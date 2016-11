Die News des Tages im Überblick.

+++ 10.58 Uhr: IS-Terrorverdächtiger spähte Brandenburger Tor und Reichstag aus +++

Ein in Berlin angeklagter Terrorverdächtiger hat den Ermittlungen zufolge für den IS den Alexanderplatz, das Brandenburger Tor und das Gebiet um den Reichstag als Anschlagsziele ausgekundschaftet. Der 19 Jahre alte Syrer habe seine Erkenntnisse im Februar 2016 an einen Kontaktmann in der Heimat durchtelefoniert. Dabei sei es darum gegangen, wie viele Personen und Reisebusse sich dort zu welcher Zeit aufhielten. Diese Details stehen in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH), der die Untersuchungshaft des Mannes um drei Monate verlängert. Dass der Mann in Berlin Anschlagsziele ausgespäht haben soll, war bereits bekannt - allerdings nicht welche.

+++ 9.16 Uhr: Gefundene Leichen in South Carolina identifiziert +++

Zwei auf einem Grundstück im US-Bundesstaat South Carolina gefundene Leichen sind US-Medienberichten zufolge identifiziert worden. Die Polizei hatte sie nach der Befreiung einer auf dem Gelände angeketteten Frau entdeckt. Bei den Toten handele es sich um ein junges Ehepaar, berichtete am Mittwoch (Ortszeit) der Sender WSPA unter Berufung auf den Gerichtsmediziner des Bezirks Spartanburg County. Der 29-jährige Mann und seine 25 Jahr alte Frau wurden seit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis im Dezember 2015 vermisst. Ersten Erkenntnissen zufolge starben die Beiden an Schussverletzungen.

+++ 9.50 Uhr: Fahrdienstleiter legt in Prozess um Zugunglück von Bad Aibling Geständnis ab +++

Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten hat der angeklagte Fahrdienstleiter ein Geständnis abgelegt. Der 40 Jahre alte Michael P. räumte am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Traunstein das fehlerhafte Setzen von Signalen ein. Er gestand auch, trotz eines Verbots während der Arbeit mit dem Handy gespielt zu haben.





Der 45 Jahre alte Besitzer des Geländes nahe der Kleinstadt Woodruff war verhaftet worden, nachdem die Polizei in der vergangenen Woche die in einem Container gefangene Frau entdeckt hatte. Diese sei "wie ein Hund" am Hals angekettet und "offensichtlich traumatisiert" gewesen, berichtete die Zeitung "Greenville News". Die 30-Jährige berichtete den Beamten, dass der Grundstücksinhaber ihren Freund vor ihren Augen erschossen habe und dass es noch weitere Opfer geben könnte. Ihren Partner fand die Polizei erschossen und verscharrt auf dem Gelände.

+++ 9.16 Uhr: Prozess um Zugunglück von Bad Aibling in Traunstein begonnen +++

Ein Dreivierteljahr nach dem Zugunglück von Bad Aibling hat am Donnerstag vor dem Landgericht Traunstein der Prozess gegen einen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn begonnen. Der 40 Jahre alte Michael P. ist unter anderem wegen zwölffacher fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Regionalzüge wurden am 9. Februar zudem insgesamt 89 Menschen verletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft P. vor, während seiner Arbeitszeit trotz eines strikten Verbots ein Handyspiel gespielt zu haben. P. soll allein für das Unglück verantwortlich sein.

+++ 9.05 Uhr: Renten steigen 2017 voraussichtlich um bis zu 2,0 Prozent +++

Die Renten steigen 2017 voraussichtlich um bis zu 2,0 Prozent und damit weitaus geringer als im Vorjahr. Das teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Würzburg mit. Mit 4,25 Prozent im Westen und 5,95 Prozent im Osten waren sie Mitte des Jahres so stark gestiegen wie seit 23 Jahren nicht mehr. Allerdings waren die damaligen Erhöhungen auch auf Einmaleffekte in der Rentenentwicklung durch eine Umstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zurückzuführen. Der Präsident der Rentenversicherung Bund, Axel Reimann, sagte, die genauen Anpassungssätze stünden erst im Frühjahr fest. Er gab die erwartete Spanne mit 1,5 bis 2,0 Prozent an. Das Rentenniveau wird sich nach seinen Worten 2017 voraussichtlich weiter leicht auf 48,2 Prozent erhöhen.





+++ 8.57 Uhr: Interpol wird künftig von chinesischem Regierungsvertreter geleitet +++

An der Spitze von Interpol steht künftig erstmals ein chinesischer Regierungsvertreter. Bei der jährlichen Versammlung der internationalen Polizeiorganisation auf Bali in Indonesien wurde der stellvertretende chinesische Minister für Öffentliche Sicherheit, Meng Hongwei, am Donnerstag zum Präsidenten gewählt. Er löst die Französin Mireille Ballestrazzi ab. Interpol fungiert als Netzwerk der jeweiligen nationalen Ermittlungsbehörden und hat seinen Sitz in Frankreich.

+++ 8.44 Uhr: Britischer "Flash-Crash"-Händler gesteht Börsenmanipulation +++

Sechseinhalb Jahre nach dem spektakulären Absturz des US-Aktienindex Dow Jones hat sich ein britischer Börsenhändler für schuldig bekannt. Navinder Singh Sarao räumte am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Illinois ein, ein automatisches Computerprogramm zur Manipulation von Börsengeschäften genutzt zu haben, wie das US-Justizministerium mitteilte. Der 37-Jährige war im April 2015 in London festgenommen und am Montag aus Großbritannien ausgeliefert worden.

Sarao soll zum Absturz des Aktienmarktes am 6. Mai 2010 beigetragen haben. Damals verlor der Aktienindex Dow Jones binnen weniger Minuten 600 Punkte und damit fast zehn Prozent - ein sogenannter Flash Crash, bei dem in kürzester Zeit hunderte Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet wurden. Laut US-Anklage konnte Sarao mit seinem Programm in schneller Folge Kauf- und Verkaufsaufträge für bestimmte Wertpapiere erteilen und widerrufen und so die Kurse in eine von ihm gewünschte Richtung drücken. Der Brite soll binnen fünf Jahren mit Manipulationen insgesamt 40 Millionen Dollar verdient haben.

+++ 8.41 Uhr: Vier Polizisten bei Aufmarsch von Rechten in Jena verletzt +++

Bei Kundgebungen von Rechtsextremen und Gegendemonstranten im thüringischen Jena wurden am Mittwoch vier Polizeibeamte verletzt. Sie erlitten leichte Verletzungen durch Reizgas und bei Auseinandersetzungen mit Demonstranten, wie die Polizei in Jena mitteilte. Am Mittwochabend waren am Jahrestag der Pogromnacht von 1938 rund 80 Anhänger des rechten Thügida-Bündnisses durch die Stadt gezogen. Ihnen stellten sich nach Polizeiangaben rund 1500 Gegendemonstranten entgegen.

+++ 8.31 Uhr: Brad Pitt läuft erstmals nach Trennung über den Roten Teppich +++

Hollywood-Star Brad Pitt (52) hat sich erstmals nach der Trennung von Angelina Jolie (41) auf dem Roten Teppich gezeigt. Bei einem Fan-Event für seinen neuen Film "Allied" in Los Angeles zeigte sich Pitt am Mittwochabend (Ortszeit) gut gelaunt, machte Fotos mit den Besuchern und lächelte in die Kameras. Der Schauspieler - mit weißem Hemd, schwarzem Anzug und ohne Ehering - wirkte dabei schmaler im Gesicht. Das Spionage-Drama mit ihm und Marion Cotillard (41) in den Hauptrollen ist vom 1. Dezember an in den deutschen Kinos zu sehen.





+++ 8.26 Uhr: Australien ratifiziert das Pariser Klimaabkommen +++

Australien hat das Pariser Klimaabkommen ratifiziert. Premierminister Malcolm Turnbull erklärte am Donnerstag, dieser Schritt bestätige Australiens "ambitioniertes und verantwortungsvolles" Klimaschutzziel. Demnach will der Staat bis zum Jahr 2030 seine Treibhausgasemissionen um 26 bis 28 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 reduzieren. "Wir stehen hinter unseren in dem Abkommen festgeschriebenen Zielen für 2030", erklärte Turnbull.

+++ 7.55 Uhr: Zyprische Küstenwache rettet Dutzende Flüchtlinge aus dem Mittelmeer +++

Die zyprische Küstenwache hat 132 Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Die Flüchtlinge - darunter auch Dutzende Kinder - hatten wegen eines Motorschadens ihres Bootes wenige Kilometer vor der Küste der kleinen Hafenstadt Polis im Nordwesten der Insel am Mittwochabend ein Notsignal gesendet. Dies sagte ein Polizeisprecher dem Staatsradio (RIK).

Die Flüchtlinge waren nach eigenen Angaben im südtürkischen Hafen Mersin in See gestochen. Sie hatten pro Kopf 2000 US-Dollar (gut 1820 Euro) an die Schleuser gezahlt. In den vergangenen Wochen waren auf dieser Route einige Dutzend Migranten nach Zypern gekommen.

+++ 7.28 Uhr: Handgranate auf französische Botschaft in Athen geschleudert +++

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen eine Handgranate auf das Gebäude der französischen Botschaft im Zentrum Athens geschleudert. Dabei sei ein Polizist der Botschaft leicht verletzt worden, berichteten der griechische Nachrichtensender Skai und der staatliche Rundfunk. Polizisten sagten Reportern vor Ort, dass die Untergrundorganisation "Revolutionäre Sekte" oder eine Gruppierung namens "Revolutionärer Kampf" hinter dieser Tat stecken könnten.

+++ 6.15 Uhr: Berliner Eisbär-Zwillinge inzwischen rattengroß +++

Rund eine Woche nach der Geburt sind die beiden Eisbär-Babys im Berliner Tierpark bereits ungefähr auf die Größe einer Ratte angewachsen. Etwa 30 bis 35 Zentimeter messen sie inzwischen, wie Säugetier-Kurator Florian Sicks der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Es wird jeden Tag wahrscheinlicher, dass sie durchkommen." Dennoch bleibe die erste Zeit kritisch. Unmittelbar gesehen hat bislang auch kein Tierpark-Mitarbeiter die Jungtiere, es existieren lediglich Kameraaufnahmen. Mutter Tonja und ihre Kleinen brauchen absolute Ruhe in ihrer Wurfbox. Wasser laufe in eine Tränke, erläutert Sicks. Füttern und damit auch Ausmisten sind demnach nicht nötig, da Eisbärinnen dank großer Fettreserven über den Winter kommen.

+++ 5.19 Uhr: Terre des Femmes will komplettes Verbot von Kinderehen +++

Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes hat die Bundesregierung aufgefordert, ein generelles Verbot von Eheschließungen mit Minderjährigen zu beschließen - ohne Ausnahmen. Auch Kinderehen, die im Ausland geschlossen wurden, dürften hierzulande grundsätzlich nicht anerkannt werden, sagte Terre-des-Femmes-Referentin Myria Böhmecke der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 5.05: Uhr: Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime kritisiert "Anne Will" +++

Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, kritisiert die ARD-Talkshow "Anne Will", bei der am Sonntag die vollverschleierte Muslimin Nora Illi zu Gast war. "Das war Agitprop statt Bildungsfernsehen", sagte er im Interview der in Dortmund erscheinenden "Ruhr Nachrichten". "Auf dem Rücken von Millionen von Muslimen und noch mehr Ahnungslosen wird so versucht, Neo-Salafismus in Deutschland salonfähig zu machen."

+++ 4:52 Uhr: Drei Tote bei Unfall mit Rettungsfahrzeug im Emsland +++

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Langen (Emsland) sind drei Menschen getötet worden. Das Fahrzeug kam nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen in einer Kurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Noch am Unfallort starben der 22-jährige Fahrer, sein 33-jähriger Begleiter und ein 59 Jahre alter Patient. Die Frau des Patienten folgte dem Wagen nach einigen Minuten und musste an der Unfallstelle von Seelsorgern behandelt werden. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

+++ 4.14 Uhr: Ermittlungen gegen Brad Pitt eingestellt +++

Im Sorgerechtsstreit zwischen Angelina Jolie (41) und Brad Pitt (52) gibt es offenbar eine neue Entwicklung. Das Kinder- und Familienamt ((DCFS) in Los Angeles soll seine Ermittlungen wegen Vorwürfen, Pitt habe eines seiner Kinder misshandelt, eingestellt haben. Dies berichteten der Sender CNN und das Promiportal "People" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf nicht genannte Quelle. Die Akte sei damit geschlossen worden.

+++ 4.04 Uhr: Zahl minderjähriger Rekruten steigt auf Rekordwert +++

Die Zahl minderjähriger Soldaten in der Bundeswehr ist nach einem Bericht der "Welt" (Donnerstag) auf ihren höchsten Wert seit Aussetzen der Wehrpflicht 2011 gestiegen. Zum Stichtag 1. November seien 1576 Rekruten jünger als 18 Jahre gewesen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linke-Fraktion. Danach ist die Zahl der Minderjährigen seit 2011 von 689 auf 1576 pro Jahr gestiegen - das sind bereits mehr als sieben Prozent eines Jahrganges. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 21.092 Rekruten ihren Dienst angetreten; eine Gesamtzahl für 2016 gibt es noch nicht.

Mit Einverständnis ihrer Eltern können Jugendliche bereits mit 17 Jahren die Ausbildung bei der Bundeswehr antreten. Der Gebrauch von Waffen ist dabei zunächst streng auf Ausbildungszwecke beschränkt.

+++ 4.01 Uhr: Millionenschaden nach Brand auf Golfgelände +++

Beim Brand einer Lagerhalle auf einem Golfgelände im niederbayerischen Fürstenzell (Landkreis Passau) ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. 28 elektrische Golfwagen, Zubehör und Pflegematerial seien auf dem Grundstück des "Panorama Golf Passau" am Mittwochabend vernichtet worden, teilte die Polizei mit. Sämtliche Feuerwehren aus der Umgebung konnten nichts gegen das komplette Abbrennen der zweistöckigen Halle tun. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei vermutete eine technische Ursache.

+++ 2.43 Uhr: Irland reicht Einspruch gegen EU-Entscheidung zu Apple-Steuern ein +++

Die irische Regierung geht juristisch gegen die Entscheidung der EU-Kommission zu den Steuerforderungen an den Apple-Konzern vor. Irland habe vor dem Gericht der Europäischen Union offiziell Berufung gegen die Entscheidung der Kommission eingelegt, die von Irland gewährten Steuervergünstigungen für unzulässig zu erklären, teilte das Finanzministerium in Dublin mit.

Die irische Regierung vertrete in der Frage eine "grundlegend andere Auffassung" als die Kommission, sagte ein Ministeriumssprecher. "Unsere Haltung zu allen Aspekten dieser Angelegenheit ist wohlbekannt."

Apple lässt seit Jahrzehnten einen großen Teil seines internationalen Geschäfts über Irland laufen. Durch eine Vereinbarung mit der irischen Regierung vermied der US-Konzern laut Kommission die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen, die das Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte im gesamten EU-Binnenmarkt erwirtschaftete.

+++ 2 Uhr: Montenegros Regierungschef wirft Opposition Komplott zu seiner Ermordung vor +++

Montenegros scheidender Ministerpräsident Milo Djukanovic hat der prorussischen Opposition die Beteiligung an einem Komplott zu seiner Ermordung vorgeworfen. Die oppositionelle Demokratische Front habe ihn nach der Parlamentswahl Mitte Oktober "exekutieren" wollen, sagte Djukanovic am Mittwoch im TV-Sender Pink M. "Ich betrachte diese Aktivitäten als Teilnahme an der Vorbereitung meiner Ermordung", fügte der langjährige Regierungschef hinzu.

Die montenegrinische Justiz hatte zuvor nach eigenen Angaben eine Verschwörung aufgedeckt, die das Ziel gehabt habe, nach der Wahl am 16. Oktober das Parlament zu besetzen und den Ministerpräsidenten festzusetzen.

+++ 1.05 Uhr: Irakische Regierung wegen möglicher Hinrichtungen unter Druck +++

Irakische Sicherheitskräfte sollen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mehrere Personen nahe Mossul hingerichtet haben. Bewaffnete Männer in staatlichen Polizeiuniformen hätten bis zu sechs Menschen kaltblütig erschossen

und vorher teilweise gefoltert, berichtet Amnesty. Die Sicherheitskräfte hätten den Opfern Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgeworfen.

+++ 1.04 Uhr: Linke kündigt eigenen Präsidentschaftskandidaten an +++



Die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, lehnt Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Bundespräsidenten ab und kündigt stattdessen einen eigenen Kandidaten für das höchste Staatsamt an. "Steinmeier ist nicht unser Kandidat - nicht nur weil er Architekt der Agenda 2010 ist, sondern auch weil er tief verwoben ist mit Schwarz-Rot und für sämtliche Kriegsbeteiligungen steht", sagte sie der "Berliner Zeitung". Vor eineinhalb Wochen hatte schon der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger Steinmeier das "Prädikat: unwählbar" verpasst.