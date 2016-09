Die News des Samstags im Überblick.

+++ 19.05 Uhr: Rund 2500 Teilnehmer bei Anti-AfD-Demonstration in Berlin +++

Deutlich weniger Menschen als erwartet haben in Berlin an einer Demonstration gegen die rechtspopulistische AfD teilgenommen. Unter dem Motto "Aufstehen gegen Rassismus" versammelten sich am Nachmittag nach Angaben der Polizei rund 2500 Menschen zu einem Demonstrationszug, der auch an der Bundesgeschäftsstelle der AfD vorbei führte. Die Veranstalter, die mit 10.000 Teilnehmern gerechnet hatten, sprachen von mehr als 6000 Teilnehmern. Einem Polizeisprecher zufolge verlief die Demonstration ruhig. Bis auf den vereinzelten Einsatz von Pyrotechnik und Sprayaktionen habe es keine Zwischenfälle gegeben.

+++ 18.22 Uhr: Mann beschießt Mädchen auf Spielplatz mit Softair-Waffe +++

Ein 25-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Berlin-Marzahn mit einer Softair-Waffe auf zwei Mädchen geschossen. Die sieben und neun Jahre alten Schwestern wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das ältere Mädchen hatte nach den Schüssen ein Hämatom an einem Bein, das jüngere eine blutende Wunde über dem Knöchel. Als die alarmierten Polizisten am Samstag auf den Mann zugingen, händigte er ihnen die Waffe sofort aus. Softair-Waffen sind täuschend echt nachgebaute Replikate echter Schusswaffen. Warum der Mann auf die Mädchen schoss, war unklar.

+++ 17.38 Uhr: Mutter der ermordeten Zehnjährigen festgenommen +++



Nach dem gewaltsamen Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Mannheim sitzt die Mutter in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass die 38-Jährige ihre Tochter in der Nacht zum Freitag in ihrer Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Frau sei noch am Tatort im Stadtteil Neckarau festgenommen worden. Der Mordverdacht gegen die Mutter habe sich bei den folgenden Ermittlungen immer weiter erhärtet. Die Verdächtige sei am Samstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt worden, die ihr den Haftbefehl eröffnete. Anschließend brachten Beamte die Frau in eine Justizvollzugsanstalt. Zu den genauen Hintergründen der Tat und möglichen Motiven machten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter keine Angaben.

+++ 17.22 Uhr: Gabriel wettert gegen Vorstandsboni bei VW +++

SPD-Chef Sigmar Gabriel hat erneut gegen die Bonuszahlungen an die Volkswagen-Vorstände gewettert. Die Beschäftigten dürften nicht unter den Fehlern des Managements leiden, sagte der Bundeswirtschaftsminister bei einem Termin zu den niedersächsischen Kommunalwahlen in Wolfsburg. "So richtig verstanden habe ich das nicht, dass man sich in Zeiten dieser Krise im Vorstand dann Boni einsteckt in Millionenhöhe, statt vielleicht das Geld an die Beschäftigten-Stiftung zu spenden", sagte Gabriel. Das Land Niedersachsen sowie die Arbeitnehmervertreter hatten sich zuletzt dafür eingesetzt, die Bonuszahlungen für VW-Vorstände drastischer zu senken als dann geschehen.

+++ 16.43 Uhr: Tausende demonstrieren in Großbritannien gegen Brexit +++

Mehrere tausend Menschen haben in London und anderen Städten gegen den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) demonstriert. Unter dem Slogan "March for Europe" zogen die Teilnehmer vom Hyde Park über das Regierungsviertel bis vor das Parlamentsgebäude. Dort soll am Montag eine Debatte über ein zweites EU-Referendum stattfinden. Anlass dafür ist eine Petition mit mehr als vier Millionen Unterschriften. Die Petition, die schon vor dem Referendum eingereicht worden war, fordert ein zweites Referendum für den Fall, dass eine Entscheidung mit weniger als 60-prozentiger Mehrheit getroffen wird und gleichzeitig weniger als 75 Prozent der Wahlberechtigten teilnehmen.

+++ 15.32 Uhr: 30.000 Kurden demonstrieren in Köln für PKK-Führer Öcalan +++

In etwa 30.000 Kurden demonstrieren in Köln für die Freilassung des PKK-Anführers Abdullah Öcalan und gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die kurdische Arbeiterpartei PKK ist in der EU als Terrororganisation eingestuft und in Deutschland verboten. Die Redner der Kundgebung vertraten aber den Standpunkt, nur unter Beteiligung der PKK und Öcalans könne eine Friedenslösung mit der Türkei gefunden werden.

Viele Demonstranten schwenkten Fahnen mit Öcalans Bildnis, auch auf der Bühne hing ein großes Bild von ihm. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies sagte, Symbole der PKK dürften aber nicht gezeigt werden. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Vor fünf Wochen hatten an gleicher Stelle mehrere zehntausend Erdogan-Anhänger demonstriert.

+++ 14.47 Uhr: Münchner Student am Watzmann tödlich verunglückt +++

Ein Student aus dem Raum München ist in der Ostwand des Watzmann-Massivs im Berchtesgardener Land abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Laut bayerischer Polizei war der Student gemeinsam mit einem Freund am frühen Freitagmorgen in den Aufstieg gestartet. Zunächst sei die Tour der beiden Bergsteiger problemlos verlaufen. In knapp 2000 Meter Höhe, im Bereich der sogenannten Rampe, sei der 24-Jährige dann jedoch völlig unvermittelt aus der Wand und nachfolgend rund 250 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die Leiche des Studenten sei nach ihrer Bergung von einem Polizeihubschrauber nach Schönau am Königsee geflogen worden , heißt es in der Polizeimitteilung.





+++ 12:01 Uhr: USA schließen sich Chinas Ratifizierung von UN-Klimaabkommen an +++

Die USA haben sich Chinas Ratifizierung des UN-Klimaabkommens von Paris angeschlossen. US-Präsident Barack Obama und sein chinesischer Kollege Xi Jinping übergaben die entsprechenden Dokumente in Hangzhou an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. In dem globalen Klimaschutzabkommen verpflichtet sich die Staatengemeinschaft dazu, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, höchstens aber auf zwei Grad zu begrenzen.

+++ 11:25 Uhr: Schweinsteiger nicht im Europa-League-Kader von Manchester United +++

Bastian Schweinsteiger steht nicht im Kader von Manchester United für die Europa League. Der Fußball-Weltmeister fehlt auf der Liste der 27 Spieler des englischen Rekordmeisters, die die Europäische Fußball-Union UEFA auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Damit kann der 32-Jährige nicht in der Gruppenphase zum Einsatz kommen, für die K.o.-Phase kann ein Club bis zu drei neue Spieler nominieren.





+++ 10:51 Uhr: Fall Gina-Lisa: Schäuble legt Justizminister Maas Rücktritt nahe +++

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält einen Rücktritt von Justizminister Heiko Maas (SPD) wegen Einmischung in ein Strafverfahren für nötig. Dieser habe sich im Juni mit Äußerungen zum Sexualrecht in das laufende Verfahren des Models Gina-Lisa Lohfink eingemischt, rügte Schäuble nach einem "Focus"-Bericht am vergangenen Montag im CDU-Präsidium. Das Nachrichtenmagazin zitierte ihn unter Berufung auf Teilnehmer mit dem Satz: "Ein anständiger Minister müsste da zurücktreten."

Maas hatte sich in zeitlichem Zusammenhang zum Fall Lohfink für ein härteres Sexualstrafrecht ausgesprochen. Dabei war nicht ganz klar, ob er sich nur allgemein oder bezogen auf den Fall äußerte.

+++ 10:34 Uhr: Samsung startet in den USA Umtauschaktion für Galaxy Note 7 +++

Smartphone-Marktführer Samsung hat nach dem weltweiten Verkaufsstopp für sein neues Vorzeigemodell Galaxy Note 7 mit der Umtauschaktion für die Geräte in den USA begonnen. Samsung Electronics America kündigte an, dass "von heute an" Kunden ihr Galaxy Note 7 gegen ein neues Smartphone umtauschen könnten. Nach mehreren Fällen von Akkubränden hatte das südkoreanische Technologieunternehmen kurz zuvor angekündigt, dass die Geräte aus dem Verkehr gezogen würden.





+++ 05:37 Uhr: Bahn-Marktanteil bei Fernbussen steigt auf 14 Prozent +++

Die Deutsche Bahn kann auf dem Fernbusmarkt stärker Fuß fassen. Seit ahresbeginn ist ihr Marktanteil von 9 auf 14 Prozent gewachsen, wie aus Daten des Marktforschungsinstituts Iges hervorgeht. Für das Wachstum sorgt allein die Marke Berlinlinienbus, die ihr Angebot deutlich ausgebaut hat. Der konzerneigene IC Bus liegt bei 1 Prozent.

+++ 04:55 Uhr: Kerber zieht bei US Open ins Achtelfinale ein +++

Angelique Kerber hat zum vierten Mal das Achtelfinale der US Open erreicht. Die Nummer zwei der Tennis-Welt ließ im zweiten Match der Night Session im Arthur-Ashe-Stadium der 17 Jahre alten Qualifikantin Catherine Bellis aus den USA keine Chance. In nur 55 Minuten siegte die 28 Jahre alte Kielerin mit 6:1, 6:1. Die Australian-Open-Siegerin und Olympia-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale nun mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun.

+++ 04:29 Uhr: Nasa veröffentlicht Fotos vom Nordpol des Jupiter +++

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat erstmals Fotos vom Nordpol des Jupiter veröffentlicht. Die von der Raumsonde "Juno" gelieferten Bilder seien völlig anders als alles, was die Forscher bislang gesehen oder sich vorgestellt hätten, kommentierte Nasa-Forscher Scott Bolton. Infrarotaufnahmen von den beiden Polen des Planeten zeigten warme und heiße Punkte, erklärte Alberto Adriani vom Astrophysischen Institut in Rom.

"Juno" hatte Ende August ihre größte Annäherung an den Jupiter erreicht. Dabei gelangte sie bis auf eine Entfernung von 4200 Kilometer an den größten Planeten des Sonnensystems heran - näher, als jemals eine Sonde zuvor.





+++ 03:55 Uhr: China ratifiziert Pariser Klimaabkommen +++

Chinas Parlament hat das Pariser Klimaabkommen angenommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses in Peking für die Annahme der historischen Vereinbarung im Kampf gegen die Erderwärmung. Der Beschluss fiel einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels im ostchinesischen Hangzhou.

+++ 03:48 Uhr: Terrorgruppe Abu Sayyaf bekennt sich zu Anschlag auf Philippinen +++

Die muslimische Terrorgruppe Abu Sayyaf hat sich nach lokalen Medienangaben zu dem Anschlag im Süden der Philippinen bekannt. Dabei waren mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. 60 Menschen wurden bei der Detonation in Davao, der Heimatstadt des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte, verletzt. Die Bombe war am späten Abend an dem belebten Roxas-Nachtmarkt explodiert. Davao liegt auf der Insel Mindanao.





+++ 02:29 Uhr: Hall & Oates mit Stern am Hollywood Walk of Fame geehrt +++

Das Rock-Duo Hall & Oates ist mit einem eigenen Stern am Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Es sei eine große Ehre, sagte John Oates bei der Zeremonie. John Oates und Daryl Hall nahmen seit 1972 bislang 21 Alben auf, die sich insgesamt mehr als 80 Millionen mal verkauften. Das Duo tritt bis heute gemeinsam bei Konzerten auf. Berühmt wurden die beiden mit Hits wie "Maneater" und "Out of Touch