Land erlaubt Uruguay von heute an den Verkauf von Marihuana in ausgewählten Apotheken. Registrierte Nutzer können landesweit zwei Sorten Hanf in Mengen von maximal zehn Gramm die Woche erwerben. Nach Angaben des staatlichen Cannabis-Institutes haben sich bisher knapp 5000 Bürger für den Kauf registriert. Etwa 70 Prozent davon seien Männer. Das Gramm Marihuana kostet in der Apotheke 1,30 Dollar - billiger als beim Dealer.



Mit der Legalisierungsinitiative soll die Macht der Drogenhändler gebrochen und ihr Geschäft zerstört werden. Das Gesetz entstand während der Präsidentschaft des früheren linken Guerillakämpfers José Mujica (2010-2015). Anders als in den Niederlanden, wo der Verkauf in privaten Coffee-Shops lediglich toleriert wird, regelt Uruguay auch die Produktion. Zwei Firmen betreiben im Auftrag des Staates den kommerziellen Anbau in der Nähe eines Gefängnisses bei Montevideo.

+++ 0.52: In Deutschland sind immer mehr Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht +++

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin sollen beim G20-Gipfel in Hamburg nach ihrer mehr als zweistündigen Unterhaltung ein zweites Mal miteinander gesprochen haben. Das berichteten mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post" und CNN unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus.



Trump soll sich während des Abendessens der Staats- und Regierungschefs in der Hamburger Elbphilharmonie von seinem Platz neben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe entfernt und neben Putin gesetzt haben. Das Gespräch der beiden, begleitet nur von einem russischen Dolmetscher, habe rund eine Stunde gedauert, heißt es in den Medienberichten. Über Inhalte wurde nichts bekannt.

+++ 0.24 Uhr: Brasilien bibbert - Fünf Kältetote in Argentinien +++

Im sonnenverwöhnten Brasilien lassen ungewöhnlich niedrige Temperaturen die Menschen bibbern. Mehr als 50 brasilianische Städte registrierten seit Wochenbeginn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, berichtete das Portal "O Globo". Rekordhalter war nach Angaben von Meteorologen die Stadt Bom Jardim da Serra im südlichen Bundesstaat Santa Catarina mit minus 7,4 Grad Celsius. Einige Menschen schütteten die Eiskristalle sogar zu Schneemännern auf, die weißen Eislandschaften wurden in Südbrasilien zum beliebten Fotomotiv.



In Argentinien hat die Kältewelle in den letzten Tagen bereits fünf Todesopfer gefordert, wie die Nachrichtenagentur Télam berichtete. Dort wurden in Patagonien teils bis zu minus 25 Grad gemessen, starker Schneefall brachte vielerorts den Verkehr zum Erliegen. In Santiago de Chile war es am Wochenende zum ersten Schneefall seit zehn Jahren gekommen, 150 000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

+++ 0.11 Uhr: 23 afrikanische Flüchtlinge aus der Sahara gerettet +++

In der Sahara sind 23 Flüchtlinge gerettet worden, die von ihrem Schlepper mitten in der riesigen afrikanischen Wüste ausgesetzt worden waren. Unter den Geretteten sei ein siebenjähriges Mädchen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Die Flüchtlinge, darunter Gambier und Senegalesen, seien rund 300 Kilometer von der nigrischen Stadt Agadez entfernt gefunden worden, sagte ein IOM-Mitarbeiter. Die Flüchtlinge gaben laut IOM an, dass ihr Fahrer sie in der Wüste habe stehen lassen. Die Gruppe habe sechs Tage auf ihn gewartet, bis sie die Hoffnung auf seine Rückkehr aufgegeben habe und zwei Tage durch die Sahara gewandert sei. Schließlich wurden die Flüchtlinge in der Nähe einer Quelle von den örtlichen Behörden gesichtet, die wiederum die IOM verständigten.



In der Sahara gibt es immer wieder Suchaktionen, um gestrandete Flüchtlinge zu retten. "Hunderte von westafrikanischen Migranten wurden tot gefunden oder sind verschwunden oder wurden aus einer argen Notlage gerettet in Nigers Teil der Sahara", hatten Behördenvertreter in Agadez jüngst in einem Bericht festgestellt. Agadez ist ein wichtiger Startpunkt für afrikanische Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Europa die Sahara durchqueren wollen.