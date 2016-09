Die News des Tages im Überblick:

+++ 7.34 Uhr: UN: Drohnenangriff in Afghanistan tötet Zivilisten +++

In Afghanistan sind bei einem internationalen Drohnenangriff auf Extremisten nach UN-Angaben 15 Zivilisten getötet und weitere 13 verletzt worden. Das teilte die UNAMA-Mission mit. Der Luftangriff im Achin-Bezirk der ostafghanischen Provinz Nangarhar fand nach unterschiedlichen Angaben am frühen Dienstagmorgen oder Mittwochmorgen statt. Laut UN war er gegen Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gerichtet, traf aber Zivilisten in einem Privathaus. Die Menschen hätten sich dort zusammengefunden, um die Heimkehr eines Stammesälteren von der Pilgerfahrt nach Mekka zu feiern. Sie hätten offenbar geschlafen, als die Drohne ihre Raketen abfeuerte.

+++ 7.26 Uhr: Obama trifft zum Begräbnis von Peres in Israel ein +++

Die Welt nimmt an diesem Freitag Abschied vom israelischen Altpräsidenten Schimon Peres. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geben mehr als 3000 Trauergäste dem Friedensnobelpreisträger das letzte Geleit. Zu den internationalen Spitzenpolitikern gehört auch US-Präsident Barack Obama der am Morgen auf dem Flughafen Ben Gurion in der Nähe von Tel Aviv gelandet ist, wie das israelische Fernsehen berichtete. Obama wurde in einer stark gesicherten Fahrzeugkolonne nach Jerusalem gebracht, um bei dem Begräbnis eine Trauerrede zu halten. Direkt nach der Beisetzung fliegt der US-Präsident wieder zurück. Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Für das Begräbnis reisen nach israelischen Angaben mehr als 90 Delegationen aus rund 70 Ländern an.





+++ 6.56 Uhr: Sprengstoffverdacht löst Großeinsatz auf Autobahn aus +++

"Sprengstoffähnliche Gegenstände" in einem Auto haben an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kiefersfelden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Streife hatte bei einer Einreisekontrolle in der Nacht auf der Autobahn 93 vier Personen mit der verdächtigen Ladung entdeckt, teilte die Polizei mit. Daraufhin wurde die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes und ein Großaufgebot an Sicherheitskräften waren im Einsatz. Zur Identität der vier Personen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ 6.30 Uhr: Mindestens 200 Häftlinge aus Gefängnis in Brasilien geflohen +++

Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Wie brasilianische Medien melden, hatten die Gefangenen in Jardinópolis, einer Stadt etwa 330 Kilometer nördlich der Metropole São Paulo, einige Gebäude auf dem Gefängnisgelände in Brand gesetzt. Ein Häftling kam dabei ums Leben, berichtete die Zeitung "Folha de São Paulo". Mehrere Ausbrecher wurden bereits wieder gefasst, wie das Nachrichtenportal "O Globo" meldet. Nach Angaben von Verwandten von Häftlingen meuterten die Insassen wegen der Zustände im Gefängnis. Brasilien ist eines der Länder mit der höchsten Zahl von Gefängnisinsassen weltweit, die Haftanstalten sind meist überfüllt, die Zustände schlecht.

+++ 6.05 Uhr: Zwei Tote bei Feuer in Bochumer Krankenhaus +++

Bei einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus sind in der Nacht mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigem Stand seien weitere 16 Menschen verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, sechs Verletzte schweben dabei in Lebensgefahr. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil stand Stunden später immer noch in Flammen. Augenzeugen berichtet von einem völlig zerstörtem Dach. Durch die enorme Hitze des Feuers seien Fenster und Möbel geschmolzen. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Universitätsklinikum Bergmannsheil ist eines der größten Krankenhäuser des Ruhrgebiets. Es hat rund 650 Betten.

+++ 5.40 Uhr: Rosberg fährt Bestzeit im ersten Malaysia-Training +++

Nico Rosberg ist im Auftakttraining der Formel 1 in Malaysia die Bestzeit gefahren. Der WM-Spitzenreiter verwies in Sepang seinen britischen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton mit einer halben Sekunde Vorsprung auf den zweiten Platz. Vorjahressieger Sebastian Vettel belegte hinter seinem Ferrari-Stallrivalen Kimi Räikkönen den vierten Rang.

+++ 5.35 Uhr: Einen Monat vor Parteitag: CSU zögert weiter mit Merkel-Einladung +++

Die CSU macht die Einladung von Kanzlerin Angela Merkel zum Parteitag weiter von einem Kurswechsel der CDU-Chefin in der Flüchtlingspolitik abhängig. Merkel müsse die Obergrenze von 200.000 Einwanderern im Jahr akzeptieren, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir wollen eine bessere Ordnung, Steuerung und Begrenzung des Zustroms." Die Selbstkritik Merkels reiche noch nicht aus. "Wir haben die Worte der Bundeskanzlerin positiv bewertet, jetzt müssen Taten folgen", sagte Scheuer. Merkel hatte unter dem Eindruck der CDU-Schlappen bei den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Fehler eingestanden. So sei der Flüchtlingszuzug 2015 vorübergehend außer Kontrolle geraten, sagte sie. Das dürfe sich nicht wiederholen. Es ist bei der Union eigentlich üblich, dass der Vorsitzende der Schwesterpartei zum Parteitag kommt. Der CSU-Parteitag ist am 4. und 5. November in München.

+++ 3.49 Uhr: Umfrage: Unterstützung für Todesstrafe in USA historisch niedrig +++

Die Unterstützung für die Todesstrafe ist in der amerikanischen Gesellschaft nach einer Umfrage so niedrig wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Pew-Instituts gaben 49 Prozent an, die Todesstrafe für verurteilte Mörder zu befürworten. 42 Prozent waren dagegen - so hoch war der Wert zuletzt 1972. Seit März 2015 schrumpfte die Zahl der Befürworter um sieben Prozentpunkte.



Die USA sind einer von weltweit 25 Staaten, in denen zuletzt noch die Todesstrafe vollstreckt wurde. In diesem Jahr gab es landesweit bislang 15 Hinrichtungen. Mitte der Neunziger war der Zuspruch für die Todesstrafe besonders hoch: 1994 waren acht von zehn Amerikanern dafür.