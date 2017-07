Boot explodiert in Minden - 13 Verletzte

+++ 7.13 Uhr: Nach G20: Fünf Autos brennen in Hamburg ab +++

Nur wenige Tage nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels haben in Hamburg wieder fünf Autos gebrannt. Im Stadtteil Uhlenhorst seien in der Nacht in einer Straße drei Fahrzeuge durch Flammen erheblich beschädigt worden, in einer anderen Straße zwei weitere, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Nach Angaben der Polizei wurden vier weitere Autos durch die Hitze beschädigt. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung, sagte der Feuerwehrsprecher. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder einen Tatverdächtigen gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.





+++ 7.04 Uhr: Razzia nach Goldmünzen-Raub in Berlin +++

Im Zusammenhang mit dem Goldmünzen-Raub hat die Polizei mehrere Wohnungen im Berlin durchsucht. Die Wohnungen sollen sich im Stadtteil Neukölln befinden, ein Spezialeinsatzkommando war ausgerückt. Der Einsatz war am Morgen noch in vollem Gange, wie die Polizei bestätigte. Zuvor hatte die Zeitung "Die Welt" (online) berichtet. Aus dem Bode-Museum war im März eine riesige Goldmünze gestohlen worden worden.

+++ 6.56 Uhr: Biene im Auto: Unfall mit drei Verletzten +++

Eine Biene, die sich in ein Auto verirrt hat, hat einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger am Dienstagabend in Baden-Württemberg unterwegs, als das Tier in seinen Wagen flog. Der junge Mann erschrak so heftig, dass er auf das Auto einer 70-Jährigen auffuhr. Die Frau und zwei acht Jahre alte Kinder in ihrem Wagen wurden verletzt. Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

+++ 6.45 Uhr: USA: Waldbrände in Kalifornien eingedämmt +++

Die Feuerwehr in Kalifornien hat am Dienstag mehrere Waldbrände in dem US-Westküstenstaat weiter eindämmen können. Kühlere, feuchte Luft vom Meer sei den Einsatzteams in einigen Regionen zur Hilfe gekommen, berichtete die "Los Angeles Times". Ein seit dem Wochenende tobendes Feuer nahe Santa Barbara war nach Angaben der Behörden am Dienstag fast zur Hälfte unter Kontrolle.

Auch im nordkalifornischen Bezirk Butte County, wo zeitweise tausende Menschen vor den Flammen auf der Flucht waren, entspannte sich die Lage. Die meisten Anwohner durften nach einem Großeinsatz von fast 1700 Feuerwehrleuten am Dienstag wieder in ihre Häuser zurückkehren. Mehrere Dutzend Häuser waren aber durch das Feuer zerstört worden.





+++ 5.19 Uhr: Zahl der Trampolin-Unfälle steigt +++

Immer mehr Kinder und Jugendliche werden beim Springen auf sogenannten Gartentrampolinen zum Teil schwer verletzt. "Die Zahl der Verunglückten steigt von Jahr zu Jahr", sagte der Unfallchirurg Christopher Spering von der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). In der UMG, die einen Einzugsbereich von rund 100 Kilometern hat, müssten in den Frühjahrs- und Sommermonaten fast täglich junge Patienten nach Trampolinunfällen mit Knochenbrüchen, Gehirnerschütterungen, Platzwunden oder Verstauchungen behandelt werden. Nach einer Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) hat sich die Zahl der Trampolinunfälle innerhalb von 15 Jahren mehr als verdreifacht.

+++ 4.58 Uhr: "Femen" stört Konzert in Hamburger Elbphilharmonie +++

Halbnackte Frauen sind während eines Konzerts von US-Regisseur und Musiker Woody Allen, 81, auf die Bühne der Hamburger Elbphilharmonie gestürmt. Das berichten "Bild" und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (Shz) online. Zwei Aktivistinnen der Frauenrechtsgruppe Femen seien am Dienstagabend mit nacktem Oberkörper auf die Bühne gerannt, schreibt die "Bild". Ordner hätten die Frauen wieder nach draußen gebracht. Es habe eine Zeit lang Verwirrung geherrscht, wie mit der Situation umzugehen sei, berichtete ein Shz-Reporter. Anschließend ging das Konzert weiter.

+++ 4.37 Uhr: Wegen Terror: Deutsche fühlen sich unsicherer als früher +++

Nach den Terroranschlägen der vergangenen zwei Jahre fühlt sich jeder Zweite in Deutschland unsicherer als zuvor. Tendenziell ist die Unsicherheit im Osten etwas größer, hier sind es 53 Prozent, im Westen 50 Prozent. Das ergab eine Umfrage des Instituts YouGov Deutschland im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Frauen reagierten erheblich besorgter als Männer. 57 Prozent fühlten sich etwas oder deutlich unsicherer, bei den Männern waren es nur 44 Prozent.

Immerhin 40 Prozent der Befragten - 46 Prozent der Männer und 35 Prozent der Frauen - gaben an, ihr Sicherheitsgefühl sei unverändert.

+++ 4.01 Uhr: Bundesliga größter Zuschauermagnet im Weltfußball +++

Die Bundesliga ist nach einer Studie unter den Fußball-Ligen in aller Welt der größte Zuschauermagnet. "Mit einem Zuschauerschnitt von 42.421 pro Spiel ist sie in dieser Hinsicht die klare Nummer eins im Weltfußball", stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in ihrem 26. Jahresbericht der Fußball-Finanzen fest.

Danach steigerte die deutsche Eliteliga ihre Umsätze (ohne Transfererlöse) in der Saison 2015/2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Damit behauptete sie den zweiten Platz hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter, der englischen Premier League (4,9 Milliarden Euro/+11 Prozent), und vor der spanischen Primera División (2,4/+19). Dahinter folgen bei den Erlösen die italienische Serie A (1,9/+7) und Frankreichs Ligue 1 (1,5/+5).

+++ 3.17 Uhr: UN: Leben im Gaza-Streifen immer schlechter +++

Die Lebensbedingungen im von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas regierten Gazastreifen verschlechtern sich einem UN-Bericht immer mehr. In den vergangenen zehn Jahren seien das Bruttoinlandsprodukt ebenso wie die Rückstellungen für das Gesundheitswesen zurückgegangen, die Forderungen nach zusätzlichen Kliniken, Ärzten und Krankenhausbetten seien nicht erfüllt worden, heißt es in dem nun veröffentlichten UN-Bericht "Gaza - zehn Jahre später". Der stellvertretende UN-Generalsekretär Robert Piper twitterte: "Die politischen Akteure verlieren das menschliche Leiden in Gaza aus den Augen."

UN's Robert Piper: Political actors are losing sight of civilian suffering in Gaza https://t.co/o0AcUbELDQ — Robert Piper (@UN_Piper) 11. Juli 2017





+++ 2.11 Uhr: Trump jr. hat seinem Vater nicht von Treffen mit Anwältin erzählt +++

Der nach der Veröffentlichung brisanter E-Mails zu seinen Russland-Kontakten in Bedrängnis geratene älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump hat seinem Vater nach eigenen Angaben nicht von seinem Treffen mit einer russischen Anwältin erzählt. "Nein, es war nichts, es gab nichts zu berichten", sagte Donald Trump junior dem US-Sender Fox News. Die Begegnung mit der Anwältin Natalia Weselnizkaja seien "im wahrsten Sinne des Wortes nur 20 vergeudete Minuten" gewesen, sagte der Präsidentensohn dem rechtskonservativen Sender. Dies sei "ein Jammer", fügte er hinzu.

Donald Trump junior hatte zuvor E-Mails veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass er sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einließ, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus angeblich offizieller russischer Quelle zu erhalten. Der brisante Mailwechsel stammt aus den Tagen vor einem Treffen zwischen Donald Trump junior und der russischen Anwältin Weselnizkaja im Juni 2016.

+++ 1.03 Uhr: Boot in Minden explodiert - 13 Verletzte +++

Bei der Explosion einer Motorjacht im Hafen von Minden in Nordrhein-Westfalen sind zwölf Feuerwehrleute und ein Polizist verletzt worden. "Sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen.

Einer schwebt in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Inzwischen ist der Feuerwehrmann außer Lebensgefahr. Wie es zu dem Unglück kam, war noch unklar.

Angerückt war die Feuerwehr am Dienstagabend, um einen Schwelbrand auf der Jacht zu löschen. "Sie gingen mit Atemschutzmasken über den Steg auf das Boot. Dann gab es eine fürchterliche Explosion", schilderte der Sprecher. Das Boot sei mehrere Meter in die Luft geschleudert worden. Notärzte und Sanitäter versorgten die verletzten Rettungskräfte. Sie kamen mit Blaulicht in Krankenhäuser. Das Boot wurde völlig zerstört, zwei andere wurden beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500.000 Euro.

+++ 0.49 Uhr: Waffenruhe in Syrien scheint zu halten +++

Die am Sonntag in Kraft getretene Waffenruhe im Südwesten Syrien ist aus Sicht des US-Außenministeriums weitgehend stabil. "In den meisten Teilen hält sie derzeit", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert in Washington. Wer die Einhaltung der Waffenruhe überwachen soll, sei weiterhin nicht geklärt. Dies solle in den nächsten Tagen zwischen Russland, Jordanien und den USA besprochen werden. Sie wolle zwar nach all dem, was Syrien in den vergangenen Jahren widerfahren sei, noch nicht von Optimismus reden. Es sei aber vielversprechend, dass die Waffenruhe überhaupt zustande gekommen sei und sie bisher halte.

+++ 0.27 Uhr: USA wollen Patriot-Raketen an Rumänien verkaufen +++

Das US-Außenministerium hat grünes Licht für den Verkauf von Flugabwehrsystemen an Rumänien gegeben. Mit den Patriot-Raketen werde das Land seine Fähigkeit stärken, sich "gegen Aggressionen zu verteidigen", erklärte das State Department . Das Geschäft hat ein Volumen von 3,9 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro). Der US-Kongress muss dem Verkauf noch zustimmen, doch gilt es als unwahrscheinlich, dass die Abgeordneten den Rüstungsexport in das Nato-Land blockieren.

+++ 0.03 Uhr: Harz: 50 Tonnen Elektroschrott in Flammen +++

Bei einer Entsorgungsfirma für alte Elektrogeräte in der Nähe von Bad Harzburg in Niedersachsen ist ein größeres Feuer ausgebrochen. 50 bis 60 Tonnen Elektroschrott seien am Dienstagabend in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage. Eine dichte Rauchsäule stieg auf. Die Einsatzkräfte riefen die Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. "Die Schadstoffmessungen laufen noch", sagte der Sprecher am späten Abend. Zunächst war unklar, ob Gefahr für die Anwohner bestand. Rund 200 Einsatzkräfte eilten zu dem Brandort. Die Feuerwehr stellte sich darauf ein, dass die Löscharbeiten noch bis in den Morgen andauern.