Karlsruhe kippt Brennelementesteuer

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.38 Uhr: Bundesverfassungsgericht kippt Brennelementesteuer +++

Die von 2011 bis 2016 kassierte Brennelementesteuer ist nach einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar mit dem Grundgesetz und das Gesetz nichtig. Damit können die Atomkonzerne auf Rückerstattung von insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro hoffen.

+++ 9.51 Uhr: Iranische Staatsmedien: Zwei Menschen bei Angriffen in Teheran getötet +++

Bei den Angriffen auf das Parlament und ein Mausoleum in Teheran sind laut Staatsmedien mindestens zwei Menschen getötet worden. Bei dem Angriff mehrerer Bewaffneter auf das Parlament sei eine Wache getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch. Zudem sei bei dem Selbstmordattentat vor dem Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini neben der Attentäterin ein Gärtner getötet worden.

+++ 7.45 Uhr: Theresa May will im Kampf gegen Terrorismus notfalls auch Menschenrechte einschränken +++

I'm clear: if human rights laws get in the way of tackling extremism and terrorism, we will change those laws to keep British people safe. pic.twitter.com/8EfUJYUDMK — Theresa May (@theresa_may) June 6, 2017

Die britische Premierministerin Theresa May will im Kampf gegen den Terrorismus notfalls auch die Menschenrechte einschränken. Die Bewegungsfreiheit von Terrorverdächtigen müsse beschnitten, die Strafen für Täter verlängert werden, sagte May am Dienstag in einer Rede vor Anhängern. "Und wenn uns unsere Menschenrechtsgesetze davon abhalten, das zu tun, werden wir die Gesetze ändern, so dass wir es tun können." In Großbritannien wird am Donnerstag ein neues Parlament gewählt.

Die konservative Premierministerin steht nach drei Anschlägen binnen drei Monaten mit 34 Toten und dutzenden Verletzten enorm unter Druck. Als Innenministerin von 2010 bis 2016 war May für die Streichung von rund 20.000 Stellen bei der Polizei verantwortlich. Massive Kritik gibt es auch an Polizei und Geheimdiensten, denen beispielsweise einer der Täter des jüngsten Anschlags in London bekannt war.





+++ 6.41 Uhr: Weitere Festnahme nach Anschlag in London +++

Nach dem Anschlag mit sieben Toten im Herzen Londons haben die Ermittler Medienberichten zufolge einen 30-jährigen Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff sei nach Angaben von Scotland Yard am frühen Morgen im östlichen Londoner Stadtteil Ilford erfolgt. Dort hätten Anti-Terror-Einheiten ein Gebäude durchsucht, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Dem festgenommenen Mann werde vorgeworfen, Terroranschläge geplant, in Auftrag gegeben oder dazu angestiftet zu haben. Drei Terroristen hatten am Samstagabend auf der London Bridge und am nahen Borough Market mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Acht Minuten nach dem ersten Notruf wurden sie am Tatort von der Polizei erschossen. Auch nach wegen des Anschlags in Manchester hatte die Polizei einen Mann am Flughafen London-Heathrow festgenommen (siehe Meldung von 1.19 Uhr).





+++ 5.40 Uhr: Mexiko: Vier Tote bei Durchsuchung in Gefängnis +++

Bei einem Polizeieinsatz in einer Haftanstalt im Nordosten Mexikos sind vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien drei Polizisten, sagte der Sprecher der Sicherheitsbehörden im Bundesstaat Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez. Sechs Menschen wurden bei der Operation verletzt.



Die Sicherheitskräfte waren zuvor zu einer Durchsuchung in das Gefängnis in Ciudad Victoria eingerückt. Offenbar wurden sie von Häftlingen angegriffen. Es waren Schüsse zu hören. Über der Haftanstalt kreiste ein Hubschrauber der Bundespolizei, und Soldaten umstellten das Gelände.

+++ 5.34 Uhr: Bundestag will über Incirlik-Abzug abstimmen +++

Bundestagsabgeordnete aller Parteien pochen darauf, dass das Parlament das letzte Wort über einen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik bekommt. Der Abzug ist allerdings unausweichlich: Ankara hat sich auch bei einem letzten Vermittlungsversuch von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) geweigert, deutschen Abgeordneten ein uneingeschränktes Besuchsrecht bei den Soldaten zuzugestehen.

Die Bundesregierung will heute in ihrer Kabinettssitzung über den Abzug beraten. Eine Änderung des vom Bundestag beschlossenen Mandats ist zwar rechtlich nicht zwingend notwendig, weil darin kein fester Stationierungsort genannt ist. Aus politischen Gründen dürfte die Regierung das Parlament aber in die Entscheidung einbinden. Schließlich geht es im Incirlik-Streit im Kern darum, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist.

+++ 5.07 Uhr: Bischof von Hannover: Flüchtlinge vor Taufe genau prüfen +++

Der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, hat sich gegen missbräuchliche und erschlichene Taufen ausgesprochen. Die Kirche solle kritisch prüfen, wenn Flüchtlinge zum Christentum konvertieren wollten, sagte Meister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Landesbischof reagierte damit auf den Fall eines afghanischen Asylbewerbers, der zum Christentum konvertierte, sich dadurch der Abschiebung entzog und trotz Fußfessel einen fünfjährigen Jungen tötete.

Die jeweilige Lebenssituation von Taufwilligen müssten genau bekannt sein, sagte Meister in dem Interview. Dabei dürften sich Pastoren nicht unter Druck setzen lassen. Dennoch könne es im Einzelfall zu Missbräuchen kommen. Für Sanktionen sei nicht die Kirche, sondern der Staat zuständig.

+++ 4.50 Uhr: Österreich will gegen deutsche Maut klagen +++

Österreich will in jedem Fall gegen die deutsche Pkw-Maut vor Gericht ziehen. "Wir haben definitiv vor, zu klagen", sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) der "Passauer Neuen Presse". Dies gelte auch, wenn sich weitere Anrainerstaaten der Klage nicht anschließen.

Die deutsche Maut verstoße gegen EU-Recht, auch wenn die EU-Kommission sie durchgewunken habe. "Wir müssen nun ein Vermittlungsverfahren bei der EU-Kommission anstrengen", sagte Leichtfried. Dieses sei Voraussetzung für eine Klage und werde rund drei Monate dauern. Eine positive Vermittlung werde nicht gelingen, das sei schon abzusehen. "Und dann ziehen wir vor den Europäischen Gerichtshof." Der Vorwurf aus Wien: Deutschland benachteilige Autofahrer aus anderen EU-Ländern, weil inländische Autohalter die Maut über Nachlässe bei der Kfz-Steuer quasi erstattet bekämen.

+++ 4.42 Uhr: Pariser Angreifer war Doktorand an der Uni Metz +++

Nach dem Angriff eines mutmaßlichen Islamisten auf Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind weitere Details über den Angreifer bekannt geworden. Es handle sich um einen aus Algerien stammenden 40-jährigen Doktoranden der Universität Lorraine in Metz in der ostfranzösischen Region Lothringen, verlautete aus Ermittlerkreisen. Er war demnach Doktorand der Informationswissenschaften. Den Ermittlerkreisen zufolge trug der Mann Ausweispapiere bei sich, die ihn als Farid I. ausgaben. Geboren wurde er demnach im Januar 1977 in Algerien.

Universitätspräsident Pierre Mutzenhardt sagte einem örtlichen Radiosender, der Mann habe keine Auffälligkeiten gezeigt. Sein Doktorvater Arnaud Mercier sagte im französischen Fernsehen, der Student habe "nach außen hin keine übermäßige Anhängerschaft zum Islam gezeigt". "Als ich ihn kannte, hatte er eine prowestliche, prodemokratische Anschauung", sagte Mercier dem Sender BFMTV. Seit November habe er allerdings nichts mehr von ihm gehört. Dies habe ihn stutzig gemacht.





+++ 3.18 Uhr: Anschlag in London: Zweites Todesopfer aus Australien +++

Nach dem jüngsten Terroranschlag im Herzen Londons ist die Nationalität eines weiteren Todesopfers geklärt. Das australische Außenministerium bestätigte am Mittwoch den Tod einer zweiten Person mit australischer Staatsbürgerschaft, nachdem zuvor bereits eine 28-jährige Krankenschwester für tot erklärt worden war. Details zur Identität des zweiten Opfers würden erst bekanntgegeben, wenn die Hinterbliebenen informiert sind, teilte Außenministerin Julia Bishop mit. Eine 21 Jahre alte Australierin gilt seit dem Wochenende als vermisst.

+++ 1.55 Uhr: Belästigungsvorwürfe: Uber entlässt 20 Mitarbeiter +++

Der US-Fahrdienstanbieter Uber hat 20 Mitarbeiter unter anderem wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung entlassen. Derzeit würden 215 interne Beschwerden geprüft, die unter anderem im Zusammenhang mit Diskriminierung, Belästigung, unprofessionellem Verhalten und Mobbing stünden, teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur AFP mit. Die meisten Beschwerden wurden demnach von Mitarbeitern in der Uber-Zentrale in San Francisco erhoben.

Der Fahrdienstanbieter hatte zuletzt bereits mit einer Reihe von Skandalen zu kämpfen, die bereits zu Wechseln an der Unternehmensspitze führten. Mitarbeiter warfen dem Unternehmen wiederholt vor, eine Kultur des Sexismus und der Gewalt zu tolerieren.

+++ 1.40 Uhr: Türkei-Chef von Amnesty International festgenommen +++

Der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftbefehl gegen Kilic wurde demnach am Dienstagmorgen in seinem Haus in der Küstenstadt Izmir vollstreckt und mit Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen begründet. Die türkische Regierung macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers für den Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres verantwortlich.

Kilic wurde den Angaben zufolge zusammen mit 22 Anwälten festgenommen. Zudem seien sein Haus und Büro durchsucht worden. Laut der Zeitung "Hürriyet" wird den Festgenommenen die Nutzung einer Messenger-App vorgeworfen, die nach Darstellung der Regierung unter Gülen-Anhängern beliebt ist.

+++ 1.19 Uhr: Weitere Festnahme nach Anschlag in Manchester +++

Gut zwei Wochen nach dem schweren Terroranschlag in Manchester haben britische Sicherheitskräfte am Hauptstadtflughafen London-Heathrow einen Verdächtigen festgenommen.

Dem 38-jährigen Mann werden Verstöße gegen die Anti-Terror-Gesetze zur Last gelegt, wie die Polizei von Manchester in der Nacht auf Twitter mitteilte. Die Festnahme sei geplant gewesen, für den Flughafen habe keine direkte Bedrohung bestanden.

Am 22. Mai hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester mehr als 20 Menschen in den Tod gerissen. Insgesamt wurden 19 Verdächtige in Zusammenhang mit den Ermittlungen zu dem Anschlag festgenommen. Zwölf von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen, sieben befinden sich nach Polizeiangaben noch in Gewahrsam und werden weiter vernommen.

BREAKING: Man arrested at Heathrow Airport in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/lw6nUwhch3 — G M Police (@gmpolice) 6. Juni 2017









+++ 1.07 Uhr: Verfassungsschützer will auch Kinder überwachen lassen +++

Der Vorstoß von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), im islamistischen Umfeld auch Kinder vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, stößt bei der Thüringer Behörde auf Zustimmung.

Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sagte der "Mitteldeutschen Zeitung" (Online), "mit großer Sorge" stelle man fest, dass es in allen Extremismusbereichen, besonders aber beim Islamismus, bei Rekrutierungs- und Radikalisierungsversuchen keine Altersgrenze mehr gebe. Auch vor strafunmündigen Kindern werde nicht haltgemacht.

Sofern konkrete Hinweise im Einzelfall vorlägen, müssten die Sicherheitsbehörden die Möglichkeit zur Beobachtung, Speicherung und Bewertung von Erkenntnissen haben, so Kramer. Ziel dabei sei nicht die Kriminalisierung oder Stigmatisierung der Betroffenen, sondern die schnelle Einleitung von Gegenmaßnahmen, auch mit Hilfe von Jugendbehörden.

+++ 1.05 Uhr: BDK: "Täter von Anschwang hätte nicht ins Heim gehört" +++

Nach dem tödlichen Angriff eines Asylbewerbers auf ein Flüchtlingskind kritisiert der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), dass der Mann mit elektronischer Fußfessel in der Unterkunft wohnen durfte. "Wir (...) halten die Fußfessel in solchen Fällen und bei echten Gefährdern für ein reines Scheininstrument, das Sicherheit vielfach nur vorgaukelt", sagte BDK-Bundesvize Ulf Küch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Als erfahrener Kriminalbeamter muss ich sagen: Ich kann nicht nachvollziehen, dass dieser Fußfesselträger in einer Flüchtlingsunterkunft leben durfte." Der Mann, der in dem Heim in Arnschwang in der Oberpfalz am Samstag ein Kind aus Russland getötet hatte, sei als Gewalttäter bekannt gewesen. Der 41-Jährige war bei der Tat von Polizisten erschossen worden.

+++ 0.48 Uhr: Kalifornien unterzeichnet Klima-Abkommen mit China +++

Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen macht der US-Bundesstaat Kalifornien nun gemeinsame Sache mit China. Der kalifornische Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete in Peking ein Klimaschutzabkommen mit der Volksrepublik. Nach Mitteilung des demokratischen Politikers wollen der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat und China in Bereichen wie erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien noch enger zusammenarbeiten. Er setze auf eine "sehr enge Partnerschaft" mit Peking, um CO2-Emissionen zu reduzieren, sagte Brown bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping.

+++ 0.22 Uhr: Türkei steht Katar zur Seite +++

Im Konflikt zwischen den Golfstaaten hat sich die Türkei auf die Seite von Katar geschlagen. "Wir finden, dass die gegen Katar ergriffenen Sanktionen nicht gut sind", sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in einer Rede in Ankara. Die Türkei werde ihre Verbindungen zu Katar weiter entwickeln, "so wie bei allen Freunden, die uns in den schwierigsten Momenten unterstützt haben", fügte Erdogan mit Blick auf den gescheiterten Putschversuch in seinem Land im Juli vergangenen Jahres hinzu. Katar zu isolieren, werde keinerlei Probleme lösen, sagte Erdogan.

Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu Katar, aber auch zu den anderen Golfmonarchien, insbesondere zu Saudi-Arabien. Saudi-Arabien und seine Verbündeten Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten die diplomatischen Beziehungen zu Katar am Montag überraschend abgebrochen.