DFB will Dortmunder Südtribüne sperren

Die Nachrichten des Tages im Ticker

+++ 13.37 Jugendliche waren 45-mal mit Auto der Eltern auf BeutezugUhr: +++

Über ein Jahr lang sind zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche mit dem Auto ihrer Eltern und wechselnden Komplizen auf Einbruchs- und Diebestour in Hildesheim und Umgebung gewesen. Den Verdächtigen werden 45 Taten zur Last gelegt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei den Einbrüchen hatten es die geständigen Jugendlichen vorwiegend auf Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten abgesehen. Sie sollen Beute im Gesamtwert von mehr als 37.000 Euro gemacht haben. Damit das elterliche Auto nicht identifiziert werden konnte, brachten die Jugendlichen gestohlene Kennzeichen an dem Pkw an.

+++ 13.19 Uhr: Baden-Württemberg will nach Freiburger Mord Datenaustausch verbessern +++

Vier Monate nach dem Mord an einer Freiburger Studentin fordert Baden-Württemberg einen besseren europaweiten Austausch über Daten von Straftätern. Die Studentin war vergewaltigt und getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Flüchtling aus Afghanistan, soll schon 2013 eine Gewalttat an einer jungen Frau auf der griechischen Insel Korfu begangen haben. Die deutschen Behörden wussten nichts von der kriminellen Vorgeschichte. Solche Fällen mangelnden Datenaustauschs sollen nach dem Antrag, den Baden-Württemberg in den Bundesrat einbrachte, vermieden werden. Dazu soll das zentrale europäische Strafregisterinformationssystem (ECRIS) erweitert werden. Bereits heute könnten Behörden zwar auf das Strafregister anderer EU-Mitgliedstaaten zurückgreifen, sagte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf. Aber auf Informationen über Verurteilungen von Angehörigen anderer Staaten stießen sie mit einer ECRIS-Abfrage nicht, sagte Wolf. Das müsse sich ändern.





+++ 12.55 Uhr: DFB-Kontrollausschuss will Dortmunder Südtribüne sperren +++

Borussia Dortmund muss nach den Zuschauer-Vorkommnissen beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig harte Strafen befürchten. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fordert die Sperrung der Stadion-Südtribüne in einer Erstligapartie und 100.000 Euro Strafe. Einen entsprechenden Antrag hat das Gremium dem BVB zugestellt, wie der DFB mitteilte.



"Eine derartige Verunglimpfung und Diffamierung von einzelnen Personen und Vereinen durch Transparente und Schmähgesänge ist nicht hinnehmbar und muss konsequent sanktioniert werden", sagte Anton Nachreiner als Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses zum Antrag seines Gremiums. BVB-Anhänger hatten RB-Leipzig-Offizielle und den Verein insgesamt auf Spruchbändern und mit Gesängen massiv beleidigt und diffamiert. Zudem waren vor dem Spiel Gäste-Fans mit Gegenständen, unter anderem mit Steinen, beworfen worden. Es hatte zehn Verletzte gegeben. Diese Ausschreitungen werden nicht vom DFB sanktioniert, da sie sich außerhalb des Stadions zugetragen haben



+++ 12.21 Uhr: Baden-Württemberg: Polizei soll mehr DNA-Spuren auswerten dürfen +++

Die Polizei soll nach dem Willen von Baden-Württemberg und Bayern bei Ermittlungen nach schweren Straftaten auch Augen-, Haarfarbe und Hauttyp per DNA untersuchen dürfen. Das sieht ein von Bayern unterstützter Gesetzesantrag von Baden-Württemberg vor, der zur weiteren Beratung in den Bundesrat eingebracht wurde. Südwest-Justizminister Guido Wolf sagte, so könne der Kreis von Verdächtigen etwa nach einem Mord schneller eingegrenzt werden. Solche mittlerweile auswertbaren DNA-Spuren außer Acht zu lassen, stoße bei der Bevölkerung nicht auf Verständnis. Unschuldige könnten dadurch nicht zu Unrecht verurteilt werden, weil für eine Verurteilung am Ende das individuelle DNA-Profil stimmen müsse.

+++ 11.39 Uhr: Zweiter Prozess um Lohfink: Gericht bestätigt Schuldspruch +++

In der Revision des Models Gina-Lisa Lohfink um falsche Verdächtigungen hat das Berliner Kammergericht eine Aufhebung des Schuldspruchs abgewiesen. Die Höhe der Geldstrafe müsse jedoch neu festgelegt werden, urteilte das Gericht am Freitag. Lohfink war zur Verhandlung gekommen und hatte den Gerichtssaal ohne Kommentar betreten. Über die Höhe der Tagessätze muss nun eine andere Abteilung des Amtsgerichts neu verhandeln.

Die 30-jährige Lohfink war im vergangenen August vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt worden. Sie hatte behauptet, im Juni 2012 von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Dafür sah das Gericht keine Hinweise. Laut Urteil hatte Lohfink bewusst gelogen, der Sex mit beiden Männern sei einvernehmlich gewesen. Der Prozess hatte deutschlandweit Aufsehen erregt und polarisiert. Die einen sahen das Model als Vorkämpferin für die Rechte von Frauen, andere vermuteten eine inszenierte Tränenshow. Im Revisionsprozess wurden keine neuen Beweise erhoben und keine Zeugen gehört. Das Urteil wurde nur auf Rechtsfehler untersucht. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte beantragt, die Geldstrafe aufzuheben, der Schuldspruch solle aber bleiben.

+++ 10.50 Uhr: Erdogan unterzeichnet umstrittene Verfassungsreform zum Ausbau seiner Macht +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die umstrittene Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems unterzeichnet. Mit seiner Unterschrift bestätigte Erdogan die Verfassungsänderung, wie das türkische Fernsehen am Freitag berichtete. Die Bevölkerung soll bei einem Referendum Mitte April endgültig über den Entwurf entscheiden. Die Reform war am vergangenen Wochenende trotz des Widerstands der Opposition mit den Stimmen der regierenden AKP und der ultrarechten MHP vom Parlament beschlossen worden. Mit der Einführung des Präsidialsystems wird die Macht des Staatschefs deutlich ausgeweitet, der bisher in der Türkei eine vorwiegend repräsentative Funktion hat. Der Posten des Ministerpräsidenten wird abgeschafft, der Präsident soll die Leitung der Regierung übernehmen.

+++ 10.42 Uhr: US-Luftangriffe in Afghanistan sollen viele Zivilisten getötet haben +++

Die USA sollen nach afghanischen Angaben mit Luftangriffen auf radikalislamische Taliban in der Südprovinz Helmand auch viele Zivilisten getötet und verletzt haben. In der Nacht zum Freitag hätten US-Streitkräfte in drei Dörfern im Bezirk Sangin mindestens 19 Menschen getötet und etwa 20 verletzt, sagte ein Stammesältester, Hadschi Saifuddin Sanginwal. "So weit ich weiß, haben sie im Dorf Tschinari das Haus von Hadschi Fida Mohammed beschossen und zehn Mitglieder seiner Familie getötet, darunter Frauen und Kinder", sagte Sanginwal. Ein Mitglied des Bezirksrats von Sangin, Hadschi Mohammad Daud, bestätigte die Luftangriffe. Seines Wissens seien etwa 23 Menschen getötet worden. Er wisse von toten Zivilisten, aber nicht, ob nicht auch Taliban unter den Opfern waren. Provinzsprecher Omar Swak wies die Berichte zurück. Die Luftangriffe, an denen auch die afghanische Luftwaffe beteiligt gewesen sei, hätten sich auf Gegenden ohne zivile Gebäude konzentriert, sagte er. Ein Sprecher der US-Streitkräfte war zunächst nicht zu erreichen.

+++ 10.30 Uhr: Lkw mit Material zur Herstellung von einer Milliarde Ecstasy-Pillen entdeckt +++

Sensationsfund in den Niederlanden: In einem an einer Landstraße parkenden Lastwagen hat die Polizei das Material für rund eine Milliarde Ecstasy-Pillen entdeckt. Vermutlich habe der Lkw mitsamt Anhänger als Lager für ein Ecstasy-Labor gedient, erklärte die Polizei im südwestlichen Rilland an der Grenze zu Belgien am Freitag. Im Inneren des Fahrzeugs fanden die Beamten etwa einhundert Wasserstoffflaschen, 15 Tonnen Natronlauge und 3000 Liter weiterer Mittel wie Methylamin und Aceton. Die Stoffe haben den Angaben zufolge einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro. Ob Verdächtige festgenommen wurden, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um die Herkunft des Materials sowie den Bestimmungsort ausfindig zu machen. Angemeldet war der Lastwagen in den Niederlanden.

+++ 9.50 Uhr: Böhmermanns Gedicht bleibt teilweise verboten +++

Im zivilen Rechtsstreit um das Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat das Hamburger Landgericht seine frühere Eilentscheidung bestätigt. Es bleibe Böhmermann verboten, strittige Passagen mit sexuelle Bezug und sonstigen Schmähungen zu wiederholen, entschied das Gericht in der Hansestadt. Sonstige harmlose Passagen sind laut der Entscheidung im Hauptsacheverfahren weiter nicht verboten.

+++ 9.15 Uhr: Hamburg will nach Urteil zur Elbvertiefung binnen Monaten handeln +++

Hamburg will die Pläne zur Vertiefung der Elbe zügig nachbessern. Das sei eher eine Frage von Monaten als von Jahren, sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) in dem Sender NDR 90,3. Die Elbvertiefung sei von entscheidender Bedeutung, nicht nur für die Hamburger, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. "Deshalb werden wir uns bemühen, in möglichst kurzer Zeit und da spreche ich nicht von Jahren sondern Monaten - die Dinge auf den Weg zu bringen." Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Donnerstag hält Horch die Auflagen des Gerichts für überschaubar. Der Schutz einer seltenen Pflanze, ein neues Ausgleichsgebiet - das sei zu schaffen, sagte Horch. Die Elbe soll so ausgebaut werden, dass künftig Containerriesen mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können. Gegen die Elbvertiefung hatten die Umweltschutzverbände BUND und Nabu geklagt.

+++ 8.57 Uhr: Diäten der Bundestagsabgeordneten steigen laut Pressebericht im Sommer auf 9542 Euro +++

Die Diäten der Bundestagsabgeordneten steigen laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ab Juli um 215 Euro auf 9542 Euro. Das Plus ergebe sich aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Löhne, berichtete das Blatt am Freitag. Denn der sogenannte Nominallohnindex, der nach dem neuen Diätengesetz maßgeblich für die automatische Anpassung sei, sei um 2,3 Prozent gestiegen.

Auch die ehemaligen Abgeordneten bekommen dem Bericht zufolge mehr Geld. Die Pensionen erhöhen sich demnach ebenfalls um 2,3 Prozent. Für ein Jahr im Bundestag erhalte ein Parlamentarier 239 Euro Pension, nach einer Legislaturperiode seien es 954 Euro. Die Höchstpension nach 27 Jahren im Parlament steige von 6296 auf 6441 Euro im Monat.

+++ 8.30 Uhr: Hinweise auf IS-Profil: SEK-Einsatz in Gifhorn +++

Nach Hinweisen auf eine Nähe zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in einem Facebook-Profil hat eine Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in der Nacht zum Freitag im niedersächsischen Gifhorn die Wohnung eines 41-jährigen Mannes gestürmt. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Erste Vernehmungen und Durchsuchungen ergaben demnach aber keine Bezüge zu islamistischen Kreisen, nicht einmal zum Islam. Waffen wurden ebenfalls nicht gefunden. Auslöser für den Einsatz waren laut Polizei Hinweise auf ein Facebook-Profil "mit eindeutigen Bezügen" zum IS. Auf der Seite sei auch ein Mensch mit einer Pistole dargestellt gewesen. Eine inhaltliche Bewertung durch die Ermittler habe schließlich zu dem Ergebnis geführt, dass der Profilinhaber "möglicherweise zeitnah" einen Anschlag planen könne.

+++ 7.40 Uhr: Haftbefehl gegen Perus Ex-Präsidenten +++

Wegen Korruptionsvorwürfen im Odebrecht-Skandal wird Perus Ex-Präsident Alejandro Toledo jetzt mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Ein peruanischer Richter erließ am Donnerstag (Ortszeit) Haftbefehl gegen Toledo. Der Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, umgehend Toldedos Aufenthaltsort ausfindig zu machen, ihn festzunehmen und für 18 Monate in Untersuchungshaft zu nehmen. Dem Ex-Staatschef wird vorgeworfen, 20 Millionen Dollar (18,6 Millionen Euro) Bestechungsgelder angenommen zu haben. Die Korruptionsvorwürfe stehen im Zusammenhang mit dem Skandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht, der sich mittels Schmiergeldern Aufträge gesichert haben soll. Odebrecht steht auch im Fokus der Korruptionsaffäre um den staatlichen brasilianischen Ölkonzern Petrobras, der derzeit das Nachbarland erschüttert.

+++ 6 Uhr: Lkw verunglückt - 1800 Puten müssen umsteigen +++

Beim Unfall eines Transporters mit 1800 lebendigen Puten auf der Autobahn 7 in Hessen ist der Fahrer des Lastwagens schwer verletzt worden. Der Transporter raste nach Polizeiangaben auf dem Abschnitt zwischen Melsungen und Guxhagen in einen Pannen-Absicherungswagen, der einen anderen Lastwagen mit Reifenpanne absicherte. Um den verunglückten Tiertransporter abzuschleppen, müssen die Puten in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Wie lange das dauern wird, war zunächst unklar. Die Strecke in Richtung Kassel wurde zum Teil gesperrt.



+++ 4.40 Uhr: Kleine Billigflieger wachsen am schnellsten +++

Auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt legen in diesem Sommer die kleinen Billigflieger am stärksten zu. Nach vorläufigen Auswertungen der Flugpläne durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) steigert die ungarische Wizz als viertgrößter Anbieter die Zahl ihrer voraussichtlichen Starts im Monat Juli um 28,5 Prozent auf 919. Sie ist vor allem an kleineren Flughäfen wie Friedrichshafen oder Memmingen präsent. Auch die isländische Wow Air legt mit 25,8 Prozent kräftig zu, zählt aber erst 83 Starts in dem Monat. Deutlich schneller als der ebenfalls expandierende Marktführer Eurowings wächst die irische Ryanair, die vor allem an den Flughäfen Berlin, Nürnberg und Hamburg zusätzliche Flüge anbietet. Die Zahl der Juli-Starts beim zweitgrößten Anbieter soll der DLR zufolge um 21,9 Prozent auf 4634 anwachsen.





+++ 3.40 Uhr: Piëch soll vor Abgas-Untersuchungsausschuss aussagen +++

Die Vorwürfe von Ferdinand Piëch gegen den ehemaligen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn und Aufsichtsratsmitglieder in der Abgasaffäre haben laut einem Medienbericht auch für den früheren Volkswagen-Aufsichtsratschef Konsequenzen. Die Fraktionen von Grünen und Linken wollen Piëch nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe) vor den zuständigen Ausschuss des Bundestages zitieren. Die Grünen hätten am Donnerstag mit Zustimmung der Linken einen entsprechenden "Beweisantrag" auf den Weg gebracht, schreibt das Blatt.

+++ 3.30 Uhr: Mehr als 400 Grindwale in Neuseeland verendet +++

An der Küste Neuseelands sind mehrere hundert Grindwale gestrandet. Die Tiere wurden am Freitag in Farewell Spit entdeckt, einem einsamen Strand auf der Südinsel des Pazifikstaates. Nach Angaben der Naturschutzbehörde DOC wurden insgesamt 416 Wale gezählt, von denen etwa 300 bereits verendet sind. Mehrere hundert freiwillige Helfer versuchten, die Tiere wieder in tieferes Wasser zu ziehen - meist jedoch ohne Erfolg. Nach Angaben der neuseeländischen Naturschutzbehörde gab es seit mehr als drei Jahrzehnten kein solches Walsterben mehr. Warum die Wale an Land schwammen, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Walschutzorganisation Project Jonah äußerte die Vermutung, dass es eine Kombination aus ungewöhnlich hohen Temperaturen und Erkrankungen sein könnte. Möglicherweise war auch das Echolot-System der Tiere durch Unterwasserlärm gestört.

Fullscreen

+++ 00.20 Uhr: Nächste Entscheidung gegen Trumps Einreisestopp +++

Im Streit um die von ihm verfügten Einreiseverbote hat US-Präsident Donald Trump eine weitere schwere Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco entschied am Donnerstag, dass die Einreiseverbote für Bürger von sieben muslimischen Staaten sowie alle Flüchtlinge vorläufig weiterhin außer Kraft bleiben. Damit bestätigte das Gericht eine vor knapp einer Woche von dem Richter einer untergeordneten Instanz in Seattle getroffene Entscheidung. Die dagegen eingelegte Berufung des Justizministeriums wurde abgewiesen.

+++ 00.15 Uhr: Ministerpräsident Groisman: Russland versucht Ukraine zu zerstören +++

Die neue Eskalation der Gewalt im Osten der Ukraine steht nach Meinung des ukrainischen Regierungschefs Wladimir Groisman im Zusammenhang mit dem Führungswechsel in den USA. "Was den Zeitpunkt der Angriffe angeht: Ich glaube da nicht an Zufälle, alles wird von Russland genau vorbereitet und gesteuert", sagte Groisman in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Freitag). Vor dem zweiten Jahrestag der Minsker Vereinbarungen zur Beendigung des Krieges in der Ostukraine (12.2.) erhob Groisman schwere Vorwürfe an die Adresse Moskaus. "Ich war in der letzten Woche selbst an der Front und habe erlebt, auf welche barbarische Art Separatisten mithilfe der russischen Armee auf Zivilisten schießen, wie sie schwerste Waffen gegen das ukrainische Volk einsetzen." Das umkämpfte Andrijiwka sei "ein besonders brutales Beispiel dafür, wie Russland versucht, die Ukraine zu zerstören".