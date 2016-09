Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11.30 Uhr: Bremer Lürssen-Werft übernimmt Blohm + Voss +++

Die Bremer Lürssen-Werft übernimmt die Hamburger Werft Blohm+Voss. Man habe sich bereits am vergangenen Wochenende mit dem bisherigen Eigentümer, dem Fonds der britischen Investmentgesellschaft Star Capital Partners verständigt, teilt Lürssen mit. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Fonds der Star Capital Partners hatten die Werft im Dezember 2011 von Thyssenkrupp erworben.



Durch die Übernahme, die noch vom Kartellamt genehmigt werden muss, hätte die Unternehmensgruppe Lürssen künftig sechs hochspezialisierte Werften mit rund 2800 Mitarbeitern in allen norddeutschen Küstenländern.

+++ 11.06: Uhr: Mutmaßlicher IS-Helfer in Wuppertal festgenommen +++

Bei Razzien in Spanien, Deutschland und Belgien hat die Polizei fünf mutmaßliche Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat festgenommen. Wie das spanische Innenministerium mitteilt, erfolgten die Zugriffe in Barcelona, in der spanischen Exklave Melilla in Marokko, in Wuppertal und Brüssel. Die fünf Verdächtigen hätten in einer "perfekt organisierten" Zelle Propaganda für den IS betrieben.



Laut spanischer Polizei sind vier der Verdächtigen Spanier, der fünfte ist Marokkaner. Für ihre Propaganda habe die Zelle verschiedene Internetkanäle genutzt, die auf die Facebookseite "Islam auf Spanisch" geführt hätten, so das Innenministerium. Die hauptsächlich spanischsprachige Seite, die von 32.500 Nutzern verfolgt werde, sei von den Verdächtigen aus Deutschland und Belgien verwaltet worden. Neben religiösen Inhalten stünden auch "radikale Nachrichten und Kommentare" auf der Seite, die den IS "verherrlichen".



Die spanischen Justizbehörden werfen den fünf Verdächtigen Anstiftung zu Anschlägen und Rekrutierung von Dschihadisten vor. Die Zelle sei eine "ernste, konkrete und andauernde Gefahr für die Sicherheit Europas" gewesen.

+++ 10.53 Uhr: Entwarnung am Essener Hauptbahnhof +++

Etwa eine Stunde nach dem Fund eines verdächtigen Koffers ist die Sperrung des Essener Hauptbahnhofs beendet. Die Untersuchung des Koffers durch einen Entschärfer mit einem Roboter habe ergeben, dass dieser "komplett leer" gewesen sei, teilte ein Sprecher der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mit.

+++ 10.31 Uhr: Brandanschlag auf Asylunterkunft in Köthen +++

Auf eine Asylbewerberunterkunft in Köthen in Sachsen-Anhalt ist am frühen Mittwochmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil Unbekannte brennbares Material an der Eingangstür des Gebäudes in Brand gesetzt hatten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau mitteilen. Die Tür fing Feuer, konnte aber von Mitarbeitern der Unterkunft gelöscht werden. Ein Fenster wurde zudem beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

+++ 09.58 Uhr: Polizei räumt Essener Hauptbahnhof wegen verdächtigen Koffers +++

Wegen eines herrenlosen Koffers an einer Straßenunterführung ist der Essener Hauptbahnhof geräumt und der Zugverkehr vorerst eingestellt worden. Das bestätigten Sprecher der Essener Polizei der Deutschen Bahn AG. Wie lange die Vorsichtsmaßnahme dauere, sei noch nicht absehbar. Ein Experte untersuche den Koffer, der mit einem Aufkleber "Achtung Säure" versehen ist.



Der Bahnhof - ein Knotenpunkt im Bahnverkehr von Nordrhein-Westfalen - kann vorerst nicht von Zügen angefahren werden. "Die Züge werden über Oberhausen, Gelsenkirchen und Dortmund umgeleitet. Mit Verspätungen und Teilausfällen ist zu rechnen", sagte eine NRW-Sprecher der Deutschen Bahn AG.

Auf den Koffer sollen drei Kinder oder Jugendliche auf dem Weg zur Schule aufmerksam geworden sein, die sich an einen Busfahrer wandten, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten erzählt, ein Mann habe den Koffer abgestellt. Die Polizei bittet die Zeugen, sich zu melden.

+++ 8.00 Uhr: Kleinwagen mit acht Insassen überschlägt sich - Zwei Tote +++

Fullscreen

Ein Kleinwagen mit acht Insassen ist von einer Landstraße in Baden-Württemberg abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen - zwei junge Männer starben, drei Menschen wurden nach Polizeiangaben schwer und drei leicht verletzt. Am Steuer saß eine Fahranfängerin. Wie ein Polizeisprecher sagte, blieb der VW Polo am frühen Mittwochmorgen auf dem Dach in einem Maisfeld bei Welzheim liegen. Die beiden Männer im Alter von 19 und 18 Jahren starben noch am Unfallort. Die 18-jährige Fahrerin und die fünf weiteren Verletzten kamen ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll ermitteln, wie es zu dem Unfall kam.

+++ 7.30 Uhr: Justizministerium wirft Facebook Vertrauensbruch vor +++

Im Streit um die Weitergabe von WhatsApp-Daten an Facebook-Nutzer wirft nun auch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz Facebook Vertrauensbruch vor: "Konzerne sind in der Pflicht, mit den Daten ihrer Kunden sorgsam umzugehen", sagte Staatssekretär Ulrich Kelber dem Berliner "Tagesspiegel". "In diesem konkreten Fall wurde mit dem Vertrauen der Whatsapp-Nutzer nicht sorgsam umgegangen."



"Das Versprechen Facebooks, nicht auf die Daten des Messenger-Dienstes zurückzugreifen, wurde nicht gehalten", konstatierte Kelber. Sein Ministerium werde nun "sehr genau beobachten", wie Facebook auf das Vorgehen des Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Caspar reagiere. Dieser hat per Verwaltungsanordnung dem sozialen Netzwerk verboten, Daten deutscher WhatsApp-Nutzer zu erheben und zu speichern.

+++ 6.49 Uhr: Human Rights Watch: Ägypten misshandelt Gefangene +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Haftbedingungen in einem berüchtigten ägyptischen Hochsicherheitsgefängnis scharf kritisiert. Insassen - darunter viele politische Gefangene - würden regelmäßig misshandelt und in der Anstalt mit dem Namen Skorpion unter unmenschlichen Bedingungen gehalten, teilte HRW anlässlich der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts mit.

+++ 5.36 Uhr: Umfrage: Für die Karriere verzichtet jeder Dritte auf Freizeit +++

Um beruflich erfolgreich zu sein, nimmt mehr als jeder dritte Deutsche Freizeiteinbußen in Kauf. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Zeitschrift "Brigitte". Demnach sagen 35 Prozent der Befragten, dass sie für die Karriere auf Freizeit verzichten oder verzichten würden. Einen Umzug in eine andere Stadt würden 27 Prozent hinnehmen, weniger Kontakt zu Freunden immerhin noch 21 Prozent. Anders sieht es bei der Bereitschaft aus, die Partnerschaft zerbrechen zu lassen oder für den beruflichen Erfolg Sex mit dem Vorgesetzten zu haben. Dem erteilten mit nur 4 bzw. 3 Prozent der Deutschen in der Umfrage eine klare Absage. Die Mehrheit von 38 Prozent erklärte allerdings, überhaupt keines dieser Opfer für die Karriere bringen zu wollen.

+++ 4.12 Uhr: Ermittler nach Anschlägen in Dresden unter Erfolgsdruck +++

Wenige Tage vor Beginn der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden stehen die Ermittler bei der Suche nach den Verantwortlichen für zwei Sprengstoffanschläge unter Druck. Nach Angaben der Behörden wird intensiv nach Hinweisen gefahndet, wer hinter den Anschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum in der sächsischen Landeshauptstadt steckt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verurteilte den Anschlag auf die Moschee in den ARD-Tagesthemen als "mit das Schäbigste, was man sich an Taten vorstellen kann". Am Dienstagabend versammelten sich vor der Fatih-Moschee rund 100 Menschen zu einer Mahnwache.

+++ 3.47 Uhr: Hacker bekennt sich nach Diebstahl von Promi-Nacktfotos schuldig +++

In den USA hat sich ein Hacker des Diebstahls von Nacktaufnahmen von Prominenten wie Jennifer Lawrence und Kate Upton schuldig bekannt. Sein Schuldeingeständnis machte Edward Majerczyk vor einem Gericht in Chicago. Der 29-Jährige hatte sich der Anklage zufolge Zugang zum Apple-Dienst iCloud und zu E-Mail-Konten von mehr als 300 Menschen verschafft, darunter mindestens 30 Prominente. Dort stahl er demnach Videos und Bilder, darunter auch Nacktaufnahmen.



Das Schuldeingeständnis ist Teil eines Deals, den Majerczyk mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hat. Die Staatsanwaltschaft erklärte sich bereit, eine Haftstrafe von nur neun Monaten zu fordern. Eigentlich hatten dem Angeklagte bis zu fünf Jahre im Gefängnis gedroht.

+++ 1.22 Uhr: Deutsche-Bank-Chef: Staatshilfen "für uns kein Thema" +++

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank sieht keinen Bedarf für eine staatliche Unterstützung seines Instituts. "Das ist für uns kein Thema", sagte John Cryan der "Bild"-Zeitung. Er wies Berichte und Spekulationen über angebliche Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Staatshilfen zurück. "Ich habe die Bundeskanzlerin zu keinem Zeitpunkt um Hilfe gebeten. Ich habe auch nichts dergleichen angedeutet." Seine Aktionäre will Cryan ebenfalls nicht um Hilfe bitten. "Die Frage einer Kapitalerhöhung stellt sich derzeit nicht." Die Bank erfülle alle aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen.

+++ 0.45 Uhr: Obama schlägt Botschafter in Kuba vor +++

US-Präsident Barack Obama hat mit Jeffrey DeLaurentis nach mehr als 50 Jahren ohne diplomatische Beziehungen wieder einen Botschafter in Kuba vorgeschlagen. DeLaurentis ist bereits seit 2014 als US-Diplomat ohne Botschafteraufgaben in Kuba tätig. Der Vorschlag des Präsidenten muss noch durch den US-Senat, der von den Republikanern dominiert wird. Deshalb ist die tatsächliche Ernennung fraglich.