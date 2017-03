Geiselnahme in Berlin: Mann hält Frau stundenlang in seiner Gewalt

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 8.44 Uhr: Ein Toter bei Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Dortmund +++

Bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Dortmund ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Bundespolizei wurde in der Nacht zum Dienstag wegen eines lauten Knalls zu dem Bahnhof im Stadtteil Scharnhorst gerufen, wo sie einen schwerstverletzten Mann entdeckte, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Notarzt habe diesen trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr retten können. Die Identität des Toten stand zunächst noch nicht fest. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde am Bahnsteig außerdem ein Mann festgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass die beiden zu zweit den Fahrkartenautomaten sprengen und den Geldbehälter leeren wollten.

+++ 7.20 Uhr: Ivanka Trump bezieht eigenes Büro im Weißen Haus +++

US-Präsidententochter Ivanka Trump richtet sich im Zentrum der Macht ein: Die 35-Jährige habe nun ein eigenes Büro im Weißen Haus, bestätigte ein US-Regierungsvertreter am Montag in Washington. Die Tochter von Präsident Donald Trump war bereits häufig bei politischen Anlässen im Weißen Haus zugegen - zuletzt am Freitag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Eigene Büroräume hatte sie bislang aber nicht. Ivanka Trumps Anwalt Jamie Gorelick sagte dem Nachrichtenportal "Politico", die Tochter des Präsidenten werde im Weißen Haus auch Zugang zu Informationen bekommen, die als vertraulich eingestuft sind. Sie werde sich an alle Regeln für Präsidentenberater halten, auch wenn sie selbst nicht bezahlt werde und kein offizielles Amt übernehme.

+++ 7.04 Uhr: Schweinsteiger wechselt nach Chicago +++

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wechselt einem Medienbericht zufolge von Manchester United in die USA zu den Chicago Fire. Der 32-Jährige habe einen Einjahresvertrag unterschrieben, berichtete die Zeitung "Chicago Tribune" unter Berufung auf eine vereinsnahe Quelle. Gespräche mit Manager Nelson Rodriguez und Trainer Veljko Paunovic hätten ihn von Vision und Philosophie der Fire überzeugt, wurde Schweinsteiger zitiert. Der frühere Bayern-Profi könnte dem Bericht zufolge in der kommenden Woche zu seiner neuen Mannschaft stoßen.

+++ 6.34 Uhr: Guterres bei Präsidentenwahl in Osttimor klar vorn +++

Bei der Präsidentenwahl im südostasiatischen Inselstaat Osttimor zeichnet sich ein Erfolg des früheren Parlamentspräsidenten Francisco Guterres ab. Der Vorsitzende der linksorientierten Fretilin-Partei lag am Dienstag nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen mit 57 Prozent vorn, wie die nationale Wahlbehörde mitteilte. Bleibt es dabei, müsste der 62-Jährige nicht einmal in die Stichwahl, sondern wäre gleich im ersten Durchgang gewählt. Das Endergebnis wird am Mittwoch erwartet.

Auf Platz zwei kam demnach Erziehungsminister Antonio da Conçeicão mit 32 Prozent. Insgesamt hatten sich bei der Wahl am Montag acht Kandidaten um die Nachfolge des amtierenden Staatschefs Taur Matan Ruak beworben. Guterres galt von Anfang an als klarer Favorit. Seine Fretilin-Partei, die aus der Unabhängigkeitsbewegung hervorging, ist die größte Partei des Landes. Falls es doch noch zu einer Stichwahl kommt, findet diese am 20. April statt.

+++ 6.15 Uhr: Penélope Cruz spielt in US-Serie Donatella Versace +++

Hollywoodstar Penélope Cruz ist demnächst in ihrer ersten größeren Fernsehrolle zu sehen. Die spanische Filmschauspielerin werde in der Serie "Versace: American Crime Story" Donatella Versace, die Schwester des ermordeten Modedesigners Gianni Versace, spielen, teilte der US-Sender FX am Montag mit. Die Dreharbeiten sollen im April beginnen, die Serie soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Gianni Versace war im Juli 1997 auf den Stufen seiner Villa in Miami vom Serienmörder Andrew Cunanan erschossen worden. Cunanan hatte vor Versace bereits vier andere Menschen umgebracht. Er beging acht Tage nach den Schüssen auf den Modeschöpfer Selbstmord. Der Designer wird in der FX-Serie vom venezolanischen Schauspieler Édgar Ramírez gespielt.

+++ 3.35 Uhr: Escobars Auftragskiller will in die Politik +++

Er hat als Auftragsmörder in Diensten von Kolumbiens Drogenboss Pablo Escobar rund 250 Menschen erschossen und Tausende weitere Verbrechen koordiniert - nun will Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye" in die Politik. "Ja, ich will Senator werden", sagte er in Medellín. Nach mehr als 23 Jahren Gefängnis war er entlassen worden, weil er bei der Aufklärung der Taten des Medellín-Kartells mit der Justiz kooperiert hat. Sein Leben wurde verfilmt. Im April will der Streaming-Anbieter Netflix, der schon die "Narcos"-Reihe über Escobar ausstrahlte, die Serie zeigen.



Der 54-Jährige polarisiert, Medellíns Bürgermeister Federico Gutiérrez warnte jüngst vor einer Verherrlichung der Verbrechen. In Kolumbien wird 2018 gewählt. Velásquez pocht darauf, dass wegen der geplanten politischen Betätigung von Ex-Mitgliedern der Farc-Guerilla die Gesetze so geändert werden, dass Amnestieregelungen ausgeweitet werden und auch verurteilte Straftäter kandidieren können. Bisher ist das im Rahmen einer Sonderjustiz nur für Farc-Mitglieder möglich.

+++ 1.34 Uhr: Geiselnahme in Berlin-Neukölln - Polizei überwältigt Mann +++



Eine stundenlange Geiselnahme in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist unblutig zu Ende gegangen. Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigten in der Nacht zum Dienstag einen 63-Jährigen. "Der Mann wurde festgenommen", sagte ein Sprecher der Polizei. Der 63-Jährige hatte am Montagabend eine 61 Jahre alte Frau in seine Gewalt gebracht und sie vermutlich mit einer Waffe bedroht. Die Frau sei unverletzt, hieß es weiter. Laut Polizei war ein Notruf wegen Bedrohung eingegangen.