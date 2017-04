Britisches Parlament macht Weg für Neuwahl frei

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 17.04 Uhr: Antrag auf Annullierung des türkischen Referendums abgewiesen +++

Die türkische Wahlkommission hat den Antrag der Opposition auf Annullierung des Verfassungsreferendums zurückgewiesen. Das melden die Sender CNN Türk und NTV.





+++ 17.02 Uhr: Malaysia Airlines will globales Flugverfolgungssystem einsetzen +++

Gut drei Jahre nach dem Verschwinden einer ihrer Passagiermaschinen will Malaysia Airlines ein globales und satellitengesteuertes Flugverfolgungssystem einführen. Diese neue Technologie könne Flugzeuge auch in entlegenen Gegenden in Echtzeit orten, sagte ein Sprecher der Fluglinie. Seinen Angaben zufolge will Malaysian Airlines das neue System 2018 als erste Fluggesellschaft in Betrieb nehmen. Die Entscheidung für eine solche globale Flugverfolgung per Satellit stellte das Unternehmen nicht mit dem verschwundenen Flug MH370 mit 239 Menschen an Bord in Zusammenhang. Vielmehr sei diese neue Technologie erst seit kurzem verfügbar, sagte der Repräsentant. Die Firma Aireon wird seinen Worten zufolge das System liefern. MH370 war am 8. März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden. Vermutlich stürzte die Maschine in einem 120 000 Quadratkilometer großen Gebiet im Indischen Ozean ab. Die von Malaysia, Australien und China organisierte offizielle Suche kostete rund 141 Millionen Euro und wurde am 17. Januar eingestellt.

+++ 16.39 Uhr: Bundeskriminalamt braucht Platz für 1000 neue Mitarbeiter +++

Das Bundeskriminalamt (BKA) wird wegen einer deutlichen personellen Verstärkung in den kommenden Jahren seine Standorte ausbauen. Um die über 1000 zusätzlichen Mitarbeiter unterzubringen, werde geprüft, Gebäude zu mieten, neu zu bauen oder vorhandene Gebäude zu erweitern, teilte eine BKA-Sprecherin in Wiesbaden mit. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Pläne der Behörde berichtet. Das Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 5500 Mitarbeiter. Diese verteilen sich auf drei Standorte: Am Hauptsitz in Wiesbaden arbeiten rund 3400 Beschäftigte, in Berlin sind es etwa 1300 und in Meckenheim bei Bonn rund 900 Mitarbeiter.

+++ 15.50 Uhr: Britisches Parlament macht Weg für Neuwahl frei +++



Das britische Parlament hat den Weg für eine vorgezogene Neuwahl am 8. Juni freigemacht. Premierministerin Theresa May will mit einem deutlichen Sieg ihrer konservativen Partei den Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen vergrößern.





+++ 15.32 Uhr: Krankenhaus haftet für Fenstersturz von dementer Frau +++



Für den Sturz einer dementen Patientin aus einem Klinikfenster muss ein Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen etwa 93.300 Euro Schadenersatz zahlen. Wie das Oberlandesgericht Hamm mitteilte, haben die Richter bereits mit Urteil vom 17. Januar entschieden, dass das Krankenhauspersonal das Fenster besser hätte sichern müssen und somit gegen seine Fürsorgepflichten verstoßen habe. Geklagt hatte die Krankenversicherung der verunglückten und später in einem Heim gestorbenen Patientin. Die demenzkranke Frau war nach Angaben des Gerichts 2011 nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus in Winterberg gekommen. Sie sei unruhig, aggressiv und verwirrt gewesen und habe versucht, wegzulaufen. Um dies zu verhindern, hätten die Krankenschwestern sogar die Tür des Zimmers von außen mit einem Bett versperrt - das Fenster jedoch ungesichert gelassen.



+++ 15.26 Uhr: Häusliches Arbeitszimmer kann Steuer mindern +++



Selbstständige können ein Arbeitszimmer zu Hause unter Umständen auch dann von der Steuer absetzen, wenn sie einen Schreibtisch im Betrieb haben. Das hat der Bundesfinanzhof im Fall eines selbstständigen Logopäden entschieden, der in zwei Praxen arbeitet. Für Verwaltungsarbeiten nutzt er ein häusliches Arbeitszimmer. Laut Einkommensteuergesetz kann ein häusliches Arbeitszimmer nicht von der Steuer abgesetzt werden, wenn ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Das Finanzgericht entschied im konkreten Fall aber, dass die Büroarbeit in den Praxisräumen auch außerhalb der Öffnungszeiten nicht zumutbar sei. Deshalb seien bis zu 1250 Euro für das Büro zuhause abzugsfähig. Dem folgten die obersten Finanzrichter in ihrem nun veröffentlichten Urteil.



+++ 15.23 Uhr: Unbekannte stehlen Osterkollekte aus Kirche in Herne +++



An den Feiertagsspenden aus einer Kirche im nordrhein-westfälischen Herne haben sich Einbrecher bereichert. Wie die örtliche Polizei mitteilte, verschafften sich die unbekannten Täter zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh Zugang zu dem Gotteshaus und flexten in der Sakristei einen Tresor auf. Sie stahlen demnach "einen höheren Geldbetrag aus der Osterkollekte". "Mit Einbrüchen und Diebstählen haben es Polizisten oft zu tun", erklärten die Beamten. Doch "ausgerechnet am Ostermontag in eine Kirche einzubrechen und die Osterkollekte zu stehlen", sei "in besonderem Maße verwerflich". Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



+++ 15.15 Uhr: Polizei sucht Sockenräuber +++

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach dem einem Sockenräuber in Heidelberg. Der Unbekannte hatte am Montag vergangener Woche eine Radfahrerin in Heidelberg gezwungen, einen Schuh auszuziehen und ihm ihre Socke zu geben. Er flüchtete danach auf einem Fahrrad. Zuvor soll möglicherweise der gleiche Mann eine andere Radfahrerin mit einem Messer bedroht und ebenfalls eine Socke gefordert haben. Die Frau konnte fliehen. Warum der Mann es auf die Socken abgesehen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei stuft die Tat jedenfalls nicht als "Dummejungenstreich" ein. In beiden Fällen wurde der Täter als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben.

+++ 15.04 Uhr: Vater in Lübeck wegen Vergewaltigung von zweijähriger Tochter angeklagt +++

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner zwei Jahre alten Tochter erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte, soll der Mann das Kleinkind in drei Fällen auch vergewaltigt und in zwei Fällen durch Knebelung in Todesgefahr gebracht haben. Mit dem Mann angeklagt ist ein 47-Jähriger, der bei den Knebelungen und Vergewaltigungen dabei gewesen sein soll. Den beiden Männern wird der Anklagebehörde zufolge außerdem vorgeworfen, von den Taten Filme gemacht und diese über das Internet verbreitet zu haben. Durch das Filmmaterial kam laut den Ermittlern auch erst das Verfahren ins Rollen. Der Vater soll über eine Internetplattform zur Suche von Sexpartnern einen Mann kennengelernt haben, dem er dann in Chats Fotos und Videos des Missbrauchs gezeigt habe. Dieser Zeuge habe daraufhin Anzeige erstattet.

+++ 14.27 Uhr Frauke Petry verzichtet auf Spitzenkandidatur +++

AfD-Chefin Frauke Petry erklärt in einem auf ihrer Facebook-Seite verbreiteten Video, dass sie zur kommenden Bundestagswahl auf eine Spitzenkandidatur für die Partei verzichtet. "Um allen Spekulationen ein Ende zu bereiten, nutze ich die Gelegenheit dieser Videobotschaft, um eindeutig zu erklären, dass ich weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung stehe", erklärt Petry in dem Statement. Es gehe ihr darum, dass die AfD wichtige Fragen wie den von ihr beim Bundesparteitag eingebrachten Zukunftsantrag unabhängig von "angeblichen oder tatsächlichen Sachfragen" entscheiden könne. In dem Antrag will Petry die AfD in eine realpolitische Richtung lenken, die auch Koalitionen zulassen würde. Ihre Gegner in der Partei werfen ihr vor, den innerparteilichen Richtungsstreit aus Machtkalkül erfunden zu haben.





+++ 13.10 Uhr: Kokain in Ostfriesland angeschwemmt +++

Seit einigen Tagen wurden auf mehreren ostfriesischen Nordseeinseln mysteriöse schwarze Päckchen angespült - nun ist klar, was sie enthalten: In den auf Borkum, Baltrum und Norderney entdeckten Paketen befindet sich Kokain, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich mitteilten. Demnach wurden auf Borkum bislang neun der ziegelsteingroßen Päckchen in schwarzer Folie gefunden sowie zwei weitere auf Baltrum und Norderney. Ob es einen Bezug zu ähnlichen Anspülungen im Ausland gibt, werde derzeit geprüft, erklärten die Behörden. Die Herkunft der Päckchen sei noch unklar. Wer eines finde, solle die Polizei informieren. "Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die unbefugte Mitnahme der Päckchen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird", drohten die Beamten. Am Dienstag hatten sie davor gewarnt, dass der Inhalt der Päckchen zu "erheblichen gesundheitlichen Problemen" führen könne.

+++ 11.14 Uhr: Erdogan weist Diktatur-Vorwürfe zurück +++

Nach seinem umstrittenen Sieg beim Referendum in der Türkei hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan dementiert, dass er sein Land in eine Diktatur führe. "Haben wir nicht Wahlurnen? Die haben wir", sagte Erdogan dem Sender CNN in einem Interview. "Wenn Sie sagen, dass die Wahlurne einen Diktator produziert, dann wäre das eine große Grausamkeit und Ungerechtigkeit gegenüber der Person, die gewählt wird. Gleichzeitig wäre das auch eine große Respektlosigkeit gegenüber denjenigen, die an der Wahlurne ihre Wahl treffen. Woher bezieht die Demokratie ihre Macht? Vom Volk."

Erdogan wurde in dem Interview gefragt, was er Kritikern entgegne, die ihm einen "Marsch in die Diktatur" vorwerfen. Diese Kritiker erhöben diesen unberechtigten Vorwurf seit Jahren, sagte er. Zu dem knappen Vorsprung bei dem Referendum über Präsidialsystem vom Sonntag zog Erdogan eine Parallele zum Fußball und sagte, nur das Ergebnis zähle: "Wichtig ist, das Spiel zu gewinnen." Erdogan betonte, das Präsidialsystem, das ihn mit deutlich mehr Macht ausstattet, sei nicht auf seine Person zugeschnitten. "Das ist kein System, das Tayyip Erdogan gehört. Ich bin sterblich, ich könnte jeden Moment sterben."





+++ 11.05 Uhr: Bauarbeiter wird von Stahlträger erschlagen +++

Ein Bauarbeiter ist im baden-württembergischen Tübingen von einem herabstürzenden tonnenschweren Stahlträger erschlagen worden. Wie die zuständige Polizei in Reutlingen mitteilte, wurden die Träger zur Absicherung einer Baugrube am Dienstag mit zwei Baggern bewegt. Beim Herablassen löste sich in mehreren Metern Höhe die Schaufel eines Baggers mit einem Stahlträger. Der 47-jährige Arbeiter wurde davon getroffen und zunächst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

+++ 11.03 Uhr: Unbekannter verschenkt in Konstanz Geld +++

Rund 400 Euro hat ein Unbekannter über die Osterfeiertage in Konstanz verteilt. Das Geld sei hinter Scheibenwischer geklemmt oder in Briefkästen gelegt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 20- und 50-Euro-Scheine seien mit Hashtags beschriftet worden, wie man sie im Internet verwende. Nähere Details nannten die Beamten nicht. Die Polizei prüft, ob das Geld aus einer Straftat kommt. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte der Sprecher. In diesem Fall bekämen die Beschenkten das Geld wieder.





+++ 10.27 Uhr: Busunglück mit 44 Toten in Indien +++

Im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh sind bei einem Busunfall mindestens 44 Menschen gestorben. Wie die lokale Polizei bestätigte, stürzte der Bus gegen 11.30 Uhr Ortszeit von einer Straße im Bezirk Nerwa rund 500 Meter tief in den Fluss Tons. Örtliche Medien berichteten teilweise von mehr als 50 Toten. Demnach war der Passagierbus auf dem Weg in den benachbarten Bundesstaat Uttarakhand.

"Es befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls mindestens 45 Menschen in dem Bus", sagte Polizeikommissar Narender Singh. "Darunter mindestens zehn Frauen und Kinder." Die Polizei sei noch mit Bergungs- und Rettungsarbeiten beschäftigt, die Zahl der Toten könne noch steigen.

++ 8.46 Uhr: Jugendliche von Zug überfahren - vor den Augen ihres Vaters +++

Vor den Augen ihres Vaters ist eine 17-Jährige am Bahnhof in Edesheim von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die junge Frau trotz einer geschlossenen Schranke die Gleise betreten, teilte die Polizei mit. Sie habe hinter einem gerade ankommenden Zug vorbeilaufen wollen, um dann in diesen einzusteigen. Während der Zug in den Bahnhof in Rheinland-Pfalz einfuhr, sei die Frau auf einem anderen Gleis stehen geblieben und habe dabei einen weiteren durchfahrenden Zug übersehen. Dieser erfasste die 17-Jährige den Angaben zufolge frontal. Der Vater der jungen Frau, der sie an den Bahnhof gebracht hatte, wurde Zeuge des Unfalls, wie es weiter hieß.

+++ 8.09 Uhr Erneuter Wintereinbruch in Teilen Deutschlands +++

Das wechselhafte April-Wetter hat erneut Behinderungen auf den Straßen im Süden Deutschlands gebracht. Vielerorts in Bayern hatten Autofahrer mit rutschigen und schneebedeckten Straßen zu kämpfen. Größere Unfälle wurden aber zunächst nicht bekannt. Am Dienstagabend hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte in weiten Teilen des Freistaats gewarnt. Am Dienstagnachmittag waren in Niederbayern bei einem durch Blitzeis ausgelösten Serienunfall mit zwölf Fahrzeugen mehrere Menschen verletzt worden. Richtig frostig war es auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze: Dort wurden minus 17 Grad registriert. In den deutschen Alpen herrscht weiter erhebliche Lawinengefahr.

Auch in Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am Mittwoch auf Niederschlag mit Schnee, Schneeregen oder Graupel einstellen, gegen Nachmittag lässt sich dann die Sonne häufiger blicken.

+++ 7.22 Uhr: US-Vizepräsident Mike Pence zu Nordkorea: "Das Schwert steht bereit"

Nordkorea ist nach Einschätzung von US-Vizepräsident Mike Pence "die gefährlichste und akuteste Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit" in der Asien-Pazifik-Region. In einer Rede an Bord des in Japan stationierten US-Flugzeugträgers "USS Ronald Reagan" warnte Pence Nordkorea, die USA würden jeden Angriff zerschlagen und jeglichen Einsatz von konventionellen oder atomaren Waffen mit einer "überwältigenden und wirksamen" Reaktion beantworten. Die USA würden stets nach Frieden streben. Unter US-Präsident Donald Trump aber stehe "das Schwert bereit", sagte Pence zum Abschluss zweitägiger Gespräche in Japan, das enger Verbündeter der USA ist.





+++ 5.14 Uhr: Bräutigam traut sich nicht - Polizeieinsatz +++

Ein unentschlossener Bräutigam ist im badischen Rheinfelden vor seiner Hochzeit davongelaufen - und hat so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Seine Schwester hatte ihn am Gründonnerstag als vermisst gemeldet. Allerdings war nicht etwa ein Verbrechen, sondern seine anstehende Trauung der Grund seines Verschwindens. In der Nacht zum Karfreitag stöberte die Hochzeitsgesellschaft den Mann daheim auf - was den Heiratsmuffel derart mitnahm, dass er wieder untertauchte. Um die Polizei nicht unnötig zu beschäftigten, teilte er den Beamten schließlich mit, wo er sich aufhielt.

+++ 5.11 Uhr: Umstrittener AKW-Reaktor Fessenheim angehalten +++

Der französische Stromgigant EDF hat den Reaktor 1 des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim an der Grenze zu Baden-Württemberg angehalten. Grund sei eine Störung im nicht-nuklearen Teil der Anlage, teilte der Betreiber mit. Der Stopp wirke sich nicht auf Sicherheit und Umwelt aus und solle nicht lange dauern. Es könnten sich über dem Kraftwerk Dampfwolken bilden, die nicht radioaktiv seien. Die französische Regierung hatte erst vor eineinhalb Wochen die Schließung von Fessenheim offiziell besiegelt.

+++ 5.10 Uhr: Tausende demonstrieren gegen Ausgang des Türkei-Referendums +++

In mehreren Städten der Türkei haben erneut Tausende gegen den Ausgang des von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan initiierten Referendums über ein Präsidialsystem protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Abend unter anderem in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara, dem westtürkischen Izmir und dem zentraltürkischen Eskisehir. Umstritten ist bei den Gegnern des Präsidialsystems vor allem eine Entscheidung der Wahlkommission von Sonntag, wonach auch nicht verifizierte Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt wurden.





+++ 4.22 Uhr: Hitze und Staub: Bundeswehr-Gerät in Mali außer Gefecht +++

Die extreme Hitze im Einsatzland Mali setzt einem Bericht zufolge militärisches Gerät der Bundeswehr außer Gefecht. Die Hälfte der Bundeswehrfahrzeuge im Camp Castor in Gao sei nicht einsatzbereit, berichtet die "Welt". Die Fahrzeuge seien nach einer technischen Überprüfung vorläufig stillgelegt worden. Gründe seien die Hitze mit bis zu 50 Grad Celsius sowie Staub und steinige Pisten.



Als weitere Gründe für die Einschränkung der materiellen Einsatzbereitschaft seien die schleppende Ersatzteilversorgung aus Deutschland und die unterdimensionierte Fahrzeuginstandsetzung vor Ort im Camp genannt worden, berichtete die Zeitung.



"Die Auftragserfüllung gegenüber den UN ist sichergestellt", zitierte die "Welt" einen stellvertretenden Kontingentführer der Bundeswehr in Gao. "Die Einsatzbedingungen führen uns aber regelmäßig an die technische Belastungsgrenze." Die Bundeswehr unterstützt in Gao die UN-Mission Minusma, die sich in Mali für eine Stabilisierung des von Konflikten und Terrorismus bedrohten Landes engagiert. Für den Kampfhubschrauber Tiger, welcher der UNO am 1. Mai einsatzbereit gemeldet werden solle, fehle eine Sonderfreigabe zum Einsatz unter hohen Temperaturen, berichtete die Zeitung. Derzeit sei der Hubschrauber nur für eine Betriebsgrenze von 43,26 Grad Celsius freigegeben. Überstiegen die Temperaturen diesen Wert, dürfe der Hubschrauber nicht aufsteigen. Beantragt sei eine Sondergenehmigung für den Einsatz bis 48,26 Grad Celsius.

+++ 4.04 Uhr: Donald Trump schränkt Visa-Freigabe ein +++

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das die Ausstellung von Arbeits-Visa für hoch qualifizierte Ausländer erschweren soll. Arbeitsplätze müssten "zuerst amerikanischen Arbeitern" angeboten werden , sagte er im Bundesstaat Wisconsin. Allerdings handelt es sich bei seinem Dekret eher um einen Handlungsaufruf an mehrere Ministerien, darunter das Arbeits- und das Justizministerium, als um konkrete Änderungen. Trump stellt damit die Vergabepraxis für die stark nachgefragten Einreisevisa der Klasse H-1B auf den Prüfstand. Aus seiner Sicht gab es dabei in der Vergangenheit "Betrug und Missbrauch".





+++ 2.09 Uhr: Bundesverwaltungsamt warnt vor Personalnot im öffentlichen Dienst +++

Das Bundesverwaltungsamt hat vor einer Personalnot im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren gewarnt. Sein Präsident Christoph Verenkotte forderte daher in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein "riesiges Einstellungsprogramm". Bisher sehe er das nicht. "Die absehbare Pensionierungswelle macht uns zu schaffen", sagte Verenkotte. Aufgrund des sich abzeichnenden Personalmangels werde es in Zukunft bestimmte Dienstleistungen gar nicht mehr geben, andere könnten nicht mehr in der gewohnten Qualität angeboten werden.



Der Vorsitzende des Beamtenbundes (dbb), Klaus Dauderstädt, beklagte, es gebe bereits heute gravierende Personallücken. So sei etwas der jetzige Personalstand in der Steuerverwaltung bedenklich niedrig. "Hier fehlen rund 20 Prozent Personal, um den laufenden Steuervollzug seriös und nachhaltig umzusetzen."

+++ 1.10 Uhr: IS reklamiert Angriff auf Polizisten für sich +++

Bewaffnete Angreifer haben am Dienstagabend vor dem christlichen Katharinenkloster auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel das Feuer eröffnet und einen Polizisten getötet. Drei weitere Beamte seien verletzt worden, als sie an einem Kontrollposten an der Straße vor dem weltbekannten Kloster unter Beschuss kamen, teilte das Innenministerium mit. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Das Innenministerium sprach von mehreren Angreifern, nach denen gefahndet werde. Sicherheitskräfte hätten das Feuer erwidert, die Angreifer seien geflohen. Die Dschihadistenmiliz IS teilte über ihre Propaganda-Agentur Amaq mit, der Angriff sei "von Kämpfern des Islamischen Staats" ausgeführt worden.

+++ 1.01 Uhr: Hannover: 23-Jähriger erstochen +++

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagabend in Hannover erstochen worden. In einer Grünanlage im Stadtteil Kleefeld sei es zwischen dem Mann und einem 25-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der 23-Jährige mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus starb. Ein Zeuge hatte den Streit beobachtet und Rettungskräfte alarmiert. Der Tatverdächtige floh zu Fuß. Polizisten nahmen ihn später in seiner Wohnung fest. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn wegen eines Tötungsdelikts.

+++ 0.33 Uhr: George Bush im Krankenhaus +++



Der frühere US-Präsident George H.W. Bush (92) ist bereits am vergangenen Freitag erneut in ein Krankenhaus in Houston gebracht worden. Bush habe über anhaltenden Husten geklagt, der sich dann als leichte Lungenentzündung herausgestellt habe, teilte ein Sprecher via Twitter mit. Diese sei erfolgreich behandelt worden. Bush sei guten Mutes, halte sich aber zur Beobachtung weiter in der Klinik auf.





+++ 0.30 Uhr: UN-Mitarbeiter als Geiseln genommen +++

In der Demokratischen Republik Kongo sind 16 Mitarbeiter der Vereinten Nationen kurzzeitig in Geiselhaft geraten. In einem Flüchtlingslager hätten Ex-Rebellen aus dem Nachbarland Südsudan die UN-Mitarbeiter mehrere Stunden in ihre Gewalt gebracht, ehe sie wieder freikamen, erklärte ein UN-Sprecher in New York. Das Lager in Munigi im Osten des Landes sei wieder unter Kontrolle von Soldaten der UN-Kongo-Mission Monusco, die Lage sei ruhig.

+++ 0.29 Uhr: Syrien: Human Rights Watch wirft USA Fehler vor +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat dem US-Militär schwere Fehler bei einem Luftangriff im März in Syrien vorgeworfen. Die USA hätten nicht ausreichend Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um zivile Opfer zu vermeiden, hieß es in einem Bericht der Organisation.







Bei dem Luftangriff in der nordsyrischen Stadt al-Dschinnah waren Mitte März nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 46 Menschen getötet worden. Demnach handelte es sich bei dem Ziel um eine Moschee. Human Rights Watch (HRW) spricht in seinem Bericht von 38 Toten. Ein Sprecher des zuständigen US-Regionalkommandos Centcom sagte, das US-Militär werde bald das Ergebnis eigener Untersuchungen vorlegen. Ziel sei es stets, den Schaden für die Zivilbevölkerung gering zu halten.

+++ 0.04 Uhr: Drei Tote bei Schießerei in Kalifornien +++

Drei Menschen im kalifornischen Fresno sind durch Schüsse getötet wurde. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden, gab die Polizei bekannt. Der Mann habe bei seiner Festnahme "Allahu akbar", arabisch für "Gott ist groß", gerufen, sagten die Ermittler nach Angaben der Zeitung "Fresno Bee". Er habe in sozialen Netzwerken seinen Hass auf Weiße ausgedrückt, hieß es. Bei den drei Opfern handelt es sich um weiße Männer.

Der dunkelhäutige Täter habe auf offener Straße an verschiedenen Orten willkürlich um sich geschossen, teilte die Polizei mit. Dabei sei unter anderem ein Mann in einem Lastwagen tödlich getroffen geworden. Schüsse fielen auch auf dem Parkplatz einer katholischen Einrichtung. Der Tatverdächtige wird auch mit der Ermordung eines Wächters vor einem Motel in Fresno am vergangenen Donnerstag in Verbindung gebracht.