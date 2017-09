Dreijähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Bremerhaven

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 06.35 Uhr: Kleinkind stirbt bei Wohnungsbrand in Bremerhaven +++

Am Samstagmorgen bricht in Bremerhaven in einer Wohnung ein Feuer aus. Mutter, Vater und Kleinkind sind noch in den Räumen, als die Flammen herausschlagen. Das Kind kann nicht gerettet werden.

Bremerhaven (dpa) - Ein drei Jahre alter Junge ist bei einem Wohnungsbrand in Bremerhaven ums Leben gekommen. Das Kind und seine Eltern waren noch in der Wohnung, als am Samstagmorgen Flammen aus den Räumen im zweiten Stock schlugen, teilte die Feuerwehr mit. Die Eltern konnten nicht mehr bis zu dem kleinen Jungen gelangen, wie der leitende Branddirektor der Feuerwehr Bremerhaven, Jens Cordes, sagte.

Die Ursache für das Feuer ist noch völlig unklar. Der Junge sei nicht in dem Zimmer gewesen, in dem der Brand ausbrach, hieß es. Rettungskräfte holten die Familie aus dem Gebäude. Das Kind belebten sie wieder, es starb aber im Krankenhaus.

+++ 06.19 Uhr: Evakuierung in Frankfurt gestartet +++

In Frankfurt hat am frühen Sonntagmorgen die größte Evakuierungsaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte begonnen. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe sind mehr als 60 000 Anwohner aufgefordert, ihre Wohnungen bis spätestens 8.00 Uhr zu verlassen. Anschließend will die Polizei kontrollieren, ob sich wirklich niemand mehr in der Sperrzone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Fundort der 1,8 Tonnen schweren Luftmine befindet. Gegen Mittag soll die Entschärfung des Sprengkörpers beginnen, die Experten rechnen mit einer Dauer von mehreren Stunden.

+++ 05.57 Uhr: Propellermaschine bei Flugschau in Moskau abgestürzt +++

Bei einer Flugschau im Gebiet Moskau ist ein Doppeldeckerflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen an Bord der Maschine vom Typ Antonow An-2 kamen ums Leben, wie russische Agenturen am Samstag berichteten. Die Behörden gingen von einem Pilotenfehler aus.

In einem Video-Clip im Internet war zu sehen, wie die Propellermaschine auf niedriger Höhe Figuren flog und plötzlich auf dem Flugfeld vor den Augen der Zuschauer zerschellte. Die Trümmer gingen in Flammen auf. An Bord des Flugzeugs befanden sich ein Pilot und ein Fotograf, wie Medien berichteten. Beide erlagen kurz nach dem Absturz ihren Verletzungen. Am Boden sei niemand zu Schaden gekommen, hieß es.