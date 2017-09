Gefahrenwarnung: Chemikalien bei Unfall im Rheinland freigesetzt

+++ 11.05 Uhr: Psychisch auffälliger Mann schießt in Mannheimer Hinterhof mit Gaspistole +++

Ein offenbar psychisch labiler Mann hat in einem Hinterhof im baden-württembergischen Mannheim Schüsse aus einer Gaspistole abgefeuert und damit für einen SEK-Einsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gab der 32-Jährige am Sonntagabend aus seiner Wohnung im ersten Stock mehrere Schüsse ab. Das Gas verursachte demnach bei einem im Hof spielenden siebenjährigen Mädchen Augenreizungen. Eine weitere Nachbarin erlitt einen Asthmaanfall und wurde ins Krankenhaus gebracht.



Der wegen Waffenbesitzes polizeibekannte Mann verbarrikadierte sich nach Angaben der Beamten anschließend in seiner Wohnung, die von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) geöffnet wurde. Er konnte demnach dort widerstandslos festgenommen werden. In der Wohnräumen fanden die Beamten laut Polizeibericht neben der Tatwaffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte, auch mehrere Molotowcocktails und weitere Waffen. Der Mann wurde in die Psychiatrie eingeliefert.

+++ 10.30 Uhr: Macrons Beliebtheitswert sinkt in Umfrage auf 30 Prozent +++

Der Absturz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den Umfragen geht weiter. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben nur noch 30 Prozent der Franzosen eine gute Meinung von ihrem Staatschef. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als noch vor einem Monat.



Bei konservativen Wählern konnte der sozialliberale Präsident dagegen wieder etwas Boden gut machen, hier stiegen seine Zustimmungswerte. Für die Umfrage für den Nachrichtensender CNews und die Internetzeitung "Huffington Post" wurden Ende August rund 1000 Franzosen befragt.



Macron hatte nach seinem Wahlsieg im Mai rasch an Popularität eingebüßt. Er will sich nun öfter an die Franzosen wenden, um ihnen seine Reformvorhaben zu erklären.

+++ 9.52 Uhr: Brics-Staaten verurteilen Nordkoreas Atomtest scharf +++

China, Russland und drei weitere Schwellenländer haben den jüngsten Atomtest Nordkoreas scharf verurteilt. Die sogenannten Brics-Staaten äußerten auf ihrem Gipfeltreffen im chinesischen Xiamen "tiefe Sorge" über den Test vom Sonntag. Die Krise könne aber "nur durch friedliche Mittel und den direkten Dialog aller beteiligten Seiten beigelegt werden", erklärten die Länder. Zu den Brics-Staaten zählen auch Brasilien, Indien und Südafrika.

China überreichte Nordkorea zudem eine offizielle Protestnote gegen den Atomtest, wie das Außenministerium in Peking mitteilte. Nordkorea hatte am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe gezündet. US-Präsident Donald Trump drohte daraufhin erneut mit militärischer Härte und verwies auch auf das Atomwaffen-Arsenal der Vereinigten Staaten.

+++ 9.49 Uhr: Prozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär in Berlin begonnen +++

Vor dem Berliner Kammergericht hat ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) begonnen. Der 48-jährige Hidir Y. soll in den Jahren 2013 und 2014 rund acht Monate lang das PKK-Gebiet "Sachsen" geleitet haben. Dabei soll er unter anderem Geld beschafft und Propagandaaktionen organisiert haben. Dem Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Er soll Nachwuchs rekrutiert und versucht haben, die öffentliche Meinung im PKK-Sinne zu beeinflussen. Für den Prozess sind zunächst Termine bis Mitte November angesetzt.



Die PKK kämpft im Südosten der Türkei seit Jahren gegen den Staat. Seit dem Zusammenbruch eines Waffenstillstands im Sommer 2015 eskaliert der bewaffnete Konflikt, in dem seit 1984 mehr als 40.000 Menschen getötet wurden, erneut.

+++ 8.57 Uhr: Chemikalien bei Unfall im Rheinland freigesetzt +++

Wegen eines Chemieunfalls in Langenfeld im Rheinland hat die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten, wie die Feuerwehr mitteilte.

In einer Firma für Beschichtungen waren Chemikalien ausgelaufen. Dem WDR zufolge reagierten zwei chemische Flüssigkeiten miteinander und erzeugten einen Nebel.

Wie lange die amtliche Gefahrenwarnung noch gelten wird, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Langenfeld liegt zwischen Düsseldorf und Köln.