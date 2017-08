Zu unsicher: Helfer unterbrechen Suche nach Vermissten des Bergsturzes

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.41 Uhr: Irakische Armee erobert Zentrum von Tal Afar von IS zurück +++

Die irakische Armee hat das Zentrum der IS-Hochburg Tal Afar nach eigenen Angaben von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zurückerobert. Irakische Einheiten hätten die Nationaflagge auf der Zitadelle gehisst, erklärte die Armee. Es gebe aber noch Widerstandsnester der IS-Miliz, vor allem im Norden von Tal Afar. Die Stadt nahe Mossul gilt als eine der letzten Hochburgen des IS. Die irakische Armee hatte ihre Offensive auf Tal Afar vor knapp einer Woche begonnen und war nach und nach auf die Stadt vorgerückt. Dort verschanzten sich zuletzt noch rund tausend Kämpfer der Dschihadistenmiliz. In Tal Afar lebten zuletzt rund 200.000 Einwohner. Vor sechs Wochen hatten die Streitkräfte bereits Mossul befreit.

+++ 11.39 Uhr: Hurrikan "Harvey" trifft auf Texas' Küste und verliert an Kraft +++

Der Hurrikan "Harvey" hat sich nach dem Erreichen der Küste von Texas weiter abgeschwächt. Das Nationale Hurrikanzentrum stufte ihn auf die - immer noch als gefährlich geltende - Kategorie zwei herab, wie der TV-Sender CNN auf seiner Webseite berichtet. Die maximale Windgeschwindigkeit habe sich von mehr als 130 auf nunmehr 110 Kilometer pro Stunde verringert. Meteorologen warnten aber zugleich vor steigenden Wasserpegeln im Zuge heftiger Regenfälle und stürmischer Winde, die für die kommenden Tage erwartet werden. Die bisher angerichteten Schäden seien noch nicht abzusehen, so CNN weiter. Es sei aber damit zu rechnen, dass einige Gebiete "für Wochen oder Monate unbewohnbar" seien, zitierte der Sender Meteorologen.

+++ 11.33 Uhr: Autoindustrie lehnt Hardware-Nachrüstungen bei Diesel-Autos weiter ab +++

Die Autoindustrie lehnt technische Nachbesserungen an Dieselautos über die Beschlüsse des sogenannten Dieselgipfels hinaus weiter ab. Es sei sinnvoll, erst die Wirkung der beschlossenen Maßnahmen anzusehen, statt kurz nach dem Treffen weitere Schritte zu fordern, bekräftigte der Präsident des Branchenverbands VDA, Matthias Wissmann, in der "Passauer Neuen Presse". Für eine großen Teil der Fahrzeuge seien Hardware-Nachrüstungen technisch nicht möglich, weil der Platz für Einbauten fehle. Unter anderem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte die Autoindustrie zu weitergehenden Nachrüstungen von Dieselautos aufgefordert. Die auf dem Dieselgipfel Anfang August angekündigten Softwareupdates reichten nicht aus.

+++ 11.24 Uhr: Zahl der Todesopfer nach IS-Angriff auf Moschee in Kabul gestiegen +++

Nach dem Angriff der IS-Terrormiliz auf eine Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. 28 Gläubige seien getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ismail Kawusi. Ein Angreifer hatte sich nach Angaben der Polizei während des traditionellen Freitagsgebetes am Eingang der mit schiitischen Gläubigen voll besetzten Imam-Zaman-Moschee in die Luft gesprengt. Der zweite Attentäter sei im Verlauf eines mehr als fünf Stunden langen Einsatzes von Sicherheitskräften erschossen worden.

+++ 10.45 Uhr: Helfer unterbrechen Suche nach acht Vermissten des Bergsturzes +++

Nach einem zweiten Geröll- und Schlammabgang im Schweizer Kanton Graubünden haben die Einsatzkräfte ihre Suche nach den acht Vermissten des ersten Bergsturzes vom Mittwoch vorübergehend eingestellt. Die Helfer berieten, ob die Gegend um das Dorf Bondo sicher genug sei, um die Suche fortzusetzen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem ersten gewaltigen Bergsturz am 3369 Meter hohen Piz Cengalo fehlt von vier Deutschen aus Baden-Württemberg sowie zwei Schweizern und zwei Österreichern jede Spur.

+++ 10.24 Uhr: Rechte sagen Demonstration in San Francisco ab +++

Organisatoren einer in San Francisco geplanten rechten Demonstration haben ihren Protestmarsch abgesagt. Der Veranstalter Joey Gibson begründete dies auf Facebook mit möglichen Krawallen. Er machte Lokalpolitiker und "die Medien" dafür verantwortlich, Angst geschürt zu haben. Vor zwei Wochen war es bei einem Marsch von Rechtsextremen in der Stadt Charlottesville zu Ausschreitungen gekommen, eine Frau wurde getötet.

+++ 10.15 Uhr: Proteste auf den Philippinen nach Tötung von 17-Jährigen durch Polizei +++

Auf den Philippinen haben tausende Menschen nach dem Tod eines 17-jährigen Schülers gegen Polizeigewalt demonstriert. Rund 3000 Menschen forderten in der Hauptstadt Manila ein Ende des Anti-Drogen-Einsatzes unter Präsident Rodrigo Duterte. Die Polizei hat seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten nach eigenen Angaben bereits 3500 Menschen getötet.



Der 17-jährige Kian Delos Santos war vergangene Woche von Polizisten während einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler getötet worden. Eine Untersuchung kam zu dem Schluss, dass er mit Kopfschüssen regelrecht hingerichtet wurde, als er wehrlos am Boden lag. Drei Einsatzkräfte wurden deshalb vom Dienst suspendiert. Sie hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe zuvor auf die Polizisten geschossen. Ein Überwachungsvideo zeigte jedoch, dass er unbewaffnet war.

+++ 9.57 Uhr: Blitze setzen Reitstall in Brand - Pferde retten sich auf Weide +++

Bei einem schweren Gewitter im Norden von Rheinland-Pfalz mussten sich acht Pferde vor einem Feuer auf eine Weide retten. Blitze schlugen in einen Reitstall in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) und setzten ihn in Brand, wie die Polizei mitteilte. In dem Stall und einer benachbarten Lagerhalle verbrannten nahezu 1000 Ballen Heu und Stroh.



Wegen des Gewitters fiel nach Angaben des Pächters zunächst der Strom aus. Danach schlugen mehrere Blitze auf dem Aussiedlerhof ein. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, sie ließen die Gebäude kontrolliert abbrennen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 400.000 Euro.

+++ 9.40 Uhr: Ärger mit dem neuen Hauptquartier: Nato muss erneut Umzugsplan ändern +++

Die Nato muss erneut den Zeitplan für den Umzug in ihr neues Hauptquartier verschieben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde jüngst das Vorhaben aufgegeben, den Neubau bis Ende des Jahres komplett zu beziehen. Zudem werden die Kosten deutlich über der von den Mitgliedstaaten vorgegebenen Höchstgrenze von 1,12 Milliarden Euro liegen. Als derzeitige Richtschnur wird nun eine Summe von 1,17 Milliarden Euro genannt. Grund für die erheblichen Verzögerungen beim Umzug sind Probleme mit dem neuen IT-System, das höchste Sicherheitsstandards erfüllen muss.



+++ 9.14 Uhr: Hurrikan "Harvey" schwächt sich ab +++

Der Hurrikan "Harvey" hat sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums in den USA abgeschwächt. Es stufte den Sturm im US-Bundesstaat Texas von der zweithöchsten Kategorie auf drei herunter. Die maximale Geschwindigkeit betrage jetzt etwa 200 Kilometer pro Stunde. Der Hurrikan hatte in der Nacht zum Samstag die Küste von Texas erreicht. Es wurde erwartet, dass er in den kommenden Tagen über den Südosten von Texas zieht.

+++ 7.43 Uhr: Anti-Terror-Einheit ermittelt nach Messerattacke auf Polizisten in London +++

Nach der Messerattacke auf Polizisten in London gehen die Behörden von einem möglichen Terroranschlag aus. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei habe die Ermittlungen übernommen, erklärten die Sicherheitskräfte. Der Täter war am Freitagabend vor dem Buckingham-Palast festgenommen worden, nachdem er zwei Polizisten mit einem Messer verletzt hatte. Königin Elizabeth II. hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Schottland auf. Zur Identität des 26-jährigen Täters äußerte sich die Polizei vorerst nicht.

+++ 7.15 Uhr: Merkel gegen Cannabis-Legalisierung im Falle eines Wahlsieges +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl von einer Cannabis-Legalisierung absehen. "Ich halte davon nichts", sagte die CDU-Vorsitzende der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir erlauben eine sehr begrenzte Anwendung im medizinischen Bereich, darüber hinaus beabsichtige ich keine Änderungen." Seit dem 10. März können Ärzte Cannabis-Präparate verschreiben, wenn alle übrigen Behandlungswege ausgeschöpft sind.

+++ 5.26 Uhr: Hurrikan "Harvey" trifft in Texas auf Land +++

Hurrikan "Harvey" die Küste des US-Staats Texas erreicht. Der Sturm bewege sich nun mit rund elf Stundenkilometern in nordwestliche Richtung, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. Es werde erwartet, dass er seine Geschwindigkeit verlangsamen und in den kommenden Tagen über den Südosten von Texas ziehen werde. Zuvor war "Harvey" auf die zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hochgestuft worden. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten von mehr als 230 Stundenkilometern. US-Präsident Donald Trump teilte auf Twitter mit, er habe auf Anfrage des Gouverneurs von Texas, Greg Abbott, den Katastrophenzustand ausgerufen. Dadurch würden die Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen verfügbar.

+++ 4.17 Uhr: Blitz schlägt auf Festivalgelände ein - zwei Verletzte +++

Bei einem Musikfestival in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen durch einen Blitzeinschlag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kamen ein Feuerwehrmann und ein Security-Mitarbeiter am Freitagabend ins Krankenhaus. Als ein Gewitter aufzog, wurden die rund 3800 Besucher des Spack-Festivals in Wirges aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Wenig später schlug der Blitz auf dem angrenzenden Campingplatz ein. Das Festival wurde unterbrochen. Es sollte am Samstag wie geplant weiter gehen.

+++ 3.31 Uhr: Populist Sebastian Gorka tritt aus Beraterstab Trumps ab +++

Nach Stephen Bannon hat ein weiterer Vertreter des nationalistisch-populistischen Flügels den Beraterkreis von US-Präsident Donald Trump verlassen. Sebastian Gorka, 46, habe seinen Rücktritt eingereicht, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise im Weißen Haus.

+++ 2.08 Uhr: US-Behörden stufen Hurrikan "Harvey" auf Kategorie vier herauf +++

Hurrikan "Harvey" hat wenige Stunden vor seiner erwarteten Ankunft im US-Bundesstaat Texas weiter an Stärke zugenommen. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) stufte den Wirbelsturm auf die vierte von fünf Hurrikan-Kategorien herauf. "Harvey" nähere sich dem Festland mit Spitzengeschwindigkeiten von 215 Stundenkilometern. "Harvey" könnte der schwerste Sturm in den USA seit dem Hurrikan "Katrina" werden, bei dem im Jahr 2005 mehr als 1800 Menschen ums Leben gekommen waren. In Texas und im benachbarten Bundesstaat Louisiana wurden hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht.

+++ 1.27 Uhr: Trump ordnet Aufnahmestopp für Transgender in US-Armee an +++

US-Präsident Donald Trump hat das Pentagon offiziell angewiesen, künftig keine Transgender mehr in die Streitkräfte des Landes aufzunehmen. Trump unterzeichnete am Freitag eine entsprechende Direktive an Verteidigungsminister Jim Mattis, wie aus dem Weißen Haus verlautete. Zugleich überließ Trump es dem Pentagon, darüber zu entscheiden, ob Transgender, die bereits in der Armee dienen, aus der Truppe ausscheiden müssen. Trump hatte Ende Juli über den Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, Transgender vom Dienst in den Streitkräften ausschließen zu wollen. Das US-Militär dürfe nicht mit den "enormen medizinischen Kosten und der Störung belastet werden", die Transgender mit sich brächten, schrieb der Präsident.



+++ 1.04 Uhr: Seehofer knüpft Regierungsbeteiligung an Verbrennungsmotoren +++

CSU-Chef Horst Seehofer hat das Festhalten am Verbrennungsmotor als Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der Bundestagswahl genannt. "Ein Verbot des Verbrennungsmotors legt die Axt an die Wurzel unseres Wohlstands", sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das ist in Koalitionsgesprächen für die CSU genauso wenig verhandelbar wie Steuererhöhungen, eine Erleichterung der Zuwanderung und eine Lockerung der Sicherheitspolitik."

Verbote passten "zu einer Planwirtschaft und nicht zu einer Marktwirtschaft". Er habe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits über eine Äußerung von ihr gesprochen, wonach sie langfristig Verbote von Diesel- und Benzinautos als richtigen Ansatz bezeichnet hatte. Merkel habe jedoch "keine Jahreszahl für ein Verbot genannt".

+++ 1.02 Uhr: Bericht: Nordkorea feuert Geschosse ab +++

Nordkorea hat ungeachtet aller Warnungen offenbar erneut Raketen abgeschossen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete unter Berufung auf das Militär, Nordkorea habe aus der östlichen Provinz Gangwon einige "nicht identifizierte Geschosse" abgeschossen. Sie seien mehr als 250 Kilometer in nordöstliche Richtung geflogen und im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) niedergegangen. Es scheine sich um Kurzstreckenraketen zu handeln. Südkorea und die USA werteten weitere Informationen aus.

+++ 0.30 Uhr: Sicherheitskreise: 15 Tote bei Boko-Haram-Attacke in Kamerun +++

Im Norden Kameruns sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen 15 Menschen bei einem islamistischen Angriff erschossen worden. Bei der Attacke in Gakara in der Nähe der Grenze zu Nigeria seien in der Nacht außerdem acht Menschen entführt worden, von denen drei mittlerweile zurückgekehrt seien, verlautete aus Sicherheitskreisen. Die Tat sei von der nigerianischen Islamistengruppe Boko Haram verübt worden.

+++ 0.05 Uhr: Gabriel: "Wir befinden uns in einem Kalten Krieg 2.0" +++

Außenminister Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, die internationale Zusammenarbeit als "Kampfbahn" zu betrachten. "Wir befinden uns in einem Kalten Krieg 2.0. Mittendrin!", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Wir stehen vor einer neuen Phase atomarer Aufrüstung in Ost und West." Mit Blick auf die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, sagte Gabriel, beide glaubten, dass es im Zusammenleben der Menschen und Völker vor allem um Kampf gehe. Im Vordergrund stünden nicht mehr Fairness und die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren. "Die Welt als Arena, als Kampfbahn - in der nur der geachtet ist, der sich als der Stärkere beweist. Das ist eine gefährliche Entwicklung."