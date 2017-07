Busfahrer als Verursacher für Unglück auf A9 unter Verdacht

Die Nachrichten des Tages im Ticker.

+++ 13.46 Uhr: Wieder Tote und Verletzte bei Kämpfen in der Ostukraine +++

In der Ostukraine sind trotz Vereinbarungen für eine Waffenruhe zur Erntezeit zwei Soldaten der ukrainischen Armee getötet worden. Drei weitere wurden bei Kämpfen mit prorussischen Separatisten verletzt, wie Militärsprecher Alexander Motusjanik in Kiew mitteilte. Schwerpunkte der Gefechte lagen bei Switlodarsk und Horliwka im Donezker Gebiet. Die Aufständischen sollen dabei verbotene Granatwerfer und schwere Artillerie eingesetzt haben.

Donezker Rebellensprecher warfen wiederum Kiew Verstöße gegen die vereinbarte Waffenruhe vor. Im Einflussbereich der Luhansker Rebellen sei zudem eine Frau durch eine Sprengfalle verletzt worden.

+++ 13.25 Uhr: "Reichsbürger" verletzt bei Festnahme Polizisten +++

Bei der Festnahme eines "Reichsbürgers" in Bayern sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Der 53-Jährige aus dem Landkreis Landshut habe weder die Autorität der Beamten noch den Haftbefehl anerkannt, als dieser vollzogen werden sollte, teilte die Polizei mit. Der Mann habe auf einen der Beamten eingeschlagen, seine 55 Jahre alte Lebensgefährtin mit den Füßen auf eine Polizistin eingetreten. Das Paar wurde fixiert, der Mann kam nach einer Behandlung im Krankenhaus ins Gefängnis. Warum gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde nicht mitgeteilt. "Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort.

+++ 13.14 Uhr: Tanz eines Mannes lässt Polizei anrücken +++

Weil ein Mann im Freien getanzt und einen Baum angesungen hat, hat ein Passant in Steinen in Baden-Württemberg die Polizei gerufen. Der Alarm war jedoch umsonst, wie die Beamten mitteilten. Der "seltsame Tanz" entpuppte sich als Entspannungsübung und Selbstverteidigungstechnik. Der Polizei erzählte der 62 Jahre alte Mann, dass er die Übungen für gewöhnlich im Wald mache. Diesmal nutzte er aber eine Wartezeit auf einen Arzttermin dazu, zu üben. "Manche lesen, manche gehen einkaufen und manche machen eben Übungen, wenn sie warten müssen", sagte ein Polizeisprecher.

+++ 13.05 Uhr: Busfahrer als Verursacher für Unglück auf A9 unter Verdacht +++

Nach dem verheerenden Busbrand auf der Autobahn 9 in Nordbayern steht allein der gestorbene Busfahrer als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder, gegen andere Personen wird nicht ermittelt. Der Firmensitz des Busunternehmens in Sachsen sei durchsucht worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. In dem Zusammenhang seien Unterlagen in Bezug auf den Reisebus und die beiden Busfahrer sichergestellt worden. Ob ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnte, sagten die Ermittler zunächst nicht.

Auf Höhe Münchberg war am Montag ein Reisebus mit 48 Menschen an Bord auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. 18 Menschen starben in den Flammen, darunter der Fahrer. Von den 30 Verletzten hätten sieben Leichtverletzte die Krankenhäuser wieder verlassen, teilten die Ermittler weiter mit. Bei 3 der 23 Opfer, die noch in den Kliniken behandelt werden, bestehe weiterhin Lebensgefahr. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Zwei Sachverständige für Verkehrsunfälle und Brände hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass der Reisebus bereits vor dem Aufprall auf den Anhänger gebrannt hat. "Vieles spricht dafür, dass bei dem Bus erst aufgrund der Kollision mit dem Anhänger Feuer ausgebrochen ist", hieß es.





+++ 12.53 Uhr: Juncker empört sich über fast leeres Europaparlament +++

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich über ein weitgehend leeres Europaparlament empört. "Das europäische Parlament ist lächerlich", sagte Juncker in Straßburg, als er eine Rede zur EU-Ratspräsidentschaft Maltas im ersten Halbjahr halten sollte. "Die Tatsache, dass bei dieser Debatte rund 30 Abgeordnete anwesend sind, zeigt hinreichend, dass das Parlament nicht ernsthaft ist." Insgesamt hat das EU-Parlament 751 Abgeordnete. Mit Blick auf den maltesischen Regierungschef Joseph Muscat, der zuvor im Parlament gesprochen hatte, fügte Juncker an: "Wenn Herr Muscat Frau Merkel wäre - schwer vorstellbar - oder Herr Macron - eher vorstellbar - hätten wir ein volles Haus." Der 62-jährige Konservative aus Luxemburg gestikulierte dabei echauffiert mit seinen Händen und traf mehrfach das Mikrofon. "Das Parlament ist vollkommen lächerlich."

+++ 12.37 Uhr: Neckarwestheim legt Beschwerde gegen Castor-Transporte ein +++

Im Streit um Atommüll-Transporte auf dem Neckar wehrt sich die Gemeinde Neckarwestheim mit juristischen Mitteln gegen weitere Castoren aus dem 50 Kilometer entfernten Obrigheim. Die Kommune habe Beschwerde gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin eingelegt, sagte Bürgermeister Jochen Winkler. "Wir können nicht einfach so stehenlassen, dass sich das Gericht in einer Interessensabwägung für einen zügigen Rückbau von Obrigheim und gegen die Gemeinde entschieden hat", betonte er. Die Beschwerde sei beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt worden.

+++ 12.07 Uhr: Zeugin im Mordprozess Höxter: Behörde wusste von Problemen +++

Das Ordnungsamt von Höxter war nach Aussage einer Zeugin über Probleme im sogenannten Horrorhaus von Bosseborn informiert. Sie habe die Behörde im April 2016 angerufen und um eine Einschätzung gebeten, sagte die Schiedsfrau vor dem Landgericht Paderborn aus. Ermittlungen zu dem Fall waren am 22. April 2016 nach dem Tod eines Opfers ins Rollen gekommen.



Die Angeklagte Angelika W. habe sich erst telefonisch und dann per Schreiben an sie gewandt, berichtete die Zeugin, die als Schiedsfrau für einen Nachbarort von Bosseborn zuständig war. Angelika W. schilderte in ihrem Brief, der im Gericht in Auszügen vorgelesen wurde, detailliert Körperverletzungen und sexuelle Misshandlungen in dem Haus.

Das Ordnungsamt habe ihr erklärt, Angelika W. müsse sich an den für Bosseborn zuständigen Schiedsmann wenden, sagte die Zeugin aus. "Man kann sich den Schiedsmann nicht aussuchen", habe man ihr gesagt. Die Angeklagte habe sich aber nicht an den Bosseborner Schiedsmann wenden wollen, weil sie früher schon Probleme mit ihm gehabt habe. "Ich habe mich allein gelassen gefühlt", sagte die 54-jährige Schiedsfrau.

Heute werfe sie sich vor, nicht die Polizei gerufen zu haben.

+++ 11.52 Uhr: Frankreich öffnet Archiv des Prozesses gegen Nazi-Verbrecher Barbie +++

30 Jahre nach der Verurteilung des Nazi-Verbrechers Klaus Barbie hat Frankreich die Prozessakten freigegeben. Ziel sei es, das Wissen über den aufsehenerregenden Prozess zu verbessern, teilten die Justiz- und Kulturministerien in Paris mit.



Am Dienstag jährte sich der Schuldspruch: Der als "Schlächter von Lyon" bekannte Barbie war am 4. Juli 1987 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden.



Barbie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von deutschen und französischen Behörden wegen Gräueltaten gesucht, die er 1942 bis 1944 als Gestapo-Chef in Lyon beging. Aufgespürt wurde er schließlich von den "Nazi-Jägern" Beate und Serge Klarsfeld in Bolivien, wo er unter dem Decknamen Klaus Altmann lebte. 1983 lieferte das Land ihn an Frankreich aus. Barbie starb 1991.

+++ 11.44 Uhr: Schwesig zur Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt +++

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. In einer Sondersitzung des Parlaments in Schwerin erhielt die 43-Jährige am Dienstag 40 von 70 gültigen Stimmen, wie Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider mitteilte. Die SPD-Politikerin folgt auf ihren Parteikollegen Erwin Sellering, der Ende Mai wegen einer schweren Krebserkrankung den Verzicht auf alle politischen Ämter ankündigte.



+++ 10.46 Uhr: Bahn erwartet weiteren Zuschuss des Bundes zur Senkung der Trassengebühren +++

Im Wettbewerb mit dem Auto und dem Fernbus erwartet die Deutsche Bahn einen Zuschuss des Bundes zur Senkung der Trassengebühren auch im Personenverkehr. "Es wäre ein starkes Signal der Politik zur Stärkung des Schienenpersonenverkehrs", sagte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Eine Halbierung der Trassenpreise im Personenverkehr würde den Bund nach seinen Worten 400 bis 500 Millionen Euro kosten.

Die zuletzt stark gestiegenen Trassenpreise müssen alle Personen- und Güterzugunternehmen zahlen, wenn sie die Bahn-Infrastruktur nutzen.

+++ 9.59 Uhr: Österreich will Grenzkontrollen am Brenner einrichten +++

Vor dem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag verschärft Österreich den Druck in der Flüchtlingsfrage: Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil rechnet mit einem zeitnahen Beginn von Grenzkontrollen am Brenner.



"Angesichts der Migrationsentwicklung in Italien müssen wir uns vorbereiten", sagte Doskozil der "Kronen Zeitung". Ein Einsatz des Militärs an dem österreichisch-italienischen Alpenpass sei unabdingbar, wenn der Zustrom nicht geringer werde.

+++ 9.01 Uhr: Urlauber sind mit fast zwei Tagen Verspätung unterwegs nach Teneriffa +++

Mit fast zwei Tagen Verspätung sind am Dienstagmorgen rund 170 Urlauber mit der Fluggesellschaft Condor von Frankfurt nach Teneriffa gestartet. Der Flug mit der Nummer 1478 habe am Morgen um 8.09 Uhr am Frankfurter Airport abgehoben und solle nach einer Flugdauer von rund vier Stunden auf dem Flughafen Teneriffa Süd landen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport.



Eigentlich hätten die Passagiere schon am Sonntagvormittag auf die Urlaubsinsel fliegen sollen. Das Flugzeug war nach Condor-Angaben aber bei einem heftigen Vogelschlag so stark beschädigt worden, dass es nicht starten konnte. Eine Ersatzmaschine sei aufgrund der Ferienzeit nicht zu organisieren gewesen. Die Fluggesellschaft hatte die Passagiere für zwei Nächte in einem Hotel am Flughafen untergebracht.

+++ 8.51 Uhr: Nordkorea will erfolgreich Interkontinentalrakete getestet haben +++

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet. Das hätten nordkoreanische Staatsmedien vermeldet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

+++ 7.07 Uhr: Leiche in Kiste in Elbe versenkt - 260 Hinweise zu totem Mann +++

Ein Jahr nach dem Fund einer Leiche in einer Kiste in der Elbe gibt der Fall den Ermittlern in Sachsen-Anhalt weiter Rätsel auf. Mehr als 260 Hinweise zu dem Fall aus der Nähe von Dessau-Roßlau seien bislang eingegangen, teilte die Polizei mit. "Wir haben schon oft gedacht: Jetzt haben wir ihn", sagte Sprecher Ralf Moritz. Doch trotz der vielen Hinweise habe sich die Identität des Mannes nicht klären lassen. Auch der Aufruf unter Erntehelfern in der nicht sehr weit entfernt gelegenen Brandenburger Spargelregion Beelitz habe keine zielführenden Hinweise gebracht.



Am 5. Juli 2016 hatte ein Paddler die Metallkiste mit dem Leichnam entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Zahlreiche Verletzungen deuten laut Polizei darauf hin, dass der Mann getötet wurde. Er hatte eine athletische Statur, war etwa 75 Kilo schwer und 1,80 Meter groß.



Mehrere auffällige Merkmale am Körper des Toten ließen die Ermittler zunächst davon ausgehen, die Identität des Mannes schnell klären zu können. Doch weder der auf den Unterarm tätowierte Name "Michaela", noch ein Goldring am Ringfinger mit dem gleichen Namen brachte die Polizisten weiter. "Wir haben viele Hinweise herausgegeben - bislang ohne Erfolg", sagte Moritz. Klar ist bislang nur, dass der Tote wahrscheinlich aus Südosteuropa stammt.

+++ 6.11 Uhr: Schreckmomente für Passagiere auf AirAsia-Flug +++

Einige Schreckmomente und eine außerplanmäßige Landung im australischen Brisbane haben Passagiere der malaysischen Billigflugline AirAsia erlebt. Kurz nach dem Start an der Goldküste in Richtung Malaysia seien mehrere explosionsartige Knallgeräusche zu hören gewesen, berichteten Passagiere auf Twitter. Aus einem Triebwerk seien Funken geflogen. Der Airbus A333 mit 359 Menschen an Bord wurde nach Brisbane umgeleitet und landete dort. Die Fluglinie teilte mit, Vogelschlag sei wahrscheinlich die Ursache für die Probleme auf dem Flug AirAsia X D7 207 gewesen.



Es war bereits der zweite Zwischenfall für AirAsia innerhalb kurzer Zeit. Vergangene Woche musste eine Maschine außerplanmäßig wegen Triebwerksproblemen in Perth landen. AirAsia ist eine malaysische Billigfluglinie, die vor allem Ziele in Südostasien anfliegt.



+++ 5.08 Uhr: Von den USA unterstützte syrische Kräfte dringen erstmals in Altstadt von Raka ein +++

Die von den USA unterstützten sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind nach monatelangen Kämpfen erstmals in die Altstadt der IS-Hochburg Raka vorgedrungen. Einheiten der SDF hätten zwei "kleine Lücken" in der Altstadtmauer geöffnet, erklärte das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) in der Nacht. Am Sonntag hieß es die kurdisch-arabischen SDF-Kämpfer seien "zum ersten Mal in den Süden von Raka eingedrungen.



SDF-Kämpfer waren am 6. Juni ins nordsyrische Raka einmarschiert. Seitdem eroberten sie einige Viertel im Osten und Westen der Stadt. Als sie weiter ins Zentrum vordrangen, stießen sie allerdings auf erbitterten Widerstand. Am Donnerstag hatten die SDF-Kämpfer dem IS den letzten Fluchtweg aus Raka abgeschnitten.

+++ 3.37 Uhr: Nordkorea testet erneut Rakete +++

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Das kommunistische Land habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" von einem Stützpunkt bei Banghyon in der westlichen Provinz Nord Phyongan abgefeuert, die anschließend ins Meer gestürzt sei, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit.



Nordkorea hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet.



+++ 2.19 Uhr: Verfassungsschutz warnt vor russischen und chinesischen Cyber-Attacken vor Bundestagswahl +++

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat vor einer Zunahme der Cyber-Angriffe aus China und Russland. Das belege der "Verfassungsschutzbericht 2016", aus dem die "Bild"-Zeitung zitiert. Darin heißt es: "Russland und China wurden mehrfach als Angreifer erkannt." Die "Nachhaltigkeit und Zielauswahl" der zuletzt entdeckten Angriffe zeige dabei "deutlich den Versuch, Politik und Bundesverwaltung strategisch auszuspionieren".



Besonders im Visier der Cyber-Spione seien das Auswärtige Amt, die deutschen Botschaften im Ausland, das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium. Auch Kanzleramt und Bundeswehr stehen laut dem BfV-Bericht zunehmend "im Fokus der Angreifer, heißt es in dem Bericht.